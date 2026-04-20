Autoriza FinCEN transferencias para liquidar a CIBanco

Esta resolución de las autoridades estadounidenses surge como consecuencia de la designación de CIBanco como una “institución de preocupación primordial por lavado de dinero”, bajo la Sección 311 de la Ley Patriot, dictada en octubre de 2025

ILDEFONSO LÓPEZ

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una autorización específica para permitir transferencias de fondos destinadas a la liquidación definitiva de las operaciones de CIBanco, S. A.

Esta medida, que entró en vigor el 23 de marzo de 2026, faculta la realización de transacciones críticas para el cierre ordenado de la institución, incluyendo el cumplimiento de obligaciones con acreedores legítimos y la repatriación de activos remanentes bajo rigurosos mecanismos de reporte federal.

Esta resolución de las autoridades estadounidenses surge como consecuencia de la designación de CIBanco como una “institución de preocupación primordial por lavado de dinero”, bajo la Sección 311 de la Ley PATRIOT, dictada en octubre de 2025.

En ese mismo periodo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) procedió a la revocación de la licencia de la entidad en México, tras detectar fallas estructurales en sus controles internos.

La orden de liquidación actual busca desmantelar la operación financiera sin afectar a terceros, mientras el expediente corporativo de sus directivos continúa bajo escrutinio internacional.

Dentro de este expediente de vigilancia binacional, destaca que Jorge Rangel de Alba Brunel, expresidente del Consejo de CIBanco y actual vocal de gobernanza en Finsus, aparece como Manager de la empresa RAL Payments LLC, registrada en Texas bajo el número 0803127188. Sin embargo, al cierre de las investigaciones oficiales, dicha entidad no figura en el registro federal de empresas de servicios monetarios (MSB) de FinCEN.

Esta omisión contraviene el Bank Secrecy Act, el cual exige dicho registro para operar legalmente como transmisora de dinero en Estados Unidos.

En esta misma sociedad, María Aurora Rangel de Alba –hija del exdirectivo y exconsejera de Tenedora CI- aparece acreditada como apoderada bancaria.

En paralelo a este proceso de extinción, la CNBV evalúa una nueva solicitud de licencia para banca múltiple presentada por Financiera Sustentable de México (Finsus). El expediente revela que los actores principales de la financiera, como Norman Hagemeister Rey y Jorge Rangel de Alba Brunel, mantuvieron posiciones de liderazgo y propiedad en CIBanco.

Registros oficiales documentan que, entre ambas entidades, se acumulan 55 sanciones administrativas por deficiencias en prevención de lavado de dinero.

Llama la atención que Finsus trasladó recientemente sus oficinas a la calzada General Mariano Escobedo 595, sede histórica del banco revocado.

Investigaciones en Texas, Nevada y Florida acreditan que directivos vinculados, como Salvador Arroyo Rodríguez y Roberto Pérez Estrada, operaron simultáneamente redes de transmisión de dinero en Estados Unidos, tales como IFMX International y Sacbe Payments, durante casi dos décadas.

Esta red paralela y el historial de sanciones representan una valoración sin precedentes para el regulador mexicano, que deberá ponderar estos antecedentes mientras se ejecutan las transferencias bancarias autorizadas por FinCEN para concluir la liquidación de la antigua estructura financiera de CIBanco.