Recuento de los daños de la 4T

Instituciones sociales, educativas, culturales y organismos autónomos, por mencionar algunas, el legado de los gobiernos del ayer hasta 2018 * Las obras cuatroteras: Tren Maya (no funciona), la Refinería Olmeca (a medias) y el AIFA (que pierde dinero) salieron en 1 billón 178 mil millones de pesos, nada más 673,000 millones de pesos arriba de lo presupuestado, y no se pueden auditar por seguridad nacional… ¿cómo la ven?

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Encubridora.

Hace mucho se lo conté: tía Chayito de las de Autlán, se divorció (no es cierto, nomás estaban juntados) de tío Beto (Adalberto) por parrandero.

Se volvió a casar (tampoco es cierto) con un señor Rubén, de Guadalajara.

Antes de un año, regresó a Autlán y se volvió a casar con tío Beto (ya sabe que no se casaba), explicando que con todo y sus defectos era “muy cumplidor”. Trece hijos, usted dirá.

ESPECTACULARES FIASCOS DE 2019 A LA FECHA

Gente buena y con la cabeza en su lugar, nomás no acaba de entender por qué se dice que los gobiernos cuatroteros han hecho daño, tanto daño al país.

Descartan los espectaculares fiascos de 2019 a la fecha, alegando que “antes” así era, que así han sido siempre nuestros gobiernos, lo que no es cierto.

No siéndolo se debe aceptar que no fueron pocos los errores, equivocaciones y fracasos que sufrió el país en el siglo XX, pero sin negar por simple ignorancia o tozudez, pariente de la terca obstinación, lo que se hizo en México desde más o menos 1929 hasta el año 2000.

LOGROS DEL GOBIERNO DEL AYER

Una listita de lo conseguido en esos ayeres:

Saliendo México de la Revolución, que dejó al país literalmente en ruinas, esos gobiernos con sus innegables defectos, crearon instituciones sociales: IMSS (1943), ISSSTE (1959), Infonavit (1972), Fonacot (1974); el objetivo era conseguir el Estado de Bienestar.

Y empresas que en su momento y circunstancia eran necesarias y acordes con el modelo político nacional: CFE (1937; la industria eléctrica se nacionalizó en 1960) y Pemex (1938).

Esos gobiernos, todo hay que decirlo, carentes del menor rasgo democrático, como hoy entendemos la democracia, también crearon instituciones educativas y culturales: en 1929 se reformó la Universidad Nacional (de 1910) y surgió la UNAM, autónoma en esos tiempos de supuesto control total del gobierno, autónoma (y levantisca); luego en 1936, el IPN (para impulsar el desarrollo técnico y profesionalizar a la clase trabajadora); en 1939 el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia); en 1946, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); y en 1959 se fundó la Conaliteg (Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos).

Esos gobiernos de ese pasado estigmatizado, fomentaron un gran crecimiento económico que el mundo calificó como “el milagro mexicano”, al tiempo que construyeron infraestructura de enormes proporciones: en 1958 se creó Capufe (Caminos y Puentes Federales), el país tenía en 1929 un total de 1,416 km de caminos (casi nada pavimentado), para 1980 la red carretera nacional ya era de 213,000 km, pavimentados o revestidos.

Al mismo tiempo que terminaban de darse de balazos, en 1926 se construyó la primera gran presa en México (Presa Calles, en Aguascalientes, con 340 millones de metros cúbicos); en 1946 se fundó la Secretaría de Recursos Hidráulicos y para el año 2000, se habían construido 5,152 embalses y bordos, aparte de unas 205 grandes presas, por ejemplo (lectura optativa):

El Palote (Guanajuato en 1945); Presa Miguel Alemán (Estado de México, en 1947); Álvaro Obregón (Sonora, en 1947); La Amistad (Río Bravo, Coahuila/Texas, en 1963); Infiernillo (Michoacán y Guerrero, en 1961); Mahone (Sinaloa en 1964); Picachos (Sinaloa en 2000); en Chiapas: Malpaso (1964); Angostura (1974); Chicoasén (1980); Peñitas (1987). La mayoría de irrigación, para la agricultura. Algo se hizo en nuestro siglo XX.

Junto con eso, en ese negro pasado mexicano, en 1953 se otorgó el voto femenino, para votar y ser votadas; en 1977 se hizo la Reforma Política, dando registro legal a los partidos de oposición y garantizando su representación proporcional en el Congreso para que todos tuvieran voz y voto.

¡Ah!, fueron creados, en 1983 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); en 1990 el IFE (hoy INE) y el Tribunal Federal Electoral (Trife), hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y en 1993 se otorgó autonomía constitucional al Banco de México. Poquita cosa.

Ya en este siglo antes de los ma-ra-vi-llo-sos años cuatroteros, fueron fundados los órganos constitucionales autónomos, para vigilar las andanzas del gobierno: en 2003 el Instituto Federal de Acceso a la Información (desaparecido en 2024); en 2013 la Comisión Federal de Competencia Económica (desaparecida en 2025); y en ese mismo 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (desaparecido también en 2025).

No debe pasarse por alto que el Poder Judicial como lo conocíamos, como siempre fue, con todo y sus yerros, desapareció; ahora tenemos la Suprema del Bienestar que junto con la desaparición de los órganos autónomos es como querer jugar un partido de futbol sin árbitros, aduciendo que no hacen falta, que su equipo nunca comete faltas ni faules, a ver qué equipo le acepta eso… o qué inversionista.

Si tiene tiempo revise este apretado resumen y se va a encontrar con que las instituciones creadas en México funcionaron y fueron de gran beneficio para nosotros los del gallardo peladaje y junto con eso, busque alguna de las grandes obras construidas, a ver si encuentra alguna inútil, que no sirva, que haya tenido enormes sobrecostos o se haya impedido su auditoría, no hay, ni una.

OBRAS CUATROTERAS

En cambio, las obras cuatroteras, Tren Maya (no funciona), la Refinería Olmeca (funciona a medias), y el AIFA (que pierde dinero) salieron en 1 billón 178 mil millones de pesos, nada más 673,000 millones de pesos arriba de lo presupuestado, y no se pueden auditar por seguridad nacional (léase, seguridad de los ladrones cuatroteros, militares incluidos, pero-por-supuesto-que-sí).

Lo más destacado que consiguió este régimen transformador de México (¡vaya que lo transformaron!) fue que por primera vez (primera) el gobierno de los EUA, por escrito lo señala por su “alianza intolerable” con el crimen organizado; que la ONU por primera vez en su historia, eleve a su Asamblea General la crisis mexicana de desapariciones forzadas por los indicios de que se practican de forma generalizada y sistemática.

Presidenta, usted elija, la espera la historia: ¿gobernante o encubridora?