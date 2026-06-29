LA FERIA
Descarada violación a la ley electoral
Una burla la elección de “coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía” * Es una manera nada disimulada de hacer fraude, de aparentar que se respeta la ley, pero haciendo trampa. Lo sabe Dios, lo sabe el mundo, de esos “coordinadores” salen sus candidatos a elecciones
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Pronóstico reservado.
Ya muy viejita, tía Rebeca, de las de Autlán, contó que una vez le dijo a su marido, tío Macro, un gigantón temido y muy atravesado, por qué no decía nada de que sus cinco hijas fueran unas güilas redomadas y que él contestó, “cada quien sus calzones”, y ella entonces agregó “entonces no te molesta” y tío Macro muy tranquilo, soltó: -… mientras no cobren… porque en esta casa, putas, no -eran sus ideas.
ASOCIACIONES DELICTUOSAS
A ver, sin apasionarse, sin aplaudir antes de tiempo, en frío: el movimiento (que no partido, no todavía, tal vez nunca) llamado Morena y el gobierno (el federal y no todos, pero no pocos, de las entidades) son asociaciones delictuosas.
No se trata de insultar a nadie, se trata de revisar dónde estamos y a dónde vamos. Habrá gente de buena fe en el movimiento y el gobierno, sin duda; gente inteligente, por supuesto; pero eso no cambia la naturaleza de ambas entidades, son organizaciones delictivas.
Importa advertir que, conforme a nuestras leyes, no son delincuencia organizada, ni Morena ni el gobierno, pero sí asociaciones delictuosas.
Dice la Constitución Política (Artículo 16, párrafo 9) que es delincuencia organizada cuando tres o más personas se organizan para cometer los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por ejemplo: terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, otros muy feos… y delitos en materia de hidrocarburos.
Así, los políticos y funcionarios corruptos y tramposos no son delincuencia organizada, pero los que están metidos en lo del huachicol fiscal, sí.
Morena y el gobierno son asociaciones delictuosas como las define el artículo 164 del Código Penal Federal que a la letra dice: “Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir (…)”.
No excluye delitos, cualquier delito y peor: no se necesita cometer un delito, basta el solo hecho de “formar parte de la asociación”.
Pero hay que hilar fino porque no toda violación a la ley es delito. A brocha gorda, en México es delito lo que sanciona el Código Penal.
Lo demás puede ser infracción o falta administrativa, por los que nadie se va al bote. Quedamos.
Una advertencia: los grupos de funcionarios que se coluden para robar del erario no hacen de Morena y el gobierno asociaciones delictuosas; ellos, los coludidos, serán asociaciones delictuosas, cada grupo por su lado, pero no todo el gobierno ni Morena, aunque haya más que varias de esas asociaciones para delinquir en el gobierno, nada más piense en esa enormidad de organización gubernamental para lo del huachicol fiscal o en la obvia complicidad-colusión de algunos gargantones con el crimen organizado.
Lo que hace de Morena y el gobierno asociaciones delictuosas es su descarada violación a la ley electoral.
El partido guinda, con el cinismo que los caracteriza y la seguridad que les da saberse impunes, publicó su convocatoria para seleccionar “a las y los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía”; esto, lo entiende cualquier tenochca debidamente destetado, es la precampaña de quienes busquen ser candidatos a gobernador en los 17 estados en que habrá elecciones.
Es una manera nada disimulada de hacer fraude a la ley electoral, de aparentar que se respeta, pero haciendo trampa. Lo sabe Dios, lo sabe el mundo, de esos “coordinadores” salen sus candidatos a elecciones.
Algunas violaciones a la ley electoral están sancionadas con cárcel en el Código Penal, por lo que son delitos. Así, Morena y el gobierno son asociaciones delictuosas.
Y no lo dude, el artículo 406 del Código Penal, receta hasta seis años de cárcel al funcionario partidista o al candidato que (fracción VII) eche mano de dinero proveniente de actividades ilícitas para su campaña electoral; y esas actividades ilícitas, no se sorprenda, incluyen las del crimen organizado.
Aparte, el artículo 407 fracción III, obsequia con hasta nueve años “a la sombra” a quien apoye a un partido político o candidato con dinero del erario o bienes del gobierno; y si hace eso, pero no es funcionario, si es de un partido político o es de los que organizan campañas, le tocan los mismos nueve años de hospedaje pagado en alguna cárcel.
Y si lo anterior fuera poco, los que acuerden o preparen la realización de estos delitos (artículo 13, I) no alcanzan libertad provisional. Es cosa seria y todo eso hacen Morena y el gobierno. Todo.
De estos descarados actos anticipados de campaña, la ley electoral dispone sanciones que llegan a la cancelación de la candidatura y del registro del partido. No lo veremos.
No lo veremos y no lo vimos, por ejemplo, con doña Sheinbaum Pardo, que podía empezar legalmente su precampaña hasta el 20 de noviembre de 2023, pero -bajo la batuta del entonces Pejecutivo- la empezó a mediados del año 2022, cuando nos pintaron el país entero con eso de “Es Claudia”; luego en 2023 ya realizó giras nacionales y eventos masivos, hasta llegar a la fecha oficial.
Se anticipó unos 16 meses y se gastaron carretadas de dinero. ¿Y?… y nada, igual que en las elecciones de gobernadores del 2021, cuando aparte de esas triquiñuelas, el crimen organizado -de manera abierta- operó electoralmente, a su violento estilo, en favor de los candidatos de Morena.
En rigor la autoridad electoral debió cancelar la candidatura de doña Sheinbaum (aparte de auditar de dónde salió esa catarata de dinero).
No pasó, claro que no, pero eso no quita el origen ilícito de su candidatura y su elección. ¿Y?… y nada, ya quedamos.
Ahora como Morena y el gobierno ya conocen el caminito, están repitiendo esa estrategia de burlarse de la ley electoral, nada más que las cosas han cambiado, no poco, aunque no se note.
De aquí a las elecciones intermedias de 2027, el problema no será que los partidos políticos opositores documenten todo eso y lo informen al Instituto Nacional Electoral (INE) y luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde los mandarán a volar, sino que el Tío Sam está muy atento a que no siga creciendo en México esa Hidra de siete cabezas de la influencia política del narco. Y eso es de pronóstico reservado.
LA FERIA
EUA sí quiere fumigar al gobierno cuatrotero
La Primera Mandataria tarde que temprano tendrá que decidir: Cuida a México o salvaguarda a los amiguitos y familiares del Peje * Las dos jugadas presidenciales: Corta negociación con la CNTE y no responderle a Sara Carter
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Muertos de risa.
Hace mucho le conté lo desagradable que era ver a tía Marita atender a un compadre de tío Rubén, su esposo, y obedecerlo.
Daba rabia y más ver al tío hacer como que no se daba cuenta.
Ya muy viejita, feliz y largamente viuda, este imprudente menda le preguntó por qué hacía eso y respondió lacónica: -Pagaba la renta -¡Ah, bueno!
LA TIENE MUY DIFÍCIL SHEINBAUM PARDO
El lunes 15 de junio pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (¡bendito sea el Buen Dios!) no le respondió a la tal Sara Carter -directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas del gobierno de los Estados Unidos-, quien el domingo pasado declaró que México está cooperando chulito con ellos, pero agregó que su gobierno tiene en la mira a funcionarios mexicanos enredados con el crimen organizado y que si nos ponemos rejegos, nos atengamos a las consecuencias porque “el gobierno mexicano (sabe que) si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir”.
Así, doña Sheinbaum metió su segundo golazo desde que se aposentó en La Silla.
El primero fue mandar a volar a los de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado (CNTE), que ahora andan rogando “retomar el diálogo” y la Presidenta se fajó las naguas y les dijo que “el dialogo se agotó” (ovación de pie).
El segundo fue este de no responderle a doña Carter: “Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del gobierno”… ruge el estadio, ¡bien, doñita!, no se enganchó y puso en su lugar a esa igualada de la Carter que es eso, una funcionaria yanqui cualquiera.
Dicho lo anterior, no estaría nada mal pensar qué van a hacer, porque el gobierno de los EUA sí quiere fumigar al gobierno cuatrotero.
Tienen información muy preocupante. No lo harán por cuidar nuestros tenochcas traseros, que les importan menos que el clima en la tundra siberiana, sino su seguridad y de paso, bajar cuanto puedan las muertes por consumo de fentanilo (por interés político-electoral, no se ande creyendo que por defender las buenas costumbres).
Como sea, la dama del segundo piso tarde que temprano va a tener que decidir: Cuida a México o a los amiguitos del Peje (y a su parentela y a él mismo).
Desde el punto de vista político y ético, parece sencilla la respuesta: México va mano.
Pero desde el punto de vista de la realidad, la tiene muy difícil doña Sheinbaum Pardo; lo hemos dicho mucho: si rompe la impunidad, rompe la cohesión de los cuatroteros, se le desencuaderna el libro y aparte, el ala dura de Morena se le enfrentaría, abiertamente, y así, las elecciones del 2027 serían un volado… y ella sabe bien que -si pierde la Cámara de Diputados- la segunda parte de su sexenio sería un viacrucis (los gobiernos estatales le preocupan menos, mucho menos).
YA NO LE ALCANZA EL DISCURSO SOBERANISTA
Ya se verá qué nos toca ver. Lo cierto es que la Mandataria no debe confiar de más en que su puro discurso soberanista le alcanza. No le alcanza. Si alguien lo duda, nada más un botón de muestra:
Los EUA organizó una cosa llamada Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés) para asuntos de cooperación contra el crimen organizado trasnacional, finanzas ilícitas y seguridad fronteriza.
Participan en el BIG quince agencias de inteligencia de allá, de los EUA y las de México (las que tocan).
A México se le dio a conocer el 12 de junio pasado, para lo que el embajador de los EUA, citó a nuestro canciller Roberto Velasco en su embajada de ellos, la de los EUA… y allá fue don Velasco a recibir instrucciones.
Luego la embajada yanqui emitió un comunicado informando sobre la reunión. No sé a usted, a este juntapalabras le supo la boca a centavo.
No está escrito que nuestro canciller no pueda visitar la embajada de otros países, pero por cosas de respeto a la soberanía del Estado anfitrión (o Estado receptor, en este caso México), por jerarquía diplomática, por la igualdad entre Estados, las visitas de un canciller a una embajada son privadas (PRIVADAS), y se hacen para tratar más fácilmente con el personal, equipos de trabajo o agencias de la embajada del país de que se trate.
Pero los asuntos formales, el establecimiento de acuerdos, la firma de compromisos, entre países, se celebran en la sede la cancillería o en Palacio Nacional. Punto.
Ya quisiera ver que nuestro embajador en Washington cite a Marco Rubio en la embajada mexicana… ¡sí Chucha!
Lo que hizo el gobierno de los EUA al citar a nuestro canciller en su embajada es un golpe de autoridad. Aquí manda el que manda y sí manda.
Y eso del BIG es para que México tenga muy claro qué esperan los EUA, que debe reportar “resultados medibles”, dijo el embajador yanqui.
Le están tendiendo la cama a doña Claudia Sheinbaum: Si llegara el caso de que hagan alguna de las barbajanadas propias del Tío Sam, podrán decir que nos dieron todo el chance del mundo de enderezarnos, lo que en este caso significa entregarles a los políticos y funcionarios sin los que el crimen organizado de México no hubiera llegado a lo que llegó: Controla el 75 por ciento del territorio.
Al mismo tiempo, don Marcelo Ebrard está enfrascado en lo de la revisión del T-MEC y el lunes 15 de junio pasado anunció que sigue la revisión del tratado, pese a dichos de Trump de no continuarlo.
Pues claro que sigue y claro que no se va a cancelar: No le conviene a los Estados Unidos.
Mire nada más un dato: Entre el 70 y 80% de las exportaciones mexicanas al amparo del T-MEC es producido y comercializado por empresas extranjeras, la mayoría, claro, de los EUA.
Donald Trump no se va a dar un balazo en el pie, pero sí nos va a sacar el tuétano en las negociaciones.
No son ganas de amargarle el día, pero tenemos que saber de qué tamaño somos junto a los EUA:
El Producto Interno Bruto de México en 2025 llegó a 1 billón 830 mil millones de dólares. Es muchísimo. Sí. Pero una sola empresa yanqui, SpaceX, del insufrible Elon Musk, vale 2 billones 100 millones de dólares, casi 15% más que nuestro PIB, lo que produce todo el país en un año Y ni siquiera es la más grande, es la sexta.
La número uno es NVIDIA Corporation que vale 4.96 billones de dólares: 271% más que toda la economía mexicana. Para irnos entendiendo.
Respetando nuestra soberanía pueden deshacernos, muertos de risa.
LA FERIA
El PAN denuncia a López Obrador “por sus vínculos” con el narcotráfico, expresa la Primera Presidenta
¿Acaso Sheinbaum acepta que AMLO es narco? * La Mandataria debió decir por “sus presuntos vínculos con el narcotráfico”, o mejor, “por un delito inventado”, pero no “por sus vínculos”, lo que es aceptar implícitamente tan fea cosa
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
La silla vacía.
El primo Danielito, el de cociente de inteligencia de ostra en coctel, logró la hazaña de pasar a primero de Secundaria (la Primaria le tomó nueve años).
Al final del curso, su boleta consignaba que había reprobado todas las materias (conducta y aseo, no, era muy educado y limpio; deportes sí, era una vergüenza verlo con una pelota).
Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, le preguntó, fingiendo asombro, qué había pasado, y Danielito respondió: -Se equivocaron los maestros, voy a pedir revisión de las pruebas -¡dioses!
PAN DESCONFÍA DE AUTORIDADES MEXICANAS
Tan inútil como el ‘Recetario de carnes asadas para vegetarianos’, el PAN presentó denuncia contra el Pejestorio ante la Corte Penal Internacional (CPI), que no tiene manera de hacer cumplir sus sentencias, aparte de que suele tomarse más o menos diez años en cada asunto.
El PAN lo denunció por crímenes de lesa humanidad relacionados con su estrategia de dar abrazos a los de la delincuencia organizada durante su sexenio (200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, muchas masacres, comunidades desplazadas por la violencia y regiones completas bajo el control del crimen organizado). 1
Aduce el PAN que el entonces Pejecutivo “no sólo fortaleció a las organizaciones criminales, también degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal”. Pues sí.
La CPI actúa bajo el ‘principio de complementariedad’, o sea: no sustituye los tribunales de los países sino cuando se prueba que no tienen voluntad de investigar y enjuiciar a los responsables de semejantes crímenes.
Y eso afirma el PAN, que no son de fiar fiscalías ni tribunales de México, bajo el control de los cuatroteros. ¡Qué feo ser tan desconfiados!, ya podían poner su denuncia con doña Ernestina Godoy. De veras ¡cómo hay gente!
El PAN, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por contar en sus filas con muy buenos abogados y no tienen un pelo de tontos. Saben muy bien que la CPI, ahorita, está algo ocupada con otros acusados del Congo, República Centroafricana, Sudán, Libia, Costa de Marfil, Malí, Kenia; Afganistán, Bangladesh, Filipinas; Georgia, Palestina, Ucrania, Uganda y Venezuela.
Lo saben, claro, y no esperan que el Pejeremías, que ahorita tiene 72, viva los muchos años que tardará la CPI en emitir una resolución.
Están al tanto, pero se trata de dejarlo manchado y bajo el reflector de una institución internacional. Ya luego el Tío Sam a lo mejor aprovecha, vaya usted a saber.
Igual doña Sheinbaum, el lunes 7 de junio pasado reaccionó, ratificando la urgencia de que suspenda sus madrugadoras, dijo: “El PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Penal por sus vínculos con el narcotráfico (…)”: ¡ay, señito!, debió decir por sus ‘presuntos vínculos con el narcotráfico’ o mejor, ‘por un delito inventado’, pero no “por sus vínculos”, lo que es aceptar implícitamente tan fea cosa.
Agregó: “No se puede ser más hipócrita, tal vez quieren expiar sus culpas” (se solicita información). También le dijo los panistas que “mejor recen” (¿pues qué les va a hacer, señito?). Lo de ternurita fue que remató preguntando: “¿Cómo es posible, es que quién les cree?, nadie les cree”… mmm… no Presidenta, les cree medio México, bueno, tres cuartos.
Como sea, a los asuntos penales que ya le enderezaron los EUA a algunos cuatroteros, más los que faltan, que según ellos son muchos (“oleadas”), se suma esto. Y rompen todos los récords: ningún Presidente ni ningún partido, nunca en 205 años de historia mexicana, ha sido acusado de semejantes barbaridades. Algo habrá… no, no algo, mucho.
GOLIZA DEL PRI A MORENA EN COAHUILA: 16-0
El lunes 7 de junio no fue un buen día para cuatroteros y similares: El domingo 6 de junio les propinaron una derrota completa en los comicios de Coahuila para elegir a 16 diputados locales y Morena perdió los 16 que les ganó el PRI (coaligado con un partido local).
No es cosa de predecir que así serán las elecciones del 2027, pero sí queda claro que en política nada es eterno (caso de estudio, el PRI imperial del siglo pasado).
Por supuesto Morena confirmó su calaña al argüir que les hicieron trampa en Coahuila y que van a impugnar… ¡híjole!, este menda humildemente les recomienda no andarle tentando en mal lugar a los coahuilenses.
De ese aguerrido estado fueron el general Ignacio Zaragoza, Francisco Madero, Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez, Lucio Blanco y otros, revolucionarios de a de veras… por esos rumbos, dejados no son.
Pero hay buenas noticias. El mismo lunes 7 de junio, por ahí de la una de la tarde, la Presidenta Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de abanderamiento y toma de protesta de la selección mexicana. Les dijo (léase de pie):
“Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? (respuesta a coro: ¡Sí, protesto!). Pueden sentarse.
O sea, esos jugadores profesionales quedaron encargados de defender la Bandera Nacional con lealtad y constancia, quedaron con la encomienda presidencial de cuidar independencia, honor, instituciones (las de la 4T incluidas, claro), al pueblo y al territorio.
¡Fiu!, con razón salen asustados a jugar (y uno, casi apátrida, esperando goles).
Esperemos, una pizca de optimismo no viene mal, esperemos que los de la CNTE no hagan sus desmanes, y más en estos días, ya ve cómo son (el lunes pasado les decomisaron 59 petardos, sin detenidos, no se vayan a incomodar)… bueno, junto con los de la CNTE, los transportistas, las madres buscadoras, los campesinos y todos los grupos que han anunciado megamarchas y bloqueos en la CDMX y algunas carreteras.
Ya sabremos quién se llevó la foto y la cobertura de prensa a nivel internacional. Y se puede anticipar que la silla vacía de la doñita durante la ceremonia de inauguración va a llamar la atención. Había de ir la señora, total, una serenata de insultos cualquiera recibe… pero tiene su simbolismo la silla vacía.
LA FERIA
Engañar es un arte
De las doce buenas noticias presidenciales, diez son mentiras * Si de engañar se trata, hay que hablar bien de la verdad y decir que se repudia la mentira
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Malas compañías.
En agonía, tío Lalo pidió que los dejaran solos a él y a tía Sancha (en serio), y con un hilo de voz, le dijo que quería “confesarle algo” y la tía, que era un dulce, reaccionó como fiera herida: -¡Ah, no!, mira qué fácil, te mueres muy tranquilo y yo con el colerón -y se salió.
Contado por ella que siempre supo que el tío era lo que era, pero eso sí, explicaba: -Muy buen mentiroso -¡caray!
IMPOSIBLE EL RECUENTO DE LAS MENTIRAS
Tal vez ya no se usa decir “echar un torito”, bueno, antes se decía. Como sea, ahí le va un torito: ¿a quién se refiere lo siguiente?: “No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio; porque es mentiroso y padre de la mentira”. ¡Sí, a ese! Claro. Hay quien lo llama ‘el gran engañador’.
No era una pregunta difícil para un tenochca simplex. Menos, después del severo régimen de mentiras y engaños a que nos sometió el anterior aposentado en Palacio, el señor de los abrazos.
Debe haber quien desde el principio pensó: “este es un mentiroso”, también quien le creyó, más bien dicho, los que le creyeron (que fueron millones), y hasta los que le siguen creyendo porque es más fácil que aceptar a lo pelón que le vieron a uno la cara de tarugo.
Es imposible hacer el recuento de las mentiras del Pejestorio, pero la principal, la que repetía con convicción era que no mentía. Por supuesto. Si de mentir se trata, hay que hablar bien de la verdad y decir que se repudia la mentira.
Parece una tontada, pero como la mayoría de la gente (la inmensa mayoría) es de buena fe, pues creen, o dicho al revés: no creen que haya alguien capaz de mentir con tanto descaro. Él sí. Y disfruta engañar, nada más recuerde cuando decía que en su gobierno “nadie ni nada por encima de la ley”.
Lo que está de taquicardia, es que todo apunta a que a su sucesora no le basta con repetir las frases del Pejehová, y por eso suma su terquedad de continuar ese proyecto de país que sobradamente, ha probado su fracaso, en todos los órdenes, incluyendo su falsa pretensión de haber disminuido la pobreza, sostenida en cifras manipuladas que, por cierto, es el mero mole de la actual arrimada en Palacio Nacional (porque arrimado, según el diccionario, es “el que vive en casa ajena, a costa o al amparo de su dueño”, y Palacio es de todos y entre todos pagamos lo no poco que cuesta hospedarse ahí).
Y para nuestra desgracia, la señito del segundo piso, parece creer que un elemento que explica el éxito de su mentor, el Pejestorio, es su inagotable capacidad de mentir, mentir en todo, en propuestas, en ideología, en intenciones y ante cualquier pifia de su gobierno, nada más recuerde las once veces que afirmó que la pandemia del Covid-19, estaba “domada” y que México era ejemplo mundial de cómo enfrentarla, teniendo 551 mil defunciones y Japón -con casi la misma población que nosotros- tuvo 74 mil (el 13% que en México). Y si no eso, entonces ella salió igual que él y le gusta mentir (nunca lo sabremos).
DE LA DOCENA DE BUENAS NOTICIAS, DIEZ SON MENTIRAS
Se lo comento por las doce buenas noticias que el jueves 28 de mayo pasado nos dio la señito en su madrugadora. No hacía falta que dijera nada de eso. Y menos que soltara diez mentiras. A volapié ahí le van:
- Récord histórico de Inversión Extranjera Directa. Mentira, al cierre de marzo las nuevas inversiones fueron las más bajas desde el primer trimestre de 2022.
- Desempleo en mínimos históricos. Mentira, aumentó el desempleo en el primer trimestre y el 54.8% de los empleos es de manera informal.
- Inflación y tasas de interés a la baja. Mentira, la inflación subió más de lo previsto por el Banco de México y la tasa de interés que baja es la interbancaria que fija (6,5%), mientras los intereses de la banca comercial son altísimos, por ejemplo: tarjetas de crédito, 38% promedio anual; créditos personales y de nómina, entre el 30% y el 50 por ciento.
- Gasolina y combustibles, de los más bajos en el mundo. Mentira que los precios de la gasolina en el país se mantienen entre los más bajos en el nivel internacional. Repito, mentira. No le digo.
- Control del déficit fiscal: Durante 2025, el déficit disminuyó un 1.5% del PIB, permitiendo unas finanzas públicas más sanas. Mentira, nuestro déficit es una de las razones por las que las calificadoras bajaron la calificación del país.
- Bajos niveles de deuda del sector público: La deuda se situó en un 50.3% del PIB al cierre del primer trimestre. Mentira, desde el 2018 han elevado la deuda un 71.4%, de 10.55 billones de pesos, poco más de 18 billones.
- Balanza comercial positiva: Las exportaciones aumentaron a niveles récord, logrando que el país exportara más de lo que importa. Totalmente cierto, lástima que eso nada tiene que ver con políticas del gobierno.
- Recuperación salarial y caída de la pobreza: Con el aumento del 154% al salario mínimo en años recientes, la pobreza laboral llegó a su mínimo histórico (30.7%). Mentira redonda; el salario aumentó, pero lo pagan los empresarios que retrajeron los salarios de los demás trabajadores; la pobreza aumentó.
- Desendeudamiento de Pemex: La paraestatal logró una reducción histórica de su deuda por 20 mil millones de dólares. Mentira, es un espejismo financiero; el gobierno le da dinero de todos lados a Pemex.
- Nueva Ley para la Inversión: Se aprobó este marco legal para acelerar el desarrollo de proyectos mixtos y de inversión pública. Mentira, es letra muerta, la inversión pública es de chisguete y la privada se anda con mucho cuidado. No hay certeza jurídica.
- Creación de la Oficina de Inversión: Se instituyó este organismo en la Presidencia para facilitar y atraer nuevos capitales al país. Mentira, ni facilita ni atrae, pregúntenle a los empresarios.
- Programas del Bienestar: Se mantienen todos los apoyos sociales existentes y se han implementado nuevos programas para proteger a la población. Totalmente cierto, pero de nada sirve porque la pobreza sigue. Ayuda, pero no resuelve el problema de fondo.
De doce buenas noticias, 10 son mentiras. Por cierto, el padre de la mentira, el gran engañador (revise el evangelio de San Juan en 8:43-45), es el diablo y estos andan muy a gusto con Satanás, lo que explica lo a gusto que están en malas compañías.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Romina Contreras, consolidada como la mejor alcaldesa del país
Descarada violación a la ley electoral
Soberanía e identidad nacional
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 5 días
El entrenamiento ayuda a alcanzar metas financieras
-
PULPO POLÍTICOHace 4 días
¿Boicot a la democracia?
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 5 días
Abordar la inseguridad con responsabilidad institucional y sin distinciones partidistas: Vargas del Villar
-
GLOBALHace 5 días
¡Venezuela, sacudido por un “doblete sísmico”!
-
NACIONALHace 5 días
Gobiernos anteriores ordeñaban el Cutzamala para hacer “jugoso” negocio con el agua: Azucena Cisneros
-
TEXTUAL-ESHace 5 días
El reto: Erradicar la pobreza laboral
-
NACIONALHace 5 días
Isaac Montoya, alcalde amigo de los estudiantes de nivel básico
-
SILENCIO ROTOHace 5 días
‘Fuego amigo’ por el ‘hueso’