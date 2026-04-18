ESPECTÁCULOS
El Dr. Gama embellece la imagen de Sergio Mayer Mori
En el cuidado de su imagen, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se realizó un procedimiento estético de la mano del “Cirujano de las Estrellas” * El Chisme TV, el único medio de comunicación que tuvo la exclusiva, un programa conducido por Rodrigo Fragoso, “El Manager de las Estrellas”
ERIC GARCÍA
Sergio Mayer Mori está de plácemes, y razón no le falta, pues está más que listo para el lanzamiento a nivel mundial de su nuevo sencillo que lleva por título “Maldita depresión”, programado para el próximo 24 de abril su difusión en todas las plataformas digitales.
El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, ahora bajo la representación de Rodrigo Fragoso, “El Manager de las Estrellas”, cuida su imagen personal y se realizó un procedimiento estético de la mano del doctor Gama, “El Cirujano de las Estrellas”.
El actor y cantante, quien heredó la belleza y talento de sus padres, se sometió a un ultrasonido focalizado de alta intensidad que utiliza energía térmica para eliminar grasa localizada y eliminar la flacidez en el abdomen y marcación abdominal.
Mayer Mori reconoce la importancia del amor propio y decidió verse más galán mediante el cuidado de su cuerpo.
Cabe señalar que el doctor Gama es un reconocido especialista en medicina estética, reconocido internacionalmente por sus innovadores tratamientos, tan es así que diversas figuras del deporte, la política y los espectáculos lo buscan para hacerse “sus arreglitos”.
Entre la larga lista de clientes se encuentran figuras como Gabriela Spanic, Cynthia Klitbo, Felicia Mercado y Lisardo, entre muchos otros.
CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO TALENTO
Sergio Mayer Mori asegura estar más que listo para lanzar su nuevo sencillo “Maldita depresión”, que será estrenado a nivel mundial este próximo 24 de abril en todas las plataformas digitales.
Gracias a su trabajo y talento, se consolida como uno de los nuevos talentos emergentes favoritos entre el público hispano.
El programa El Chisme TV, conducido por Rodrigo Fragoso, tuvo la exclusiva y fue el único medio en capturar estos momentos íntimos mediante un video que se viralizó inmediatamente en las redes con positivos mensajes.
Mayer Mori inicia una nueva etapa y tiene el reto de brillar en el universo artístico… y talento lo lleva en la sangre. Al tiempo.
@anaochoa114
🥺🫂❤️🩹Sergio Mayer Morí Rompe en llanto al cantar su última composición “Maldita Depresión” #LaGranjaVIP #sergiomayermorí #Depresion #parati #fyp @smayermori
ESPECTÁCULOS
Katy Perry, ¿agresora sexual?
Investigada por la policía australiana tras acusaciones de Ruby Rose * La actriz afirma que presentó una denuncia formal contra la bella cantante por los hechos ocurridos en una discoteca de Melbourne, Australia, en 2010
ERIC GARCÍA
La Policía del estado de Victoria abrió una investigación por una presunta agresión sexual denunciada por la actriz Ruby Rose contra la cantante Katy Perry, hechos que habrían ocurrido en 2010 en una discoteca de Melbourne, Australia.
Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años, ahora tiene 40 años, la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.
La cantante presuntamente “se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, explica la actriz, conocida por sus trabajos en series como Orange is the New Black o Batwoman.
Estos hechos han sido negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidense, que aseguró que son “mentiras peligrosas e imprudentes”.
Las autoridades australianas confirmaron el miércoles que iniciaron indagatorias sobre un incidente registrado en un local del centro de Melbourne en 2010, sin ofrecer mayores detalles debido a que el caso se encontraba en curso.
Rose también explica que en el pasado había compartido la experiencia, pero la presentó como una “graciosa anécdota de borracha” porque no sabía cómo manejar la situación.
“Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente”, señala, al tiempo que destaca el impacto emocional del episodio.
Posteriormente, la actriz confirma que presentó denuncias formales ante las autoridades, por lo que indicó que no podría continuar comentando el caso conforme a las indicaciones policiales.
Por su parte, el representante de Perry rechazó las acusaciones en un comunicado enviado a Variety y aseguró que Rose “tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.
ESPECTÁCULOS
Emma Coronel, la nueva “Barbie Latina”
Revela con fotos su cambio de imagen * Así luce ahora la esposa de Joaquín Guzmán Loera
ARMANDO GARCÍA
El nuevo look de Emma Coronel para la sesión de fotos estuvo en manos de Sergio Fernando Arévalo, quien se presenta en redes sociales como estilista de celebridades. En su cuenta en Instagram compartió un poco del detrás de cámaras y aprovechó para decir que la modelo es la “Barbie Latina”.
A través de sus redes sociales oficiales Emma Coronel Aispuro publicó el lunes 6 de abril una galería de fotos que título “yo” y agregó dos emojis de corazón, un negro y otro rojo.
Es así como la exreina de belleza estadounidense luce su nueva imagen que le vale elogios y es llamada la “Barbie Latina”.
La modelo de origen mexicano, de 36 años de edad, posó para una sesión de fotos; de momento, no ha dado a conocer si es parte de un nuevo proyecto.
Para la ocasión, la esposa de Joaquín Guzmán Loera usó un total look negro, ya que eligió un vestido negro con escote en V, espalda descubierta y ceñido en la cintura. Al parecer, igual usó un segundo atuendo que fue similar al primero, pero que incluyó pantalón de vestir.
NUEVO LOOK
Emma Coronel completó su look con joyería plateada: usó maxi aretes, un anillo con lo que sería un diamante y una pulsera que se colocó en la parte alta del brazo derecho. La empresaria fitness no sólo lució su esbelta silueta, sino que el protagonista fue su cambio de look.
TONOS BRUNETTE
La exreina de belleza ahora luce cabello largo y oscuro, confirmando que está en su era brunette.
De acuerdo con expertos en belleza, desde 2025 están en tendencia los tonos brunette, es decir, aquellos que son castaños y oscuros.
Esta opción de belleza se mantiene vigente en 2026, lo que la esposa de Guzmán Loera confirmó con su nueva imagen.
ESPECTÁCULOS
La “furia silenciosa” llamada Chuck Norris ya está en el Cielo
Pierde la vida a pocos días de celebrar su cumpleaños 86 * La leyenda estadounidense ya se reencuentra con Bruce Lee en el mundo celestial
ARMANDO GARCÍA
Hablar de Chuck Norris es hablar de una leyenda en el cine y en las artes marciales.
Y tendremos que estar de acuerdo en que esa pieza maestra es su pelea con Bruce Lee, una pelea fílmica que queda en la historia del cine a nivel mundial.
La película “Way of the Dragon” es la tercera de Lee, quien además dirige.
Chuck Norris es un asesino gringo que llega a Roma, donde cayó no mucho antes el personaje de “master” Bruce, un tipo bastante rupestre, llegado de algún lugar de China, que sin embargo puede acabar con un regimiento a patadas y puñetazos.
Está bien que se peleen, Dios los bendiga muchísimo a ambos, quienes ya se reencontraron en el Cielo.
En el lejano año 1972 se dejaba ver a Stephen King que lo distinguía: la “furia silenciosa”.
No sería el hombre más expresivo, pero se paraba frente a la cámara así, tan serio, y te morías de miedo.
Luego le vino el éxito ochentero. Todo es malito, pero hombre: hay por ahí lo que algún crítico llamó “buen mal cine”. Échenle: “Delta Force” (un saludo a Maduro), con Lee Marvin y con una secuela, o “Lobo solitario McQuade”, en la que su enemigo es David Carradine (el de “Kung Fu”, sí). Luego, la competencia se puso ruda.
En los 80 saltaron al éxito Jean Claude Van Damme o Stephen Seagal, que logró convencernos de que era peligroso porque practicaba aikido. Fue entonces que se fue, visionariamente, a la TV.
Ocho temporadas se aventó en “Walker, ranger de Texas”. Para coronar esa carrera, se aventó un papel en la segunda entrega de esa otra obra maestra que es “The Expendables”.
Sí, la joya en la que aparecen todos los veteranos de la acción ochentera menos Seagal, gracias a Dios: Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Lee, Dolph Lundgren, Van Damme y el más joven Jason Statham. Porno del bueno.
NORRIS Y LA ANÉCDOTA CON LEE: “YO GANO, YO SOY LA ESTRELLA”
La muerte de Norris es una de las noticias más impactantes de lo que llevamos de año, y es que el actor y artista marcial marcó a millones de personas de todo el mundo. Un enorme legado en el que muchos recuerdan su impresionante pelea contra Bruce Lee en ‘El furor del dragón’. Historia del cine y una relación que va más allá de ese momento, y sobre ella llegó a hablar Norris a lo largo de su vida.
“Hice mi primer papel de especialista con él”, confiesa Chuck Norris, al que le preguntan sobre Bruce Lee, y responde que “cuando combatí por el título mundial aquí en Nueva York en el Madison Square Garden, en 1968, Bruce hacía una serie de televisión llamada ‘El avispón verde’, por lo que asistió como invitado, y después de que yo ganase el título, el promotor me presentó a Bruce. Así que Bruce y yo empezamos a hablar y nos implicamos mucho en la conversación, por lo que dijo: ‘Entrenemos juntos cuando volvamos a Los Ángeles’. Y le dije: ‘Vale’. Así que volvimos y estuvimos entrenando juntos durante un par de años”.
Chuck señala que entrenaban con sacos de boxeo, “dando patadas”, pero en ningún momento peleando entre ellos, y es que el estadounidense señala que él “era un luchador profesional” y Bruce Lee no lo era, “pero era bueno, era bueno”, destaca Norris.
¿Hubiese ganado Chuck Norris a Bruce Lee? Pregunta el entrevistador, a lo que el actor y artista marcial responde que “no lo sé, yo no quería llegar a eso y Bruce tampoco”.
Una amistad que perduró con el paso de los años, con Norris contando que “Bruce se fue a Hong Kong a seguir su carrera de actor y no supe nada más de él durante un par de años, y luego me llamó inesperadamente y me dijo: ”Chuck, he hecho dos películas en Hong Kong y han tenido un enorme éxito, y ahora estoy haciendo una película en Roma, en el Coliseo, con una pelea como dos gladiadores y quiero que tú seas mi oponente”.
El estadounidense respondió bromeando: “Bruce, ¿y quién gana esa pelea?”. El artista hongkonés no lo dudó ni un instante: “¡Yo gano! ¡Yo soy la estrella!”, a lo que Norris dejó caer que la intención de Lee era “ganarle al campeón mundial”, pero Bruce fue más allá: “No. Quiero matar al campeón mundial”.
Definitivamente Norris y Lee forjaron una gran amistad, marcaron una época en el cine de artes marciales y ahora ya se reencontraron en el Cielo.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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