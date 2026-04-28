Una auditoría termina cuando se actúa: Nora Arias

La rendición de cuentas no es opcional y no puede haber auditorías sin consecuencias, afirma de manera categórica la coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México

ILDEFONSO PEREYRA

El pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Auditoría Superior de la capital del país a que informe sobre las acciones tomadas por las anomalías en contra de los responsables del mal manejo de las finanzas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México.

“Cuando se detectan anomalías en el manejo de los recursos públicos, lo que sigue no es el silencio; lo que sigue es la responsabilidad institucional: informar, señalar, sancionar, y si corresponde, denunciar”, declara Nora Arias Contreras, coordinadora del PRD en el recinto de Donceles y Allende.

Desde el Congreso de la Ciudad de México exhortamos a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a informar con claridad qué acciones se han tomado tras la auditoría al PRD que solicitamos.

“Lo expusimos muy claro: una Auditoría no termina cuando se detectan irregularidades; una Auditoría termina cuando se actúa, y más cuando se detectan anomalías en el manejo de recursos públicos.

“Lo que sigue no es el silencio; lo que sigue es la responsabilidad institucional, informar, señalar, sancionar, y si corresponde denunciar. No puede haber auditorías sin consecuencias”, añade.

En su calidad también de presidenta del PRD-CDMX, Arias Contreras urge a la rendición de cuentas y a la transparencia e insiste en que la rendición de cuentas no es opcional.