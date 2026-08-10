IMPACTUS
¿Morena avalará la honestidad valiente de Lobo?
Ariadna Montiel, firme en frenar el ingreso de personajes con turbios antecedentes * Víctor Hugo Lobo Román no es bien visto en el morenismo * Las definiciones están en puerta y pronto se sabrá en que acabará este entramado jurídico político
JORGE BUENDÍA GARCÍA
Dentro del partido en el poder hay una interminable lista de indeseables, lo que les cerraría la puerta para acceder a un cargo de elección para el siguiente proceso electoral.
Ello de acuerdo con los lineamientos hechos públicos por la actual dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, de quien -dicen- tiende a recurrir a la mano dura.
Pero hay un caso especial que merece ser analizado y exhibir todo lo que no debe ser un político, sobre todo ahora que buscan frenar el ingreso de personajes con turbios antecedentes.
La intención es impedir que se incrusten de nuevo en las filas de la 4T a todos aquellos que coleccionen carpetas de investigación.
En este espacio nos hemos referido una y otra vez a un político que ha sido exhibido en cuanto al rosario de tropelías cometidas a lo largo de su carrera política.
Se trata de Víctor Hugo Lobo Román, incrustado en Morena, como estrategia para evitar que avanzaran las investigaciones en su contra por su presunto enriquecimiento inexplicable.
En la Fiscalía General de Justicia de la CDMX existe un expediente (CI-FSP/B/UI-1C/1724/04-2019), al que se le atribuye la presunta malversación de fondos públicos de programas sociales durante sus dos administraciones en Gustavo A. Madero.
De hecho, lo que se comentaba en los pasillos del Palacio Legislativo de Donceles y Allende, es de una carpeta abierta en su contra, motivo por el cual se vio obligado a renunciar al PRD de la Ciudad de México.
Lo anterior con el único propósito de votar en favor de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos para un segundo mandato al frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y ello llevaría implícito congelar la investigación en su contra.
De hecho, así sucedió. A la fecha, no hay ningún citatorio en su contra. Pero eso no significa que sus fechorías hayan sido olvidadas o borradas para siempre.
Por ejemplo, el 16 de abril de 2015, el periodista Ricardo Raphael publicó una columna en el diario El Universal, titulada “¿Votaría usted por un depredador?”. Ahí llamó a Lobo Román “un político de rapiña”.
Por esas fechas, su vocero Rubén Chavaría -un periodista retirado que ahora vive de los jugosos negocios que hizo al amparo del propio Lobo- pretendió desmentir al columnista que arremetió contra su jefe, entonces candidato a un segundo mandato por Gustavo A. Madero.
Sin embargo, Ricardo Raphael se mantuvo en lo dicho y le respondió con una colección de averiguaciones previas: FSP/B/T17/1432/14-05 ACUM. – FGAM/GAM-7/T3/648/14-05 – FGAM/GAM-4/T3/1118/14-05.
De hecho, por esas fechas empresarios hoteleros y restauranteros lo acusaron de extorsión, motivo por el cual se vieron obligados a cerrar sus establecimientos y migrar de la demarcación.
Durante la campaña de 2015, cuando Lobo Román fue candidato para su segunda administración, salieron a relucir hechos que lo ubicaron como un exconvicto, acusado de fraude en las constructoras de su padre, además de atribuirle una cuantiosa fortuna y presuntamente propietario de “constructoras, hoteles, gasolineras, casas de cita y hasta bares”, según denunció la organización “Ciudadanos en Red”.
De hecho, al interior del PRD, Lobo nunca fue bien visto por una importante parte de los dirigentes que después también se pasaron a Morena, pero desde su constitución como partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador.
En Gustavo A. Madero son conocidas sus diferencias con el entonces delegado y después secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, así como con el histórico dirigente René Bejarano Martínez, con quien nunca hubo afinidad. Dicha confrontación llegó a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), cuando Lobo fungió como diputado de 2012 a 2015.
En esa legislatura de la ALDF, Lobo Román conoció y trató a la entonces secretaria de la Comisión de Gobierno, Ariadna Montiel, quien lo conoce al revés y al derecho, y sabe de sobra de qué pie cojea Lobo.
Previo a la elección de 2024, el exdelegado en GAM detentó el control de las finanzas del PRD capitalino, dinero que usó para proyectarse como supuesto aspirante a la jefatura de gobierno, con Jesús Zambrano como presidente nacional perredista.
Y cuando Lobo renunció al PRD, llevándose supuestamente 65 mil militantes, Zambrano entró en cólera y anunció que sería expulsado, lo que se concretó con el paso de los días. Casualmente, al inicio del proceso electoral de ese año, fue apuntado como candidato plurinominal a diputado federal por el Estado de México.
Muy caro le salió a Morena haber pactado con un personaje con los citados antecedentes, porque las cosas no pararon ahí. Se hizo público el orgullo de su nepotismo, pues incluyó a su chofer Gerardo González García en la lista de candidatos a diputados plurinominales para la III Legislatura del Congreso de la Ciudad, pero llevando como suplente a su hijo mayor Víctor Hugo Lobo Rodríguez, quien de inmediato asumió el cargo, una vez que el propietario solicitó licencia.
La ambición de Lobo Román nunca ha tenido límites, sobre todo cuando supo que el PRD Ciudad de México conservó el registro gracias al trabajo y esfuerzo de su exesposa Nora Arias Contreras, presidenta del partido amarillo desde el 2020.
Lo que hizo de inmediato fue armar un equipo espurio entre quienes se fueron con él a Morena e hicieron campaña con chalecos guinda, para pretender adueñarse del PRD. Impugnaron los procedimientos realizados, apoyados por Lobo y las influencias que buscó. En broma comentan que hasta le vendió el alma al diablo.
El equipo-lobo invadió varios inmuebles del PRD, motivo por el que fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Bertha Alcalde Luján, pero nada se hecho en contra de Lobo.
Su impunidad ha sido solapada, como lo es el delito de feminicidio cometido en el Comité de Cuajimalpa, donde sus allegadas Polimnia Romana y Carla Celis metieron a un grupo de choque violando chapas y cerraduras.
Más aún, el “político de rapiña”, como lo llamó el columnista Ricardo Raphael, enderezó sus baterías en contra del secretario de Gobierno de la Ciudad, César Cravioto, golpeándolo a través de un columnista de temas de ciudad. Todo porque no le han cumplido su capricho de ayudarle a quedarse con el PRD Ciudad de México.
Pero el colmo de los excesos, nada bien visto entre el morenismo, es que en ese arranque de “rapiña”, en los procedimientos espurios tuvo el atrevimiento de nombrar en lo oscurito Aldo Lobo Román, su hijo menor, como presidente del partido amarillo, sin experiencia política y mucho menos afiliado al perredismo.
En ese trayecto, mediante artilugios, logró que su asesor en la Cámara de Diputados, Mario Tripp Reyna, fuese admitido por los consejeros electorales como representante del PRD ante el IECM. Pronto le ordenó solicitar las prerrogativas del partido, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.
Y toda vez que no ha concluido la cadena impugnativa, las consejeras electorales Patricia Avendaño, Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez rechazaron de inmediato la petición de Tripp Reyna-Lobo Román.
Lo dicho, una acción de “rapiña”, sólo por la ambición del dinero público que suma alrededor de 80 millones de pesos.
¿Todo eso lo sabe la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel? ¿Que uno de los suyos anda haciendo tropelías a sus espaldas? ¿Avalará la honestidad valiente de Lobo?
Eso y más es lo que se sabe por los rumbos de Gustavo A. Madero. Las definiciones están en puerta y pronto se sabrá en que acabará este entramado jurídico político.
IMPACTUS
¿Sedena debería adquirir productos terminados?
La Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el mando del general de División Ricardo Trevilla Trejo, debería analizar la adopción del modelo que opera en otras instancias y trabajar con proveedores de producto terminado, como Protactic u otros
MIGUEL AYALA
Las adquisiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están teniendo revisiones constantes y minuciosas en lo que respecta a los años 2025 y 2026.
Todo esto es porque hay indicios de que podrían darse algunos sobreprecios en la Sedena, encabezada por el general de División Ricardo Trevilla Trejo, en distintos productos, especialmente en las placas para chalecos antibalas.
En 2026 se adquirieron más de 60 mil unidades de chalecos antibalas, además de espoletas para granadas, telas, entre otros productos que ya están siendo revisados por los órganos internos.
Ahora la pregunta es: ¿Por qué no plantear un cambio en el modelo de los entes fabriles, que ha demostrado ser ineficiente y costoso?
Recordemos el caso de éxito de la Secretaria de Marina (Semar) y de otras instituciones que han dejado de fabricar directamente para enfocarse en la adquisición de productos terminados.
Este modelo puede observarse en proveedores como Protactic, entre otros que hay en el país, que durante varios sexenios han ofrecido los mejores precios, generando un ahorro considerable para las instituciones y fortaleciendo cadenas de suministro más eficientes.
La Sedena tendrá que abrir las puertas y ser más transparente, pues hay que recordar que en días pasados se dio a conocer que autoridades abrieron carpetas de investigación contra una red de proveedores de dicha Secretaría por presunto fraude fiscal y sobreprecios que rondan los 700 millones de pesos, lo que ha generado que se ponga sobre la lupa varios contratos, como el de placas balísticas, que han señalado serían de mala calidad.
Estaremos pendientes, estimado lector.
IMPACTUS
La gran experiencia de viajar en el Suburbano del AIFA a Buenavista
Un taxi te cobra 800 pesos al centro de la CDMX y el tren tiene una tarifa promocional de 45 pesos * Mi conclusión: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene mucho mejor conexión al tener Metro, autobuses, taxis, Metrobús: el Surburbano desde el AIFA es una buena alternativa a bajo costo para trasladarse al centro de la capital del país, pero es un poco más engorroso; también hay autobuses que te llevan al Ángel de la Independencia y a las centrales camioneras del Norte y del Sur
ELVA NARCÍA
Les comentaré de mi viaje al AIFA y de ahí al centro de la Ciudad de México.
Les daré datos de mi experiencia llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de ahí trasladarme al centro de la capital del país en el recién inaugurado Tren Suburbano.
TIPS
Un taxi desde el AIFA al centro de la CDMX cobra 800 pesos, mientras que el tren, con tarifa promocional, te cuesta 45 pesos.
El viaje -en el recién inaugurado tren con destino a Felipe Ángeles o viceversa- es bastante cómodo, hay espacio para colocar maletas medianas y pequeñas en la parte superior de los asientos.
En mi opinión hacen falta compartimientos para colocar maletas grandes.
El trayecto se siente un poco lento, hace unas diez paradas intermedias y en 60 minutos exactos llega a la estación Buenavista, la cual se ubica muy cerca del Monumento a la Revolución.
Los trenes salen cada media hora desde las 5 de la mañana hasta la medianoche -de lunes a viernes- y a las 6 am los sábados y domingos.
Para poder abordar el Suburbano se requiere una tarjeta de movilidad integrada, la cual puedes adquirir en la taquilla, por lo que se recomienda llevar dinero en efectivo.
Esa misma tarjeta te sirve para el Metro, Metrobús y otros medios de transporte en la ciudad.
La estación Buenavista está bajo un enorme centro comercial llamado Foro Buenavista y puede resultar confuso moverse por ahí, debido a que tiene varias salidas.
La salida que dice Túnel Buenavista es la que te conduce a la parada del Metrobús (Líneas 1, 3 y 4), al Metro (Línea B) y a la avenida en donde puedes abordar un taxi.
En mi caso, yo decidí pedir un Didi y para facilitar la ubicación caminé hacia el restaurante El Portón, que está cruzando el Eje 1 Norte.
Si hubiera traído una maleta más pesada o más equipaje, no habría podido hacerlo.
Mi conclusión: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tiene mucho mejor conexión: el Metro, autobuses, taxis, Metrobús.
El nuevo tren desde el AIFA es una buena alternativa a bajo costo para trasladarse al centro de la CDMX, pero es un poco más engorroso.
También hay autobuses que te llevan al Ángel de la Independencia y a las centrales camioneras del Norte y del Sur.
¿Tú ya usaste el nuevo Tren Suburbano con destino o salida del Felipe Ángeles?
¿Te animarías a probarlo o prefieres llegar al aeropuerto también llamado Benito Juárez?
RECORRIDO ADORMECEDOR
A través del amplio ventanal del recién inaugurado tren Felipe Ángeles, veo desfilar parques industriales, bodegas, viviendas populares.
Avanzamos a una velocidad que a ratos me adormece. Aunque fue diseñado para alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, en la práctica circula más despacio debido a las curvas, las paradas intermedias y las condiciones de operación del trayecto.
Aun así, este recorrido del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles a la estación Buenavista -que por carretera podría durar hasta dos horas y media dependiendo del tráfico-, me tomó exactamente 60 minutos y, repito, una tarifa promocional de 45 pesos.
En cada parada -Xaltocan, Cajiga, Prados Sur, Teyahualco, La Loma, Cueyamil, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna- suben y bajan pasajeros, por lo que es una muestra de que el servicio comienza a integrarse a la movilidad cotidiana de la zona.
Para quienes habitan o trabajan en las comunidades por donde pasa el tren, representa, además, una alternativa que facilita el traslado hacia el centro de la capital del país.
Cabe recordar que durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, comenzó a operar el Tren Suburbano que conecta Buenavista con Cuautitlán.
Años después, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se construyó un ramal de aproximadamente 24 kilómetros para enlazar esa línea con el nuevo aeropuerto.
El Tren Felipe Ángeles inició operaciones el 26 de abril de este año. Es una obra rodeada de controversias, litigios y amparos, cuyo costo prácticamente duplicó el presupuesto inicial y cuya inauguración ocurrió con tres años de retraso.
Concebido originalmente como un proyecto de participación público-privada, fue concluido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y, posteriormente, incorporado al sector público federal por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Actualmente es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria.
HORARIO DEL TREN FELIPE ÁNGELES
Sale cada media hora.
Lunes a viernes: 05:00 a 00:00 horas.
Sábados: 06:00 a 00:00 horas.
Domingos y días festivos: 07:00 a 00:00 horas.
IMPACTUS
De la fiesta al luto
Una celebración no debe ser motivo de desmanes y ya hay muertos por los festejos * En México sabemos festejar, pero esto ya es energía desbordada, completamente fuera de control
ELVA NARCÍA
Euforia desbordada por el triunfo de la selección mexicana de futbol.
Personas atrapadas en medio de una multitud. Muertos y lesionados: el costo de la celebración.
Notas de mariachi, festejo, efervescencia colectiva.
¡Quiere volar!, dicen. Y, aunque no quieran, a la cuenta de tres, personas seleccionadas al azar, vuelan por los aires, sostenidas por una cadena de brazos desconocidos.
Una celebración por el máximo evento de futbol. Chorros de cerveza y espuma se esparcen por las calles y sobre los cuerpos que se suman al festejo.
Hay peleas, golpes, patadas, gritos. Vehículos atrapados en la celebración son trepados, sacudidos, empujados.
“Es una fiesta”, dicen. Pero hay muertos, hay heridos. Ya no es fiesta: es luto, es duelo, es pérdida.
En México sabemos celebrar. Nos gusta la fiesta. Pero esto ya no parece una celebración: es energía desbordada, completamente fuera de control.
Ya había un antecedente: No olvidar lo que pasó en Cabo San Lucas.
La pregunta que me surge: ¿Cuándo una celebración deja de ser celebración?
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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