Venden panistas tinacos con sobreprecio a vecinos de Tlalpan

Ante la gravedad de las acusaciones por el “Cártel Tinaquero”, la Comisión Permanente aprobó de manera unánime rastrear los flujos financieros entre el PAN capitalino y la “Fundación Sumando Oportunidades” y el exalcalde panista sentenciado, Jovani Miguel León Cruz

ILDEFONSO LÓPEZ

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (FEPADE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiguen al Partido Acción Nacional (PAN) por el esquema de fraude denominado RotoPAN, mediante el cual se vendieron tinacos con un sobrecosto a habitantes del sur de la capital.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, señalada en el caso, deslinda al partido y afirma que la responsabilidad final recae en los propios vecinos, que son los que decidirán si adquieren o no los productos.

“Las vecinas y los vecinos, ustedes creen que son tan idiotas como ustedes, que no hacen comparación de si les conviene o no les conviene adquirir cierto producto. Más de 2 mil vecinos han sido beneficiados a través de esta asociación”, señala tajante la panista.

Ante la gravedad de las acusaciones por el “Cártel Tinaquero”, la Comisión Permanente aprobó de manera unánime rastrear los flujos financieros entre el PAN capitalino y la “Fundación Sumando Oportunidades” y el exalcalde panista sentenciado, Jovani Miguel León Cruz.

La propuesta, presentada por el diputado Paulo García, de Morena, fue aprobada sin que algún legislador del PAN se atreviera a votar en contra.

“No voy a caer en los shows que quiere armar Acción Nacional, ni que nos quieran llevar con sus notarios amigos… Estamos diciendo que ustedes están ofreciendo productos a sobreprecio y que no hay una relación entre iguales que es una representación del Distrito quienes están insistiéndole a los vecinos para que compren”, respondió el diputado Paulo García.

La legisladora Cecilia Vadillo fue contundente al fijar la posición de Morena, “vinimos a representar al pueblo, no a hacer negocio de sus necesidades”.

El caso, conocido como RotoPAN o Cártel Tinaquero, documenta cómo dos diputados del PAN utilizaron su imagen e investidura legislativa para vender tinacos, calentadores solares y electrodomésticos en colonias de Tlalpan y Xochimilco bajo la apariencia de un programa social, a precios superiores a los del mercado.