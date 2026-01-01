¿Espejismo el crecimiento económico?

Aunque crezca la clase media y disminuya la pobreza, la atención está centrada en el estancamiento * Hasta el momento sólo se ha sacado dinero de una bolsa para meterlo en otra, lo cual ha mejorado, momentáneamente, la situación de muchas familias * Confundir estabilidad con éxito es un error de diagnóstico que termina por justificar la inacción, resalta Valeria Moy

Crece la clase media en México y disminuye la pobreza como resultado de una distribución diferente a la establecida por las administraciones neoliberales; sin embargo, la atención está centrada en el estancamiento y marginal crecimiento económico, lo cual puede representar un punto de quiebre de no reactivarse este aspecto.

Recordemos que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que México es el país de América Latina donde más creció la clase media.

Se trató de un incremento de 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024.

Lo anterior son buenas noticias para millones de familias mexicanas, pero hay que tener cuidado, porque sin reactivación económica y crecimiento, podría ser todo un espejismo.

“¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama Economía Moral, Programas del Bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, resaltó la titular del Poder Ejecutivo federal.

Los Programas para el Bienestar tendrán en 2026 una inversión social de un billón de pesos, lo que se suma al incremento al salario mínimo.

“Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió: hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad -le llama el INEGI- frente al 21.7 por ciento, de acuerdo con el Banco Mundial.

Esto se suma a uno de los logros más importantes de la Cuarta Transformación: los 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza de 2018 a 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo.

Puntualizó que este crecimiento en la clase media se debe a que en el modelo de la transformación se construye una nueva política social y de derechos, bajo el pensamiento humanista de “por el bien de todos, primero los pobres”, así como a través de los Programas para el Bienestar que pasarán de una inversión social de 845 mil millones de pesos (mdp) en 2025 a un billón de pesos en 2026, aunado a que en materia laboral se ha incrementado el salario mínimo de 197 pesos diarios en 2022 a 260 pesos en 2024.

Y a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

“Esa es en esencia la Transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza”.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destaca que la principal diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación es que a partir de 2018 se implementa una política de derechos y no asistencial; se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las personas con discapacidad, sectores que antes no entraban en la agenda del gobierno; hay universalidad; y se trata de transferencias no condicionadas.

Además de que las Pensiones y Programas para el Bienestar son entregados bimestralmente de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta de Bienestar a las y los derechohabientes.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala: A punto de terminar 2025, la economía mexicana vuelve a cerrar el año con una sensación conocida: el estancamiento.

No es crisis, pero tampoco es crecimiento. No es un colapso -al menos en materia económica-, pero mucho menos es despegue.

Es la confirmación de una trayectoria a la que ya nos acostumbramos, crecer poco se ha vuelto aceptable.

“Las expectativas más actualizadas prevén terminar el año con un 0.4% de crecimiento. Pero qué bueno que vamos a crecer, podríamos no haberlo hecho, ¿o no? Esa es la narrativa que se escucha cada vez más. En términos per cápita será negativo”.

Y agrega: El problema no es coyuntural. No se explica únicamente por una desaceleración global, ni por la incertidumbre política externa, ni siquiera por los estragos que podría causar la reforma al Poder Judicial.

México lleva más de una década creciendo poco. Desde 2014, el crecimiento promedio anual ha rondado 0.6%. A ese ritmo, duplicar el tamaño de la economía tomará más de 116 años. Para un país con rezagos profundos, eso equivale a resignarse.

La razón del bajo crecimiento de México escapa las explicaciones sencillas. No es solo la disparidad regional, incluso los estados que más han crecido en México en la última década -Quintana Roo y Baja California Sur, con 3.09% y 2.81% en promedio por año- no muestran tasas de crecimiento sólidas.

Otras entidades, las más industrializadas como Nuevo León y Baja California, se quedan en 2.11 por ciento.

La Ciudad de México -que sigue siendo la que más contribuye a la producción del país- ha crecido en los últimos diez años, 1.43% en promedio. Chiapas ha crecido a 0.6% y Campeche decrecido 4.28% en promedio anual.

Los datos de productividad presentados recientemente por el INEGI muestran algo de lo que no nos gusta hablar.

En 2024, la productividad total de los factores (PTF) disminuyó 0.35%. La PTF -a pesar de ser difícil de medir- se refiere a la eficiencia en la que usamos los factores de producción.

Pero la publicación del INEGI da un dato menos coyuntural y más estructural. Para el periodo 1990-2024 se registró una caída promedio de 0.51% en la productividad. Menos eficientes con el pasar del tiempo.

La estabilidad macroeconómica que México ha logrado en los últimos años es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer; confundir estabilidad con éxito es un error de diagnóstico que termina por justificar la inacción, resalta Valeria Moy.

Termina 2025 y México sigue sin crecer. Crecer poco no es una fatalidad: es el resultado de decisiones o de la ausencia de ellas.

Hasta el momento sólo se ha sacado dinero de una bolsa para meterlo en otra, lo cual ha mejorado, momentáneamente, la situación de muchas familias, pero sin crecimiento económico todo puede ser un espejismo.

