Delfina Gómez y Raciel Pérez, unidos por la rehabilitación del Periférico Norte

Ponen la muestra de un trabajo conjunto y supervisan de manera directa las labores para tener una imagen renovada * Gobierno del Estado de México y Tlalnepantla han trabajado durante varios meses de manera coordinada para mejorar la infraestructura en 8.87 kilómetros, se intervinieron 4 cuerpos de 3 carriles cada uno que corresponden al municipio * OPDM y la CAEM trabajaron en 7 kilómetros por cuerpo, logrando limpiar 28 kilómetros de tuberías y retirar 1,800 metros cúbicos de azolve * Se realizó el retiro de 40 toneladas de residuos urbanos y se culminó con la Mega Jornada de Limpieza que atendió 31,000 m² de áreas verdes

EL TOPO

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, y Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, llevaron a cabo la supervisión de los trabajos integrales de la rehabilitación de Periférico Norte y constataron que cada acción se ejecutó con la máxima calidad para entregar una vialidad totalmente renovada y segura.

Esta revisión forma parte de la estrategia conjunta que el gobierno estatal y municipios han desarrollado durante varios meses para lograr la rehabilitación total de 8.87 kilómetros del Boulevard Manuel Ávila Camacho, desde el límite con Naucalpan hasta la colindancia con Cuautitlán Izcalli.

Se intervino una superficie conformada por cuatro cuerpos de tres carriles cada uno, tanto en carriles centrales como laterales.

Como parte de los trabajos preventivos y de infraestructura que se ejecutaron previamente a lo largo de este periodo de meses, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), aprovechó los cierres programados por la Junta de Caminos y en plena coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), intervino ambos sentidos de la vialidad desde el tramo de Mundo E hasta el Lago de Guadalupe.

Esta labor acumuló un total de 7 kilómetros atendidos por cuerpo en carriles laterales y centrales, se realizó el desazolve preventivo de 28 kilómetros de líneas de drenaje y el retiro de 1,800 metros cúbicos de azolve, una acción fundamental para mejorar el flujo pluvial y mitigar riesgos de inundaciones ante la proximidad de la temporada de lluvias.

Aunado a las tareas de la red hidráulica, Tlalnepantla implementó un operativo de limpieza pesada en el que intervinieron 12 unidades de carga, distribuidas específicamente en nueve camiones compactadores y tres unidades de tres y media toneladas.

A través de este despliegue, las cuadrillas municipales levantaron y retiraron de la vía pública un total de 40 toneladas de residuos sólidos urbanos, se despejaron las zonas de rodamiento y los acotamientos para agilizar el tránsito vehicular y elevar los estándares de salubridad en la zona.

Para coronar este esfuerzo sostenido y asegurar que la vialidad quede en óptimas condiciones, la Administración Pública Municipal participó, con el Gobierno del Estado, en una Mega Jornada de Limpieza de Periférico, para dar tras las obras hidráulicas un rescate estético definitivo.

Durante esta jornada específica se obtuvieron resultados contundentes: el desmalezado de 31,000 metros cuadrados de áreas verdes, el encalado de 1,591 piezas de árboles, la poda de 438 árboles y el derribo de cinco piezas que representaban un riesgo, lo que derivó en la recolección final de 26.92 toneladas de desechos verdes.

El remozamiento de esta última fase incluyó labores de balizado, aplicación de pintura y la rehabilitación de puentes peatonales utilizados diariamente por la ciudadanía, complementado con la reparación de banquetas y el mantenimiento integral de las áreas comunes.

Con la ejecución ordenada y por etapas de este plan de rescate urbano firmemente respaldado por las autoridades estatales y municipales, el Gobierno de Tlalnepantla cumple con el compromiso de entregar vialidades modernas, seguras y limpias, para consolidar entornos dignos que elevan de forma directa la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.