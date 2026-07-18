NACIONAL
¡Una delicia que con Ale Rojo Renace Cuauhtémoc!
Entrega rehabilitación de escaleras en beneficio de más de 40 familias de la calle que alberga oficinas del Metro y el Gimnasio Nuevo Jordán * La estructura representaba un riesgo para quienes diariamente la utilizaban * La rehabilitación forma parte de las acciones permanentes para recuperar espacios e infraestructura en las 33 colonias de la demarcación, una prioridad de la alcaldesa
EL TOPO
En beneficio de más de 40 familias de la calle Delicias, en la colonia Centro, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo entrega la rehabilitación de unas escaleras que, por sus condiciones, ya representaban un riesgo para quienes las utilizaban todos los días.
Como parte de la estrategia Renace Cuauhtémoc, la alcaldía rehabilitó la estructura y perfiles metálicos, además de aplicar recubrimiento anticorrosivo y pintura para garantizar su conservación.
Durante la entrega, la edil señala que muchas de las obras que hoy se realizan responden a necesidades que vecinas y vecinos habían planteado desde hace años y que hoy finalmente encuentran solución.
“Así estrenamos unas escaleras más. Tenían una urgencia; verdaderamente estaban podridas y representaban un riesgo para nuestras vecinas y vecinos aquí en la colonia Centro. Renace Cuauhtémoc todos los días: estrenando, inaugurando y rehabilitando espacios”, expresa Rojo de la Vega Piccolo.
La rehabilitación de estas escaleras se suma a las acciones que la Alcaldía Cuauhtémoc realiza de manera permanente para atender infraestructura que impacta directamente en la vida cotidiana de las familias, priorizando aquellas intervenciones que mejoran la seguridad y las condiciones de los espacios que utilizan todos los días.
NACIONAL
El agua por la red ya es una realidad en la Quinta Zona de Ecatepec
Alegría y lágrimas para los colonos fue abrir la llave y que saliera el vital líquido, por lo que ya dejarán de pagar “un dineral” en pipas * Por más de diez años habitantes padecieron desabasto * Así es como la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirma su compromiso de suministrar el vital líquido en pro de los vecinos
ALFREDO IBÁÑEZ
En la Quinta Zona de Ecatepec, abrir la llave y tener agua ya es una realidad para los vecinos, quienes finalmente dejarán de pagar “un dineral” en pipas, debido a que el gobierno municipal -que preside Azucena Cisneros Coss- logró incrementar del 30 por ciento al 85 por ciento el suministro del vital líquido, con la rehabilitación de cinco pozos con telemetría y dos plantas potabilizadoras, además de combatir al huachicoleo y realizar trabajos de mantenimiento en la red que estaba abandonada.
Tras más de diez años de padecer desabasto y verse obligados a comprar pipas para realizar sus tareas más elementales, habitantes de Fuentes de Aragón aseguraron que la llegada del agua a sus llaves les cambió la vida.
María Esther Ortiz Padilla, vecina de Valle de Mitla, informó que vivió 15 años sin agua y la primera vez que recibió el vital líquido por la red sintió “una gran alegría y la verdad, satisfacción, un gusto y la verdad, hasta las lágrimas se nos salían de ver cómo (…) caía el agua en la cisterna -de la manguera-. O sea, para nosotros era como un sueño: ¿estoy soñando? Nos pellizcábamos y la verdad fue una satisfacción porque estábamos muy limitadas en todo”.
Antes de que hubiera agua por la red, ella, junto con los vecinos de los dos departamentos de su vivienda, tenía que comprar una pipa, que “nos salía a mil 100. Entonces, imagínense, comprábamos dos a la semana, para los tres. Entonces eran 2 mil 200 a la semana; al mes hágale cuentas, al año. ¡No, pues era un dineral!”, dijo.
Explicó que posteriormente pagó 600 pesos para recibir agua por medio de pipas semanalmente.
Mientras que Luis Alberto Trejo Hernández, residente de la calle Valle de México, recordó que cuando recibió agua en la llave de su domicilio, “pues realmente lo primero que hice fue brincar de gusto, porque realmente es un líquido que es indispensable para la vida”.
Destacó que cuando no tenían agua, tenía que aportar 800 pesos por pipa cada mes; sin embargo, cuando requerían adquirirla ese gasto se duplicaba, por lo que actualmente su vida mejoró bastante, ya que el dinero que gastaba en comprar el vital elemento lo puede utilizar para otras situaciones que requiere su familia.
Esteban Arturo Vázquez Gracia, quien también reside en la calle Valle de México en Fuentes de Aragón, aseguró que cuando recibió agua por primera vez le dio mucho gusto: “la verdad es que se siente muy bonito tener satisfecha esa necesidad básica del ser humano”.
Asimismo, reconoció que el flujo de agua mejoró notablemente gracias a las maniobras del personal de SAPASE en la red hidráulica, donde retiraron de la tubería una raíz de gran tamaño -conocida coloquialmente como “boa”- que obstruía por completo el paso del recurso.
Ellos, junto con miles de familias de la Quinta Zona, ya cuentan con agua por la red.
No obstante, para mejorar el abasto, el Gobierno Municipal, en coordinación con autoridades federales y estatales, va a realizar las siguientes acciones relevantes: Megaplanta de potabilización, tanque maestro, sistema linner, rehabilitación de cruceros y construcción de líneas de distribución, así como edificación de la toma de agua en bloque del Sistema Cutzamala, anunció Francisco Reyes Vázquez, titular de SAPASE.
NACIONAL
Ismael Burgueño, el puntero morenista para obtener la candidatura por Baja California
Va firme, en “caballo de hacienda”, al gozar de la preferencia ciudadana rumbo al 2027
JORGE GARCÍA
El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, encabeza las preferencias ciudadanas tanto para convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura de Baja California como en un escenario de careo rumbo a la elección de 2027, de acuerdo con los resultados del más reciente estudio de opinión elaborado por Demoscopia Digital.
La medición ubica a Ismael Burgueño Ruiz en el primer lugar entre los perfiles de Morena con el 33.7% de las preferencias.
En esa medición aparecen posteriormente: Julieta Ramírez Padilla, con 18.3%; Alfredo Álvarez Cárdenas, con 7.4%; Armando Ayala Robles, con 7.1%; Evangelina Moreno, con 6.2%, y Fernando Castro Trenti, con 4.8 por ciento.
Además, el estudio registra 8.7% de personas que aún no deciden y 7.3% que no respondieron.
En el ejercicio de careo para la gubernatura de Baja California, Ismael Burgueño Ruiz también ocupa la primera posición con el 41.8% de las preferencias, seguido por Héctor Osuna Jaime, con 18.4%, y Gustavo de Hoyos, con 6.1 por ciento.
El estudio señala además que 24.5% de los entrevistados aún no decide por quién votaría, mientras que 9.2% mencionó otra opción.
La encuesta también evaluó la intención de voto por partido político para la elección de gobernador. Morena obtuvo el 42.5% de las preferencias, seguido por el PAN con 19.1%, Movimiento Ciudadano con 5.3%, el Partido Verde Ecologista de México con 4.6%, el Partido del Trabajo con 4.3% y el PRI con 3.8 por ciento.
El estudio reporta además un 15.2% de personas que aún no han definido su voto.
De acuerdo con la metodología del ejercicio demoscópico, el levantamiento se realizó del 26 al 29 de junio de 2026 mediante entrevistas telefónicas asistidas por un sistema digital.
La muestra estuvo integrada por mil ciudadanos mayores de 18 años residentes en Baja California, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado de ±3.8 por ciento.
Los resultados colocan a Ismael Burgueño Ruiz como el perfil con mayor nivel de respaldo dentro de Morena y también como el aspirante con la mayor preferencia en el escenario de competencia por la gubernatura del estado, de acuerdo con las cifras presentadas en este ejercicio de opinión pública realizado por Demoscopia Digital.
NACIONAL
Isaac Montoya, con paso firme al gozar de la preferencia ciudadana
Naucalpenses, por la continuidad del proyecto de la actual administración municipal * Encuesta de Rubrum lo coloca con 81% de respaldo; Morena también lidera intención de voto en Naucalpan, Estado de México * Montoya Márquez, al ser un presidente de resultados, va en “caballo de hacienda” rumbo al 2027
EL TOPO
No cabe duda que obras son amores… y eso ha catapultado a Isaac Montoya Márquez en el ánimo popular.
Las Huellas de la Transformación son su legado y eso ya se nota al tener un amplio respaldo ciudadano.
El liderazgo del alcalde de Naucalpan comienza a reflejarse en las encuestas rumbo a la elección municipal de 2027, de acuerdo con los datos más recientes de la consultora Rubrum, que lo ubican con una preferencia de 81 por ciento frente a 19 por ciento de otras opciones.
Según el estudio, esta tendencia muestra respaldo a la continuidad de proyectos que han demostrado resultados en el municipio, destacando la gestión del actual gobierno que ha transitado de las promesas de campaña a acciones concretas en materia de infraestructura, seguridad y servicios públicos.
En el mismo ejercicio, ante la pregunta de por qué partido votarían si hoy fueran las elecciones para la presidencia municipal de Naucalpan, Morena encabeza las preferencias con 41.7 por ciento, mientras que el PAN aparece en segundo lugar con 26.8 por ciento.
La consultora destaca que Morena creció más de cuatro puntos respecto a febrero, mientras que el PAN registró una disminución.
Y el PRI en la lona, con apenas 8.2 en las preferencias electorales.
A poco más de un año de iniciada la administración de Isaac Montoya, entre los resultados más destacados se encuentra una inversión de mil millones de pesos en obra pública, cifra que supera de manera agregada lo realizado durante las dos administraciones anteriores, además de proyectos orientados a mejorar la conectividad y la infraestructura en zonas con rezago social.
En el sector de la seguridad, el gobierno municipal reporta una reducción en la incidencia delictiva, al pasar de 5 mil 363 delitos registrados entre enero y diciembre de 2024 a 3 mil 443 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 35.8 por ciento, mientras que en la comparación de febrero de 2025 a febrero de 2026 se reporta una baja del 77.1 por ciento en delitos
Definitivamente Isaac Montoya Márquez, al ser un presidente municipal de resultados, va en “caballo de hacienda” rumbo al 2027.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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