CONGRESO DE LA UNIÓN
Cualquier retención o manejo fuera del marco presupuestal, debe ser transparentado, auditado y en su caso sancionado: Nora Arias
Consejeros omisos del IECM podrían ser sancionados por uso indebido de recursos públicos * La retención de prerrogativas del PRD-CDMX de 2025 debe ser auditada y sancionada * Los consejeros no pueden permanecer como supuestos “guardianes eternos”
SERGIO ROMERO
La omisión de reintegrar a la hacienda pública los recursos del PRD-CDMX de 2025 podría generar responsabilidades y sanciones para los integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), advierte el Congreso de la Ciudad de México.
Mediante un punto de acuerdo presentado por la diputada del PRD, Nora Arias Contreras, y aprobado por mayoría de los integrantes del recinto de Donceles y Allende, quedó de manifiesto que existe una “posible afectación a la hacienda pública”.
“Cualquier retención o manejo fuera del marco presupuestal, debe ser plenamente transparentado, auditado y en su caso sancionado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México”, expresa en tribuna Arias Contreras, quien enumera las principales responsabilidades administrativas previstas en la ley:
Uso indebido de recursos públicos, que se configura cuando funcionarios, “administran”, “retienen” o “disponen” de recursos públicos fuera de los fines, plazos y reglas establecidas en la ley.
“En este caso, mantener recursos fiscales de un ejercicio concluido sin reintegrarlos, podrá interpretarse como una administración irregular de recursos públicos”, añade.
Asimismo, el “desvío de recursos públicos” por la indebida retención que impida que dichos recursos regresen a la hacienda pública conforme al principio de anualidad presupuestal; y “omisión en el cumplimiento de obligaciones legales”, donde los servidores públicos tienen la obligación de observar los principios de legalidad y honradez”.
“La ciudadanía exige congruencia, exige instituciones responsables y exige transparencia en cada peso que sale del erario”, sostiene la legisladora del PRD, al sostener que el principio elemental de toda democracia es el respeto absoluto de la legalidad en el manejo de los recursos públicos.
Arias Contreras establece que los recursos públicos no pertenecen a alguna autoridad, instituto o grupo político; pertenecen -afirmó- a la ciudadanía y deben administrarse con responsabilidad, legalidad y transparencia.
“Y cuando ello no ocurre, dichos recursos no pueden permanecer retenidos indefinidamente, ni administrarse de manera discrecional, como lo hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y permanecer como los supuestos guardianes eternos”, enfatiza la diputada perredista.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Enrique Vargas, con el respaldo de los jóvenes
Cercanía con la ciudadanía, fortaleza del PAN * La legisladora expresa su respaldo al vicecoordinador de los senadores panistas al demostrar capacidad para gobernar y representar al Estado de México
EL TOPO
Emma Laura Álvarez Villavicencio, diputada local del PAN, asegura que el partido debe regresar a las calles y mantener un contacto permanente con la ciudadanía, al considerar que esa cercanía ha sido una de las principales fortalezas de Acción Nacional.
Durante un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora sostuvo que las familias necesitan representantes que conozcan sus necesidades y trabajen de la mano con la sociedad.
La panista señaló que en el partido existen hombres y mujeres comprometidos con defender a las familias mexiquenses y afirma que es momento de demostrar que todavía hay personas dispuestas a hacer política con responsabilidad y resultados.
JÓVENES, CON VARGAS DEL VILLAR
Como parte de su mensaje, Emma Laura Álvarez destaca que Acción Nacional es un espacio donde las juventudes encuentran oportunidades reales para participar.
Recordó que ella inició su trayectoria política a los 18 años y asegura que el partido continúa abriendo espacios para que nuevas generaciones se involucren en la vida pública.
La legisladora expresó además su respaldo al senador Enrique Vargas del Villar, de quien dijo ha demostrado capacidad para gobernar y representar al Estado de México (Edomex).
Afirma que su experiencia y liderazgo son un referente para quienes buscan construir una nueva forma de hacer política.
Actualmente Vargas del Villar se desempeña como senador por el Estado de México y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara Alta.
Rumbo al proceso de 2027, Emma Laura también llama a la ciudadanía a exigir resultados a las autoridades y a no permanecer en silencio ante los problemas que enfrenta el Estado de México.
Asegura que existe esperanza para los jóvenes en el PAN-Edomex y sostiene que el partido llegará fortalecido al proceso electoral de 2027.
La diputada, integrante de la LXII Legislatura mexiquense, ha impulsado diversas iniciativas relacionadas con participación ciudadana y formación política de las juventudes, además de organizar ejercicios legislativos con estudiantes para incentivar su involucramiento en los asuntos públicos.
CONGRESO DE LA UNIÓN
La cooperación México-EU viene de tiempo atrás: Vargas del Villar
El legislador del PAN avizora un conflicto diplomático por el caso Mayo Zambada * “Lo vuelvo a repetir, esta relación no es de ahorita, es de muchos años, desde el tema de Kiki Camarena, Plan Mérida, que siempre ha habido una cooperación y siempre han salido adelante los temas”, puntualiza el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hace un análisis sobre el caso Mayo Zambada, un tema que tensa la relación entre México y Estados Unidos.
Respecto a la declaración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que el exembajador Ken Salazar había mentido, Vargas del Villar comenta:
“Sí, bueno, fueron muy claras las fotografías, nosotros lo hemos dicho una y otra vez que debe de haber una cooperación y si el gobierno de México no tiene correcta la información, pues debería de haber más que vínculos para tener la información correcta”.
Señala que la cooperación entre los gobiernos mexicano y estadounidense viene de tiempo atrás.
“El avión es muy claro de lo que pasó con el Mayo Zambada y yo lo he dicho muchas veces, esto no viene de ahorita la cooperación, viene de muchos y muchos años atrás, del Plan Mérida, en fin, desde Kiki Camarena y por eso, con mucho respeto, yo le digo al gobierno federal que debe de haber más comunicación con el gobierno de Estados Unidos”, añade.
Sobre si hubo intervención estadounidense para sacar a Ismael Zambada, expresa: “Están muy claras las fotos de cómo llegaron, ahora el avión pues ya está donado en el que llegó el Mayo Zambada y hay que esperar lo que viene en los tribunales, las declaraciones que vienen, porque yo creo que después del mundial va a ser un poco más delicado el tema”.
Enrique Vargas avizora un conflicto diplomático por el caso Mayo Zambada.
“Yo sí lo veo y más por lo que vienen en tribunales, vienen en los próximos días declaraciones donde creemos que van a salir más nombres de gente de Morena.
“Yo creo que se va a poner más delicada la relación entre Estados Unidos y México, esperemos que no por el bien de las dos naciones”.
Vargas señala que el cruce de declaraciones se da en el marco del T-MEC.
“Y en medio del T-MEC sobre todo este forcejeo que hay de información, que el gobierno de México da una información y después el gobierno de Estados Unidos da completamente otra información con evidencias”, agrega.
Reitera que la cooperación México-EU no es algo nuevo.
“Lo vuelvo a repetir, esta relación no es de ahorita, es de muchos años, desde el tema de Kiki Camarena, Plan Mérida, que siempre ha habido una cooperación y siempre han salido adelante los temas”, puntualiza.
“Esperemos que se dé esta información por el bien de México y Estados Unidos”, expresa Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Quien administra recursos públicos está obligado a responder con legalidad: Nora Arias
IECM debe reintegrar recursos públicos asignados al PRD de la CDMX, expresa la exdelegada de la GAM y agrega: Exigimos transparencia y rendición de cuentas
ARMANDO GARCÍA
A solicitud del Congreso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral capitalino (IECM) debe reintegrar a la Secretaría de Administración y Finanzas el monto total de las prerrogativas asignadas en 2025 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que sean reincorporados a la hacienda pública.
Ello como resultado del Punto de Acuerdo que presentó la diputada Nora Arias Contreras ante la Comisión Permanente, y que fue aprobado por la mayoría parlamentaria de ese órgano.
Desde la tribuna, Arias Contreras argumentó que esos recursos públicos no fueron ejercidos para el periodo legalmente autorizado, y que éstos no pueden permanecer retenidos ni trasladarse automáticamente a otro ejercicio fiscal.
“El Instituto Electoral de la Ciudad de México no puede asumir funciones de administración patrimonial permanente sobre los recursos públicos no ejercidos. Su obligación es garantizar el curso legal y oportuno del financiamiento, así como no conservar recursos fiscales fuera del ciclo presupuestario”, expresó.
La exdelegada en Gustavo A. Madero destaca la importancia de que los recursos públicos sean manejados con transparencia y responsabilidad, por lo cual deberán ser reincorporados a la hacienda pública de la capital del país.
“Permitir que los recursos públicos no ejercidos permanezcan fuera del control hacendatario vulnera el principio de anualidad presupuestal, la transparencia y rendición de cuentas, y la correcta fiscalización de recursos públicos y las disposiciones de disciplina financiera aplicables”, enfatizó.
Arias Contreras también solicitó al IECM informar el monto de los recursos del PRD local que permanecen bajo su resguardo, así como los rendimientos financieros o intereses generados durante el tiempo que han estado en su poder.
Asimismo, advirtió que la permanencia de recursos públicos fuera del periodo autorizado podría generar responsabilidades administrativas para los servidores públicos encargados de su manejo.
Recuerda que desde febrero de este año, el Sol Azteca local había solicitado al IECM la devolución de estos recursos, por lo que llevó el tema al Congreso capitalino.
“Solicitamos al Instituto Electoral capitalino reintegrar dicho recurso, pero el día de hoy lo hacemos desde esta tribuna. Exigimos rendición de cuentas, y quien administra recursos públicos tiene la obligación constitucional y moral de responder con legalidad”, enfatiza la perredista.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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