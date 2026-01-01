TEXTUAL-ES
¿Espejismo el crecimiento económico?
Aunque crezca la clase media y disminuya la pobreza, la atención está centrada en el estancamiento * Hasta el momento sólo se ha sacado dinero de una bolsa para meterlo en otra, lo cual ha mejorado, momentáneamente, la situación de muchas familias * Confundir estabilidad con éxito es un error de diagnóstico que termina por justificar la inacción, resalta Valeria Moy
J. ADALBERTO VILLASANA
Crece la clase media en México y disminuye la pobreza como resultado de una distribución diferente a la establecida por las administraciones neoliberales; sin embargo, la atención está centrada en el estancamiento y marginal crecimiento económico, lo cual puede representar un punto de quiebre de no reactivarse este aspecto.
Recordemos que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que México es el país de América Latina donde más creció la clase media.
Se trató de un incremento de 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024.
Lo anterior son buenas noticias para millones de familias mexicanas, pero hay que tener cuidado, porque sin reactivación económica y crecimiento, podría ser todo un espejismo.
“¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama Economía Moral, Programas del Bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, resaltó la titular del Poder Ejecutivo federal.
Los Programas para el Bienestar tendrán en 2026 una inversión social de un billón de pesos, lo que se suma al incremento al salario mínimo.
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo resalta que México, con la Cuarta Transformación, es el país de América Latina donde creció más la clase media, ya que incrementó 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024; el objetivo, señaló, es que siga la tendencia de aumento.
“Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió: hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad -le llama el INEGI- frente al 21.7 por ciento, de acuerdo con el Banco Mundial.
Esto se suma a uno de los logros más importantes de la Cuarta Transformación: los 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza de 2018 a 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo.
Puntualizó que este crecimiento en la clase media se debe a que en el modelo de la transformación se construye una nueva política social y de derechos, bajo el pensamiento humanista de “por el bien de todos, primero los pobres”, así como a través de los Programas para el Bienestar que pasarán de una inversión social de 845 mil millones de pesos (mdp) en 2025 a un billón de pesos en 2026, aunado a que en materia laboral se ha incrementado el salario mínimo de 197 pesos diarios en 2022 a 260 pesos en 2024.
Y a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
“Esa es en esencia la Transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza”.
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destaca que la principal diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación es que a partir de 2018 se implementa una política de derechos y no asistencial; se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las personas con discapacidad, sectores que antes no entraban en la agenda del gobierno; hay universalidad; y se trata de transferencias no condicionadas.
Además de que las Pensiones y Programas para el Bienestar son entregados bimestralmente de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta de Bienestar a las y los derechohabientes.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala: A punto de terminar 2025, la economía mexicana vuelve a cerrar el año con una sensación conocida: el estancamiento.
No es crisis, pero tampoco es crecimiento. No es un colapso -al menos en materia económica-, pero mucho menos es despegue.
Es la confirmación de una trayectoria a la que ya nos acostumbramos, crecer poco se ha vuelto aceptable.
“Las expectativas más actualizadas prevén terminar el año con un 0.4% de crecimiento. Pero qué bueno que vamos a crecer, podríamos no haberlo hecho, ¿o no? Esa es la narrativa que se escucha cada vez más. En términos per cápita será negativo”.
Y agrega: El problema no es coyuntural. No se explica únicamente por una desaceleración global, ni por la incertidumbre política externa, ni siquiera por los estragos que podría causar la reforma al Poder Judicial.
México lleva más de una década creciendo poco. Desde 2014, el crecimiento promedio anual ha rondado 0.6%. A ese ritmo, duplicar el tamaño de la economía tomará más de 116 años. Para un país con rezagos profundos, eso equivale a resignarse.
La razón del bajo crecimiento de México escapa las explicaciones sencillas. No es solo la disparidad regional, incluso los estados que más han crecido en México en la última década -Quintana Roo y Baja California Sur, con 3.09% y 2.81% en promedio por año- no muestran tasas de crecimiento sólidas.
Otras entidades, las más industrializadas como Nuevo León y Baja California, se quedan en 2.11 por ciento.
La Ciudad de México -que sigue siendo la que más contribuye a la producción del país- ha crecido en los últimos diez años, 1.43% en promedio. Chiapas ha crecido a 0.6% y Campeche decrecido 4.28% en promedio anual.
Los datos de productividad presentados recientemente por el INEGI muestran algo de lo que no nos gusta hablar.
En 2024, la productividad total de los factores (PTF) disminuyó 0.35%. La PTF -a pesar de ser difícil de medir- se refiere a la eficiencia en la que usamos los factores de producción.
Pero la publicación del INEGI da un dato menos coyuntural y más estructural. Para el periodo 1990-2024 se registró una caída promedio de 0.51% en la productividad. Menos eficientes con el pasar del tiempo.
La estabilidad macroeconómica que México ha logrado en los últimos años es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer; confundir estabilidad con éxito es un error de diagnóstico que termina por justificar la inacción, resalta Valeria Moy.
Termina 2025 y México sigue sin crecer. Crecer poco no es una fatalidad: es el resultado de decisiones o de la ausencia de ellas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Hasta el momento sólo se ha sacado dinero de una bolsa para meterlo en otra, lo cual ha mejorado, momentáneamente, la situación de muchas familias, pero sin crecimiento económico todo puede ser un espejismo.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Migrantes, vital para la economía estadounidense
También forman parte de las cadenas de producción y de consumo * Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EU podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC)
J. ADALBERTO VILLASANA
Es claro que la economía estadounidense tiene un aporte de personas migrantes, a través de sus impuestos, pero también forman parte de las cadenas de producción y de consumo.
Recordemos que, con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC).
La directora general de LDC, Ana Ramírez Valdez, apunta que contrario a la retórica actual en la que predominan mitos como que los migrantes no contribuyen a la economía de Estados Unidos; que son una carga para la misma o que incrementan la criminalidad, la realidad es otra.
Resulta que en 2024 los mexicanos nacidos en EUA contribuyeron con 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), lo que quiere decir que si fueran un país independiente serían actualmente la décima economía más grande del mundo; mientras que los pronósticos indican que la comunidad latina en dos o tres años podría ocupar el tercer lugar.
En 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares (mdd) en impuestos, incluyendo 25.7 mil mdd a la seguridad social; 6.4 mil mdd de Medicare; y 1.8 mil mdd al seguro de desempleo.
Complementan la fuerza laboral de EUA en industrias esenciales, ya que su mano de obra representa el 51 por ciento en granjas lecheras, al igual que en el procesamiento de carne; el 20 por ciento de la manufactura y agricultura; 15 por ciento de la educación y salud; 28 por ciento de auxiliares de salud, 25 por ciento de los trabajadores de la construcción; y 54.3 por ciento de clasificadoras y clasificadores agrícolas.
Los inmigrantes tienen 60 por ciento menos criminalidad, aunado a que los estados de la frontera con México son más seguros y sanos en comparación a la frontera norte de EUA.
MIGRANTES, VITAL PARA LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE VÍA IMPUESTOS
Las personas migrantes son contribuyentes fiscales y trabajadoras esenciales para la economía de Estados Unidos (EUA), señala el investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, Guillermo Castillo Ramírez.
De acuerdo con cifras del American Immigration Council 2025 (organización que defiende los derechos de los inmigrantes mediante investigaciones y litigios), citadas por el universitario, para 2023 pagaron en el vecino país 651 mil 900 millones de dólares en impuestos, lo que representa cerca de 19.2 por ciento de los gravámenes de ese año.
Según el Pew Research Center (centro de investigación independiente y apartidista con sede en Washington D.C), para 2022 las cerca de 11 millones de personas migrantes indocumentadas eran casi 5 por ciento de la fuerza laboral en dicha nación.
Se ubican en sectores estratégicos como agricultura, construcción, empaquetadoras, servicios, labores de cuidado y limpieza. En ese año, según una investigación de la BBC Mundo, de 40 a 50 por ciento del total de quienes realizan labores agrícolas eran indocumentados.
En este contexto, el universitario rememoró que una herramienta para ayudar a las personas en movilidad es la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, creada por esta casa de estudios y la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2025.
Desarrollada por especialistas en migración de diversas áreas del conocimiento, ofrece una tarjeta bilingüe de derechos que cualquier persona puede obtener en su teléfono celular en caso de emergencia; orientación jurídica y de salud mental ante problemas como ansiedad y depresión, entre otros.
De igual forma, recursos bibliográficos para documentarse con expertos sobre el tema migratorio; así como datos de contacto con las sedes de esta casa de estudios en Estados Unidos y con los consulados de la cancillería mexicana en ese país.
Castillo Ramírez mencionó que -mediante UNAM, Acción Migrante- se han brindado numerosos apoyos legales y psicológicos; hasta septiembre pasado la plataforma reportó que recibe una visita cada cinco minutos para consultar los servicios de orientación jurídica, salud mental o capacitación.
Aunque hay de distintos países, la mitad proviene de EUA.
“Ha crecido de manera sustantiva. Cuando se generan condiciones adversas de tránsito y de estancia para los migrantes, las situaciones de salud mental se deterioran severamente. Creo que ese eje estratégico de acción de la plataforma es adecuado, así como la asesoría legal que resulta indispensable”, opinó.
Este recurso digital se puede consultar en https://accionmigrante.unam.mx/
REDITUABLE EN TÉRMINOS POLÍTICOS
“La criminalización y la discriminación migratoria no se basan en hechos ni en datos oficiales, sino en prejuicios que son aprovechados políticamente por el gobierno de Donald Trump”, consideró el doctor en Antropología.
Castillo Ramírez, adscrito al Departamento de Geografía Social del IGg, documentó que las personas migrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos de Estados Unidos, con base en dos fuentes:
Cato Institute (organización no partidista de investigación de políticas públicas); y el Institute for Economic Policy de la Universidad de Stanford (EPI, un grupo de expertos sin fines de lucro que analizan impactos económicos y políticas públicas).
Estudios de Cato y de EPI refieren que en delitos serios tienen 30 por ciento menos posibilidades de ser encarcelados que los blancos anglosajones. La tasa es de 613 por cada 100 mil personas; mientras que la de estadounidenses asciende a mil 221 por cada 100 mil.
El especialista comentó además que la frontera no está en crisis, ni desbordada, como la administración Trump lo señala. Por el contrario, según datos oficiales de 2025 de la Custom and Border Protection, las detenciones de personas migrantes en las fronteras sur del vecino país bajaron más de 10 por ciento en 2023 y 2024.
Asimismo, de casi 2.5 millones para el año fiscal 2023, se bajó a 2.1 millones en el año fiscal 2024.
“La desinformación no puede ser una herramienta para producir políticas migratorias y fronterizas xenófobas y racistas”, estimó Castillo Ramírez.
Detalló que no todas las poblaciones son igualmente excluidas o criminalizadas, sucede más en las provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Venezuela. “Son grupos que al gobierno de Estados Unidos no le interesa que lleguen a su frontera y los tratan de contener. Si se revisan sus peticiones de asilo, las tasas de aceptación son muy bajas”, añade.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Los migrantes aportan a la economía estadounidense y su trabajo es fundamental en algunas cadenas de producción para satisfacer el mercado de la Unión Americana.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok.
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Inseguridad frena el crecimiento en México
Lo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya es pasado, pero el presente indica que la 4T debe dar soluciones * El problema no radica en que el crimen esté organizado, sino que las policías están desorganizadas
J. ADALBERTO VILLASANA
Tiene la inseguridad pública un costo que frena el crecimiento económico en México y debe ser uno de los temas prioritarios para la Cuarta Transformación, cuyo proyecto debe acelerar en la búsqueda de soluciones a este flagelo que es la piedra en el zapato para su proyecto.
Cifras del INEGI revelan que, en el 2024, la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada).
Lo anterior se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB), de manera tal que el costo representa un obstáculo para el crecimiento, al sumar esto al “cobro de piso” que padecen algunos micro, pequeños y medianos empresarios.
Hay que subrayar: La extorsión en México es un delito alarmantemente frecuente, con millones de víctimas anualmente (cifra negra altísima, más del 95% no se denuncia) y un impacto económico masivo, siendo una de las modalidades más comunes el “cobro de piso” y las extorsiones telefónicas desde penales.
Estadísticas recientes de 2024-2025 indican más de 30 víctimas diarias y un aumento significativo en las carpetas de investigación, afectando gravemente a pequeños negocios y a la población en general, con Baja California, Guanajuato y el Estado de México entre los más afectados.
México registró 13 mil 90 víctimas de asesinato en el primer semestre de 2025, con “focos rojos” encendidos en varios estados y municipios.
Los resultados del Monitor de Seguridad de #DataCoparmex revelan un panorama alarmante para la seguridad en México.
La extorsión alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo a 2025 en el año con el nivel más alto desde que hay registro.
En paralelo, se confirma que Sinaloa fue la entidad con más víctimas de asesinato en el mes de junio, con un aumento del 360% respecto a 2024, apunta la misma Coparmex.
En tanto que, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI apunta que, en 2024, 29.0 % de los hogares en México tuvo al menos una o un integrante víctima de delito; 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión, el 93.2% de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se conoce como cifra oculta.
El monto total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada). Lo anterior se traduce en 1.07 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.8 mil millones de pesos, y las pérdidas por victimización a 177.8 mil millones de pesos. Entre las principales medidas preventivas realizadas por los hogares se encuentran cambio de cerraduras o candados, con 22.8%, y cambiar puertas o ventanas, con 18.8 por ciento.
JUNTOS VAMOS A REDUCIR LA EXTORSIÓN: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM
En la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo: Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo a casa-habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía.
Se aprobaron 11 acuerdos, entre los que destaca la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal para combatir este delito, informó.
Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses de gobierno.
La Primera Mandataria resalta que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”, añade.
Agrega que anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, por lo que la Ley General persigue de oficio este delito y la responsabilidad ya no recae en la víctima.
Además, señaló que el registro telefónico ayudará a que el teléfono celular no sea utilizado como una vía para la extorsión.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resalta que en estos primeros 14 meses de gobierno se logró la reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos; la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas y más de 311 toneladas de droga asegurada, el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas.
En el combate a la extorsión, destaca la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades del país.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoce que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno para trabajar en las zonas de mayor incidencia delictiva con programas de atención a las causas para prevenir violencia y adicciones.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, señala que la Estrategia Nacional de Seguridad requiere de la coordinación permanente con las Fiscalías de todos los estados.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Sabemos que la “guerra de Felipe Calderón Hinojosa”, las “autodefensas” de Enrique Peña Nieto no fueron la solución, pero la Cuarta Transformación debe acelerar las soluciones al flagelo que representa al delito y frena el crecimiento económico.
El problema no radica en que el crimen esté organizado, sino que las policías están desorganizadas.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en TikTok.
En Instagram: @villasana10.
TEXTUAL-ES
¡Aguas con la aplicación de la Ley General de Aguas!
A pasar de las palabras a los hechos * La aprobación ocurre en un contexto de fuertes diferencias regionales * Las regiones hidrológico-administrativas enfrentan retos muy distintos y mejor información es clave para una gestión más eficaz del vital líquido
J, ADALBERTO VILLASANA
Llega el momento de pasar de las palabras a los hechos y veremos sí tiene fundamento con la realidad la nueva Ley de Aguas en México. Hay que partir de conocer de manera veraz la situación.
En la Cámara de Diputados el debate fue intenso con la participación de 178 oradores en 24 horas de sesión en la discusión de la Ley de Aguas.
El diputado Ricardo Monreal Ávila expresa su confianza de que al momento de aplicar la Ley General de Aguas se van a corregir viejos vicios, a combatir la corrupción y a ordenar la expedición de concesiones, prohibiendo el acaparamiento y la monopolización, la venta ilegal del agua en todas las comunidades del país. “Ya lo veremos”.
SITUACIÓN DE LAS AGUAS EN MÉXICO
El diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) deja sobre el escritorio puntos que hay que analizar y trabajar en los aspectos que dan fundamento a la nueva legislación.
Así, de primera instancia el análisis apunta: México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012.
Se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año.
El citado estudio deja un diagnóstico de la situación actual del agua en el país, desde entender a los cuatro grupos consumidores hasta los retos que enfrentan los tipos de los recursos hídricos en México.
Con ello se realizaron propuestas que abonen al desarrollo de lineamientos de política pública a nivel nacional que resuelvan los problemas actuales y prevean los riesgos futuros en la materia.
“Para garantizar la demanda futura, el Estado Mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país.
“Es necesario tomar en consideración las distintas características técnicas -en particular las geofísicas- y desafíos que presenta actualmente el país en materia hídrica, tales como el aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana, la evolución de las sequías, así como la variación en las precipitaciones”, se indica.
¿QUÉ SABEMOS DE LA SITUACIÓN DEL AGUA EN MÉXICO?
En el país existen cuatro grupos consumidores de las concesiones de agua.
SECTOR AGROPECUARIO. En 2020, este sector tuvo 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería.
ABASTECIMIENTO PÚBLICO. Representa 15% del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes.
INDUSTRIA AUTOABASTECIDA. Representa 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS. Representa el 4 por ciento del agua concesionada.
Los recursos hídricos en México enfrentan distintos retos dependiendo de su tipo (superficial o subterráneos), así como del tipo de fenómenos climatológicos (precipitaciones o sequías).
AGUA SUPERFICIAL. En México, 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales. De los principales ríos, siete representan 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur del país, mientras que sólo 29% del agua superficial se ubica en la zona norte.
El principal problema de las aguas superficiales es la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos es vertida sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas.
AGUA SUBTERRÁNEA. Los acuíferos en México se encuentran en riesgo de sobreexplotación.
En 2018, el 18% de los acuíferos subterráneos estaban sobreexplotados.
Esto afecta tanto el abasto humano como las actividades agropecuarias e industriales, al mismo tiempo eleva los costos de extracción del agua y ocasiona hundimientos en el terreno.
Asimismo, 5% de los acuíferos tuvo problemas de salinización del suelo, proceso por el cual se incrementa la concentración de sales y minerales de las aguas subterráneas, y deteriora sus parámetros de calidad.
Aunado a ello, 3% de los acuíferos en México tiene problemas de intrusión marina, la cual se da cuando el agua salada tierra adentro desplaza al agua dulce.
PRECIPITACIÓN. México recibe en promedio alrededor de 1.5 millones de hm3 de agua al año en forma de precipitación. El 67% cae entre junio y septiembre, en su mayoría en la región sur-sureste -donde tiene lugar 50% de las lluvias-.
La precipitación promedio anual a nivel nacional ha aumentado a través del tiempo, potencialmente debido al cambio climático. Sin embargo, este fenómeno no se ha presentado en todas las entidades federativas con la misma intensidad.
En la Ciudad de México y el Estado de México la precipitación se redujo entre 2000 y 2021, mientras que durante este mismo periodo aumentó en estados como Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato.
SEQUÍAS. México es un país vulnerable a sequías con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones.
Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década éstas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración.
En 2021 se registraron 8,491 sequías, de las cuales 71% fue severo -con las que hay el riesgo de pérdidas de cultivos-, 26% fue extrema -con pérdidas mayores en cultivos y riesgo de incendios forestales- y un 3% fueron sequías excepcionales, es decir, con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.
México debe abordar la problemática del agua con datos y evidencia. A partir de este diagnóstico, el IMCO propone una serie de recomendaciones de política pública que abordará a detalle en estudios posteriores que atiendan la problemática del agua desde los ángulos de regulación, infraestructura y gestión.
PROPUESTAS: Mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector ganadero y agricultor (actualmente no está basado en mediciones precisas, sino en estimaciones).
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La aprobación de la Ley General de Aguas ocurre en un contexto de fuertes diferencias regionales.
Las regiones hidrológico-administrativas enfrentan retos muy distintos y mejor información es clave para una gestión más eficaz del agua.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Nueva Reforma Política rompería el trato de Morena con aliados
Prioridad de Vargas del Villar es la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar social
Me quieren intimidar con mentiras y con toda la fuerza del Estado: Ale Rojo
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
¿Fin al populismo de izquierda en América Latina?
-
NACIONALHace 6 días
Encuestas confirman a Ale Rojo como la mejor alcaldesa de la CDMX
-
LA FERIAHace 6 días
A identificar los celulares para que el gobierno nos cuide
-
EL ÁGORAHace 6 días
Los retos del 2026
-
LOS MALOSOSHace 6 días
Arturo Ávila, el “héroe” desconocido
-
ESPECTÁCULOSHace 1 día
Hugo Daniel trasciende fronteras y pone en alto a México
-
SILENCIO ROTOHace 4 horas
“Ley Esposa”, ambición por el poder
-
NACIONALHace 4 horas
Isaac Montoya cierra el 2025 entregando obras en Naucalpan