Azucena Cisneros y Citlalli Hernández transforman la vida de las mujeres

La alcaldesa de Ecatepec y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena presentan la Cartilla de Derechos de las Mujeres en la Feria del Libro * El documento es un acto de justicia, señala Cisneros Coss

ALFREDO IBÁÑEZ

“Hoy las mujeres se sienten menos solas”, afirma Citlalli Hernández Mora, exsecretaria de las Mujeres del gobierno de México, quien asegura que para erradicar la violencia hacia este sector se requieren políticas públicas y acciones de gobierno, pero sobre todo un cambio cultural de la sociedad mexicana.

Hernández Mora participó en la Segunda Feria del Libro de Ecatepec, impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, donde habló sobre la Cartilla de Derechos de las Mujeres emitida por el Gobierno de México y elaborada durante su gestión, con 27 millones de ejemplares impresos y traducidos a 68 lenguas originarias.

Relata que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum le dijo sobre la cartilla: “quiero que la entregas a cada mujer, pero también a cada hombre”.

La ahora presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena menciona que de su cargo en la Secretaría de las Mujeres se lleva consigo el hecho de servir de manera directa al pueblo mexicano y “saber que lo que estás haciendo se materializa en transformar la vida de una mujer, en salvarle la vida, detener la violencia que vive o ayudarla a recuperar a sus hijas e hijos”.

Cisneros Coss reconoce el trabajo de Hernández Mora al frente de la Secretaría de las Mujeres y añade que el gobierno municipal emitió el Ecatálogo, que es un directorio de dependencias de atención hacia este sector, cuyo objetivo es prevenir cualquier tipo de violencia.

Previamente la presidenta municipal inauguró la Segunda Feria del Libro de Ecatepec, donde señaló que “aquí hay gente que lee, gente que es crítica, que resiste que sueña y que construye”.

Reflexiona sobre el hecho de que un gobernante debe de promover la cultura y el arte, herramientas poderosas para combatir la inseguridad y en la actualidad Ecatepec se está transformando gracias a la participación de miles de ciudadanos.

“Lo que está pasando es una revolución social, una transformación pacífica (…). Queremos mandarle un mensaje muy grande a la Presidenta de la República, la doctora Claudia (Sheinbaum), a nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y les queremos decir a las dos que desde Ecatepec somos un ejército de funcionarios públicos que hoy están sumamente comprometidos, que estamos construyendo territorio de paz”, añade.

Marina Taibo, de la Brigada para Leer en Libertad, reconoce que “Ecatepec lee y lee mucho” y agregó que “cuando las mujeres adolescentes te piden libros de amor (significa) que en este país las mujeres siguen amando. Y quiero decirles que llevamos dos ferias (en el municipio) y que las chavas vengan a pedir libros de amor significa que las políticas públicas de ayuda a las mujeres y de lograr entender cómo parar los feminicidios, no sólo desde la sociedad civil, sino desde el estado, se están notando. Y se está notando en una cosa tan sencilla como es el libro”.

La Segunda Feria del Libro de Ecatepec estará en la explanada municipal hasta el próximo 26 de abril, con la participación de 70 expositores y más de 200 sellos editoriales, además de que durante la misma regalarán cinco mil libros a los asistentes.

En el primer día de la Feria, el escritor Óscar de Pablo presentó el libro “San Ecatepec de los obreros”, de Jorge Belarmino Fernández, que “habla mucho sobre la vida cotidiana”, pues versa sobre la clase trabajadora de este municipio.

Agregó que la Brigada para Leer en Libertad, cuyo objetivo es impulsar la lectura, acostumbra regalar libros a los asistentes para que regresen a sus hogares con un ejemplar en la mano, por lo que entregaron gratuitamente el libro de Jorge Belarmino Fernández, quien murió en 2022.

También se presentaron el grupo Las Valkirias y los libros “Más allá de la carne”, de Jazmín García; “El Charco de Narciso”, de David Makia y “Esto no es un libro de poesía”, de Hazell Navarrete, además de la mesa “Movimientos culturales en Ecatepunk”.