Ecatepec ya está cambiando, pero necesitamos mucho más: Azucena Cisneros

La alcaldesa instruye la repavimentación de calle que comunica colonias de la Sierra de Guadalupe y supervisa trabajos de calle Venustiano Carranza, en las colonias La Joya y El Árbol * Escucha a colonos de la unidad Granjas El Rosal, que piden regularización de sus viviendas

ALFREDO IBÁÑEZ

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss supervisa el inicio de trabajos de repavimentación de calle Venustiano Carranza, que comunica vía López Portillo con la colonia El Tejocote, ubicada en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, por lo que cruza varias comunidades, vialidad que estuvo en abandono durante más de 20 años.

“Esta es una subida muy importante, porque se sube a muchas comunidades y es un paso obligado. La vamos a pavimentar en tiempo récord, es muy grande. Ahorita va a ser un kilómetro, pero va a ser mucho más”, afirma Cisneros Coss, quien junto con vecinos caminó el tramo donde comenzaron los trabajos, entre vía López Portillo y las colonias La Joya y El Árbol.

“Este municipio lo estamos levantando juntos. La generosidad del pueblo de Ecatepec y el gobierno honesto y comprometido lo sacarán adelante. Ya está cambiando, pero necesitamos mucho más”, añade.

Víctor Hernández Jasso, quien tiene un local de herrería en calle Venustiano Carranza, agradeció la repavimentación y expresó: “Nadie había hecho nada (por la calle), hasta que llegó usted”.

“Aquí parece un río”, dijo una vecina a Cisneros Coss, en alusión a que cuando llueve fuerte por la calle corre el agua de lluvia, lo que prácticamente acabó con el asfalto. “Va a quedar bien, tengan confianza”, respondió la munícipe.

Azucena Cisneros también se reunió con habitantes de la unidad habitacional Granjas El Rosal, quienes pidieron apoyo para la regularización de las 153 viviendas de la comunidad, edificadas gracias al trabajo de los colonos agrupados en una organización social.

Jorge Salazar González, vecino del lugar, planteó la urgencia de que los pobladores tengan certeza legal de su patrimonio, lo que hasta el momento no han logrado por diversas trabas burocráticas, además de que pidió la realización de diversas obras que requieren.

La presidenta municipal de Ecatepec se comprometió a trabajar con los vecinos para que la comunidad sea regularizada y para realizar obras, como la construcción de un murete en una barranca y apoyo en trabajos para la escuela preescolar “Juchari Iunapihua” (nuestra lucha en purépecha), entre ellos poda de árboles y la probable instalación de juegos infantiles.

Azucena Cisneros Coss, Venustiano Carranza, vía José López Portillo, El Tejocote, Sierra de G