IMPACTUS
La gran experiencia de viajar en el Suburbano del AIFA a Buenavista
Un taxi te cobra 800 pesos al centro de la CDMX y el tren tiene una tarifa promocional de 45 pesos * Mi conclusión: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene mucho mejor conexión al tener Metro, autobuses, taxis, Metrobús: el Surburbano desde el AIFA es una buena alternativa a bajo costo para trasladarse al centro de la capital del país, pero es un poco más engorroso; también hay autobuses que te llevan al Ángel de la Independencia y a las centrales camioneras del Norte y del Sur
ELVA NARCÍA
Les comentaré de mi viaje al AIFA y de ahí al centro de la Ciudad de México.
Les daré datos de mi experiencia llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de ahí trasladarme al centro de la capital del país en el recién inaugurado Tren Suburbano.
TIPS
Un taxi desde el AIFA al centro de la CDMX cobra 800 pesos, mientras que el tren, con tarifa promocional, te cuesta 45 pesos.
El viaje -en el recién inaugurado tren con destino a Felipe Ángeles o viceversa- es bastante cómodo, hay espacio para colocar maletas medianas y pequeñas en la parte superior de los asientos.
En mi opinión hacen falta compartimientos para colocar maletas grandes.
El trayecto se siente un poco lento, hace unas diez paradas intermedias y en 60 minutos exactos llega a la estación Buenavista, la cual se ubica muy cerca del Monumento a la Revolución.
Los trenes salen cada media hora desde las 5 de la mañana hasta la medianoche -de lunes a viernes- y a las 6 am los sábados y domingos.
Para poder abordar el Suburbano se requiere una tarjeta de movilidad integrada, la cual puedes adquirir en la taquilla, por lo que se recomienda llevar dinero en efectivo.
Esa misma tarjeta te sirve para el Metro, Metrobús y otros medios de transporte en la ciudad.
La estación Buenavista está bajo un enorme centro comercial llamado Foro Buenavista y puede resultar confuso moverse por ahí, debido a que tiene varias salidas.
La salida que dice Túnel Buenavista es la que te conduce a la parada del Metrobús (Líneas 1, 3 y 4), al Metro (Línea B) y a la avenida en donde puedes abordar un taxi.
En mi caso, yo decidí pedir un Didi y para facilitar la ubicación caminé hacia el restaurante El Portón, que está cruzando el Eje 1 Norte.
Si hubiera traído una maleta más pesada o más equipaje, no habría podido hacerlo.
Mi conclusión: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tiene mucho mejor conexión: el Metro, autobuses, taxis, Metrobús.
El nuevo tren desde el AIFA es una buena alternativa a bajo costo para trasladarse al centro de la CDMX, pero es un poco más engorroso.
También hay autobuses que te llevan al Ángel de la Independencia y a las centrales camioneras del Norte y del Sur.
¿Tú ya usaste el nuevo Tren Suburbano con destino o salida del Felipe Ángeles?
¿Te animarías a probarlo o prefieres llegar al aeropuerto también llamado Benito Juárez?
RECORRIDO ADORMECEDOR
A través del amplio ventanal del recién inaugurado tren Felipe Ángeles, veo desfilar parques industriales, bodegas, viviendas populares.
Avanzamos a una velocidad que a ratos me adormece. Aunque fue diseñado para alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, en la práctica circula más despacio debido a las curvas, las paradas intermedias y las condiciones de operación del trayecto.
Aun así, este recorrido del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles a la estación Buenavista -que por carretera podría durar hasta dos horas y media dependiendo del tráfico-, me tomó exactamente 60 minutos y, repito, una tarifa promocional de 45 pesos.
En cada parada -Xaltocan, Cajiga, Prados Sur, Teyahualco, La Loma, Cueyamil, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna- suben y bajan pasajeros, por lo que es una muestra de que el servicio comienza a integrarse a la movilidad cotidiana de la zona.
Para quienes habitan o trabajan en las comunidades por donde pasa el tren, representa, además, una alternativa que facilita el traslado hacia el centro de la capital del país.
Cabe recordar que durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, comenzó a operar el Tren Suburbano que conecta Buenavista con Cuautitlán.
Años después, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se construyó un ramal de aproximadamente 24 kilómetros para enlazar esa línea con el nuevo aeropuerto.
El Tren Felipe Ángeles inició operaciones el 26 de abril de este año. Es una obra rodeada de controversias, litigios y amparos, cuyo costo prácticamente duplicó el presupuesto inicial y cuya inauguración ocurrió con tres años de retraso.
Concebido originalmente como un proyecto de participación público-privada, fue concluido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y, posteriormente, incorporado al sector público federal por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Actualmente es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria.
HORARIO DEL TREN FELIPE ÁNGELES
Sale cada media hora.
Lunes a viernes: 05:00 a 00:00 horas.
Sábados: 06:00 a 00:00 horas.
Domingos y días festivos: 07:00 a 00:00 horas.
IMPACTUS
De la fiesta al luto
Una celebración no debe ser motivo de desmanes y ya hay muertos por los festejos * En México sabemos festejar, pero esto ya es energía desbordada, completamente fuera de control
ELVA NARCÍA
Euforia desbordada por el triunfo de la selección mexicana de futbol.
Personas atrapadas en medio de una multitud. Muertos y lesionados: el costo de la celebración.
Notas de mariachi, festejo, efervescencia colectiva.
¡Quiere volar!, dicen. Y, aunque no quieran, a la cuenta de tres, personas seleccionadas al azar, vuelan por los aires, sostenidas por una cadena de brazos desconocidos.
Una celebración por el máximo evento de futbol. Chorros de cerveza y espuma se esparcen por las calles y sobre los cuerpos que se suman al festejo.
Hay peleas, golpes, patadas, gritos. Vehículos atrapados en la celebración son trepados, sacudidos, empujados.
“Es una fiesta”, dicen. Pero hay muertos, hay heridos. Ya no es fiesta: es luto, es duelo, es pérdida.
En México sabemos celebrar. Nos gusta la fiesta. Pero esto ya no parece una celebración: es energía desbordada, completamente fuera de control.
Ya había un antecedente: No olvidar lo que pasó en Cabo San Lucas.
La pregunta que me surge: ¿Cuándo una celebración deja de ser celebración?
IMPACTUS
Mientras Ale pone al Rojo vivo la Cuauhtémoc, morenistas se apuntan para la alcaldía
Dolores Padierna, Caty Monreal y Arturo Ávila van por “la joya de la corona de la Ciudad de México” * La alcaldesa no se preocupa, más bien se ocupa en su convicción de servir a colonos y vecinos, como encabezar la jornada de poda en la colonia Santa María La Ribera
EL TOPO
Los morenistas ya están urgidos y ansiosos por “salir del clóset” para registrarse como coordinadores estatales por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Y claro que la alcaldía Cuauhtémoc es la más codiciada, por tratarse de “la joya de la corona de la Ciudad de México”.
La demarcación, pese a los ataques de “guerra sucia” y de la agresión de los ambulantes que actuaron como maleantes en la Zona Rosa, está en buenas manos bajo la gestión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.
Una administración de resultados y eso da como consecuencia que Rojo de la Vega Piccolo tenga la preferencia ciudadana y eso se refleja en las encuestas.
Su reelección en el 2027 es su reto inmediato, pero con su carisma y el cariño de la gente está lista para enfrentar lo que viene.
Alessandra Rojo de la Vega ha demostrado ser una guerrera, valiente, “entrona” como dicen en mi pueblo, ya lo demostró en el 2024 y de aquí hasta el año próximo no será la excepción.
Los aspirantes morenistas no le inquietan ni le preocupan, más bien se ocupa en su convicción de servir a colonos y vecinos.
Es de resaltar que la también activista y feminista no tiene límites en su futuro político… tan es así que muchos la ven como abanderada presidencial en el 2030… Al César lo del César y Ale vale mucho para la oposición, es una carta fuerte que ya tiene su lugar para el 2027 y 2030. Al tiempo.
TRES TRISTES TIGRES
El que ya alzó la mano por la alcaldía Cuauhtémoc es Arturo Ávila, mejor conocido como el “cero votos”, y la verdad, más que retador, será más bien un sparring.
Ávila está listo y ya “se le cuecen las habas” para que sea agosto y septiembre para registrarse de manera oficial.
Para muchos Arturo Ávila es un vocero “desconocido”, pues nadie lo conoce, por lo que necesita más cartas credenciales para competir por la alcaldía más importante del país.
Pero Arturo Ávila no será el único aspirante del partido guinda por la alcaldía Cuauhtémoc.
Ahí está Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal Ávila, quien quiere ir por la revancha y su obstáculo será el conflicto de interés por el apellido que carga en sus hombros.
La otra aspirante es la superconocida Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, quien va nuevamente por la alcaldía Cuauhtémoc. Es su sueño y ahora tiene confianza de lograr su objetivo.
Y claro que ahora tiene más probabilidades de ser la abanderada morenista por la sencilla razón de tener una cercana relación con Ariadna Montiel.
Dolores y René Bejarano fueron los primeros que celebraron la salida de Luisa María Alcalde, debido a que se quedaba sin chance el “cero votos”.
Así que tlro está entre Dolores y Caty… y el “cero votos” es un cero a la izquierda.
NO PREOCUPADA, SÍ OCUPADA EN SERVIR A SUS GOBERNADOS
A Alessandra Rojo no le preocupa lo que pasa en el cuarto de guerra morenista, más bien se ocupa en cumplir con su convicción de servir a colonos y vecinos.
Para atender reportes vecinales y que haya más seguridad en calles de Santa María la Ribera, la alcaldesa Rojo de la Vega encabeza una nueva mega jornada de poda, mediante la cual fueron atendidos 23 árboles de la colonia para reducir riesgos y dar mantenimiento al arbolado urbano.
Con el objetivo de evitar desprendimientos, durante la jornada se realizaron 15 podas y ocho derribos, todos con valoración previa y ejecutados por personal de la demarcación certificado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
“Estamos llegando a la Santa María la Ribera y nos toca jornada de poda. Vamos a ponernos a podar todos los árboles, por supuesto por nuestros expertos certificados por la Sedema, pero vamos a recorrer varias calles de la Santa María la Ribera”, añade la alcaldesa.
Los trabajos permitieron retirar ramas secas, liberar luminarias y atender árboles que representaban algún riesgo para peatones, vehículos o viviendas.
Es así como la alcaldía Cuauhtémoc realiza estas jornadas en distintas colonias de la demarcación para dar mantenimiento al arbolado urbano y atender puntos que requieren intervención identificados por la demarcación y reportados por vecinos, particularmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan los reportes relacionados con ramas y árboles en riesgo.
ACOMPAÑA A VECINOS AFECTADOS
La caída de árboles y ramas durante la temporada de lluvias requiere una respuesta inmediata para retirar riesgos de la vía pública y también implica acompañar a las personas que resultan afectadas por daños materiales derivados de estos incidentes. Así lo ha instruido la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
Recientemente, personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc atendió el reporte de una rama que cayó sobre una camioneta en la colonia Obrera.
Tras asegurar la zona y realizar el seccionamiento del material vegetal para liberar el vehículo afectado, la atención continuó a través de la Unidad Departamental de Atención a Siniestros.
Esta área es la encargada de orientar a las personas afectadas sobre el procedimiento administrativo que debe seguirse en caso de daños ocasionados por la caída de árboles o ramas, informando sobre los documentos necesarios para integrar el expediente y las etapas del proceso de revisión.
Personal especializado del área, perteneciente a la Dirección General de Administración, da seguimiento a cada caso y mantiene comunicación con las personas afectadas para resolver dudas y acompañar el trámite correspondiente.
Una vez reunida la documentación requerida, se realizan las gestiones para la valoración de daños y la determinación de la procedencia de una indemnización, conforme a la póliza de seguro contratada por el Gobierno de la Ciudad de México y a los procedimientos establecidos para este tipo de eventos.
Por instrucciones de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, Brigada Tormenta mantiene vigilancia permanente durante la temporada de lluvias y atiende reportes ciudadanos las 24 horas. La población puede solicitar apoyo a través de Base Diana, en el número telefónico 55-2330-1016.
IMPACTUS
¡Ambulantes actuaron como maleantes!
Nada justifica la agresión de comerciantes contra autoridades (alcaldesa, funcionarios y policías de la SSC-CDMX) * Se necesita algo mucho más para detener la convicción de servir de Ale Rojo y regularizar en el marco de la ley a los vendedores de la Cuauhtémoc * Diana Sánchez Barrios, en el ojo del huracán
EL TOPO
Lo ocurrido el martes 16 de junio pasado en la calle de Génova, esquina con Liverpool, fue muy lamentable en todos los sentidos.
La actuación de los vendedores fue de total vandalismo, pareciera que estuviéramos en el México bronco, en la ley del más fuerte.
Pegar con palos, vidrios y piedras a las autoridades fue una vil agresión y nada justifica ese acto delictivo… y como siempre, no hubo ningún detenido.
Ver en videos la saña para golpear a los policías auxiliares y agredir a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y funcionarios de la Cuauhtémoc no tiene nombre, por no decir una grosería.
Es por todos sabido que, desde el principio de su administración en la alcaldía Cuauhtémoc, hay una “guerra sucia” declarada contra Rojo de la Vega Piccolo.
Siempre le buscan poner piedritas en su camino por las calles de la Ciudad de México.
Ahora le toca estar en el ojo del huracán a Diana Sánchez Barrios, acusada por Alessandra Rojo de tener “vela en el entierro”.
Es del dominio público que Diana Sánchez Barrios controla a grupos de ambulantes que le pagan “derecho de piso”, que les ofrece protección porque presume tener el apoyo de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina y del secretario de Gobierno, César Cravioto.
Claro que los comerciantes tienen derecho a trabajar, pero bajo el marco de la ley y de manera regular, en orden.
Eso es lo que ofrece la también activista: Diálogo, exhorto y pláticas para llegar a acuerdos.
Nunca fue un operativo lo del martes pasado y en los videos está claro que ya esperaban a Rojo para agredirla en la calle de Génova esquina con Liverpool, a unos pasos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Increíble que frente a las narices de la propia policía agredieran a sus propios compañeros.
En concreto: los ambulantes actuaron como viles maleantes.
Conociendo a Ale Rojo, que es una guerrera, valiente y feminista, se necesita algo mucho más fuerte para detener su convicción de servir y seguirá de manera firme su combate por regularizar en el marco de la ley a los vendedores de la Cuauhtémoc.
Afortunadamente hay un detenido, un hombre de 30 años de edad, y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
La alcaldesa acusa a un hombre, a quien identifica como el padre de los hijos de la diputada morenista Diana Barrios, como uno de los agresores de su equipo.
Ante los hechos, Rojo de la Vega Piccolo denuncia la agresión ante la FGJ-CMDX y acusa a la diputada morenista Diana Sánchez Barrios.
Es innegable que Ale Rojo es una piedrita en el zapato de Morena, más bien es una rocota.
Tendrá muchos obstáculos en su camino rumbo al 2027 la alcaldesa Alessandra Rojo, pero los principales son el monrealato, Diana Sánchez Barrios y muy pronto Dolores Padierna y René Bejarano, que también quieren cumplir su sueño de tener “la joya de la corona de la Ciudad de México”.
Padierna y Bejarano están felices por la llegada de Ariadna Montiel, con quien tienen una muy buena relación, por lo que el “cero votos” está más muerto que vivo.
Pero, aunque le “echen montón” a Rojo de la Vega, ella solita es más que suficiente para repetir en la Cuauhtémoc porque tiene el cariño de la gente, posee carisma y un don de servir que eso la catapulta para gozar de la confianza ciudadana.
Nadie imaginó que una simple activista y feminista llegara a gobernar la Cuauhtémoc, afectó muchos intereses y eso molesta a los del partido guinda.
Ale pone al Rojo vivo la alcaldía Cuauhtémoc y sólo una linda como ella puede vencer al partido guinda.
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