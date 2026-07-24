DEPORTES
¡Por siempre el Memo-rable Ochoa!
Anuncia su retiro del futbol * El portero mexicano publica un emotivo mensaje en redes sociales para marcar su adiós de las canchas
ERIC GARCÍA
Guillermo Ochoa anuncia su retiro oficial del futbol a través de un video publicado en sus redes sociales, además de un pequeño mensaje en su posteo el pasado martes 21 de julio.
Ochoa jugó su último partido profesional en el México vs. Chequia, donde el cancerbero tuvo una emotiva despedida al besar los postes.
“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.
“Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”.
AGRADECIDO CON EL FUTBOL
Guillermo Ochoa dedicó emotivas palabras a su carrera, lo que vivió en clubes y todo lo que el futbol le dio a lo largo de sus más de 20 años en el profesionalismo.
“Lo di todo, lo dejé todo… En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo, la ilusión de toda una nación, pero antes de eso mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo. Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá sólo habrá un instante en el que todo dependa de ti.
“Y cuando llega ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron sólo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaban, en cada penal, en cada mano a mano en el último minuto y cuando millones de aficionados contenían la respiración”.
Memo no olvidó tampoco despedirse de la Selección Mexicana y tuvo un mensaje importante para quien será su sucesor de ahora en adelante como guardián de la portería del Tricolor.
“Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos… yo no entiendo mi carrera sin la selección porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad y quizá por eso mismo el destino quiso que todo terminara donde empezó: el Estadio Azteca.
“Este mismo lugar que me abrió la puerta, ahora me ayuda a cerrarla con gratitud, ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos. A quien venga después solo queda decirte una cosa. Confía, el arco no pide perfección, pide orgullo”, relató el exjugador.
Adiós al Memo-rable Ochoa por todas las alegrías, satisfacciones y atajadas que hicieron vibrar de emoción a todo el pueblo mexicano.
DEPORTES
Marta Kostyuk y su vestido conquista Wimbledon 2026
El atuendo que rápidamente se ha coronado como el favorito del torneo * La tenista ucraniana recuerda a una bailarina de ballet o incluso a los de una patinadora artística: ligero, femenino y delicado, pero con un enfoque completamente funcional que responde a las exigencias del alto rendimiento
ERIC GARCÍA
Wimbledon siempre da de qué hablar cuando se trata de estilo. Sus estrictas reglas, que exigen atuendos completamente blancos, hacen que tanto las jugadoras como los asistentes saquen su lado más creativo a través de estampados, bordados y pequeños detalles, siempre respetando el tradicional código de vestimenta del torneo.
Para la edición de 2026 ya ha habido varios momentos que han llamado la atención, como las joyas de Aryna Sabalenka o el kimono con el que Naomi Osaka sorprendió fuera de la cancha.
Sin embargo, hay un atuendo que rápidamente se ha coronado como el favorito del torneo: el vestido con el que Marta Kostyuk ha estado compitiendo en el campeonato más importante del deporte blanco.
En un torneo donde es común ver a las jugadoras vestir diseños de firmas como Miu Miu o Stella McCartney, pocos esperaban que un diseño de Wilson se robara todas las miradas. La tenista ucraniana luce un vestido que recuerda a los de una bailarina de ballet o incluso a los de una patinadora artística: ligero, femenino y delicado, pero con un enfoque completamente funcional que responde a las exigencias del alto rendimiento.
La tradición forma parte del ADN tanto de Wimbledon como de Wilson. La marca siempre ha priorizado el desempeño de los materiales y el desarrollo de prendas que faciliten el juego. Sin embargo, este diseño, con un encaje que evoca al chantilly, se siente como una propuesta innovadora dentro de un deporte que históricamente ha privilegiado materiales técnicos como la lycra y el algodón.
“Nadie ha llevado un vestido similar en este torneo”, comenta Marta Kostyuk, quien desde su debut con la pieza ha recibido elogios tanto de aficionados como de especialistas en moda deportiva.
“Está hecho de mesh y diseñado para el rendimiento, por lo que es ligero y se seca muy rápido”, explica Joelle Michaeloff, directora creativa detrás del vestido. La pieza está confeccionada con dos capas de mesh bordado con flores que ofrecen la compresión necesaria para competir al máximo nivel sin sacrificar el diseño ni la estética.
Con este look, Marta Kostyuk se consolida como una de las tenistas con mayor personalidad dentro del circuito. Sin necesidad de colaborar con una casa de moda de lujo, ha construido una identidad propia basada en prendas que reflejan su estilo y autenticidad.
Además de conquistar con su propuesta estética, la ucraniana también ha brillado dentro de la cancha. Tras vencer a Jasmine Paolini en sets consecutivos, consiguió su pase a las semifinales de Wimbledon, reafirmando que su vestido no sólo se ha convertido en uno de los más comentados del torneo, sino también en el uniforme de una de sus protagonistas.
DEPORTES
José Mourinho, el nuevo DT del Real Madrid
Benfica hace oficial su salida * El portugués, que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, vuelve como el técnico elegido por Florentino Pérez tras su reelección, con el objetivo claro de reforzar la plantilla y pelear por la Champions League
ERIC GARCÍA
Es innegable que las cosas en el Real Madrid se han movido con fuerza. Primero fue la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo tras una temporada sin títulos… y ahora el club ya tiene nuevo director técnico: José Mourinho.
El movimiento busca darle un equilibrio al club blanco, después de dos temporadas donde se ha visto mermado por el funcionamiento colectivo y problemas internos entre jugadores.
El portugués, que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, vuelve como el técnico elegido por Florentino Pérez tras su reelección, con el objetivo claro de reforzar la plantilla y pelear por la Champions League.
BENFICA CONFIRMA SALIDA DE MOURINHO
El Benfica emite un comunicado oficial confirmando la salida de José Mourinho, que se materializará mediante el pago de la cláusula de rescisión de 15 millones de euros por parte del Real Madrid.
“El Benfica SAD comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo”, se lee.
Durante su etapa en el Benfica, Mourinho dejó una huella impecable en la liga portuguesa, con un registro invicto que incluyó numerosas victorias y empates, llevando al equipo a pelear por los primeros puestos.
Su salida, aunque esperada en las últimas semanas, genera nostalgia entre los aficionados encarnados, que valoraron su regreso al futbol portugués tras décadas en las grandes ligas europeas.
El acuerdo entre las tres partes (Benfica, Mourinho y Real Madrid) estaba prácticamente sellado desde hace días.
REGRESA TRAS MÁS DE UNA DÉCADA
Esta será la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid, más de una década después de su primera experiencia en el club.
El técnico portugués regresa con 63 años, cargado de madurez y con el hambre intacta de sumar títulos, especialmente la Champions League que se le resistió en su primer paso.
En su primera etapa (2010-2013), Mourinho llegó como un campeón de Europa con el Inter de Milán y rápidamente impuso su estilo pragmático y ganador.
En la temporada 2011-12 conquistó LaLiga con 100 puntos, un récord histórico en su momento, además de la Copa del Rey.
Sin embargo, la relación con la directiva y parte del vestuario se tensó en la tercera temporada, marcada por la eliminación en semifinales de Champions ante el Atlético de Madrid y diferencias en la planificación deportiva.
A pesar de los logros, Mourinho abandonó el club en 2013 tras ganar una Liga, una Copa y una Supercopa, dejando un legado de intensidad y polémicas que aún divide opiniones entre la afición madridista.
Ahora el reto de Mourinho es poner al cuadro merengue lo más alto posible, pero con la obligación de ganar la Orejona.
DEPORTES
Billy Álvarez, el legado de un hombre que formó una industria
De luto el sector del cemento, el empresarial mexicano y el mundo del futbol * Guillermo Álvarez Cuevas no se conformó sólo con hacer grande a la Cooperativa Cruz Azul en materia de talentos y producción de cemento, de manera adicional fundó y creó empresas de prestigio en los ámbitos hotelero, educativo, social, deportivo, de salud, comercial, de comunicaciones y de diversos sectores más enormemente exitosos
ERIC GARCÍA
El sábado 30 de mayo pasado la industria del cemento y el sector empresarial mexicano perdió a una de sus figuras más representativas sumido en un ámbito de injusticia y la parcialidad de la ley.
Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido y llamado con cariño como “Billy Álvarez”, perdió la lucha en contra no de su enfermedad, más bien en contra de la injusticia y el influyentismo político que le arrebató más de 6 décadas de historia en la construcción de lo que él llevó a ser la segunda empresa cementera más grande del país.
Si las autoridades hicieran su trabajo y la ley en México fuera honesta, Billy seguiría en vida y encabezando a la empresa que fue su vida, Cooperativa La Cruz Azul.
Hijo de don Guillermo Álvarez Macías, hombre a quien se le debe los inicios de éxito de La Cruz Azul, nació en Cortázar, Guanajuato, aun cuando su infancia la vivió en Jasso, Hidalgo, tierra que lo vio crecer y hogar de la cementera Cruz Azul.
El sueño que comenzó don Guillermo Álvarez Macías con tan sólo 192 socios cooperativistas, dos plantas cementeras, una en Hidalgo y la otra en Lagunas, Oaxaca, así como la fundación del equipo Cruz Azul, amor de varias generaciones, Billy lo llevó a otro nivel en casi 30 años de comandar a la empresa a le que siempre dedicó su vida.
El bienestar para todos era el principio de Billy que llevó a La Cruz Azul de tener las dos plantas a poseer 4, dos más -una en Aguascalientes y la otra en Puebla, la última considerada entre las más modernas del mundo- y pasando de producir 3 millones de toneladas anuales de cemento a casi 14 millones de toneladas, lo que le permitió ser la segunda cementera más grande del país y la más importante y líder en la venta de autoconsumo para la construcción.
De 192 socios que iniciaron este sueño, la empresa llegó a estar conformada por más de 700 socios y una fuente de empleos que superaba las 25 mil plazas entre directos e indirectos, vaya, era la cooperativa más grande e influyente de América Latina.
Hablar hasta hace unos años atrás de La Cruz Azul, era hablar de calidad y prestigio.
EMPRESAS DE PRESTIGIO EN DIVERSOS ÁMBITOS
Pero Billy no se conformó sólo con hacer grande a la Cooperativa en materia de talentos y producción de cemento, de manera adicional fundo y creó empresas de prestigio en los ámbitos hotelero, educativo, social, deportivo, de salud, comercial, de comunicaciones y de diversos sectores más enormemente exitosos, tales fueron los casos de:
***Azul Ixtapa en el sector turístico.
***Tiendas de conveniencia social.
***Médica Azul.
***Azul Cerámica.
***Programas de desarrollo para la Mujer.
***Guarderías, primarias y secundarías para gente de escasos recursos comunitarios.
***Pinturas Cruz Azul.
***Azul Textil.
***Radios e impresos locales en lenguas originarias.
Y demás que garantizaban el bienestar de los cooperativistas y socios, colaboradores de la empresa y municipios aledaños a la organización.
Hoy ese sueño se derrumbó, apagaron la luz de un hombre que brillaba con luz propia para dar paso al robo más descarado que puede sufrir un grupo, le robaron a La Cruz Azul un corazón que latía por ella para dar paso a oportunistas que en pocos años han acabado con un legado que pertenecía -no a un hombre ni a un grupo empresarial- a todos los mexicanos.
Descanse en paz Billy Álvarez.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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