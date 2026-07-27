Cualquier retención o manejo fuera del marco presupuestal, debe ser transparentado, auditado y en su caso sancionado: Nora Arias

Consejeros omisos del IECM podrían ser sancionados por uso indebido de recursos públicos * La retención de prerrogativas del PRD-CDMX de 2025 debe ser auditada y sancionada * Los consejeros no pueden permanecer como supuestos “guardianes eternos”

SERGIO ROMERO

La omisión de reintegrar a la hacienda pública los recursos del PRD-CDMX de 2025 podría generar responsabilidades y sanciones para los integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), advierte el Congreso de la Ciudad de México.

Mediante un punto de acuerdo presentado por la diputada del PRD, Nora Arias Contreras, y aprobado por mayoría de los integrantes del recinto de Donceles y Allende, quedó de manifiesto que existe una “posible afectación a la hacienda pública”.

“Cualquier retención o manejo fuera del marco presupuestal, debe ser plenamente transparentado, auditado y en su caso sancionado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México”, expresa en tribuna Arias Contreras, quien enumera las principales responsabilidades administrativas previstas en la ley:

Uso indebido de recursos públicos, que se configura cuando funcionarios, “administran”, “retienen” o “disponen” de recursos públicos fuera de los fines, plazos y reglas establecidas en la ley.

“En este caso, mantener recursos fiscales de un ejercicio concluido sin reintegrarlos, podrá interpretarse como una administración irregular de recursos públicos”, añade.

Asimismo, el “desvío de recursos públicos” por la indebida retención que impida que dichos recursos regresen a la hacienda pública conforme al principio de anualidad presupuestal; y “omisión en el cumplimiento de obligaciones legales”, donde los servidores públicos tienen la obligación de observar los principios de legalidad y honradez”.

“La ciudadanía exige congruencia, exige instituciones responsables y exige transparencia en cada peso que sale del erario”, sostiene la legisladora del PRD, al sostener que el principio elemental de toda democracia es el respeto absoluto de la legalidad en el manejo de los recursos públicos.

Arias Contreras establece que los recursos públicos no pertenecen a alguna autoridad, instituto o grupo político; pertenecen -afirmó- a la ciudadanía y deben administrarse con responsabilidad, legalidad y transparencia.

“Y cuando ello no ocurre, dichos recursos no pueden permanecer retenidos indefinidamente, ni administrarse de manera discrecional, como lo hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y permanecer como los supuestos guardianes eternos”, enfatiza la diputada perredista.