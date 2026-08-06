Ya son 9 meses y no hay informe del presunto feminicidio cometido en PRD-Cuajimalpa: Nora Arias

La procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades • Los criminales no pueden andar por la calle como si nada hubiese sucedido; debe haber condena para las y los responsables, expresa la legisladora del Sol Azteca

ERIC GARCÍA

Un informe puntual y minucioso, sobre las investigaciones del presunto feminicidio cometido en las instalaciones del PRD en Cuajimalpa el pasado 14 de octubre de 2025, solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la coordinadora de este instituto político en el Congreso de la Ciudad, Nora Arias Contreras.

Mediante un punto de acuerdo presentado durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la legisladora señala que, a nueve meses de los hechos, no se tiene conocimiento sobre el curso de las investigaciones, ni las sanciones para las y los presuntos responsables.

“El pasado 07 de julio de 2025, las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México en Cuajimalpa fueron tomadas por un grupo de choque, ajeno a nuestro instituto político, ubicado en la calle Castillo Ledón 215, colonia Cuajimalpa.

“Cabe señalar que por estos hechos existe una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el número CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025)”, destaca.

Arias Contreras menciona que, derivado de los hechos, el 14 de octubre de 2025, en dicho inmueble se suscitó un presunto feminicidio, crimen que no ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pese a la gravedad del delito, máxime por haber ocurrido al interior de un inmueble con previa investigación judicial.

La diputada del partido del Sol Azteca en la Ciudad de México advierte que dicho delito no puede ni debe quedar impune, sobre todo, por tratarse de un hecho tan grave, por el cual una mujer perdió la vida.

“No descansaremos hasta que haya justicia por este feminicidio y las o los responsables paguen por ello”, añade.

“Es deber y obligación de las autoridades informar, llegar hasta las últimas consecuencias y emitir sanciones con base a la ley. Las omisiones representan impunidad ante un hecho que precisa acciones inmediatas”, agrega.

La diputada Nora Arias establece: “No podemos permitir silencio, ni complicidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y esclarecer el presunto feminicidio dado que han pasado nueve meses y no hay un reporte de la Fiscalía General de la Ciudad de México o de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México”.

“La procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades, ésta debe realizarse bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, por ello, es preciso que la Fiscalía remita un informe detallado sobre el avance de las investigaciones sobre estos hechos”, expresa Nora Arias Contreras.