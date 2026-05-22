NACIONAL
Azucena Cisneros combate la crisis hídrica en Ecatepec
La alcaldesa trabaja sin descanso para solucionar la carencia de agua potable * En 2026 se invierten casi mil millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica
ALFREDO IBÁÑEZ
A fin de dotar de agua por la red a los habitantes de Ecatepec, en particular a los de la Quinta Zona y San Andrés de la Cañada, la Administración Municipal, en coordinación con el Gobierno de México, perfora y rehabilita 71 pozos, además de que este año se invierten 985 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica.
Por instrucciones de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, el Gobierno Municipal trabaja para solucionar la carencia de agua potable que por años han sufrido los habitantes de Ecatepec, por ello, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han rehabilitado y reperforado pozos.
Hay que resaltar que el pasado 15 de mayo, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss puso en marcha el pozo de agua Ejidos de Tulpetlac 2, el cual fue reperforado, rehabilitado y equipado con tecnología de última generación, que será monitoreado por el C4 y abastecerá del líquido a 46 mil habitantes de ocho colonias del municipio. Este es el primer pozo de 11 que serán automatizados, los cuales se monitorean vía remota y con telemetría.
También, personal de SAPASE reparó 4 mil 879 fugas, clausuró 54 tomas clandestinas y realizó 7 operativos contra el huachicoleo de agua; acciones que han permitido producir más de 4 mil 340 litros por segundo, por lo que se ha logrado estabilizar la dotación del vital líquido en beneficio de más de un millón de habitantes.
El gobierno municipal inauguró la planta potabilizadora “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Alborada de Aragón, que dota de agua de calidad a más de 30 mil habitantes de 10 comunidades de la Quinta Zona y cuya rehabilitación requirió inversión de alrededor de 10 millones de pesos.
Asimismo, construye en Ciudad Cuauhtémoc un Tanque Maestro -con capacidad para almacenar más de cinco mil metros cúbicos de agua potable- para beneficiar a más de 140 mil habitantes.
Con ambas obras, la administración municipal garantizará el acceso al agua a miles de habitantes que durante años fueron castigados por la escasez y el mal servicio, por lo que se veían obligados a comprar agua a través de pipas; sin embargo, actualmente con solo abrir la llave reciben el líquido vital a través de un programa de tandeo.
Sin embargo, Azucena Cisneros ha reconocido que falta mucho por hacer en materia de agua potable, por lo que se continúa trabajando en este rubro para que cada día más ecatepenses reciban agua a través de la red.
NACIONAL
Farhad Martínez Acosta, en la mira de la Contraloría de Jalisco
A meses de asumir el cargo como director general de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, una denuncia ciudadana lo señala de incurrir en posibles actos de extorsión y abuso de poder
ILDEFONSO GARCÍA
La situación del actual director general de Fiscalización de la Secretaría de la Hacienda del Gobierno de Jalisco, Farhad Martínez Acosta, entró oficialmente bajo revisión luego de que la Contraloría del Estado admitiera una denuncia ciudadana por presuntos actos de abuso de poder, extorsión, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.
El expediente fue registrado con el folio 26904, con lo que el órgano interno de control deberá iniciar diligencias, requerir información oficial y analizar el actuar del funcionario estatal.
Sin embargo, uno de los elementos que más ha llamado la atención en torno al caso no sólo son las acusaciones presentadas, sino las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales y la ausencia de la declaración inicial correspondiente a su cargo actual dentro del Gobierno de Jalisco.
De acuerdo con documentación pública, Farhad Martínez Acosta trabajó entre 2021 y 2024 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), particularmente en el área jurídica en Jalisco, donde tenía funciones vinculadas con asuntos penales y representación del fisco federal en procesos judiciales.
En marzo de 2025 presentó su declaración de conclusión de encargo tras dejar el SAT; sin embargo, distintos señalamientos advierten que no aparece registrada públicamente la declaración inicial correspondiente a su nuevo puesto como director general de Fiscalización estatal, obligación considerada fundamental dentro de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La omisión ha generado cuestionamientos sobre la congruencia y actualización de su información patrimonial, especialmente por tratarse de un funcionario encargado precisamente de tareas de fiscalización y supervisión administrativa.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es su presunta participación como representante legal del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) en la denuncia presentada en enero de 2025 relacionada con el supuesto fraude de las Villas Panamericanas.
Con la admisión formal del expediente, la Contraloría estatal podrá revisar declaraciones patrimoniales y de intereses, analizar posibles conflictos de interés, verificar el procedimiento de nombramiento del funcionario y determinar si existen responsabilidades administrativas o incluso conductas constitutivas de delito.
La resolución de la investigación será determinante para conocer si las acusaciones derivan en sanciones administrativas, inhabilitaciones o posibles denuncias penales ante las autoridades competentes.
NACIONAL
Huixquilucan, un municipio seguro para los transportistas: Vargas del Villar
Líderes brindan su total apoyo al legislador panista * Acción Nacional es un partido que ha demostrado cómo llevar un buen gobierno y con rendición de cuentas, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Líderes del transporte público de pasajeros reconocen el trabajo que se hace en Huixquilucan, Estado de México, desde hace once años, que ha permitido tener un municipio más seguro.
Ante su gran trabajo, este gremio reitera su apoyo a Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, para acompañarlo en sus proyectos de trabajo para los próximos años.
“Agradecemos el apoyo que hemos recibido por parte de las autoridades municipales y del senador Vargas, a quien nos sumamos para fortalecer el proyecto Huixquilucan, trabajando de la mano para que a todos nos vaya mejor”, coincidieron.
También mencionaron que mientras en otros municipios el tema de la inseguridad en el transporte es difícil, en Huixquilucan la movilidad y seguridad se han atendido de manera eficaz, lo que permite que los usuarios transiten en mejores condiciones.
En su momento, Vargas del Villar reiteró a los transportistas de diferentes rutas que cruzan por Huixquilucan, que desde la Tribuna más alta del país seguirá defendiendo a México y al municipio para mantener los niveles de bienestar que se han alcanzado en favor de las familias.
“Les pido seguir trabajando por el bien de Huixquilucan, cuyo gobierno ha sido el mejor calificado por ser una administración cercana y de trabajo”, añade.
El senador por el Estado de México pidió a los transportistas seguir ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios, al tiempo que agradeció el apoyo que este sector le ha dado durante estos once años de gobierno municipal panista, ahora encabezado por Romina Contreras.
“Tener un gobierno como el que hay en Huixquilucan se puede llevar a todo el Estado de México”, asevera.
Enrique Vargas dijo que Huixquilucan seguirá siendo gobernado por Acción Nacional, un partido que ha demostrado cómo llevar un buen gobierno y con rendición de cuentas.
“Hay equipo Vargas por muchos años más”, puntualiza el vicecoordinador de los senadores panistas.
NACIONAL
Somos el gobierno que decidió recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la gente: Ale Rojo
En la Cuauhtémoc se gobierna con resultados * Ante diputadas y diputados en el Congreso-CDMX, la alcaldesa defiende las acciones de su administración en materia de seguridad, recuperación del espacio público, empleo, cuidados y combate a la corrupción * “Somos el gobierno del cómo sí”, afirma la alcaldesa Rojo de la Vega
EL TOPO
Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; Gobierno y Políticas Públicas; y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo responde a cuestionamientos de diputados locales sobre seguridad, comercio en vía pública, espacio público, programas sociales, servicios urbanos y transparencia.
La alcaldesa sostuvo que su gobierno decidió enfrentar problemas que durante años fueron ignorados en la Cuauhtémoc.
“Somos el gobierno del cómo sí, que decidió dejar de administrar inercias para empezar a recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la gente”, añade.
Rojo de la Vega Piccolo afirma que en la alcaldía existen 13 mil 553 registros en el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip), mientras que distintos grupos aseguran controlar cerca de 40 mil puestos informales en las calles.
La alcaldesa reitera que mantendrá acciones para recuperar banquetas y vialidades, luego de liberar más de 65 mil metros de vía pública y retirar más de 96 mil kilogramos de estructuras metálicas ilegales.
Ale Rojo informa que más de 3 mil 200 franeleros han sido remitidos ante el MP y destacó que la alcaldía impulsó la iniciativa para endurecer sanciones contra extorsionadores, misma que posteriormente fue aprobada como ley.
Reporta la edil que entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 la bolsa de trabajo de la alcaldía atendió a más de 713 personas buscadoras de empleo y actualmente hay 362 vacantes activas.
Señala que actualmente enfrenta 582 juicios laborales heredados de administraciones anteriores, de los cuales 369 cuentan con laudo y representan una carga superior a los 72 mdp, aunque aclaró que esto no ha detenido la operación de servicios públicos ni programas prioritarios.
En materia de cuidados y atención a mujeres, la edil señala que la Cuauhtémoc cuenta con 18 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que atienden a cerca de 850 niñas y niños, además del CADAM para personas adultas mayores y un centro comunitario para personas con discapacidad.
También destaca la operación de la Tarjeta Violeta, la red de lactarios impulsada por la alcaldía y el fortalecimiento de políticas públicas con perspectiva de género.
“Cuidar también es gobernar. Para nosotras los Cendi no son un trámite administrativo. Son espacios donde madres y padres dejan lo más importante que tienen: sus hijas e hijos”, señala.
Alessandra Rojo también respondió a cuestionamientos relacionados con los tótems informativos instalados en la demarcación, precisando que no representaron gasto para el presupuesto público y forman parte de una estrategia de orientación ciudadana, atención de emergencias e iluminación urbana rumbo al Mundial 2026.
Además, afirma que la alcaldía ha atendido puntualmente auditorías y requerimientos de órganos fiscalizadores relacionados con el ejercicio presupuestal 2025.
“No le tenemos miedo a la fiscalización. Somos probablemente una de las alcaldías más auditadas del país y seguimos dando la cara, entregando información y trabajando todos los días”, afirma la alcaldesa del “corazón de la Ciudad de México” que late más que nunca.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Delgado, más apaleado que una piñata
Farhad Martínez Acosta, en la mira de la Contraloría de Jalisco
Maná prende a casi 100 mil personas en las Fiestas del Pitic 2026
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
ESPECTÁCULOSHace 4 días
Tónic Fest 2026, la conexión emocional y musical con Acapulco
-
NACIONALHace 4 días
Delfina Gómez y Raciel Pérez, unidos por la rehabilitación del Periférico Norte
-
TEXTUAL-ESHace 4 días
Unión Europea, por las antiguas repúblicas soviéticas
-
SILENCIO ROTOHace 4 días
Zozobra y panorama tormentoso
-
NACIONALHace 3 días
Somos el gobierno que decidió recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la gente: Ale Rojo
-
ESPECTÁCULOSHace 13 horas
Exilis Ultra, el novedoso tratamiento del doctor Gamaliel Román
-
NACIONALHace 2 días
Huixquilucan, un municipio seguro para los transportistas: Vargas del Villar
-
ESPECTÁCULOSHace 8 horas
Maná prende a casi 100 mil personas en las Fiestas del Pitic 2026