El Dr. Gama embellece la imagen de Sergio Mayer Mori

Pierde la vida a pocos días de celebrar su cumpleaños 86 * La leyenda estadounidense ya se reencuentra con Bruce Lee en el mundo celestial

ARMANDO GARCÍA

Hablar de Chuck Norris es hablar de una leyenda en el cine y en las artes marciales.

Y tendremos que estar de acuerdo en que esa pieza maestra es su pelea con Bruce Lee, una pelea fílmica que queda en la historia del cine a nivel mundial.

La película “Way of the Dragon” es la tercera de Lee, quien además dirige.

Chuck Norris es un asesino gringo que llega a Roma, donde cayó no mucho antes el personaje de “master” Bruce, un tipo bastante rupestre, llegado de algún lugar de China, que sin embargo puede acabar con un regimiento a patadas y puñetazos.

Está bien que se peleen, Dios los bendiga muchísimo a ambos, quienes ya se reencontraron en el Cielo.

En el lejano año 1972 se dejaba ver a Stephen King que lo distinguía: la “furia silenciosa”.

No sería el hombre más expresivo, pero se paraba frente a la cámara así, tan serio, y te morías de miedo.

Luego le vino el éxito ochentero. Todo es malito, pero hombre: hay por ahí lo que algún crítico llamó “buen mal cine”. Échenle: “Delta Force” (un saludo a Maduro), con Lee Marvin y con una secuela, o “Lobo solitario McQuade”, en la que su enemigo es David Carradine (el de “Kung Fu”, sí). Luego, la competencia se puso ruda.

En los 80 saltaron al éxito Jean Claude Van Damme o Stephen Seagal, que logró convencernos de que era peligroso porque practicaba aikido. Fue entonces que se fue, visionariamente, a la TV.

Ocho temporadas se aventó en “Walker, ranger de Texas”. Para coronar esa carrera, se aventó un papel en la segunda entrega de esa otra obra maestra que es “The Expendables”.

Sí, la joya en la que aparecen todos los veteranos de la acción ochentera menos Seagal, gracias a Dios: Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Lee, Dolph Lundgren, Van Damme y el más joven Jason Statham. Porno del bueno.

NORRIS Y LA ANÉCDOTA CON LEE: “YO GANO, YO SOY LA ESTRELLA”

La muerte de Norris es una de las noticias más impactantes de lo que llevamos de año, y es que el actor y artista marcial marcó a millones de personas de todo el mundo. Un enorme legado en el que muchos recuerdan su impresionante pelea contra Bruce Lee en ‘El furor del dragón’. Historia del cine y una relación que va más allá de ese momento, y sobre ella llegó a hablar Norris a lo largo de su vida.

“Hice mi primer papel de especialista con él”, confiesa Chuck Norris, al que le preguntan sobre Bruce Lee, y responde que “cuando combatí por el título mundial aquí en Nueva York en el Madison Square Garden, en 1968, Bruce hacía una serie de televisión llamada ‘El avispón verde’, por lo que asistió como invitado, y después de que yo ganase el título, el promotor me presentó a Bruce. Así que Bruce y yo empezamos a hablar y nos implicamos mucho en la conversación, por lo que dijo: ‘Entrenemos juntos cuando volvamos a Los Ángeles’. Y le dije: ‘Vale’. Así que volvimos y estuvimos entrenando juntos durante un par de años”.

Chuck señala que entrenaban con sacos de boxeo, “dando patadas”, pero en ningún momento peleando entre ellos, y es que el estadounidense señala que él “era un luchador profesional” y Bruce Lee no lo era, “pero era bueno, era bueno”, destaca Norris.

¿Hubiese ganado Chuck Norris a Bruce Lee? Pregunta el entrevistador, a lo que el actor y artista marcial responde que “no lo sé, yo no quería llegar a eso y Bruce tampoco”.

Una amistad que perduró con el paso de los años, con Norris contando que “Bruce se fue a Hong Kong a seguir su carrera de actor y no supe nada más de él durante un par de años, y luego me llamó inesperadamente y me dijo: ”Chuck, he hecho dos películas en Hong Kong y han tenido un enorme éxito, y ahora estoy haciendo una película en Roma, en el Coliseo, con una pelea como dos gladiadores y quiero que tú seas mi oponente”.

El estadounidense respondió bromeando: “Bruce, ¿y quién gana esa pelea?”. El artista hongkonés no lo dudó ni un instante: “¡Yo gano! ¡Yo soy la estrella!”, a lo que Norris dejó caer que la intención de Lee era “ganarle al campeón mundial”, pero Bruce fue más allá: “No. Quiero matar al campeón mundial”.

Definitivamente Norris y Lee forjaron una gran amistad, marcaron una época en el cine de artes marciales y ahora ya se reencontraron en el Cielo.