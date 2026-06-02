Hay que sacar adelante al barrio: Ale Rojo

El alcalde Isaac destaca el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez y de la secretaria Laura González * Agradece el presidente municipal porque esta Caravana trae muchos beneficios a productores y a la comunidad en Naucalpan, Estado de México

EL TOPO

El alcalde Isaac Montoya Márquez destaca el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, por colocar al Estado de México como la entidad que más impulsa el empleo y que mayor atracción de inversiones ha captado, durante una de las Caravanas de Impulso Económico y Empleo que se llevó a cabo en beneficio de naucalpenses.

Con el objetivo de articular esfuerzos interinstitucionales entre dependencias, estatales y federales, instituciones financieras, académicas y fundaciones, se llevó a cabo una de las Caravanas de Impulso Económico y Empleo, a las afueras de la Basílica de Nuestra Señora de Los Remedios.

En el evento organizado por dependencias estatales y municipales, como las Secretarías de Desarrollo Económico, del Trabajo, el Instituto Mexiquense del Emprendedor y la Oficina Regional de Empleo Naucalpan, ante beneficiarios destaca esta gran iniciativa, es alentadora, sin duda trae muchos beneficios a los productores y también a la comunidad.

“Con la Caravana del Impulso Económico y Empleo, el que se nos tome en cuenta como municipio, significa acercar estos servicios a la gente que regularmente no tendría posibilidad de llegar a ellos y la posibilidad de implementar estas ideas del emprendimiento, que se salga de la lógica burocrática y que se meta a una lógica en la realidad cotidiana en las comunidades”, asevera Montoya Márquez.

En presencia del director general del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Alejandro E. Razo Delgado, y del rector de la Basílica de los Remedios, monseñor José Martín Méndez Padrón, remarca que hablar de los pequeños negocios no es un tema menor porque las micro pequeñas y medianas empresas son las que generan alrededor del 72% del empleo en nuestro país y que aportan más de la mitad del Producto Interno Bruto.

Isaac Montoya enfatiza: “Quiero felicitar la labor de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque somos el estado, y por mucho, que más inversión extranjera directa está teniendo y eso se traduce en un trabajo que ya se ha tenido con la sensibilidad de nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez”.

Abunda que estas caravanas están pensadas no sólo para quienes ya tienen una empresa consolidada, sino también para aquellos jóvenes que quieren iniciar un negocio, para la mujer que busca independencia económica, para el comerciante que necesita exponer sus productos y poder avanzar en la formalización. También, para el artesano que quiere encontrar nuevos espacios, nuevos horizontes de comercialización, para el adulto mayor, que todavía quiere seguir adelante en un sentido de productividad y para miles de personas que han quedado fuera de las oportunidades.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, resalta que el Edomex es un estado líder en materia económica, uno de los motores y fortalezas del país, que cuenta con el mayor número de empresas y mayor actividad económica junto con la Ciudad de México.

“Tenemos mucha y muy buena mano de obra, y por eso es que la inversión está llegando porque la gobernadora se encargó de recobrar la confianza que se había perdido en este estado. Todavía la Presidenta Claudia Sheinbaum habló de nuevas inversiones que va a haber en el sector farmacéutico, de que, por cierto, Naucalpan es líder a nivel estatal, y eso nos va a ayudar a que nuestra población tenga empleo aquí, que logremos disminuir el número de personas que se trasladan hasta la Ciudad de México”, añade.