Tenemos la obligación de actuar y poner orden en la recuperación de espacios públicos: Ale Rojo

Son retirados alrededor de diez contenedores de mil litros que obstruían el paso peatonal en la calle Aranda * La intervención responde a reportes de vecinas y vecinos sobre la ocupación indebida de la vía pública, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc

EL TOPO

Atendiendo reportes de vecinas y vecinos, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encabeza un operativo de liberación de espacio público en la calle Aranda, en la colonia Centro, donde fueron retirados alrededor de diez contenedores plásticos con capacidad de mil litros que permanecían sobre la vía pública y dificultaban el paso de quienes diariamente transitan por la zona.

Durante el recorrido, personal de la Alcaldía Cuauhtémoc constató que los contenedores, utilizados por establecimientos dedicados a la venta de pollo, ocupaban banquetas y espacios destinados al tránsito peatonal, por lo que fueron retirados para devolver el paso libre a las personas.

Mientras supervisaba las acciones, la alcaldesa recibió directamente diversas solicitudes de vecinas y vecinos relacionadas con servicios urbanos, mantenimiento y orden en la vía pública, mismas que fueron canalizadas para su atención.

Rojo de la Vega Piccolo reitera que estos operativos forman parte de una política permanente para recuperar el espacio público y atender las denuncias ciudadanas.

“Las banquetas son para caminar, no para almacenar cosas. Cuando una vecina nos reporta que no puede pasar con una carriola, una silla de ruedas o simplemente porque el paso está invadido, tenemos la obligación de actuar y poner orden”, señaló.

La Alcaldía Cuauhtémoc continuará realizando este tipo de intervenciones en las 33 colonias de la demarcación, privilegiando el diálogo con quienes ocupan el espacio público de manera irregular, pero actuando cuando la vía pública deja de cumplir su función principal: servir a todas y todos.

Es así como Alessandra Rojo de la Vega muestra diálogo, determinación y firmeza en la recuperación de espacios públicos.