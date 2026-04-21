Códigos de honor, desplazados por la injuria y la mentira

Ayer: Ideólogos y tribunos; hoy: Oportunistas y paleros * Los villanos de la política y cosas peores: CNTE, José Narro Céspedes, Lupita Bárcenas, Andrea Chávez, Américo Villarreal, Juan Pablo Penilla, Gilberto Herrera Ruiz, Pedro Haces…

EMMA ESPÍNDOLA

En una franca degradación de la política mexicana, los códigos de honor han sido desplazados por la injuria y la mentira.

Los ideólogos fueron suplantados por merolicos y farsantes que desconocen los principios básicos en la construcción democrática para alcanzar acuerdos.

Sustituyeron la pluralidad por el agandalle. Dejaron atrás la cultura y la educación, para darle paso a las tómbolas y la manipulación.

La elegancia y el porte quedaron alejados y relegados para ver llegar a los fantoches con vestimentas decorativas que usan para maniobrar electoralmente.

Hombres de elevada sabiduría y con ideas constructivas, han sido arrinconados para dar paso a los charlatanes, cuyo método para legitimarse es el chantaje.

Tribunos con lenguaje de excelencia y profundos contenidos discursivos, quedaron atrás para ver el arribo de quienes presumen ineptitud, se consumen en las tinieblas de la ignorancia y la incultura.

Los paleros y oportunistas del régimen están muy lejos de conocer y usar tesis del nivel que la Nación reclama.

Y no es cuestión de enfoques, ni de compromisos partidistas, simple y llanamente de revisar contenidos, esencias y valores supremos sin apasionamientos.

Para quienes nos favorecen con leer y analizar los contenidos de IMPACTO, en este espacio presentamos una breve síntesis de grandes pensadores, de diversas ideologías, cuya esencia debiera estar vigente.

Jesús Reyes Heroles (1921-1985) fue un ideólogo clave en la transición democrática de México, impulsando la pluralidad mediante la reforma política de 1977.

En sus frases destacan la democracia como un proceso gradual, la importancia del diálogo sobre la violencia, la necesidad de contrapesos y la legitimidad basada en la representación de minorías, reflejando su visión de una política basada en ideas.

“Es más fácil ser dogmático que negociador; ser intolerante que tolerante, es más fácil dividir que sumar”.

“La política es técnica de aproximación, no ciencia exacta”.

“La libertad se forma de libertades”.

“La luz del enfrentamiento de ideas, de su lucha, no deslumbra, ilumina”.

“Nada importa que ninguno quede excluido del derecho de votar, si muchos quedan sin la representación, que es el objeto del sufragio”.

“Con la fuerza de la política procuremos desterrar las causas que contribuyen a que se generen actitudes antisociales”.

Heberto Castillo Martínez (1928-1997) fue un ingeniero, político y líder de izquierda mexicano, destacado por su lucha por la justicia social, la democracia y la soberanía nacional. Su pensamiento vinculaba la democracia con la igualdad económica y la libertad.

“La libertad se alcanza en la igualdad de oportunidades, lo que supone el acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a los servicios básicos para todos”.

“Hay que ver con los propios ojos, pero también con los ojos de los demás”.

“Que millones de mexicanas y mexicanos sostengamos el techo de nuestra democracia”. (Frase alusiva a su invento, la tridilosa, aplicada a la política).

“No podemos, no debemos hacer de la pluralidad el pretexto de querellas estériles interminables”.

“En la sociedad ideal como en la tridilosa, todas las partes deben contribuir a sostener la estructura”.

Diego Fernández de Cevallos, conocido como el “Jefe Diego” y figura clave del PAN, ha destacado por un estilo directo centrado en la ética, la participación ciudadana y la lucha por ideales, promoviendo una democracia activa en México.

Sus frases reflejan una visión de política de servicio, no de beneficio personal, enfatizando la responsabilidad de los jóvenes.

“Los jóvenes necesitan intervenir en la política, en serio y a fondo, sin mentiras, sin bromas, sin cobardías”.

Sobre la ética política: “Es importante involucrarse intensamente en la política. No se debe vivir de la política. Vivir de la política puede llevar a condicionar decisiones al futuro personal y familiar”.

Sobre el compromiso: “Trabajar en política es diferente a depender económicamente de ella”.

Menciona que la política debe hacerse “sin cobardías” y cuestiona la falta de lealtad en las estructuras partidistas.

Gilberto Rincón Gallardo, destacado político mexicano, defendió una democracia inclusiva, plural y basada en la igualdad, enfocándose en la defensa de las minorías y la justicia social.

Su lema principal durante la campaña del 2000, “Un voto diferente”, invitaba a cambiar el rumbo del país a través de la inclusión.

“Un voto diferente”: Lema que invitaba a cambiar, orientando la participación hacia un sector de minorías sin cabida en las opciones mayoritarias.

Rincón Gallardo impulsó una visión de la democracia que trasciende la simple mayoría, centrada en la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad.

Pluralidad política: Defendió la necesidad de cauces equitativos para que todos los partidos y voces de la sociedad pudieran expresar sus posiciones políticas y sociales.

Democracia y Derechos Humanos: Sostuvo que la democracia es indisociable de la defensa de los derechos humanos y la igualdad, combatiendo la discriminación como un reto fundamental.

Como líder de izquierda democrática, su visión buscaba consolidar la transición democrática en México mediante el respeto a las leyes y las libertades fundamentales.

Porfirio Muñoz Ledo fue un pilar en la transición democrática mexicana, destacando por frases que enfatizaban la institucionalidad, la crítica al autoritarismo y la importancia de la historia, como: “Sin historia no hay memoria y tampoco democracia”.

Defendió la vía pacífica, el equilibrio de poderes y un cambio sustancial en la vida pública.

“Sin historia no hay memoria y tampoco democracia”.

“La democracia no sólo es tener más voz”.

“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

“El país necesita consensos”.

“Se puede tener el poder y no trascender en la historia, así como se puede pasar a la historia sin ostentar el poder”.

Otros grandes pensadores fueron: Enrique Olivares Santana, Carlos Sansores Pérez, Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo, Demetrio Vallejo, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín y un sinfín de políticos profesionales.

De los actuales, no vale la pena mencionar a quienes como filosofía básica tienen convertirse en nuevos ricos, mentir y traicionar.

HISTORIAS

Caótico panorama el que se vislumbra para el Mundial de Fútbol: Maestros de la CNTE que amenazan con manifestarse durante la justa deportiva, el diputado José Narro Céspedes que amaga con movilizaciones por el pago injusto en el precio de garantía del frijol.

Obras retrasadas en el Metro y un servicio deficiente que incluye desperfectos que hacen caminar a los usuarios entre las vías, escaleras eléctricas que no funcionan, retraso en las obras del Gobierno de la Ciudad de México, protestas de vecinos del Estadio Banorte, transporte público deficiente y mucho más… Impactantes imágenes de Lupita Bárcenas (presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Puebla) desayunando en lujoso restaurante de París. Los terrenos que “gobierna” están enclavados en la Mixteca, donde reinan la pobreza y la desnutrición… Andrea Chávez, la senadora favorita de Adán Augusto López, ya pidió licencia para ir en busca de la gubernatura de Chihuahua.

Ahora queda claro que ese movimiento sí estuvo contemplado para que el tabasqueño dejara la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores… Al gobernador tamaulipeco Américo Villarreal se le vino encima la tormenta porque Juan Pablo Penilla (su exasesor y abogado de Ismael “El Mayo” Zambada) fue fichado por el gobierno norteamericano por colaborar con el Cártel del Noreste.

Las sospechas y rumores ya lo colocan (como se ha difundido profusamente) entre los investigados por agencias del país vecino. Un hecho que justifica por qué ha perdido la sonrisa… Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal de Morena, denunció haber sido amenazado por Pedro Haces por haber revelado que CATEM (la central obrera que dirige el millonario y excéntrico legislador) está inmiscuida en un fraude multimillonario.

Así se llevan entre los pares que militan en el partido gobernante.