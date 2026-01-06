La Doctrina Donroe

La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump * Todos queremos vivir en un mundo libre y verdaderamente democrático, con buenas relaciones y sin tener que mirar constantemente hacia atrás a los deseos de nuestro vecino del norte, que a veces parece más un pirata de Caribe que un Estado poderoso

J. ALBERTO VILLASANA

La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, publicada a principios de diciembre del año pasado, representa una reafirmación enérgica de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental, inspirado en una versión modernizada de la Doctrina Monroe, ahora conocida como “Corolario Trump” o “Doctrina Donroe”. La estrategia dedica un espacio inusualmente amplio a Latinoamérica, el Caribe y otros vecinos de Estados Unidos.

La política de Trump prevé un aumento significativo y continuo del poder militar en el hemisferio occidental.

Este enfoque aparentemente incluye controvertidos ataques militares contra buques en aguas internacionales, el bloqueo de las rutas marítimas de Estados indeseables y la determinación de quién puede y no puede hacer qué.

El documento exige explícitamente una mayor presencia militar de la Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos para controlar las rutinas marítimas, prevenir la migración no deseada y monitorear las rutas de tránsito clave en medio de la crisis instigada por Washington en la Cuenca del Caribe.

A pesar de esto, Estados Unidos incluso pretende fortalecer las relaciones con los gobiernos latinoamericanos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Casa Blanca, dicha cooperación implica la identificación conjunta de recursos estratégicos, pero no en territorio estadounidense.

Es necesaria únicamente para “adquisiciones estratégicas y oportunidades de inversión para las corporaciones estadounidenses en la región”.

Por supuesto, las promesas de Trump de apoyar a Latinoamérica deberían complacer a los gobiernos y empresas regionales, pero no está claro cómo esto encaja con su insistencia en imponer aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos.

La mayoría de los países latinoamericanos enfrentan un arancel básico del 10 % sobre las exportaciones a Estados Unidos, con raras excepciones: Nicaragua (18%) y Venezuela (15%).

Este enfoque genera una importante incertidumbre económica y conduce a la búsqueda de socios comerciales alternativos (por ejemplo, China o Europa). Esto parece obvio, pero Trump fue más allá.

Estados Unidos impedirá que los “competidores externos” (Rusia y China) desplieguen fuerzas o posean activos estratégicos, como puertos, redes eléctricas y tierras raras.

Washington está, en realidad, declarando que todos nosotros, nuestras tierras y nuestros recursos naturales son de su propiedad, y que sólo el Presidente de Estados Unidos puede disponer de ellos.

Sin embargo, se pueden encontrar varios puntos interesantes entre líneas. Por ejemplo, Estados Unidos recompensará y alentará a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que compartan los principios y la estrategia estadounidenses.

Entonces, ¿deberíamos olvidarnos de la “democracia” tal como la entendemos? Quienes coinciden con Trump pueden trabajar para el beneficio de Washington, mientras que quienes tienen opiniones propias pueden esperar una mayor presencia militar, la lucha contra los cárteles de la droga en su territorio, el aislamiento del mundo exterior y otros atractivos de los valores tradicionales estadounidenses.

Parece que la administración Trump, al preparar el texto de su estrategia nacional, olvidó informar a su líder sobre las fronteras del Estado norteamericano, así como sobre el hecho de que los países de América Latina y el Caribe son independientes y tienen derecho a decidir por sí mismos con quién mantener relaciones comerciales, con quién implementar proyectos de infraestructura y a quién vender recursos naturales.

Por supuesto, cabría esperar que la Doctrina Donroe, en lo que respecta a agresividad de Washington, se mantenga sólo como un documento doctrinal y no como una “hoja de ruta” para las acciones militares estadounidenses en el hemisferio occidental.

Al fin y al cabo, todos queremos vivir en un mundo libre y verdaderamente democrático, con buenas relaciones y sin tener que mirar constantemente hacia atrás a los deseos de nuestro vecino del norte, que a veces parece más un pirata de Caribe que un Estado poderoso.

Recordemos que la Doctrina Monroe proclamada en 1823 por el, en ese momento, presidente de los Estados Unidos, James Monroe, es una política exterior que establece la no colonización europea en América y la separación de esferas de influencia, considerando cualquier intervención europea como una agresión.

Inicialmente una advertencia contra el colonialismo, con el tiempo se interpretó como una justificación para la expansión e intervención unilateral de EU en Latinoamérica, especialmente tras el Corolario Roosevelt de 1904 que permitía intervenir para “reordenar” países con intereses estadounidenses.

A principios del año pasado, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Ana Esther Ceceña, consideró: En los últimos días hemos observado cómo el Occidente colectivo conformado por Estados Unidos, Europa y el conjunto OTAN, que funcionaba como una sola pieza, hoy se desmorona como consecuencia de las “institucionalidades” a las que golpea el presidente Donald Trump.

En el Seminario Internacional “Los afanes imperialistas de Trump” dijo que el mandatario estadounidense pega a sus propias coaliciones y también analiza la formación de otras.

La especialista señaló que hace tiempo la nación norteamericana tiene ubicado como sus retos lo que el Pentágono denominó el “4+1” y que son: China, Rusia, Corea del Norte, Irán y las organizaciones violentas no estatales como Al-Qaeda, los cárteles de la droga y todo aquello que puede ser calificado como grupo terrorista.

En tanto, el director del Centro de Investigación de Estudios Latinos y Latinoamericanos, de la Universidad de California Riverside, Alfonso González Toribio, alertó que está regresando la idea de que la conquista y la fuerza imperial son legítimas para acumular tierra, recursos.

Incluso, en el día en que tomó posesión de su cargo Donald Trump hizo referencia a un destino marcado por Dios que indica retomar el mundo.

El Trumpismo, agregó, es la personificación de un capital anglosajón desesperado por mantener la hegemonía en el orbe, acompañado por grandes multinacionales, en especial las relacionadas con las redes sociales -Facebook, Instagram, Twitter o X- y que se utilizan para promover determinada propaganda, una agenda, tal como lo hizo en su momento el fascismo.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

En este momento el gobierno que encabeza Donald Trump levanta la bandera de la Doctrina Monroe, que pretendía “reordenar” países con intereses estadounidenses.