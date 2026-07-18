¡Una delicia que con Ale Rojo Renace Cuauhtémoc!

Alegría y lágrimas para los colonos fue abrir la llave y que saliera el vital líquido, por lo que ya dejarán de pagar “un dineral” en pipas * Por más de diez años habitantes padecieron desabasto * Así es como la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirma su compromiso de suministrar el vital líquido en pro de los vecinos

ALFREDO IBÁÑEZ

En la Quinta Zona de Ecatepec, abrir la llave y tener agua ya es una realidad para los vecinos, quienes finalmente dejarán de pagar “un dineral” en pipas, debido a que el gobierno municipal -que preside Azucena Cisneros Coss- logró incrementar del 30 por ciento al 85 por ciento el suministro del vital líquido, con la rehabilitación de cinco pozos con telemetría y dos plantas potabilizadoras, además de combatir al huachicoleo y realizar trabajos de mantenimiento en la red que estaba abandonada.

Tras más de diez años de padecer desabasto y verse obligados a comprar pipas para realizar sus tareas más elementales, habitantes de Fuentes de Aragón aseguraron que la llegada del agua a sus llaves les cambió la vida.

María Esther Ortiz Padilla, vecina de Valle de Mitla, informó que vivió 15 años sin agua y la primera vez que recibió el vital líquido por la red sintió “una gran alegría y la verdad, satisfacción, un gusto y la verdad, hasta las lágrimas se nos salían de ver cómo (…) caía el agua en la cisterna -de la manguera-. O sea, para nosotros era como un sueño: ¿estoy soñando? Nos pellizcábamos y la verdad fue una satisfacción porque estábamos muy limitadas en todo”.

Antes de que hubiera agua por la red, ella, junto con los vecinos de los dos departamentos de su vivienda, tenía que comprar una pipa, que “nos salía a mil 100. Entonces, imagínense, comprábamos dos a la semana, para los tres. Entonces eran 2 mil 200 a la semana; al mes hágale cuentas, al año. ¡No, pues era un dineral!”, dijo.

Explicó que posteriormente pagó 600 pesos para recibir agua por medio de pipas semanalmente.

Mientras que Luis Alberto Trejo Hernández, residente de la calle Valle de México, recordó que cuando recibió agua en la llave de su domicilio, “pues realmente lo primero que hice fue brincar de gusto, porque realmente es un líquido que es indispensable para la vida”.

Destacó que cuando no tenían agua, tenía que aportar 800 pesos por pipa cada mes; sin embargo, cuando requerían adquirirla ese gasto se duplicaba, por lo que actualmente su vida mejoró bastante, ya que el dinero que gastaba en comprar el vital elemento lo puede utilizar para otras situaciones que requiere su familia.

Esteban Arturo Vázquez Gracia, quien también reside en la calle Valle de México en Fuentes de Aragón, aseguró que cuando recibió agua por primera vez le dio mucho gusto: “la verdad es que se siente muy bonito tener satisfecha esa necesidad básica del ser humano”.

Asimismo, reconoció que el flujo de agua mejoró notablemente gracias a las maniobras del personal de SAPASE en la red hidráulica, donde retiraron de la tubería una raíz de gran tamaño -conocida coloquialmente como “boa”- que obstruía por completo el paso del recurso.

Ellos, junto con miles de familias de la Quinta Zona, ya cuentan con agua por la red.

No obstante, para mejorar el abasto, el Gobierno Municipal, en coordinación con autoridades federales y estatales, va a realizar las siguientes acciones relevantes: Megaplanta de potabilización, tanque maestro, sistema linner, rehabilitación de cruceros y construcción de líneas de distribución, así como edificación de la toma de agua en bloque del Sistema Cutzamala, anunció Francisco Reyes Vázquez, titular de SAPASE.