General Francisco L. Urquizo, cronista de la Revolución Mexicana

Homenajean al militar, en el marco de su 57 aniversario luctuoso, en el Museo Casa de Carranza INAH * Asociación Cultural Francisco L. Urquizo y Asociación Civil Casa de Coahuila impulsan la materialización de una cuarta sede y tercera edición del concurso de video

ERIC GARCÍA

En el marco del 57 aniversario luctuoso del general Francisco L. Urquizo se llevó a cabo un homenaje al militar, escritor e historiador mexicano en el Museo Casa de Carranza, donde se presentó la reciente creación del Centro de Estudios Históricos y Literarios Francisco L. Urquizo, el cual tiene por objetivo recuperar la literatura histórica mexicana.

En emotivo reconocimiento participó la Banda de Guerra de la Policía Femenil de la Ciudad de México.

Los oradores fueron Rogelio García Mora, presidente de la Casa de Coahuila en la CDMX, y Octavio Aguilar de la Parra, sobrino nieto del general Cándido Aguilar, gobernador de Veracruz y yerno de don Venustiano Carranza.

Julio César Posada, secretario general de la Asociación Cultural Francisco L. Urquizo, explica que el Centro de Estudios Históricos y Literarios ya está trabajando en la recuperación de textos de los escritores Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio.

“Estamos buscando la difusión de los estudios y literatura, nos importa este entrelazamiento de los datos históricos con la realidad”, subraya el secretario de la Asociación Cultural Francisco L. Urquizo.

También anuncian un tercer concurso en homenaje al general que escribió la Revolución Mexicana.

Posada menciona que, desde su primera edición, dicho concurso tuvo una gran aceptación por parte del público.

“De la primera a la segunda convocatoria se triplicaron los videos recibidos en el concurso”, añade.

Cuauhtémoc Juárez Hernández, representante de la Asociación Civil Casa de Coahuila, enfatiza que “Urquizo nos enseñó a mirar la revolución desde dentro, desde la humanidad de quienes lo vivieron”.

Destaca que, a través de su obra más célebre Tropa vieja, Francisco L. Urquizo dio voz a los soldados anónimos de la revolución, además de revelar la dimensión humana de la guerra.

Afirma que la obra del general Francisco L. Urquizo ofrece a las nuevas generaciones la posibilidad de encontrar, a través de sus textos, una mirada viva, sensible y profundamente humana de la guerra.

LEGADO DEL GENERAL URQUIZO EN LA DEFENSA

Francisco L. Urquizo nació en 1891 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Se integró a las filas del Ejército Constitucionalista en 1913, bajo las órdenes de Venustiano Carranza, donde, después de su destacada participación en varias batallas llegó al grado de Capitán.

De acuerdo con el doctor Miguel Aguilar, existe documentación que acredita que el general Francisco L. Urquizo era “un militar capacitado para dar órdenes, pero también para cumplir las leyes y negarse a cometer conductas ilícitas como la traición”.

Una vez concluida la Revolución, el general Urquizo se desempeñó dentro del Ejército Mexicano hasta convertirse en secretario de la Defensa Nacional, en el sexenio del general Manuel Ávila Camacho, rol en el que creó el Escuadrón 201, grupo aéreo encargado de participar en la Segunda Guerra Mundial.