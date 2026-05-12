La política en comedia teatral

La exigencia de EU para que Rubén Rocha Moya sea detenido y entregado para ser sometido a un juicio no es un juego * Los villanos de la política y cosas peores: AMLO, Abelina López Rodríguez, Félix Salgado Macedonio, Bertha Rosalía Ahued Malpica, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Jorge Torres Torres, CNTE, Mario Delgado, Rosa Icela Rodríguez, Ruth Miriam González Silva…

EMMA ESPÍNDOLA

La noticia, por sus repercusiones, estremeció las estructuras políticas y gubernamentales mexicanas.

En más de una oficina de gobiernos estatales y del gabinete de la República, se pusieron a temblar.

Algún secretario de estado, gobernadores, senadores, diputados (federales y locales), presidentes municipales y mandos policiales ya caminan con las piernas temblorosas.

Y, sin duda, andan con un amargo sabor de boca que no los deja disfrutar los alimentos que consumen.

Eso sin descartar los efectos del sismo, que causaron severa intranquilidad en una popular finca de Palenque, Chiapas.

Porque en declaraciones y reportajes sobre supuestos vínculos entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el narcotráfico generaron una intensa controversia, especialmente durante 2024 y 2025.

Acusaciones provenientes, principalmente, de investigaciones periodísticas basadas en fuentes de la DEA y otras agencias estadounidenses.

Deben recordarse acusaciones de Financiamiento (2006 y 2018): Investigaciones periodísticas, incluyendo trabajos de ProPublica, DW e Insight Crime, donde señalaron que narcotraficantes del Cártel de Sinaloa entregaron millones de dólares a colaboradores de campaña de AMLO en 2006. Otro reportaje de The New York Times mencionó presuntos vínculos con el narco para la campaña de 2018.

Y que en diciembre de 2024 se presentó una denuncia penal en una fiscalía federal de Nueva York contra López Obrador por presuntamente haber financiado su campaña política y la de Claudia Sheinbaum con dinero del narcotráfico, basándose en declaraciones de la periodista Anabel Hernández.

El exmandatario ha negado rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico. Ha calificado las investigaciones de “falsas” y “calumniosas”, cuestionando la intervención de la DEA y defendiendo su soberanía nacional.

Debe tenerse presente aquella frase de “Abrazos no Balazos” y las reuniones con la mamá de Joaquín Guzmán (quien pidió no llamar El Chapo).

En el año 2019, AMLO declaró el fin de la “guerra contra el narco”, enfocándose en buscar la paz, una estrategia que fue criticada debido a las altas tasas de homicidios durante su gestión.

AMLO tuvo enfrentamientos públicos con medios como The New York Times y utilizó sus conferencias diarias para desestimar las acusaciones.

Sin dejar fuera del embrollo que funcionarios estadounidenses investigaron alegatos de que aliados de AMLO se reunieron con el crimen organizado y recibieron dinero, no se pudo establecer una conexión directa entre el presidente y los cárteles de la droga.

Ahora está claro que la exigencia del gobierno norteamericano para que Rubén Rocha Moya, gobernador sinaloense, sea detenido y entregado para ser sometido a un juicio en Estados Unidos, no es un juego.

El requerimiento, en el que se involucra a funcionarios y exfuncionarios, se sustenta en temas como:

Conspirar con el Cártel de Sinaloa, lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas, reuniones con líderes del crimen organizado, protección a mafiosos, participación (antes y después) de malandros para convertirlo en gobernador, y -por si fuera poco- entregar los mandos policiales estatales a la delincuencia.

Previo a conocerse el reclamo para que se capture a Rocha y sea enviado a tierras del Tío Sam, se conoció que le había sido retirada la visa.

Obviamente el gobernador amigo de Los Chapitos y de El Mayo Zambada lo negó.

Ahora dice que con el valor (¿?) y la dignidad (sic y recontrasic) que le caracteriza, habrá de demostrar la falta de sustento de esta calumnia.

Pues que use esos grandes valores para acudir a tierras gobernadas por Donald Trump y ante una Corte norteamericana presente argumentos para acreditar su inocencia.

Por lo pronto el gobierno mexicano está convulsionado y destacados políticos morenistas andan con el Jesús en la boca y tronándose los dedos porque la señal es clara: irán por otros involucrados.

Está claro que andan nerviosos, que perdieron la tranquilidad y el sueño porque saben que habrá otras denuncias y que incluso pueden venir por ellos.

Recurrentemente se han mencionado nombres como los de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández, Américo Villarreal, uno de los López Beltrán y más políticos, de haber recibido recursos económicos para financiar campañas políticas.

Tras la noticia, que tiene una gran profundidad, aunque se trate de minimizarla, hubo reacciones.

Al extitular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores se le quiso entrevistar y reiteradamente afirmó que no le gusta ni acostumbra dar declaraciones.

Conducta que será modificada de ser reclamado por la justicia del país del norte, porque le guste o no, tendría que declarar ante una Corte.

Porque es pública su relación con Hernán Bermúdez Requena, el llamado Comandante H, a quien nombró secretario de Seguridad Pública cuando gobernaba Tabasco.

Y el senador Enrique Inzunza Cázarez (ex secretario de gobierno con Rocha Moya), quien se desgañitaba para acusar de traición a la Patria a la gobernadora chihuahuense Maru Campos, repentinamente enmudeció.

Además, fue magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado.

Por supuesto que el silencio no fue generado por la prudencia, sino porque aparece encabezando la lista de funcionarios y exfuncionarios que se piden ser extraditados.

Dicen los malpensados que en tierras tamaulipecas gobernadas por Américo Villarreal resplandece la intranquilidad porque es vox populi que con dinero de Sergio Carmona (El Rey del Huachicol) se financió su llegada a la gubernatura.

En ese mismo entramado del financiamiento de campañas políticas con dinero del tráfico de hidrocarburos ha sido mencionado, involucrado y señalado públicamente Mario Delgado.

Al actual secretario de Educación Pública se le acusa de haber recibido millonarios recursos cuando era dirigente del Movimiento Regeneración Nacional para patrocinar maniobras políticas.

El golpe mediático también tuvo severas repercusiones en Palacio Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ulises Lara (fiscal de Asuntos Relevantes) afirma que el Gobierno de Estados Unidos no aporta evidencias contundentes contra Rubén Rocha Moya.

Aunque implícitamente acepta que sí hay pruebas para la detención.

Otros involucrados con Rocha son: Juan de Dios Gámez Mendívil, Enrique Díaz Vega (exsecretario de Finanzas de Sinaloa), Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras, sucesor de Almanza en la Policía de Investigación y conocido como El Cholo; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía de Culiacán.

Que el Departamento de Estado norteamericano haya acusado formalmente al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de trabajar con el grupo de Los Chapitos, es realmente grave.

Y que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York también involucre a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para exportar grandes cantidades de narcóticos al otro lado de la frontera a cambio de sobornos es más preocupante.

Debe recordarse que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura clara respecto a la estrategia contra el narcotráfico, rechazando la política de “guerra” de administraciones pasadas y enfocándose en la atención a las causas y la inteligencia.

Y que en su Estrategia Nacional de Seguridad apuesta por la inteligencia, la prevención, la justicia y “cero impunidad”.

Por lo pronto, el grupo selecto de políticos que están dominados por ánimos adversos se ven visiblemente acongojados.

Sólo queda esperar.

HISTORIAS

Largo y ardiente fin de semana por la convulsión política tras que, finalmente, el que se fue a La Chingada ordenó que Rubén Rocha Moya se ausentara del gobierno sinaloense.

Ahora vendrá una pantomima de que será investigado, pero puede adelantarse que será absuelto aquí, pero no perdonado en tierras norteamericanas. Porque de acuerdo a los aspectos judiciales, el gobernador con licencia debe ser detenido. Y, sea con prisión domiciliaria o físicamente en una cárcel mexicana, esperar un resultado final. Llama la atención el que ninguno de los otros ocho involucrados en la lista de quienes tuvieron complicidad con la delincuencia organizada haya sido detenido…. La actual presidenta municipal de Acapulco es Abelina López Rodríguez, quien fue reelecta para el periodo 2024-2027, anda acelerada porque sus consejeros le han sugerido que se suba para buscar ser mencionada como aspirante a la gubernatura y prácticamente ponerse al frente para que Esthela Damián Peralta no la tenga tan fácil. La alcaldesa acapulqueña ya fue diputada local y federal. Pero su figura no le alcanza como convertirse en sucesora de Evelyn. Por cierto que, a pesar del caluroso clima que impera en el estado de Guerrero, al senador Félix Salgado Macedonio no le calienta ni el sol. Pensaba que con la artimaña de las encuestas podría superar lo del nepotismo, pero todo hace indicar que una vez más se quedará con las ganas de llegar al palacio estatal en Chilpancingo… La diputada local por Morena Bertha Rosalía Ahued Malpica solicitó una licencia temporal para dejar cargo en el Congreso local de Veracruz, porque tras una escandalosa fiesta en España, donde se habla que gastó 7 millones de pesos, se convirtió en material para que las redes sociales la criticaran fuertemente… Los mal pensados dicen que en Baja California hubo mucho nerviosismo y que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no anda nada tranquila, pues en cualquier momento podrían venir noticias de sus vecinos que le retiraron la visa y podría convertirse en materia noticiosa de alto impacto. Esos especuladores, que tampoco están muy alejados de la realidad, sostienen que junto con su exesposo Jorge Torres Torres podrían ser un objetivo para las agencias investigadoras de los Estados Unidos. Sólo es cuestión de esperar uno días… En la celebración del Día del Trabajo, durante la ceremonia que encabezó la doctora Claudia Sheinbaum, hubo un excedente de alfombras. Los “líderes” sindicales se excedieron en elogios y muy lejos quedaron de expresar las preocupaciones y problemática que enfrenta la clase trabajadora. Dieron una verdadera demostración de servilismo. Y para nadie ha pasado inadvertido que la CNTE sigue con sus amenazas de organizar bloqueos y paros en las inmediaciones de los estadios de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, en donde habrá partidos futbolísticos del Mundial. Siguen empecinados en la fórmula que tanto éxito les ha dado: el chantaje… Siguen las especulaciones de muy pronto habrá más movimientos en el gabinete presidencial. Por lo pronto de habla de Secretarías como Educación Pública y Gobernación, y los motivos serían muy diferentes. En la SEP por el financiamiento de campañas con dinero sucio y en Bucareli porque no se descarta que Rosa Icela Rodríguez sea enviada como candidata a gobernar el estado de San Luis Potosí y convertirse en un auténtico dique para el Partido Verde Ecologista de México y evitar que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona consiga imponer a su esposa Ruth Miriam González Silva, senadora de la República, como sucesora.