NACIONAL
Tenemos la obligación de actuar y poner orden en la recuperación de espacios públicos: Ale Rojo
Son retirados alrededor de diez contenedores de mil litros que obstruían el paso peatonal en la calle Aranda * La intervención responde a reportes de vecinas y vecinos sobre la ocupación indebida de la vía pública, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc
EL TOPO
Atendiendo reportes de vecinas y vecinos, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encabeza un operativo de liberación de espacio público en la calle Aranda, en la colonia Centro, donde fueron retirados alrededor de diez contenedores plásticos con capacidad de mil litros que permanecían sobre la vía pública y dificultaban el paso de quienes diariamente transitan por la zona.
Durante el recorrido, personal de la Alcaldía Cuauhtémoc constató que los contenedores, utilizados por establecimientos dedicados a la venta de pollo, ocupaban banquetas y espacios destinados al tránsito peatonal, por lo que fueron retirados para devolver el paso libre a las personas.
Mientras supervisaba las acciones, la alcaldesa recibió directamente diversas solicitudes de vecinas y vecinos relacionadas con servicios urbanos, mantenimiento y orden en la vía pública, mismas que fueron canalizadas para su atención.
Rojo de la Vega Piccolo reitera que estos operativos forman parte de una política permanente para recuperar el espacio público y atender las denuncias ciudadanas.
“Las banquetas son para caminar, no para almacenar cosas. Cuando una vecina nos reporta que no puede pasar con una carriola, una silla de ruedas o simplemente porque el paso está invadido, tenemos la obligación de actuar y poner orden”, señaló.
La Alcaldía Cuauhtémoc continuará realizando este tipo de intervenciones en las 33 colonias de la demarcación, privilegiando el diálogo con quienes ocupan el espacio público de manera irregular, pero actuando cuando la vía pública deja de cumplir su función principal: servir a todas y todos.
Es así como Alessandra Rojo de la Vega muestra diálogo, determinación y firmeza en la recuperación de espacios públicos.
NACIONAL
Clausuran Rüstung Blindajes y buscan a Fabián López Galindo
Las autoridades colocaron sellos de Suspensión de Actividades bajo el folio 213 del expediente ACHÍSIAJR/019/0026-EM, tras detectar violaciones graves a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México
ILDEFONSO LÓPEZ
Tras acumular múltiples denuncias por fraude y abuso de confianza, las oficinas de la empresa Rüsting Motors, S. A. de C. V. (operada comercialmente como Rüstung Blindajes) fueron formalmente clausuradas en Santa Fe.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha intensificado la búsqueda de su fundador, Fabián López Galindo, quien se encuentra prófugo y ha eliminado todo rastro de sus redes sociales.
SELLOS DE SUSPENSIÓN EN SANTA FE
El pasado 30 de junio, la alcaldía Cuajimalpa intervino de manera física en las instalaciones de la compañía.
Las autoridades colocaron sellos de Suspensión de Actividades bajo el folio 213 del expediente ACHÍSIAJR/019/0026-EM, tras detectar violaciones graves a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.
“MODUS OPERANDI” DEL ENGAÑO
La FGJCDMX mantiene abiertas varias carpetas de investigación en contra de la blindadora.
De acuerdo con los expedientes, el fraude millonario consistía en:
* Contratos incumplidos: Celebraban acuerdos para fabricar y entregar camionetas blindadas.
* Cobros por adelantado: Exigían anticipos significativos o el pago total de los vehículos.
* Unidades fantasma: Las unidades jamás eran entregadas a los compradores.
* Evasión sistemática: Los clientes afectados reportaron meses de largas, mentiras y corte total de comunicación.
FUNDADOR EN LA MIRA DE LA JUSTICIA
Ante el aumento de denuncias penales que iniciaron a finales del año pasado y se dispararon en meses recientes, la directiva de la empresa optó por desmantelar su presencia digital para evadir la acción de la justicia.
Tanto el sitio web oficial de Rüstung Blindajes como su cuenta de Instagram fueron dados de baja de manera repentina.
De igual forma, el fundador Fabián López Galindo borró todos sus perfiles personales y canales de contacto, por lo que la Fiscalía General de Justicia ha concentrado sus esfuerzos en su localización para que responda por los delitos de fraude, abuso de confianza y falsedad de declaraciones.
NACIONAL
Enrique Vargas y Romina Contreras, el dúo dinámico en Huixquilucan
Según encuestas, el vicecoordinador de los senadores panista va muy fuerte rumbo al 2027 * La administración de la alcaldesa aparece como la mejor evaluada del Estado de México en percepción de confianza * El PAN aventaja con amplio margen en la intención del voto
EL TOPO
Dos mediciones difundidas el fin de semana pasado colocan al grupo político encabezado por Enrique Vargas del Villar en una posición privilegiada rumbo a la elección municipal de 2027.
Mientras el PAN aventaja por amplio margen en intención de voto, la administración de Romina Contreras Carrasco aparece como la mejor evaluada del Estado de México en percepción de confianza.
De acuerdo con la encuesta de Rumbo al 27, si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Huixquilucan, el PAN obtendría el 52% de la intención de voto, superando con amplitud a Morena, que registra 24 por ciento.
El PRI aparece con 9%, seguido por el Partido Verde con 5%, Movimiento Ciudadano con 3% y otras opciones con porcentajes menores.
La ventaja de 28 puntos porcentuales confirma que Huixquilucan continúa siendo uno de los bastiones más sólidos del panismo mexiquense y fortalece la expectativa de continuidad del proyecto político construido desde hace más de una década por Enrique Vargas.
A este escenario se suma el más reciente estudio de Massive Caller, que ubica a la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco como la alcaldesa con mayor percepción de confianza en todo el Estado de México, al alcanzar 37.5%, superando a los gobiernos municipales de Texcoco, Metepec, Tlalnepantla y el resto de los municipios evaluados.
Tras conocerse los resultados, Enrique Vargas del Villar felicita públicamente a la alcaldesa.
“Felicito a la Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, por ocupar el primer lugar en todo el Estado de México en el ranking de percepción de confianza. Esto es gracias a la experiencia y al trabajo 24/7 que se realiza desde hace más de 10 años a favor de las familias”, expresa.
Las cifras refuerzan la narrativa de continuidad que ha impulsado el panismo en Huixquilucan.
Desde la llegada de Vargas al gobierno municipal y posteriormente con la administración de Romina Contreras, el municipio ha mantenido una línea de gestión que hoy se traduce en altos niveles de aprobación ciudadana y una ventaja electoral que, por ahora, ninguna otra fuerza política parece disputar con éxito.
En el ámbito político, diversos actores consideran que estos resultados fortalecen el liderazgo de Vargas del Villar dentro del panismo mexiquense y consolidan a Huixquilucan como la principal carta de presentación de su proyecto político rumbo a los próximos procesos electorales.
Con el PAN superando el 50% de la intención de voto y la alcaldesa encabezando el ranking estatal de confianza, el mensaje que dejan ambas encuestas es claro: el proyecto político de Enrique Vargas mantiene una base social sólida y llega fortalecido al camino que lo lleve al 2027.
NACIONAL
Isaac Montoya sigue Impulsando tu Salud en Naucalpan
El Gobierno de Naucalpan suma más de 10 mil afiliados y 95 mil atenciones gratuitas * En Minas Palacio el alcalde acerca una jornada más de servicios médicos gratuitos * La atención a la salud se dejó de llevar a cabo en la administración pasada y hoy es una de las prioridades: atender y prevenir posibles enfermedades en toda la población
EL TOPO
Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, en Minas Palacio -junto con personal del Sistema DIF Municipal- encabeza una jornada más del programa Impulsando tu Salud que suma casi 10,300 afiliados y más de 95,300 atenciones en las diferentes colonias del municipio, a la vez que señala que la atención a la salud se deja de llevar a cabo en la administración pasada y hoy es una de las prioridades atender y prevenir posibles enfermedades.
El alcalde enfatiza que la atención a la salud se lleva a cabo a través de este programa, impulsado por el Sistema DIF Municipal, con consultas generales, dentales optometría, laboratorio con análisis sanguíneos, vacunaciones y un catálogo de más de 200 medicamentos.
Montoya Márquez, quien es vecino de esta zona del municipio, reconoce el trabajo del Sistema DIF Municipal, que con dos unidades médicas móviles recorren las diferentes colonias, además de las unidades médicas fijas, como la de reciente creación que se instaló en la colonia La Raquelito, así como la Clínica de Especialidades Médicas de la cabecera municipal, que se ampliará para ofrecer un mejor servicio.
“Un aplauso para todo el personal médico, para todo el equipo que trabaja en territorio, que sin duda es el lado más cercano, más amable de una administración y por eso les agradecemos mucho la labor”, añade el alcalde.
En presencia de las y los vecinos, así como de autoridades auxiliares, servidores públicos municipales y del líder natural de la colonia, Martín Delgado Alday, reitera que su gobierno no se detiene y que trabaja en diferentes direcciones para recuperar el atraso en el que se dejó al 70 por ciento de las colonias de Naucalpan por gobiernos insensibles e indiferentes ante las necesidades de la población.
Anuncia que próximamente se contará con una nueva Preparatoria Margarita Maza en San Agustín, un nuevo Telebachillerato en Río Hondo, además de una nueva primaria Ford para apoyar la educación de niñas, niños y jóvenes.
Menciona que, con trabajos conjuntos con la Conagua, se ha trabajado para evitar los rebosamientos de los ríos con muros de gavión para evitar afectaciones a las vecinas y vecinos.
Al finalizar el evento, Montoya Márquez entrega aparatos funcionales para personas con movilidad limitada como tres sillas de ruedas, andaderas y bastones.
En Minas Palacio se llevaron a cabo reparación y sustitución de luminarias, atención a fugas de agua, reparación de calles, bacheo, instalación de alarmas vecinales REMUS, entre otras acciones.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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