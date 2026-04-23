DEPORTES
Alejandro Burillo, el empresario visionario
Exdueño del Atlante y cercano a la FMF y Televisa * Burillo Azcárraga, primo y un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, estuvo a punto de completar la venta de Chivas a Televisa en la década de los 90
ERIC GARCÍA
Alejandro Burillo Azcárraga, un importante empresario e influyente directivo del fútbol en México, fallece a los 74 años de edad. La noticia llegó de la mano de Fernando Schwartz, director de Comunicación Estratégica de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quien lamentó el deceso.
“El Güero fue un gran guía. Amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y fútbol grandes historias”, escribió en sus redes.
Burillo Azcárraga, primo y un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, estuvo a punto de completar la venta de Chivas a Televisa en la década de los 90. También fue la persona que le abrió las puertas a Javier Aguirre, actual entrenador de la selección mexicana, en su primera etapa al frente del equipo tricolor en 2001.
“El Güero” fue el responsable de que la selección mexicana contara con un espacio de entrenamiento adecuado a sus necesidades. Gracias a él, el equipo nacional se mudó del Centro de Capacitación, cercano al Estadio Azteca, al Centro de Alto Rendimiento (CAR), al sur de la capital. Así, desde 2003, el CAR se convirtió en el hogar del equipo tricolor, cuando la FMF adquirió el terreno de 117 mil metros cuadrados que era propiedad del Atlante.
Más allá de ser la mente detrás de este cambio, su huella también había quedado grabada en el fútbol mexicano desde 1998, cuando su empresa, ABA Sport, fue la encargada de uniformar a la agrupación para el Mundial de Francia.
También Alejandro Burillo fue el fundador de Casa Lamm, una escuela de arte y cultura, y de Grupo Pegaso, un emporio en el mundo deportivo que nació en 1996. Tras la creación de esta última empresa, amplió sus actividades a áreas como las telecomunicaciones y la hotelería. Fue la cabeza del Consejo de Fútbol de Grupo Televisa, propiedad de Azcárraga, y se mantuvo como directivo hasta el 2000, cuando le vendió sus acciones.
En 2007, como dueño del Atlante, trasladó al equipo de la Ciudad de México a Cancún, donde celebró uno de sus grandes triunfos cuando los Potros de Hierro se coronaron campeones del Torneo Apertura 2007.
Se le recordará, sobre todo, por la creación de Mextenis, una organización que promueve eventos deportivos en el país y empujó el Abierto Mexicano de Tenis, que se celebra cada año en Acapulco.
Desde que compró los derechos de la competición en 2001, el torneo ganó un gran prestigio y se posicionó como un referente dentro de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Por sus pistas han desfilado importantes figuras como Rafael Nadal, David Ferrer, Novak Djokovic y Venus Williams.
El Güero, que se consideraba un “empresario capitalista con sentido social”, aseguraba que sus proyectos buscaban traerle un beneficio a la sociedad.
Burillo fue también galardonado por la Real Academia Española (RAE) con el Premio Nieto López en 2002, “por su relevante labor en pro de la lengua española”.
Distintas personalidades del mundo deportivo reaccionaron a su deceso. Paco Gabriel de Anda, exfutbolista y analista de la cadena ESPN, lo describió como una “entrañable persona, visionario y exitoso empresario”.
El periodista deportivo David Faitelson habló de su papel en el fútbol mexicano y en el Atlante hace más de 20 años. “Representó una época del fútbol mexicano muy distinta, afortunadamente, a la que vive hoy”, escribió en X.
La FMF también expresó sus condolencias: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos en este difícil momento”.
Descanse en paz Alejandro Burillo Azcárraga.
DEPORTES
¡Escándalo en la NFL!
Polémica investigación del Gobierno de Estados Unidos * El Departamento de Justicia analiza si la NFL ha violado las leyes antimonopolio que rigen en EU
ERIC GARCÍA
Se destapa una gran olla en la NFL con la que sería, hasta la fecha, el mayor escrutinio de la historia por parte del gobierno federal contra la liga por las decisiones tomadas en cuanto a la transmisión de partidos vía streaming, ante la sospecha de incurrir en prácticas anticompetitivas.
Según información revelada por The Wall Street Journal el pasado jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación en contra de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) con relación a la migración de la transmisión de partidos de la TV convencional a las plataformas de streaming.
Fue en el mes de febrero que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) reveló que se revisaba minuciosamente el desplazamiento de la transmisión de partidos del futbol americano a plataformas digitales.
La liga, por su parte, asegura que el 87% de sus partidos se transmite vía cadenas televisivas.
¿PROBLEMA PARA LA NFL?
Resulta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza si la NFL ha violado las leyes antimonopolio que rigen en Estados Unidos.
La FCC indica que los partidos de 2025 se transmitieron vía 10 plataformas diferentes, lo que crearía un perjuicio a los usuarios de unos 1,500 dólares por ver todos los partidos.
Es importante resaltar que las autoridades no sólo investigan a la NFL, sino que también han pedido informes a otras ligas deportivas estadounidenses como la NBA, la NHL y la MLB, pero el foco se centra en el futbol americano, ya que es la liga con mayor audiencia a nivel nacional.
A LA ESPERA DE LA INVESTIGACIÓN
De momento, esto no es más que la apertura de una investigación sobre un caso realmente complejo, por lo que no hay alguna determinación sobre si hay o no una infracción de las leyes antimonipolio y de radiodifusión de los eventos deportivos… pero de entrada sí hay escándalo deportivo.
DEPORTES
Katia Itzel García hace historia en la Copa del Mundo 2026
La estadounidense Tori Penso también será árbitra central * La FIFA anuncia que se seleccionaron a tres mujeres como árbitras asistentes y a una como oficial de videoarbitraje * En total 52 árbitros para el Mundial de Futbol
ERIC GARCÍA
Dos mujeres estarán entre los 52 árbitros, una cifra récord, que dirigirán partidos en el Mundial que comienza dentro de dos meses.
La estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia Itzel García figuran en la lista de árbitros que anunció la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
También se seleccionaron a tres mujeres como árbitras asistentes y a una como oficial de videoarbitraje.
Es la segunda vez que árbitras participan en un Mundial masculino: en Qatar, hace cuatro años, hubo tres árbitras y tres árbitras asistentes.
Penso fue la árbitra en la final del Mundial femenino en 2023.
La FIFA indicó que las designaciones se hicieron conforme a su principio “de priorizar la calidad por encima de todo”.
“El hecho de que se haya seleccionado a seis oficiales de partido mujeres continúa una tendencia que comenzó hace cuatro años en Qatar, mientras buscamos seguir desarrollando el arbitraje femenino”, manifestó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.
El ente rector indicó que 170 oficiales de partido -52 árbitros, 88 árbitros asistentes y 30 oficiales de videoarbitraje- participarán en el torneo. Es un aumento respecto de los 139 oficiales de partido en 2022.
El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, y el primero organizado de manera conjunta por tres países.
Varios árbitros que participaron en el torneo de 2022 volverán a este Mundial, incluido el polaco Szymon Marciniak, quien arbitró la final hace cuatro años, en la que Argentina derrotó a Francia en una tanda de penales.
En la lista no apareció el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala, quien estuvo a cargo de la caótica final de la Copa Africana de Naciones en enero, cuando Senegal venció a Marruecos en tiempo extra.
El mes pasado, el resultado fue revocado de manera sorprendente por el organismo rector del fútbol africano y se le otorgó el título a Marruecos.
Senegal apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, y ambos países afirman ser campeones de África a la espera del resultado.
Argentina y Brasil aportarán la mayor cantidad de árbitros procedentes de Sudamérica: tres cada uno. Los argentinos son Yael Falcón, Darío Herrera y Facundo Tello, mientras que los brasileños son Ramón Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio,.
Los otros sudamericanos son el chileno Cristian Garay, el colombiano Andrés Rojas, el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el peruano Kevin Ortega, el uruguayo Gustavo Tejera y el venezolano Jesús Valenzuela.
Aparte de García, México tendrá al árbitro César Ramos. También van dos centroamericanos: el costarricense Juan Calderón y el hondureño Héctor Martínez.
Definitivamente el arbitraje mexicano femenino se consolida y va en alza. ¡Bien por ellas!
DEPORTES
¡Todo listo para el Mundial de Futbol 2026!
Definidos todos los grupos * Tras los juegos del repechaje, seis selecciones obtuvieron su boleto para la Copa del Mundo: Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo e Irak
ERIC GARCÍA
Se definieron los últimos clasificados al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la disputa de los repechajes de Europa e intercontinentales y seis selecciones obtuvieron su boleto para la Copa del Mundo: Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo e Irak.
El seleccionado sueco se metió en la Copa del Mundo tras derrotar por 3 a 2 a Polonia en el estadio Friends Arena de Solna, Suecia. Los goles fueron convertidos por Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyökeres, mientras que para las Águilas Blancas anotaron Nicola Zalewski y Karol Świderski. Estará en el Grupo F del certamen ecuménico junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
Turquía fue más que Kosovo y se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitantes, en un encuentro disputado en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, por un tanto de Kerem Aktürkoglu. Así, jugará un Mundial después de 24 años e integrará la zona D con Estados Unidos, Australia y Paraguay.
El equipo checo logró clasificarse por penales tras empatar 2 a 2 con Dinamarca en tiempo reglamentario. Los goles de los daneses los anotaron Joachim Andersen y Kasper Høgh, mientras que para los checos convirtieron Pavel Sulc y Ladislav Krejci. De esta manera, sueña con superar la etapa de grupos en la Copa del Mundo, donde estará en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
El seleccionado bosnio sufrió en demasía, pero finalmente dejó en el camino a Italia desde los doce pasos, luego de igualar 1 a 1 en el estadio Bilino Polje de Zenica. Gracias a esto, Bosnia y Herzegovina volverá a participar del torneo más importantes del mundo tras ausentarse en las últimas dos ediciones (su última participación había sido en Brasil 2014, cuando se quedó afuera en la primera ronda). Quedó emparejada en la zona B con Canadá, Qatar y Suiza.
En México, los boletos fueron para congoleños e iraquíes. Los primeros se impusieron a Jamaica 1 a 0 con tanto de Axel Tuanzebe mientras que los asiáticos lo hicieron 2 a 1 sobre Bolivia con anotaciones de Ali Al Hamadi de cabeza y de Aymen Hussein. Moisés Paniagua igualó transitoriamente para los sudamericanos.
De esta forma ya están definidos los grupos y todo está listo para el inicio del Mundial de Futbol 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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