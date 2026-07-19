Mayo Zambada tiene ‘El privilegio de cantar’

A cambio de pagar su condena en un hospital penitenciario y no en una prisión de alta seguridad * Estará en un lugar donde dan tratamiento médico o psiquiátrico a los detenidos, no para castigarlos ni conseguir su “incapacitación estricta”; ahí tendrá chequeos, terapias de grupo, paseos por el jardín, asistencia psicológica, las medicinas a sus horas

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Falso mesías.

Que iba a hablar con el tío Rubén -bellaco 100 grados ‘proof’- y le arreglaba el asunto, dijo, a tía Silvia, Pepe -el más impresentable primo que tenerse pueda-, porque el batracio ese después de haberle hecho la vida de cuadritos, se negaba a darle el divorcio (antes un divorcio era una hazaña).

Para sorpresa de toda la familia, firmó el tío. Años después este menda se acordó del sonado caso y preguntó a su impresentable y querido primo qué le había dicho al barbaján ese: -Que le iba a hacer fama de maricón en todo Toluca y que no se le olvidara, mi palabra es ley si de algo malo se trata -entonces era malo, ogaño es adorno.

EL PRIVILEGIO DE CANTAR

¡Ya sucedió!.. Vamos a ver de qué cueros salen más correas. El lunes 13 de julio pasado, la Fiscalía de los EUA solicitó al juez Brian Cogan en Nueva York, que en la audiencia del próximo 20 de este mes, le recete cadena perpetua al Mayo Zambada, que ya se declaró culpable.

Eso ya era sabido, lo interesante es que la Fiscalía le hizo saber al juez que está de acuerdo en conceder al Mayo lo que pidió el 6 de julio pasado: No purgar su sentencia en una prisión de alta seguridad, sino en un hospital penitenciario.

Las cárceles de alta seguridad en los EUA (y México) están diseñadas para castigar (cero zarandajas de readaptación social): celdas individuales (de 2.1 x 3.6 metros; ventana de 10 centímetros de ancho), aislamiento absoluto, nadie les dirige la palabra, no tienen jamás contacto humano, 23 horas al día en la celda y una hora al aire libre (poco más que una celda sin techo, no se imagine un parque con resbaladilla y sube y baja).

El objetivo es conseguir la “incapacitación estricta” de los presos, volverlos locos. Los vuelven.

En cambio, el Mayo ya obtuvo que la Fiscalía le pida al juez que lo manden a un hospital penitenciario, que es cárcel porque no pueden salir, pero es una instalación para dar tratamiento médico o psiquiátrico a los detenidos, no para castigarlos ni conseguir su “incapacitación estricta”; ahí, chequeos, terapias de grupo, paseos por el jardín, asistencia psicológica, las medicinas a sus horas.

Pero que la Fiscalía de allá esté de acuerdo en darle su gusto al Mayo -tal vez el mayor narco mexicano-, de no pudrirse en una cárcel como en la que están volviendo loco al Chapo, significa que está cantando, soltando la sopa, incriminando a personas del interés del gobierno yanqui; por eso la Fiscalía le hizo saber al juez que “El Cártel de Sinaloa pagó millones de dólares en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, incluidos policías, militares y políticos (…)”.

“Todos los niveles de gobierno (…) incluidos políticos”, el que tenga oídos para oír, que oiga, doña Sheinbaum.

Y tan ¡ya sucedió! que también el periodista Héctor de Mauleón publicó la segunda grabación de una sabrosa conversación personal de la actual gobernadora morenista (no se le pase: morenista) de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (a la que el gobierno de los EUA le quitó la visa), con supuestos agentes del gobierno de allá, porque al parecer la doñita está preocupada (tantito) de que la vayan a acusar de algo o que la vayan a extraditar (y en ese estado, pegadito a la frontera, es más fácil un “aventón”, nomás echarla del otro lado de la raya y que la detengan de inmediato).

La gobernadora Ávila declaró que sí es ella la de la voz, reconoció que sostuvo esa conversación -según ella- “con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, pero que nunca acreditaron esa representación y que no existe ningún acto irregular que ocultar”.

¡Ay, señora!… ¡ay, señora!… nomás se niega o se dice que está editada la grabación, aunque no sea cierto: ya se cerró usted solita la puerta, ¿qué le va a decir a la Presidenta Sheinbaum?

Porque algo le tendrá que decir, pues en la grabación se le escucha decir: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”. ¡Zambomba! (por no incurrir en un adjetivo más apropiado y sonoro).

La grabación tiene partes en inglés, pero la mayoría en español. Se escuchan voces de varias personas, pero la gobernadora conversa casi exclusivamente con un señor cuya voz es como de serpiente, jugando a que quiere ayudarla, pero presionando en serio, diciendo que las “anteriores reuniones” de la señora con autoridades de los EUA no han dado resultados, que las ven como una pérdida de tiempo, pero que las agencias estadounidenses le darían una “última oportunidad”.

¡Úchale!, una última oportunidad… ¿de qué?… de que no presenten cargos criminales contra ella, de que no soliciten su extradición.

Doña Ávila se quiso poner brava, dijo que ella tampoco está satisfecha con esas reuniones anteriores, que siempre que sale de ellas “pasa algo”…, pero acaba por ceder ofreciendo eso de que está dispuesta a hablar de todo.

Por lo que se publicó de esta grabación, puede deducirse que representantes legales de la gobernadora de Baja California han tenido ya varias reuniones con autoridades de los Estados Unidos de América.

El de la voz de serpiente pregunta a doña Ávila si sigue con su abogado y ella dice que sí: -”¿Todavía tiene a su abogado de Miami?“, se escucha; -“Pues sí“, responde ella: -“¿No ha cambiado?”; y contesta la señora: -“No… es Michael Nadler, de Miami”.

El dato importa porque ese abogado no arregla infracciones de tránsito, atiende casos de muy alto perfil de lavado de dinero, fraude, especialmente los casos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Cobra entre 50 mil y 250 mil dólares por revisar un caso y si lo acepta, cobra por hora entre 800 y 1,500 dólares; un caso ya formal, sale en un millón o más millones de dólares.

Contratar o estar asesorado por un abogado de este calibre, no es de gente que ande con la conciencia muy tranquila.

Llegó la hora señora Sheinbaum Pardo, esto ya nadie lo para, aunque siga protegiendo a Rocha Moya.

Es tiempo de delatores, nadie se inmola por un falso mesías.