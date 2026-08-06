CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, un senador de trabajo y resultados
Una figura de mucho peso político dentro de la bancada panista y un gran activo de la oposición * En el marco de su segundo año legislativo, consolida liderazgo nacional desde la Cámara Alta con intensa actividad, propuestas y defensa de las instituciones
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presenta su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en donde se refleja una intensa participación parlamentaria, una agenda enfocada en seguridad, justicia, vivienda, protección de la niñez y fortalecimiento institucional, además de una presencia constante en los órganos de decisión más importantes del Senado de la República.
Destaca que su labor se centró en impulsar iniciativas, construir consensos y defender una agenda basada en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la economía, la seguridad, la justicia social y las libertades, particularmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Uno de los ejes centrales de su desempeño es la participación dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el máximo órgano de gobierno del Senado, desde donde interviene en la construcción de acuerdos parlamentarios, la organización de los trabajos legislativos y la definición de la agenda nacional, privilegiando el diálogo, la institucionalidad y el equilibrio entre los poderes públicos.
Durante el primer periodo ordinario asistió a 36 sesiones ordinarias y dos solemnes, mientras que en el segundo periodo ordinario participó en 27 sesiones ordinarias y tres solemnes, además de acudir al periodo extraordinario celebrado en mayo de 2026, donde se discutieron reformas de gran relevancia nacional.
La actividad de Vargas del Villar se refleja dentro de las comisiones legislativas más relevantes del Senado. Participa de manera permanente en las Comisiones de Seguridad Pública, Marina, Justicia, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Reordenamiento Urbano y Vivienda, así como en la de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, consolidando una presencia constante en temas considerados estratégicos para el país.
Durante el segundo año constitucional, Enrique Vargas promovió 55 iniciativas propias, 23 durante el primer periodo ordinario y 32 durante el segundo, colocándose entre los senadores más activos de su bancada.
“La política debe traducirse en resultados, propuestas y soluciones concretas para las familias mexicanas”, la ideología legislativa del legislador panista.
Con este segundo informe, Vargas demuestra que su papel en el Senado trasciende la representación política para convertirse en una plataforma desde la cual impulsa iniciativas que abarcan desde la seguridad nacional hasta la protección de la infancia, la vivienda, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, consolidándose como una de las figuras de mayor peso dentro de la bancada panista y uno de los principales referentes de la oposición rumbo a los próximos desafíos políticos del país.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Ya son 9 meses y no hay informe del presunto feminicidio cometido en PRD-Cuajimalpa: Nora Arias
La procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades • Los criminales no pueden andar por la calle como si nada hubiese sucedido; debe haber condena para las y los responsables, expresa la legisladora del Sol Azteca
ERIC GARCÍA
Un informe puntual y minucioso, sobre las investigaciones del presunto feminicidio cometido en las instalaciones del PRD en Cuajimalpa el pasado 14 de octubre de 2025, solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la coordinadora de este instituto político en el Congreso de la Ciudad, Nora Arias Contreras.
Mediante un punto de acuerdo presentado durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la legisladora señala que, a nueve meses de los hechos, no se tiene conocimiento sobre el curso de las investigaciones, ni las sanciones para las y los presuntos responsables.
“El pasado 07 de julio de 2025, las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México en Cuajimalpa fueron tomadas por un grupo de choque, ajeno a nuestro instituto político, ubicado en la calle Castillo Ledón 215, colonia Cuajimalpa.
“Cabe señalar que por estos hechos existe una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el número CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025)”, destaca.
Arias Contreras menciona que, derivado de los hechos, el 14 de octubre de 2025, en dicho inmueble se suscitó un presunto feminicidio, crimen que no ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pese a la gravedad del delito, máxime por haber ocurrido al interior de un inmueble con previa investigación judicial.
La diputada del partido del Sol Azteca en la Ciudad de México advierte que dicho delito no puede ni debe quedar impune, sobre todo, por tratarse de un hecho tan grave, por el cual una mujer perdió la vida.
“No descansaremos hasta que haya justicia por este feminicidio y las o los responsables paguen por ello”, añade.
“Es deber y obligación de las autoridades informar, llegar hasta las últimas consecuencias y emitir sanciones con base a la ley. Las omisiones representan impunidad ante un hecho que precisa acciones inmediatas”, agrega.
La diputada Nora Arias establece: “No podemos permitir silencio, ni complicidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y esclarecer el presunto feminicidio dado que han pasado nueve meses y no hay un reporte de la Fiscalía General de la Ciudad de México o de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México”.
“La procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades, ésta debe realizarse bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, por ello, es preciso que la Fiscalía remita un informe detallado sobre el avance de las investigaciones sobre estos hechos”, expresa Nora Arias Contreras.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Diputadas de Morena, en el centro de la polémica
A raíz de comentarios sobre adultos mayores * Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas
ERIC GARCÍA
Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, legisladoras de Morena, protagonizan una nueva polémica luego de viralizarse un fragmento del podcast DesCasadas, donde realizaron comentarios sobre personas de la tercera edad que desataron una ola de reacciones en redes sociales.
Durante una conversación en el podcast, las legisladoras abordaban experiencias relacionadas con las relaciones de pareja y los hombres mayores.
En ese contexto, realizaron expresiones sobre las personas adultas mayores que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron críticas por considerarse discriminatorias.
Las imágenes muestran a ambas diputadas conversando en un ambiente informal mientras intercambian comentarios que fueron ampliamente difundidos en plataformas digitales.
LEGISLADORAS SE DEFIENDEN
Nayeli Salvatori asegura que el video fue sacado de contexto.
Tras la polémica, Salvatori publicó un video en redes sociales donde explicó que el episodio fue grabado hace aproximadamente un año durante una charla entre amigas dentro de un programa de entretenimiento.
Afirma que el contenido difundido corresponde únicamente a fragmentos editados para redes sociales y sostuvo que el tema central era hablar sobre las diferencias de edad en las relaciones sentimentales y no descalificar a las personas adultas mayores.
Asimismo, ofrece disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos y asegura que nunca fue su intención menospreciar a ese sector de la población.
Graciela Palomares también ofrece una disculpa pública y difundió un comunicado hacia las personas que se sintieron agraviadas por sus declaraciones.
La diputada señala que sus palabras fueron interpretadas de manera distinta al contexto en el que fueron emitidas y afirmó que mantiene un compromiso con la defensa de los derechos de las personas adultas mayores.
Además, considera que la oposición aprovecha la controversia para politizar el tema y afectar su imagen pública.
Pese a las disculpas, el caso continúa generando debate en plataformas digitales, donde usuarios mantienen opiniones divididas entre quienes consideran suficientes las aclaraciones y quienes cuestionan el lenguaje utilizado por representantes populares al referirse a grupos en situación de vulnerabilidad.
Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Lobo y Cía, tras los recursos del PRD-Ciudad de México
Desmedida ambición por el dinero público * Las prerrogativas del PRD de 2025 deben regresarse al erario público * Hay un proceso de impugnación pendiente de concluir
ARMANDO GARCÍA
En un acto de desmedida ambición por las prerrogativas del PRD-Ciudad de México, Mario Tripp Reyna -allegado al diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román- presionó a integrantes del Consejo Electoral de la Ciudad de México (IECM) para que le entregaran los recursos del partido.
Mario Tripp Reyna, asesor de Lobo Román en la Cámara de Diputados, demanda a las consejeras del IECM entregarles las prerrogativas de los años 2025 y 2026, a pesar de que las del año anterior deberán ser reintegradas a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Un mandato del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el pleno de Donceles y Allende, solicitó al Instituto Electoral reintegrar los recursos correspondientes a las prerrogativas 2025, toda vez que no se ejercieron, debido a que aún persisten impugnaciones al interior del instituto político.
Durante la sesión del pasado viernes 31 de julio de 2026, vía virtual Tripp Reyna, exigió a los integrantes del IECM los recursos, sin tener facultades, ni elementos para hacerlo, motivo por el cual las consejeras Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez aclararon que eso era imposible porque había impugnaciones pendientes de resolver.
Cualquier acción por parte de oportunistas, vividores del erario público y militantes del partido al que pertenece Víctor Hugo Lobo Román, carecen del aval de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que en las pasadas elecciones de 2021 y 2024 llevaron a cabo un intenso trabajo territorial para lograr el registro del PRD-Ciudad de México, lo cual no pueden decir ni comprobar quienes falsamente se hacen pasar como representantes del Sol Azteca capitalino.
“A toda hora y en todo momento, los desenmascararemos y exhibiremos como depredadores de las prerrogativas del PRD-Ciudad de México; su ambición la puso de manifiesto el pasado viernes Mario Tripp Reyna de manera pública”, expresan militantes.
Mario Tripp también está relacionado con algunas denuncias de despojo, como es el caso de la violenta irrupción y la toma por asalto de la sede del PRD-CDMX en Jalapa 88.
Su postura de exigir y presionar a los consejeros para que les entreguen las prerrogativas, sólo habla de la desmedida ambición por el dinero público, tanto de él como del grupo que dirige Víctor Hugo Lobo Román, y sus allegados.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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