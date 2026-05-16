Nora Arias Contreras, respaldada por los dirigentes estatales del PRD

No aceptaremos decisiones arbitrarias, discrecionales, ni tendenciosas * No a la violencia política en razón de género; sí a la legalidad, advierten

JORGE BUENDÍA

Los dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, manifestaron su respaldo absoluto, firme y solidario a la diputada Nora Arias Contreras, presidenta del PRD-Ciudad de México.

Mediante un desplegado, expresaron su profunda preocupación y rechazo ante el “actuar sesgado y tendencioso” del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien presentó un proyecto de sentencia resuelto en menos de 72 horas.

Los dirigentes político partidistas, advirtieron que con esa decisión se pretende entregar el PRD-CDMX, a un grupo de actores políticos ajenos a nuestro instituto político.

“El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera mediante una resolución ilegal y tendenciosa, desconoce a una dirigencia legal y legítima, electa conforme a la normatividad interna de los principios democráticos de nuestro partido”, afirmaron.

Estas decisiones –establecieron- lastiman la vida democrática, generan incertidumbre jurídica y vulneran la autodeterminación de los partidos políticos.

Señalaron que no se puede hablar de legalidad, ni certeza cuando las resoluciones se construyen a espaldas de la militancia y sin un proceso claro, público y debidamente fundado, despertando suspicacias sobre el actuar de las instancias jurisdiccionales y sembrando la inquietud sobre a qué intereses o grupos pretende favorecer el magistrado.

“Con antelación el Tribunal Local y la Sala Regional CDMX, ya habían resuelto de fondo este asunto, reconociendo la dirigencia y personalidad de Nora Arias.

“La dirigencia de Nora Arias ha conducido al PRD Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización, privilegiando los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política nacional”, aseguraron.

Y más aún, advirtieron con claridad: “No aceptaremos decisiones arbitrarias, discrecionales, ni tendenciosas, que busquen debilitar al PRD o intervenir indebidamente en su vida interna”.

“El PRD es un partido con historia de lucha por la Ciudad, y seguirá dando la batalla por los derechos, libertades y causas de la gente.

“Hacemos un llamado público al Tribunal de Disciplina Judicial, para que se revise el desempeño y conducta del magistrado por su actuación parcial y tendenciosa, ya que con estas decisiones unilaterales vulnera la confianza ciudadana depositada en los órganos jurisdiccionales”, destacaron.

Los dirigentes expresaron: “el PRD está de pie, unido y atento, si se meten con uno se meten con todos; no a la imposición; no a la violencia política en razón de género; sí a la legalidad, a la democracia y a la autonomía partidaria; nuestro apoyo es claro, público y contundente; unidad, legalidad y democracia”.

Firmaron el posicionamiento: dirigente del PRD Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre; el presidente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo; el presidente del PRD Morelos, Sergio Prado Alemán; la presidenta del PRD Hidalgo, Margarita Ramos Villeda; el presidente del PRD Oaxaca, Tomás Basaldú Gutiérrez; el presidente del PRD Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria; el presidente del PRD Zacatecas, Néstor Santacruz Márquez y el presidente del PRD Baja California Sur, Noé de la Rosa Ojeda.