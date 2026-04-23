Alejandro Burillo, el empresario visionario

Exdueño del Atlante y cercano a la FMF y Televisa * Burillo Azcárraga, primo y un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, estuvo a punto de completar la venta de Chivas a Televisa en la década de los 90

ERIC GARCÍA

Alejandro Burillo Azcárraga, un importante empresario e influyente directivo del fútbol en México, fallece a los 74 años de edad. La noticia llegó de la mano de Fernando Schwartz, director de Comunicación Estratégica de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quien lamentó el deceso.

“El Güero fue un gran guía. Amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y fútbol grandes historias”, escribió en sus redes.

Burillo Azcárraga, primo y un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, estuvo a punto de completar la venta de Chivas a Televisa en la década de los 90. También fue la persona que le abrió las puertas a Javier Aguirre, actual entrenador de la selección mexicana, en su primera etapa al frente del equipo tricolor en 2001.

“El Güero” fue el responsable de que la selección mexicana contara con un espacio de entrenamiento adecuado a sus necesidades. Gracias a él, el equipo nacional se mudó del Centro de Capacitación, cercano al Estadio Azteca, al Centro de Alto Rendimiento (CAR), al sur de la capital. Así, desde 2003, el CAR se convirtió en el hogar del equipo tricolor, cuando la FMF adquirió el terreno de 117 mil metros cuadrados que era propiedad del Atlante.

Más allá de ser la mente detrás de este cambio, su huella también había quedado grabada en el fútbol mexicano desde 1998, cuando su empresa, ABA Sport, fue la encargada de uniformar a la agrupación para el Mundial de Francia.

También Alejandro Burillo fue el fundador de Casa Lamm, una escuela de arte y cultura, y de Grupo Pegaso, un emporio en el mundo deportivo que nació en 1996. Tras la creación de esta última empresa, amplió sus actividades a áreas como las telecomunicaciones y la hotelería. Fue la cabeza del Consejo de Fútbol de Grupo Televisa, propiedad de Azcárraga, y se mantuvo como directivo hasta el 2000, cuando le vendió sus acciones.

En 2007, como dueño del Atlante, trasladó al equipo de la Ciudad de México a Cancún, donde celebró uno de sus grandes triunfos cuando los Potros de Hierro se coronaron campeones del Torneo Apertura 2007.

Se le recordará, sobre todo, por la creación de Mextenis, una organización que promueve eventos deportivos en el país y empujó el Abierto Mexicano de Tenis, que se celebra cada año en Acapulco.

Desde que compró los derechos de la competición en 2001, el torneo ganó un gran prestigio y se posicionó como un referente dentro de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Por sus pistas han desfilado importantes figuras como Rafael Nadal, David Ferrer, Novak Djokovic y Venus Williams.

El Güero, que se consideraba un “empresario capitalista con sentido social”, aseguraba que sus proyectos buscaban traerle un beneficio a la sociedad.

Burillo fue también galardonado por la Real Academia Española (RAE) con el Premio Nieto López en 2002, “por su relevante labor en pro de la lengua española”.

Distintas personalidades del mundo deportivo reaccionaron a su deceso. Paco Gabriel de Anda, exfutbolista y analista de la cadena ESPN, lo describió como una “entrañable persona, visionario y exitoso empresario”.

El periodista deportivo David Faitelson habló de su papel en el fútbol mexicano y en el Atlante hace más de 20 años. “Representó una época del fútbol mexicano muy distinta, afortunadamente, a la que vive hoy”, escribió en X.

La FMF también expresó sus condolencias: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos en este difícil momento”.

Descanse en paz Alejandro Burillo Azcárraga.