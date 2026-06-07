Billy Álvarez, el legado de un hombre que formó una industria

De luto el sector del cemento, el empresarial mexicano y el mundo del futbol * Guillermo Álvarez Cuevas no se conformó sólo con hacer grande a la Cooperativa Cruz Azul en materia de talentos y producción de cemento, de manera adicional fundó y creó empresas de prestigio en los ámbitos hotelero, educativo, social, deportivo, de salud, comercial, de comunicaciones y de diversos sectores más enormemente exitosos

ERIC GARCÍA

El sábado 30 de mayo pasado la industria del cemento y el sector empresarial mexicano perdió a una de sus figuras más representativas sumido en un ámbito de injusticia y la parcialidad de la ley.

Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido y llamado con cariño como “Billy Álvarez”, perdió la lucha en contra no de su enfermedad, más bien en contra de la injusticia y el influyentismo político que le arrebató más de 6 décadas de historia en la construcción de lo que él llevó a ser la segunda empresa cementera más grande del país.

Si las autoridades hicieran su trabajo y la ley en México fuera honesta, Billy seguiría en vida y encabezando a la empresa que fue su vida, Cooperativa La Cruz Azul.

Hijo de don Guillermo Álvarez Macías, hombre a quien se le debe los inicios de éxito de La Cruz Azul, nació en Cortázar, Guanajuato, aun cuando su infancia la vivió en Jasso, Hidalgo, tierra que lo vio crecer y hogar de la cementera Cruz Azul.

El sueño que comenzó don Guillermo Álvarez Macías con tan sólo 192 socios cooperativistas, dos plantas cementeras, una en Hidalgo y la otra en Lagunas, Oaxaca, así como la fundación del equipo Cruz Azul, amor de varias generaciones, Billy lo llevó a otro nivel en casi 30 años de comandar a la empresa a le que siempre dedicó su vida.

El bienestar para todos era el principio de Billy que llevó a La Cruz Azul de tener las dos plantas a poseer 4, dos más -una en Aguascalientes y la otra en Puebla, la última considerada entre las más modernas del mundo- y pasando de producir 3 millones de toneladas anuales de cemento a casi 14 millones de toneladas, lo que le permitió ser la segunda cementera más grande del país y la más importante y líder en la venta de autoconsumo para la construcción.

De 192 socios que iniciaron este sueño, la empresa llegó a estar conformada por más de 700 socios y una fuente de empleos que superaba las 25 mil plazas entre directos e indirectos, vaya, era la cooperativa más grande e influyente de América Latina.

Hablar hasta hace unos años atrás de La Cruz Azul, era hablar de calidad y prestigio.

EMPRESAS DE PRESTIGIO EN DIVERSOS ÁMBITOS

Pero Billy no se conformó sólo con hacer grande a la Cooperativa en materia de talentos y producción de cemento, de manera adicional fundo y creó empresas de prestigio en los ámbitos hotelero, educativo, social, deportivo, de salud, comercial, de comunicaciones y de diversos sectores más enormemente exitosos, tales fueron los casos de:

***Azul Ixtapa en el sector turístico.

***Tiendas de conveniencia social.

***Médica Azul.

***Azul Cerámica.

***Programas de desarrollo para la Mujer.

***Guarderías, primarias y secundarías para gente de escasos recursos comunitarios.

***Pinturas Cruz Azul.

***Azul Textil.

***Radios e impresos locales en lenguas originarias.

Y demás que garantizaban el bienestar de los cooperativistas y socios, colaboradores de la empresa y municipios aledaños a la organización.

Hoy ese sueño se derrumbó, apagaron la luz de un hombre que brillaba con luz propia para dar paso al robo más descarado que puede sufrir un grupo, le robaron a La Cruz Azul un corazón que latía por ella para dar paso a oportunistas que en pocos años han acabado con un legado que pertenecía -no a un hombre ni a un grupo empresarial- a todos los mexicanos.

Descanse en paz Billy Álvarez.