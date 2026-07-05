¿Filtraciones, testigos protegidos o injerencia extranjera?

Tras las publicaciones de Los Angeles Times y de The New York Times * Morena rechaza la información sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos * El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, envía un comunicado a la dirección editorial del NYT

MARCO ANTONIO FLORES***

En medio de la euforia del certamen futbolero, parecen perderse algunas noticias que se están publicando en Estados Unidos.

Aunque la avalancha de información -respecto a narcofuncionarios mexicanos que se venía formando a raíz del caso Rocha Moya y sus nueve cómplices- parece que se enfría, la realidad es que está más caliente que el máximo evento del futbol.

Sólo hay que revisar lo que publicó The New York Times, el pasado 27 de junio, en un artículo firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, cuyo texto señala: “El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el gobierno de México y, a medida que esos esfuerzos avanzan, algunos funcionarios electos del partido en el poder se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido, según ocho personas que han participado en las conversaciones”.

Por su parte, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho del cuestionamiento a esas investigaciones un grito de batalla para su partido político de izquierda, Morena, al calificar las acusaciones como una injerencia extranjera.

Lo publicado por NYT dice lo siguiente:

“Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum.

“Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas una de las apuestas centrales de su presidencia.

“El cierre de filas a que convoca la Presidenta desde arriba no se corresponde desde abajo”, dice Carlos Bravo Regidor, un destacado analista político mexicano.

“Hay gente abajo que es parte de la propia escena que, lejos de cerrar filas con la Presidenta, va corriendo a Estados Unidos para salvar su pellejo”, añade.

“En las últimas semanas (Sheinbaum) ha optado por ponerse de lado de su partido y ha rechazado las exigencias de Estados Unidos de detener a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Morena en el estado de Sinaloa, después de que fiscales estadounidenses lo acusaran de proteger al poderoso cártel de su estado a cambio de ayuda para ganar las elecciones”, agrega.

Sobre esto, Sheinbaum Pardo dice que los investigadores estadounidenses no han presentado pruebas que justifiquen su detención y que la exigencia implica una injerencia en los asuntos de México.

También dijo que la Fiscalía mexicana abriría sus propias investigaciones sobre los funcionarios acusados. Pero Claudia Sheinbaum ha acusado varias veces al gobierno de Trump de hacer política.

“Ya no estamos hablando de cooperación”, añadió, “estamos hablando de injerencia”.

No es la primera vez que una importante publicación de Estados Unidos arremete contra un gobierno mexicano.

Es conocido el “modus operandi” de agencias como la DEA y la CIA que filtran datos para presionar y apresurar la pesca de información.

Sin embargo, los mensajes cifrados o abiertos que se están mandando al gobierno que encabeza la Mandataria Claudia Sheinbaum, no deben subestimarse o tomarse a la ligera, después de todas las declaraciones y advertencias que han hecho importantes personajes del gobierno norteamericano.

El artículo del NYT agrega: “Los políticos de Morena que ahora colaboran en las investigaciones se suman a una lista cada vez mayor de informantes mexicanos.

“Los fiscales estadounidenses han obtenido información de dos líderes de cárteles encarcelados -hijos de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo- que se declararon culpables el año pasado de delitos relacionados con las drogas.

“Y en los últimos 18 meses, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a 92 miembros de los cárteles mexicanos, varios de los cuales han empezado a hablar con las autoridades estadounidenses, según las cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones.

“Dijeron que entre los que han proporcionado información se encuentran altos mandos de los hijos del Chapo, uno de sus pilotos principales y uno de sus asesores más importantes”.

Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA, dijo que -los funcionarios de Morena que están colaborando y el grupo de narcotraficantes que ahora están bajo custodia de Estados Unidos- aumentan la probabilidad de que las autoridades estadounidenses estén preparando casos importantes.

“Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, dijo.

También señala el referido artículo: “En general, Sheinbaum ha establecido una relación positiva con el gobierno de Trump”.

Según datos del gobierno, los homicidios entre enero y mayo se redujeron un 63 por ciento respecto al mismo periodo de hace dos años. Pero iniciar procesos jurídicos contra funcionarios es mucho más complicado políticamente para Sheinbaum.

Algunos de los personajes investigados por Estados Unidos no sólo son miembros de su partido, sino también aliados cercanos de su predecesor y benefactor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su libro, escribió que, según le había contado un contacto común, López Obrador estaba preocupado por la captura -por parte de autoridades estadounidenses- de un líder de un cártel en 2024, por la información que el delincuente pudiera revelar.

Adicionalmente se reseña en la publicación que “dos objetivos en las investigaciones por corrupción de Estados Unidos son los gobernadores de Morena de los estados de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, según cinco personas al tanto de las investigaciones que no estaban autorizadas a hablar de manera pública.

“Los gobernadores han negado acusaciones de estar vinculados al narcotráfico. En torno a estos gobernadores se refiere que López Obrador es aliado de ambos: Durazo fue su secretario de Seguridad y apoyó públicamente a Villarreal cuando se enfrentó a una serie de acusaciones de corrupción en 2022, que él negó”.

LOS ANGELES TIMES YA LO HABÍA PUBLICADO

Las investigaciones sobre los gobernadores ya las había publicado antes el diario Los Angeles Times.

Como se recuerda, el periodista Steve Fisher publicó con anticipación la acusación contra Rocha Moya y sus secuaces, y es el mismo que firmó el artículo que involucra a estos dos gobernadores de Sonora y Tamaulipas.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, había rechazado con antelación lo publicado en Los Angeles Times y ahora acaba de enviar un comunicado a la dirección editorial del New York Tomes, en el que señala: “En relación con las referencias a mi persona contenidas en la nota ‘Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump’, bajo la firma de Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer en su edición del 27 de junio.

“La decisión editorial de The New York Times de publicar y presentar como un hecho afirmaciones previamente difundidas por Los Angeles Times, sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración, conlleva un alto componente especulativo. “Reitero: no he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas.

“En consecuencia, solicitamos que The New York Times aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial pública confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna.

“Atentamente

Alfonso Durazo”.

MORENA RECHAZA LA INFORMACIÓN

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechaza la información publicada por The New York Times sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos como informantes en investigaciones relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado.

Montiel afirma que se trata de una narrativa dirigida a desacreditar al movimiento y sostiene que cualquier investigación deberá realizarse conforme a la ley… lo mismo que han venido diciendo durante varios meses.

“Es una campaña que inició contra el presidente López Obrador al llamarlo narcopresidente, nuestra presidenta cuando fue candidata y es la narrativa de la ultraderecha que ha venido construyendo en estos últimos años”, añade.

También rechaza que Morena proteja a personas involucradas en actividades ilícitas y reitera el respaldo del partido a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Nosotros no somos cómplices de nadie. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, sea una narrativa de la ultraderecha nacional e internacional”.

Ante ese escenario, Montiel asegura que Morena dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y reitera que cualquier actuación deberá desarrollarse dentro del marco legal.

En fin, mientras son peras o manzanas, quizá sepamos si toda esta información que publica el New York Times y otra que proviene de los Estados Unidos, nuestro vecino y principal socio comercial, se refiere a filtraciones de testigos protegidos o se trata de injerencia extranjera que tiene sólo como propósito “atentar contra la soberanía nacional”.

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.