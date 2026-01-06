TEXTUAL-ES
La Doctrina Donroe
La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump * Todos queremos vivir en un mundo libre y verdaderamente democrático, con buenas relaciones y sin tener que mirar constantemente hacia atrás a los deseos de nuestro vecino del norte, que a veces parece más un pirata de Caribe que un Estado poderoso
J. ALBERTO VILLASANA
La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, publicada a principios de diciembre del año pasado, representa una reafirmación enérgica de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental, inspirado en una versión modernizada de la Doctrina Monroe, ahora conocida como “Corolario Trump” o “Doctrina Donroe”. La estrategia dedica un espacio inusualmente amplio a Latinoamérica, el Caribe y otros vecinos de Estados Unidos.
La política de Trump prevé un aumento significativo y continuo del poder militar en el hemisferio occidental.
Este enfoque aparentemente incluye controvertidos ataques militares contra buques en aguas internacionales, el bloqueo de las rutas marítimas de Estados indeseables y la determinación de quién puede y no puede hacer qué.
El documento exige explícitamente una mayor presencia militar de la Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos para controlar las rutinas marítimas, prevenir la migración no deseada y monitorear las rutas de tránsito clave en medio de la crisis instigada por Washington en la Cuenca del Caribe.
A pesar de esto, Estados Unidos incluso pretende fortalecer las relaciones con los gobiernos latinoamericanos.
Sin embargo, desde la perspectiva de la Casa Blanca, dicha cooperación implica la identificación conjunta de recursos estratégicos, pero no en territorio estadounidense.
Es necesaria únicamente para “adquisiciones estratégicas y oportunidades de inversión para las corporaciones estadounidenses en la región”.
Por supuesto, las promesas de Trump de apoyar a Latinoamérica deberían complacer a los gobiernos y empresas regionales, pero no está claro cómo esto encaja con su insistencia en imponer aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos.
La mayoría de los países latinoamericanos enfrentan un arancel básico del 10 % sobre las exportaciones a Estados Unidos, con raras excepciones: Nicaragua (18%) y Venezuela (15%).
Este enfoque genera una importante incertidumbre económica y conduce a la búsqueda de socios comerciales alternativos (por ejemplo, China o Europa). Esto parece obvio, pero Trump fue más allá.
Estados Unidos impedirá que los “competidores externos” (Rusia y China) desplieguen fuerzas o posean activos estratégicos, como puertos, redes eléctricas y tierras raras.
Washington está, en realidad, declarando que todos nosotros, nuestras tierras y nuestros recursos naturales son de su propiedad, y que sólo el Presidente de Estados Unidos puede disponer de ellos.
Sin embargo, se pueden encontrar varios puntos interesantes entre líneas. Por ejemplo, Estados Unidos recompensará y alentará a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que compartan los principios y la estrategia estadounidenses.
Entonces, ¿deberíamos olvidarnos de la “democracia” tal como la entendemos? Quienes coinciden con Trump pueden trabajar para el beneficio de Washington, mientras que quienes tienen opiniones propias pueden esperar una mayor presencia militar, la lucha contra los cárteles de la droga en su territorio, el aislamiento del mundo exterior y otros atractivos de los valores tradicionales estadounidenses.
Parece que la administración Trump, al preparar el texto de su estrategia nacional, olvidó informar a su líder sobre las fronteras del Estado norteamericano, así como sobre el hecho de que los países de América Latina y el Caribe son independientes y tienen derecho a decidir por sí mismos con quién mantener relaciones comerciales, con quién implementar proyectos de infraestructura y a quién vender recursos naturales.
Por supuesto, cabría esperar que la Doctrina Donroe, en lo que respecta a agresividad de Washington, se mantenga sólo como un documento doctrinal y no como una “hoja de ruta” para las acciones militares estadounidenses en el hemisferio occidental.
Al fin y al cabo, todos queremos vivir en un mundo libre y verdaderamente democrático, con buenas relaciones y sin tener que mirar constantemente hacia atrás a los deseos de nuestro vecino del norte, que a veces parece más un pirata de Caribe que un Estado poderoso.
Recordemos que la Doctrina Monroe proclamada en 1823 por el, en ese momento, presidente de los Estados Unidos, James Monroe, es una política exterior que establece la no colonización europea en América y la separación de esferas de influencia, considerando cualquier intervención europea como una agresión.
Inicialmente una advertencia contra el colonialismo, con el tiempo se interpretó como una justificación para la expansión e intervención unilateral de EU en Latinoamérica, especialmente tras el Corolario Roosevelt de 1904 que permitía intervenir para “reordenar” países con intereses estadounidenses.
A principios del año pasado, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Ana Esther Ceceña, consideró: En los últimos días hemos observado cómo el Occidente colectivo conformado por Estados Unidos, Europa y el conjunto OTAN, que funcionaba como una sola pieza, hoy se desmorona como consecuencia de las “institucionalidades” a las que golpea el presidente Donald Trump.
En el Seminario Internacional “Los afanes imperialistas de Trump” dijo que el mandatario estadounidense pega a sus propias coaliciones y también analiza la formación de otras.
La especialista señaló que hace tiempo la nación norteamericana tiene ubicado como sus retos lo que el Pentágono denominó el “4+1” y que son: China, Rusia, Corea del Norte, Irán y las organizaciones violentas no estatales como Al-Qaeda, los cárteles de la droga y todo aquello que puede ser calificado como grupo terrorista.
En tanto, el director del Centro de Investigación de Estudios Latinos y Latinoamericanos, de la Universidad de California Riverside, Alfonso González Toribio, alertó que está regresando la idea de que la conquista y la fuerza imperial son legítimas para acumular tierra, recursos.
Incluso, en el día en que tomó posesión de su cargo Donald Trump hizo referencia a un destino marcado por Dios que indica retomar el mundo.
El Trumpismo, agregó, es la personificación de un capital anglosajón desesperado por mantener la hegemonía en el orbe, acompañado por grandes multinacionales, en especial las relacionadas con las redes sociales -Facebook, Instagram, Twitter o X- y que se utilizan para promover determinada propaganda, una agenda, tal como lo hizo en su momento el fascismo.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En este momento el gobierno que encabeza Donald Trump levanta la bandera de la Doctrina Monroe, que pretendía “reordenar” países con intereses estadounidenses.
TEXTUAL-ES
¿Espejismo el crecimiento económico?
Aunque crezca la clase media y disminuya la pobreza, la atención está centrada en el estancamiento * Hasta el momento sólo se ha sacado dinero de una bolsa para meterlo en otra, lo cual ha mejorado, momentáneamente, la situación de muchas familias * Confundir estabilidad con éxito es un error de diagnóstico que termina por justificar la inacción, resalta Valeria Moy
J. ADALBERTO VILLASANA
Crece la clase media en México y disminuye la pobreza como resultado de una distribución diferente a la establecida por las administraciones neoliberales; sin embargo, la atención está centrada en el estancamiento y marginal crecimiento económico, lo cual puede representar un punto de quiebre de no reactivarse este aspecto.
Recordemos que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que México es el país de América Latina donde más creció la clase media.
Se trató de un incremento de 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024.
Lo anterior son buenas noticias para millones de familias mexicanas, pero hay que tener cuidado, porque sin reactivación económica y crecimiento, podría ser todo un espejismo.
“¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama Economía Moral, Programas del Bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, resaltó la titular del Poder Ejecutivo federal.
Los Programas para el Bienestar tendrán en 2026 una inversión social de un billón de pesos, lo que se suma al incremento al salario mínimo.
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo resalta que México, con la Cuarta Transformación, es el país de América Latina donde creció más la clase media, ya que incrementó 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024; el objetivo, señaló, es que siga la tendencia de aumento.
“Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió: hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad -le llama el INEGI- frente al 21.7 por ciento, de acuerdo con el Banco Mundial.
Esto se suma a uno de los logros más importantes de la Cuarta Transformación: los 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza de 2018 a 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo.
Puntualizó que este crecimiento en la clase media se debe a que en el modelo de la transformación se construye una nueva política social y de derechos, bajo el pensamiento humanista de “por el bien de todos, primero los pobres”, así como a través de los Programas para el Bienestar que pasarán de una inversión social de 845 mil millones de pesos (mdp) en 2025 a un billón de pesos en 2026, aunado a que en materia laboral se ha incrementado el salario mínimo de 197 pesos diarios en 2022 a 260 pesos en 2024.
Y a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
“Esa es en esencia la Transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza”.
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destaca que la principal diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación es que a partir de 2018 se implementa una política de derechos y no asistencial; se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las personas con discapacidad, sectores que antes no entraban en la agenda del gobierno; hay universalidad; y se trata de transferencias no condicionadas.
Además de que las Pensiones y Programas para el Bienestar son entregados bimestralmente de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta de Bienestar a las y los derechohabientes.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala: A punto de terminar 2025, la economía mexicana vuelve a cerrar el año con una sensación conocida: el estancamiento.
No es crisis, pero tampoco es crecimiento. No es un colapso -al menos en materia económica-, pero mucho menos es despegue.
Es la confirmación de una trayectoria a la que ya nos acostumbramos, crecer poco se ha vuelto aceptable.
“Las expectativas más actualizadas prevén terminar el año con un 0.4% de crecimiento. Pero qué bueno que vamos a crecer, podríamos no haberlo hecho, ¿o no? Esa es la narrativa que se escucha cada vez más. En términos per cápita será negativo”.
Y agrega: El problema no es coyuntural. No se explica únicamente por una desaceleración global, ni por la incertidumbre política externa, ni siquiera por los estragos que podría causar la reforma al Poder Judicial.
México lleva más de una década creciendo poco. Desde 2014, el crecimiento promedio anual ha rondado 0.6%. A ese ritmo, duplicar el tamaño de la economía tomará más de 116 años. Para un país con rezagos profundos, eso equivale a resignarse.
La razón del bajo crecimiento de México escapa las explicaciones sencillas. No es solo la disparidad regional, incluso los estados que más han crecido en México en la última década -Quintana Roo y Baja California Sur, con 3.09% y 2.81% en promedio por año- no muestran tasas de crecimiento sólidas.
Otras entidades, las más industrializadas como Nuevo León y Baja California, se quedan en 2.11 por ciento.
La Ciudad de México -que sigue siendo la que más contribuye a la producción del país- ha crecido en los últimos diez años, 1.43% en promedio. Chiapas ha crecido a 0.6% y Campeche decrecido 4.28% en promedio anual.
Los datos de productividad presentados recientemente por el INEGI muestran algo de lo que no nos gusta hablar.
En 2024, la productividad total de los factores (PTF) disminuyó 0.35%. La PTF -a pesar de ser difícil de medir- se refiere a la eficiencia en la que usamos los factores de producción.
Pero la publicación del INEGI da un dato menos coyuntural y más estructural. Para el periodo 1990-2024 se registró una caída promedio de 0.51% en la productividad. Menos eficientes con el pasar del tiempo.
La estabilidad macroeconómica que México ha logrado en los últimos años es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer; confundir estabilidad con éxito es un error de diagnóstico que termina por justificar la inacción, resalta Valeria Moy.
Termina 2025 y México sigue sin crecer. Crecer poco no es una fatalidad: es el resultado de decisiones o de la ausencia de ellas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Hasta el momento sólo se ha sacado dinero de una bolsa para meterlo en otra, lo cual ha mejorado, momentáneamente, la situación de muchas familias, pero sin crecimiento económico todo puede ser un espejismo.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Migrantes, vital para la economía estadounidense
También forman parte de las cadenas de producción y de consumo * Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EU podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC)
J. ADALBERTO VILLASANA
Es claro que la economía estadounidense tiene un aporte de personas migrantes, a través de sus impuestos, pero también forman parte de las cadenas de producción y de consumo.
Recordemos que, con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC).
La directora general de LDC, Ana Ramírez Valdez, apunta que contrario a la retórica actual en la que predominan mitos como que los migrantes no contribuyen a la economía de Estados Unidos; que son una carga para la misma o que incrementan la criminalidad, la realidad es otra.
Resulta que en 2024 los mexicanos nacidos en EUA contribuyeron con 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), lo que quiere decir que si fueran un país independiente serían actualmente la décima economía más grande del mundo; mientras que los pronósticos indican que la comunidad latina en dos o tres años podría ocupar el tercer lugar.
En 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares (mdd) en impuestos, incluyendo 25.7 mil mdd a la seguridad social; 6.4 mil mdd de Medicare; y 1.8 mil mdd al seguro de desempleo.
Complementan la fuerza laboral de EUA en industrias esenciales, ya que su mano de obra representa el 51 por ciento en granjas lecheras, al igual que en el procesamiento de carne; el 20 por ciento de la manufactura y agricultura; 15 por ciento de la educación y salud; 28 por ciento de auxiliares de salud, 25 por ciento de los trabajadores de la construcción; y 54.3 por ciento de clasificadoras y clasificadores agrícolas.
Los inmigrantes tienen 60 por ciento menos criminalidad, aunado a que los estados de la frontera con México son más seguros y sanos en comparación a la frontera norte de EUA.
MIGRANTES, VITAL PARA LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE VÍA IMPUESTOS
Las personas migrantes son contribuyentes fiscales y trabajadoras esenciales para la economía de Estados Unidos (EUA), señala el investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, Guillermo Castillo Ramírez.
De acuerdo con cifras del American Immigration Council 2025 (organización que defiende los derechos de los inmigrantes mediante investigaciones y litigios), citadas por el universitario, para 2023 pagaron en el vecino país 651 mil 900 millones de dólares en impuestos, lo que representa cerca de 19.2 por ciento de los gravámenes de ese año.
Según el Pew Research Center (centro de investigación independiente y apartidista con sede en Washington D.C), para 2022 las cerca de 11 millones de personas migrantes indocumentadas eran casi 5 por ciento de la fuerza laboral en dicha nación.
Se ubican en sectores estratégicos como agricultura, construcción, empaquetadoras, servicios, labores de cuidado y limpieza. En ese año, según una investigación de la BBC Mundo, de 40 a 50 por ciento del total de quienes realizan labores agrícolas eran indocumentados.
En este contexto, el universitario rememoró que una herramienta para ayudar a las personas en movilidad es la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, creada por esta casa de estudios y la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2025.
Desarrollada por especialistas en migración de diversas áreas del conocimiento, ofrece una tarjeta bilingüe de derechos que cualquier persona puede obtener en su teléfono celular en caso de emergencia; orientación jurídica y de salud mental ante problemas como ansiedad y depresión, entre otros.
De igual forma, recursos bibliográficos para documentarse con expertos sobre el tema migratorio; así como datos de contacto con las sedes de esta casa de estudios en Estados Unidos y con los consulados de la cancillería mexicana en ese país.
Castillo Ramírez mencionó que -mediante UNAM, Acción Migrante- se han brindado numerosos apoyos legales y psicológicos; hasta septiembre pasado la plataforma reportó que recibe una visita cada cinco minutos para consultar los servicios de orientación jurídica, salud mental o capacitación.
Aunque hay de distintos países, la mitad proviene de EUA.
“Ha crecido de manera sustantiva. Cuando se generan condiciones adversas de tránsito y de estancia para los migrantes, las situaciones de salud mental se deterioran severamente. Creo que ese eje estratégico de acción de la plataforma es adecuado, así como la asesoría legal que resulta indispensable”, opinó.
Este recurso digital se puede consultar en https://accionmigrante.unam.mx/
REDITUABLE EN TÉRMINOS POLÍTICOS
“La criminalización y la discriminación migratoria no se basan en hechos ni en datos oficiales, sino en prejuicios que son aprovechados políticamente por el gobierno de Donald Trump”, consideró el doctor en Antropología.
Castillo Ramírez, adscrito al Departamento de Geografía Social del IGg, documentó que las personas migrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos de Estados Unidos, con base en dos fuentes:
Cato Institute (organización no partidista de investigación de políticas públicas); y el Institute for Economic Policy de la Universidad de Stanford (EPI, un grupo de expertos sin fines de lucro que analizan impactos económicos y políticas públicas).
Estudios de Cato y de EPI refieren que en delitos serios tienen 30 por ciento menos posibilidades de ser encarcelados que los blancos anglosajones. La tasa es de 613 por cada 100 mil personas; mientras que la de estadounidenses asciende a mil 221 por cada 100 mil.
El especialista comentó además que la frontera no está en crisis, ni desbordada, como la administración Trump lo señala. Por el contrario, según datos oficiales de 2025 de la Custom and Border Protection, las detenciones de personas migrantes en las fronteras sur del vecino país bajaron más de 10 por ciento en 2023 y 2024.
Asimismo, de casi 2.5 millones para el año fiscal 2023, se bajó a 2.1 millones en el año fiscal 2024.
“La desinformación no puede ser una herramienta para producir políticas migratorias y fronterizas xenófobas y racistas”, estimó Castillo Ramírez.
Detalló que no todas las poblaciones son igualmente excluidas o criminalizadas, sucede más en las provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Venezuela. “Son grupos que al gobierno de Estados Unidos no le interesa que lleguen a su frontera y los tratan de contener. Si se revisan sus peticiones de asilo, las tasas de aceptación son muy bajas”, añade.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Los migrantes aportan a la economía estadounidense y su trabajo es fundamental en algunas cadenas de producción para satisfacer el mercado de la Unión Americana.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok.
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Inseguridad frena el crecimiento en México
Lo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya es pasado, pero el presente indica que la 4T debe dar soluciones * El problema no radica en que el crimen esté organizado, sino que las policías están desorganizadas
J. ADALBERTO VILLASANA
Tiene la inseguridad pública un costo que frena el crecimiento económico en México y debe ser uno de los temas prioritarios para la Cuarta Transformación, cuyo proyecto debe acelerar en la búsqueda de soluciones a este flagelo que es la piedra en el zapato para su proyecto.
Cifras del INEGI revelan que, en el 2024, la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada).
Lo anterior se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB), de manera tal que el costo representa un obstáculo para el crecimiento, al sumar esto al “cobro de piso” que padecen algunos micro, pequeños y medianos empresarios.
Hay que subrayar: La extorsión en México es un delito alarmantemente frecuente, con millones de víctimas anualmente (cifra negra altísima, más del 95% no se denuncia) y un impacto económico masivo, siendo una de las modalidades más comunes el “cobro de piso” y las extorsiones telefónicas desde penales.
Estadísticas recientes de 2024-2025 indican más de 30 víctimas diarias y un aumento significativo en las carpetas de investigación, afectando gravemente a pequeños negocios y a la población en general, con Baja California, Guanajuato y el Estado de México entre los más afectados.
México registró 13 mil 90 víctimas de asesinato en el primer semestre de 2025, con “focos rojos” encendidos en varios estados y municipios.
Los resultados del Monitor de Seguridad de #DataCoparmex revelan un panorama alarmante para la seguridad en México.
La extorsión alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo a 2025 en el año con el nivel más alto desde que hay registro.
En paralelo, se confirma que Sinaloa fue la entidad con más víctimas de asesinato en el mes de junio, con un aumento del 360% respecto a 2024, apunta la misma Coparmex.
En tanto que, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI apunta que, en 2024, 29.0 % de los hogares en México tuvo al menos una o un integrante víctima de delito; 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión, el 93.2% de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se conoce como cifra oculta.
El monto total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada). Lo anterior se traduce en 1.07 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.8 mil millones de pesos, y las pérdidas por victimización a 177.8 mil millones de pesos. Entre las principales medidas preventivas realizadas por los hogares se encuentran cambio de cerraduras o candados, con 22.8%, y cambiar puertas o ventanas, con 18.8 por ciento.
JUNTOS VAMOS A REDUCIR LA EXTORSIÓN: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM
En la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo: Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo a casa-habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía.
Se aprobaron 11 acuerdos, entre los que destaca la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal para combatir este delito, informó.
Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses de gobierno.
La Primera Mandataria resalta que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”, añade.
Agrega que anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, por lo que la Ley General persigue de oficio este delito y la responsabilidad ya no recae en la víctima.
Además, señaló que el registro telefónico ayudará a que el teléfono celular no sea utilizado como una vía para la extorsión.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resalta que en estos primeros 14 meses de gobierno se logró la reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos; la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas y más de 311 toneladas de droga asegurada, el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas.
En el combate a la extorsión, destaca la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades del país.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoce que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno para trabajar en las zonas de mayor incidencia delictiva con programas de atención a las causas para prevenir violencia y adicciones.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, señala que la Estrategia Nacional de Seguridad requiere de la coordinación permanente con las Fiscalías de todos los estados.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Sabemos que la “guerra de Felipe Calderón Hinojosa”, las “autodefensas” de Enrique Peña Nieto no fueron la solución, pero la Cuarta Transformación debe acelerar las soluciones al flagelo que representa al delito y frena el crecimiento económico.
El problema no radica en que el crimen esté organizado, sino que las policías están desorganizadas.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en TikTok.
En Instagram: @villasana10.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Bajo advertencia no hay engaño
¿Quién sigue?
El 2025, año fatídico y amargo para Morena
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
ESPECTÁCULOSHace 6 días
Hugo Daniel trasciende fronteras y pone en alto a México
-
SILENCIO ROTOHace 5 días
“Ley Esposa”, ambición por el poder
-
TEXTUAL-ESHace 5 días
¿Espejismo el crecimiento económico?
-
IMPACTUSHace 5 días
Sexto accidente ferroviario en sólo dos años
-
NACIONALHace 5 días
Isaac Montoya cierra el 2025 entregando obras en Naucalpan
-
NACIONALHace 5 días
En sólo un año Raciel Pérez tiene un gobierno de resultados en Tlalnepantla
-
LOS MALOSOSHace 5 días
La buena fiscal por su casa empieza
-
NACIONALHace 5 días
Me quieren intimidar con mentiras y con toda la fuerza del Estado: Ale Rojo