La gran experiencia de viajar en el Suburbano del AIFA a Buenavista

Un taxi te cobra 800 pesos al centro de la CDMX y el tren tiene una tarifa promocional de 45 pesos * Mi conclusión: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene mucho mejor conexión al tener Metro, autobuses, taxis, Metrobús: el Surburbano desde el AIFA es una buena alternativa a bajo costo para trasladarse al centro de la capital del país, pero es un poco más engorroso; también hay autobuses que te llevan al Ángel de la Independencia y a las centrales camioneras del Norte y del Sur

ELVA NARCÍA

Les comentaré de mi viaje al AIFA y de ahí al centro de la Ciudad de México.

Les daré datos de mi experiencia llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de ahí trasladarme al centro de la capital del país en el recién inaugurado Tren Suburbano.

TIPS

Un taxi desde el AIFA al centro de la CDMX cobra 800 pesos, mientras que el tren, con tarifa promocional, te cuesta 45 pesos.

El viaje -en el recién inaugurado tren con destino a Felipe Ángeles o viceversa- es bastante cómodo, hay espacio para colocar maletas medianas y pequeñas en la parte superior de los asientos.

En mi opinión hacen falta compartimientos para colocar maletas grandes.

El trayecto se siente un poco lento, hace unas diez paradas intermedias y en 60 minutos exactos llega a la estación Buenavista, la cual se ubica muy cerca del Monumento a la Revolución.

Los trenes salen cada media hora desde las 5 de la mañana hasta la medianoche -de lunes a viernes- y a las 6 am los sábados y domingos.

Para poder abordar el Suburbano se requiere una tarjeta de movilidad integrada, la cual puedes adquirir en la taquilla, por lo que se recomienda llevar dinero en efectivo.

Esa misma tarjeta te sirve para el Metro, Metrobús y otros medios de transporte en la ciudad.

La estación Buenavista está bajo un enorme centro comercial llamado Foro Buenavista y puede resultar confuso moverse por ahí, debido a que tiene varias salidas.

La salida que dice Túnel Buenavista es la que te conduce a la parada del Metrobús (Líneas 1, 3 y 4), al Metro (Línea B) y a la avenida en donde puedes abordar un taxi.

En mi caso, yo decidí pedir un Didi y para facilitar la ubicación caminé hacia el restaurante El Portón, que está cruzando el Eje 1 Norte.

Si hubiera traído una maleta más pesada o más equipaje, no habría podido hacerlo.

Mi conclusión: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tiene mucho mejor conexión: el Metro, autobuses, taxis, Metrobús.

El nuevo tren desde el AIFA es una buena alternativa a bajo costo para trasladarse al centro de la CDMX, pero es un poco más engorroso.

También hay autobuses que te llevan al Ángel de la Independencia y a las centrales camioneras del Norte y del Sur.

¿Tú ya usaste el nuevo Tren Suburbano con destino o salida del Felipe Ángeles?

¿Te animarías a probarlo o prefieres llegar al aeropuerto también llamado Benito Juárez?

RECORRIDO ADORMECEDOR

A través del amplio ventanal del recién inaugurado tren Felipe Ángeles, veo desfilar parques industriales, bodegas, viviendas populares.

Avanzamos a una velocidad que a ratos me adormece. Aunque fue diseñado para alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, en la práctica circula más despacio debido a las curvas, las paradas intermedias y las condiciones de operación del trayecto.

Aun así, este recorrido del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles a la estación Buenavista -que por carretera podría durar hasta dos horas y media dependiendo del tráfico-, me tomó exactamente 60 minutos y, repito, una tarifa promocional de 45 pesos.

En cada parada -Xaltocan, Cajiga, Prados Sur, Teyahualco, La Loma, Cueyamil, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna- suben y bajan pasajeros, por lo que es una muestra de que el servicio comienza a integrarse a la movilidad cotidiana de la zona.

Para quienes habitan o trabajan en las comunidades por donde pasa el tren, representa, además, una alternativa que facilita el traslado hacia el centro de la capital del país.

Cabe recordar que durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, comenzó a operar el Tren Suburbano que conecta Buenavista con Cuautitlán.

Años después, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se construyó un ramal de aproximadamente 24 kilómetros para enlazar esa línea con el nuevo aeropuerto.

El Tren Felipe Ángeles inició operaciones el 26 de abril de este año. Es una obra rodeada de controversias, litigios y amparos, cuyo costo prácticamente duplicó el presupuesto inicial y cuya inauguración ocurrió con tres años de retraso.

Concebido originalmente como un proyecto de participación público-privada, fue concluido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y, posteriormente, incorporado al sector público federal por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Actualmente es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria.

HORARIO DEL TREN FELIPE ÁNGELES

Sale cada media hora.

Lunes a viernes: 05:00 a 00:00 horas.

Sábados: 06:00 a 00:00 horas.

Domingos y días festivos: 07:00 a 00:00 horas.