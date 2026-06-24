‘Fuego amigo’ por el ‘hueso’

Tras el banderazo de salida, comenzó el golpeteo y las descalificaciones en Morena * Los villanos de la política y cosas peores: Jorge Emilio González Martínez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Clara Brugada Molina, Salomón Jara, Rocío Nahle, Adrián Rubalcava Suárez, Laura Itzel Castillo Juárez…

EMMA ESPÍNDOLA

Apenas abrieron las puertas para quienes buscan una candidatura y los morenistas ya han puesto en práctica la rudeza que les caracteriza.

Tras el banderazo de salida, comenzó el golpeteo y las descalificaciones.

Quienes buscan un “hueso”, aplican lo más estilizado del amplio repertorio de mañas en las que son especialistas.

Los interesados fortalecen sus campañas, pero no para ganar el voto o las encuestas que podrían encumbrarlos, sino de ataques y desprestigio en contra de sus correligionarios que son sus adversarios y hasta sus enemigos.

De manera abierta, oculta o subterránea, movilizan grupos de presión y/o campañas en redes sociales para alimentarlas con mensajes para desprestigiar a sus competidores.

Aunque la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional busca conciliar intereses y convencer a los interesados, es más fuerte el deseo de lograr las candidaturas que se convierte en obsesión.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández se esfuerzan por enviar mensajes y señales de unidad, pero los hechos las rebasan.

Están en juego las candidaturas para gobernar 17 estados, 300 distritos electorales para diputado federal y casi 2 mil presidencias municipales, además las diputaciones locales que “engordan” la lista de aspirantes.

Con la simulación de nombrar coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación, prácticamente se está nominando a quienes virtualmente deben considerarse candidatos oficiales para buscar las gubernaturas.

La disputa es por Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En la mayoría de esas entidades los gobernadores -que están por irse- buscan imponer a los sucesores. Empoderar a sus protegidos, aunque no sean los considerados por la dirigencia nacional.

En Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, coordinador único de Programas Federales, acusa a Ismael Burgueño (alcalde de Tijuana) de ser investigado por la FGR. El alcalde la emprende contra el senador Armando Ayala Robles.

Ansiosa la ex diputada local y federal Evangelina Moreno Guerra se lanza contra el munícipe Burgeño y Ayala Robles.

Baja California Sur vive una pelotera con la senadora Lucía Trasviña que se pelea con Christian Agúndez Gómez, Milena Quiroga Romero, Rubén Muñoz Álvarez y Manuel Cota Cárdenas.

Ahí es todos contra todos. Una lucha mortal en la que nadie cede espacios ni da concesiones.

En Campeche, contra que lo diga la dirigencia nacional de Morena, el candidato impulsado por la gobernadora Layda Sansores es Pablo Gutiérrez Lazarus.

El alcalde de Ciudad del Carmen fue impuesto como coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, perfilándose como el aspirante oficial.

Guerrero es una las entidades donde la batalla se torna cruenta, porque el senador Félix Salgado Macedonio lucha arduamente para suceder a su hija Evelyn, sin importarle la opinión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ni los estatutos de Morena que prohíbe el nepotismo.

Pero la senadora morenista Beatriz Mojica se lanza contra Esthela Damián, quien en apariencia tendrá la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, va con todo para enlodar a quien se pueda.

Las tierras michoacanas para nada viven en calma. El senador Raúl Morón, a quien se involucra como presunto involucrado en la muerte del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, nuevamente quiere ser el candidato.

Pero resulta que el fiscal Carlos Torres Piña ya pidió licencia para lanzarse y dejar entrever que es el candidato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El estado de Nuevo León hierve porque los senadores Judith Díaz y Waldo Fernández, la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, y Andrés Mijes Lovera, actual alcalde de General Escobedo, andan enloquecidos por ser postulados.

Pero también está Clara Luz Flores Carrales, quien dejó su cargo en la Secretaría de Gobernación como directora de Asuntos Religiosos para buscar la nominación.

Mas no puede dejarse fuera a Mariana Rodríguez, quien -aunque no es militante de Morena- busca ser impuesta por su esposo, el gobernador Samuel García.

Caso similar al que se vive en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo está obligando al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para dejar en palacio estatal a su esposa, la senadora Ruth González.

Senadores, alcaldes, funcionarios federales y hasta fiscales ya comenzaron a dejar sus cargos para buscar una candidatura en las elecciones del próximo año.

En síntesis, las vísperas de la selección de candidatos es, como se dice coloquialmente, una cena de negros.

HISTORIAS

El Partido Verde Ecologista, propiedad del “Niño” Verde Jorge Emilio González Martínez, anda crecido. Aunque ya hizo el anuncio de ir en alianza con Morena y el PT en 16 estados, busca afanosamente imponer a la senadora Jasmín Bugarín como candidata a gobernar Nayarit. Y no está lejos de conseguirlo… Ha circulado profusamente la versión de que Estados Unidos quitó la visa al “iraní” José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, legislador a quien la senadora Lilly Téllez llama despectivamente “Changoleón”… Bonita, pero muy bonita, se dejó ver Clara Brugada barriendo céntrica y adoquinada calle del Centro Histórico.

Aunque ni por error o asomo haya hecho acto de presencia en las inundaciones que revelan la ineficiencia de los programas gubernamentales en los que teóricamente se invirtieron más de 3 mil millones de pesos. Bueno, dirían los mal pensados, eso si es que realmente se aplicaron y no se fueron a las cuentas y las bolsas de servidores públicos. Ah, eso sin tomar en cuenta que las fallas en el Tren Ligero se convirtieron en un espectáculo deplorable para los turistas internacionales y nacionales que padecieron la ineptitud de la jefa de Gobierno… Negro panorama el que hay en los estados de Oaxaca y Veracruz, donde siguen asesinado alcaldes y expresidentes municipales, ante la indiferencia del gobernador Salomón Jara. En tanto que Rocío Nahle enfrenta el asesinato, los secuestros y saqueos en casas particulares de periodistas. Pero no pasa nada, ella sigue tan campante como cuando se demuestra el enorme fracaso que tuvo como secretaria de Energía. Total, lo más importante es que los business sigan redituando… Adrián Rubalcava Suárez, director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), sigue acumulando un sinfín de problemas, como inundaciones, accidentes, encharcamientos, filtraciones de agua, interrupción de corridas de los vagones y otras linduras.

Mucho tiempo permaneció sin dar la cara, y cuando decidió abrir la boca fue para soltar una sarta de sandeces que es mejor no comentar… Laura Itzel Castillo Juárez, presidente del Senado, será la nueva secretaria de las Mujeres. Hija del ingeniero Heberto Castillo tiene no un reto, sino una oportunidad de justificar y defender su trayectoria feminista, además de luchar por causas que ha pregonado a lo largo de su trayectoria en las filas de organizaciones de izquierda, aunque ahora debe velar por personas de su género que con enormes aspiraciones y derechos les han sido vulnerados.