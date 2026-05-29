Réquiem de Morena

Nadie se escapa de Estados Unidos * El Tío Sam prepara con entusiasmo ese coro que contará con una gran producción y cobertura de medios, un ‘hitazo’ como hace mucho no ha habido

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Despiadada.

Ha quedado muy claro que a la Presidenta de la República le gusta reunirse con grupos musicales y cantantes: BTS, la banda coreana de K-pop (se solicita información); los rockeros Bono, The Edge y el grupo irlandés U2; Junior H y Majo Aguilar, de regional mexicano (?); Eduin Caz (famoso por sus narco-corridos, como ‘Se fue la pantera’), y Julión Álvarez (intérprete también de algunos narco-corridos y con visa cancelada).

Los anteriores personajes, muy conocidos a nivel nacional e internacional, son algunos con los que se ha reunido por su conocido amor a la música, pero no vaya usted a pensar que es para caernos bien a nosotros los del peladaje.

VIENE LA SORPRESA DE EU

El gobierno de los EUA, sabedor de la melomanía de nuestra hospedada en Palacio, le prepara una sorpresa, en este caso de música coral.

No es secreto, es público y muy sabido: en los EUA ya están en plenos ensayos con los intérpretes que integrarán el ‘Coro de los Adultos Cantores de Nueva York’ (Distrito Sur).

El rumor es que ensayan un réquiem, no el de Verdi ni el de Mozart, sino el de Morena (y réquiem es eso que se canta en las misas de difuntos).

Nota: cantar es cantar, claro, de ‘Casta Diva’ (de la Norma de Bellini que con la Caballé es tocar los dinteles de la gloria), a ‘Llegó borracho el borracho’ (de José Alfredo Jiménez, muy apropiada para macho demodé); pero cantar en su séptima acepción, es “avisar o dar noticia de algo”, usado en marinería, y en la 18 es “descubrir o confesar algo”, por eso se dice que un criminal cantó cuando soltó la sopa, a palos, por su voluntad, por cobrar venganza o por conseguir algún beneficio, que le receten menos años de cárcel si está en proceso; si está sentenciado, que le rebajen la pena o lo pongan en algún presidio amistoso (hay), y a veces, hasta ser liberado, pasa.

Así es que el gobierno de los EUA prepara con mucho entusiasmo ese coro del que se dice, contará con una gran producción y cobertura de medios, en especial de televisión y redes sociales. Se espera un ‘hitazo’ como hace mucho no ha habido.

Hasta hace un par de años escasos, los EUA se conformaban con conseguir solistas, con poco éxito, hay que decirlo, pues por ejemplo, el tenor ligero Genaro García Luna a ningún precio ha querido cantar allá o el afamado tenor Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, que de plano se rehusaba a cantar para ellos, aunque ya quiere (… auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí quiebran al más valentón).

Sin embargo, los EUA de golpe se encontraron con una buena oferta de cantantes de entre los 92 que les envió muy recomendados y sin formalidades contractuales, la promotora musical ‘Sheinbaum Productions’, con el añadido, verdadero golpe de suerte, de que ya disponen de quien durante décadas fue una verdadera leyenda del escenario, el aclamado Ismael Zambada, ‘El Mayo’, tenor dramático (de voz potente y enérgica).

Por eso ahora los EUA organizan un coro que dicen los enterados, está aprendiendo todas las que les piden los yanquis con el refuerzo de solistas de gran cartel: el Chapo y sus dos Chapitos -Joaquín y Ovidio, que ya están allá-, con alta probabilidad que se les unan voluntariamente sus hermanos Archivaldo y Jesús, de los que se dice ensayan canto hace un año; el Mayo como quedó dicho y otros, todos de amplio repertorio y favoritos de personajes del gobierno y políticos mexicanos de alto nivel.

Y esa pléyade de caballeros no es que vayan a cantar, es que ya están cantando.

Da un poco de ternura que la gerenta general y apoderada de la ‘Sheinbaum Productions’, reclame que los EUA no le mandan los 36 o 38, no sabe o no se acuerda, que ha pedido. Parece que no entiende que el ‘show’ es allá. Ya se va a enterar.

La doñita de Palacio, el viernes 15 de mayo pasado informó, loca de contento, que se echó un telefonazo con Donald Trump.

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. (…)”, puso en X. Qué bueno.

Lástima que la Secretaría de Gobernación informó, el 12 de mayo pasado, que -para restablecer el orden en Chilapa, Guerrero- el subsecretario César Yáñez se comunicó con los líderes de las organizaciones criminales, los Ardillos y los Tlacos, para “solicitar” poner fin a las disputas, retirar bloqueos y permitir la entrada de las Fuerzas Armadas, y que “la petición fue aceptada por los líderes”.

Traducción: este gobierno toma acuerdos con los criminales… ojalá no se entere Trump.

Y aunque no se entere, mientras la doñita del bastón de caramelo, mantenía su cordial y excelente conversación con Trump, el subprocurador General Adjunto de los EUA, Aakash Singh, en teleconferencia con los 93 fiscales federales de allá, les dijo de parte de Trump que debían “triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”.

Lo bueno es que la señora del segundo piso habló sobre seguridad con su amiguito Trump. Lástima que ese tal Aakash Singh, le aclaró a todos sus fiscales:

“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”.

Para enredar más la pita, el viernes se entregaron o algo así, a los EUA, dos de los coacusados con Rocha Moya.

Entre sabandijas no hay lealtad, hay impunidad y cuando se acaba, nadie se sacrifica por nadie. Por nadie, señora Sheinbaum, eso incluye Palenque.

Si doña Sheinbaum confía en que por el poder mágico del Pejestorio o porque le cae bien a Trump, va a librar la debacle, se equivoca, mucho. La “cereza de pastel” para ellos es avergonzarla y humillarla.

Nadie se escapa. Ese muy sabio libro, la Biblia, dice en Eclesiastés, 3.15: “Dios llama el pasado a cuentas”.

No tendrán el radiante futuro de poder absoluto por el que todo se permitieron, los persigue su pasado. La historia es despiadada.