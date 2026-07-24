¡Por siempre el Memo-rable Ochoa!

Anuncia su retiro del futbol * El portero mexicano publica un emotivo mensaje en redes sociales para marcar su adiós de las canchas

ERIC GARCÍA

Guillermo Ochoa anuncia su retiro oficial del futbol a través de un video publicado en sus redes sociales, además de un pequeño mensaje en su posteo el pasado martes 21 de julio.

Ochoa jugó su último partido profesional en el México vs. Chequia, donde el cancerbero tuvo una emotiva despedida al besar los postes.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.

“Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”.

AGRADECIDO CON EL FUTBOL

Guillermo Ochoa dedicó emotivas palabras a su carrera, lo que vivió en clubes y todo lo que el futbol le dio a lo largo de sus más de 20 años en el profesionalismo.

“Lo di todo, lo dejé todo… En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo, la ilusión de toda una nación, pero antes de eso mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo. Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá sólo habrá un instante en el que todo dependa de ti.

“Y cuando llega ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron sólo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaban, en cada penal, en cada mano a mano en el último minuto y cuando millones de aficionados contenían la respiración”.

Memo no olvidó tampoco despedirse de la Selección Mexicana y tuvo un mensaje importante para quien será su sucesor de ahora en adelante como guardián de la portería del Tricolor.

“Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos… yo no entiendo mi carrera sin la selección porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad y quizá por eso mismo el destino quiso que todo terminara donde empezó: el Estadio Azteca.

“Este mismo lugar que me abrió la puerta, ahora me ayuda a cerrarla con gratitud, ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos. A quien venga después solo queda decirte una cosa. Confía, el arco no pide perfección, pide orgullo”, relató el exjugador.

Adiós al Memo-rable Ochoa por todas las alegrías, satisfacciones y atajadas que hicieron vibrar de emoción a todo el pueblo mexicano.