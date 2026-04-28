CONGRESO DE LA UNIÓN
Una auditoría termina cuando se actúa: Nora Arias
La rendición de cuentas no es opcional y no puede haber auditorías sin consecuencias, afirma de manera categórica la coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México
ILDEFONSO PEREYRA
El pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Auditoría Superior de la capital del país a que informe sobre las acciones tomadas por las anomalías en contra de los responsables del mal manejo de las finanzas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México.
“Cuando se detectan anomalías en el manejo de los recursos públicos, lo que sigue no es el silencio; lo que sigue es la responsabilidad institucional: informar, señalar, sancionar, y si corresponde, denunciar”, declara Nora Arias Contreras, coordinadora del PRD en el recinto de Donceles y Allende.
Desde el Congreso de la Ciudad de México exhortamos a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a informar con claridad qué acciones se han tomado tras la auditoría al PRD que solicitamos.
“Lo expusimos muy claro: una Auditoría no termina cuando se detectan irregularidades; una Auditoría termina cuando se actúa, y más cuando se detectan anomalías en el manejo de recursos públicos.
“Lo que sigue no es el silencio; lo que sigue es la responsabilidad institucional, informar, señalar, sancionar, y si corresponde denunciar. No puede haber auditorías sin consecuencias”, añade.
En su calidad también de presidenta del PRD-CDMX, Arias Contreras urge a la rendición de cuentas y a la transparencia e insiste en que la rendición de cuentas no es opcional.
CONGRESO DE LA UNIÓN
El descontento económico influiría en los procesos electorales venideros: Vargas del Villar
El legislador advierte deterioro económico y cuestiona rumbo del país * “El gobierno debe entender que quienes generan empleo son los empresarios y los trabajadores”, subraya el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sostiene que la economía mexicana enfrenta un momento complejo que ya se refleja en la vida cotidiana de las familias.
Durante su intervención, el legislador panista señala que existe una percepción generalizada de disminución en el poder adquisitivo.
Como ejemplo, mencionó la reciente Feria de Aguascalientes -considerada una de las más importantes del país-, en donde se observó menor afluencia de visitantes en comparación con años anteriores.
“Las familias no traen dinero, esa es la realidad”, añade, al afirmar que indicadores cotidianos, como el consumo en tiendas de barrio, vinaterías y misceláneas, muestran una caída.
“Ese termómetro social del día a día está bajando muchísimo”, agrega.
Vargas del Villar advierte que esta situación podría tener repercusiones políticas en el futuro, al considerar que el descontento económico podría influir en los procesos electorales venideros.
No obstante, expresa su deseo de que al país le vaya bien bajo la actual administración federal, aunque critica lo que calificó como decisiones erróneas en materia económica, de seguridad y de relación con el sector empresarial.
“El gobierno debe entender que quienes generan empleo son los empresarios y los trabajadores”, subraya, al tiempo que acusa falta de condiciones favorables para el desarrollo productivo.
Enrique Vargas cuestiona la congruencia ideológica de algunos actores políticos, al contrastar discursos de austeridad con estilos de vida de alto nivel.
Asimismo, hizo referencia a casos mediáticos relacionados con figuras públicas, señalando la necesidad de que cada partido responda por sus propios integrantes.
Sobre temas de seguridad, Vargas aborda el caso de agentes extranjeros fallecidos en México, enfatizando la importancia de la coordinación entre instituciones nacionales.
Asevera que dependencias como el Instituto Nacional de Migración y las Fuerzas Armadas deben garantizar una adecuada comunicación para evitar fallas operativas.
No hay duda que Vargas del Villar se ocupa en los problemas del país y propone soluciones para todos los mexicanos sin tintes partidistas.
CONGRESO DE LA UNIÓN
El peso político de Vargas del Villar
Enrique Vargas fortalece su presencia en temas clave de seguridad nacional desde el Senado de la República * La participación del vicecoordinador de los senadores panistas en la Comisión de Seguridad Nacional adquiere especial relevancia, al tratarse de un espacio donde convergen decisiones que impactan directamente en la estabilidad, gobernabilidad y estrategia de seguridad del país
EL TOPO
En un momento clave para la agenda nacional en materia de seguridad, Enrique Vargas del Villar, coordinador de los senadores panistas, fue designado como integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Su nombramiento es de total importancia, pues la Comisión Bicameral es uno de los órganos más relevantes del Congreso de la Unión para la supervisión y análisis de las políticas estratégicas del país.
La designación se da tras la aprobación, por parte del Pleno del Senado de la República, de los acuerdos impulsados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para la integración de diversas comisiones bicamerales, entre ellas las encargadas de la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente, Seguridad Nacional y el Canal del Congreso.
En este contexto, la participación de Vargas del Villar en la Comisión de Seguridad Nacional adquiere especial relevancia, al tratarse de un espacio donde convergen decisiones que impactan directamente en la estabilidad, gobernabilidad y estrategia de seguridad del país.
Su incorporación refleja el peso político que ha consolidado dentro de su grupo parlamentario y su proyección en temas de alta sensibilidad nacional.
La comisión será presidida por el senador morenista Eugenio Segura Vázquez y estará integrada también por la senadora Juanita Guerra Mena.
En este equilibrio plural, la presencia del legislador mexiquense abre una ventana de interlocución clave entre fuerzas políticas en un tema donde el consenso resulta indispensable.
Más allá de la integración formal, el movimiento perfila a Vargas como un actor activo en la discusión de los grandes temas de seguridad, en un momento donde el país demanda visión, firmeza y capacidad de articulación institucional.
Con esta designación, el senador no sólo amplía su radio de acción legislativa, sino que se posiciona en una de las trincheras más estratégicas del Congreso de la Unión, en donde se delinean decisiones que marcan el rumbo del país.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, el senador protector de las mascotas
Presenta dos iniciativas de ley para que se reconozca a los animales domésticos y de compañía como seres “sintientes” * El vicecoordinador de los senadores panistas propone reformas al Código Civil para eliminar su carácter de objetos de apropiación y se les reconozca como seres sujetos a protección jurídica
EL TOPO
“Alrededor del 70 por ciento de los animales domésticos y de compañía sufren algún tipo de maltrato y existe una estimación de que 60 mil animales mueren cada año por abuso, con niveles de impunidad prácticamente totales, por lo que no es suficiente que el Artículo 4 Constitucional reconozca el derecho a un medio ambiente sano”, expresa Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas.
Ante la problemática, presenta dos iniciativas de ley para que se reconozca a los animales domésticos y de compañía como seres “sintientes”, para que estos reciban un trato digno y respetuoso.
Propuso reformar el Código Civil para eliminar su carácter de objetos de apropiación y se les reconozca como seres sujetos a protección jurídica.
Además, “es necesario actualizar el Código Penal para que el robo y la privación ilegal de las mascotas se equipare con el delito de abigeato y se sancione con la misma pena, pues no establece con precisión la naturaleza jurídica de los animales como seres sintientes, con reconocimiento y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dificulta su plena exigibilidad y la armonización legislativa”.
Con el objetivo de proteger a los animales que se han vuelto parte de las familias mexicanas, Vargas del Villar presentó estas propuestas.
Al suscribir ambas iniciativas, el senador por el Estado de México indica que México enfrenta una crisis estructural en materia de bienestar de las mascotas, pues se estima que nuestro país ocupa el primer lugar en maltrato animal en América Latina y el primero a nivel mundial, lo cual exige una respuesta institucional más clara, progresiva y efectiva que proteja a estos seres vivos.
Ante ello, Enrique Vargas explica que la reforma presentada contempla modificaciones al Artículo 4 de la Constitución Política para que el Estado Mexicano reconozca a los animales como seres sintientes, para que estos reciban un trato digno y respetuoso, pues existe evidencia científica suficiente sobre la capacidad de los animales para sentir dolor y manifestar emociones; con lo cual se buscaría avanzar en esta materia, como ya lo han hecho países como Alemania, España y Francia.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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