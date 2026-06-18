Un Sombrero que aterra

Un movimiento social que manifiesta su hartazgo por la corrupción, la violencia, los crímenes, el cobro de piso y el saqueo * Los villanos de la política y cosas peores: Donald Trump, Jesús Urióstegui, Víctor Manuel Castro Cosío, Adán Augusto López Hernández, Índira Vizcaíno Silva, María Candelaria Ochoa Ávalos, Jesús Alí de la Torre…

EMMA ESPÍNDOLA

Los hechos hablan sin necesidad de intérpretes.

Un movimiento social que manifiesta su hartazgo por la corrupción, la violencia, los crímenes, el cobro de piso y el saqueo, ha sacudido la conciencia del pueblo michoacano.

Simbólicamente la corriente que tiene de cabeza al gobierno que representa Alfredo Ramírez Bedolla es un sombrero.

El Movimiento Independiente del Sombrero es una organización política hasta ahora sin filiación partidista.

Dicen que “para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”.

Y, en efecto, esta corriente fue fundada por el exdiputado de Morena, Carlos Manzo, en 2024, para competir en las elecciones estatales de Michoacán de ese año por la presidencia municipal de Uruapan, la cual ganó.

El movimiento se estructuró originalmente en el municipio de Uruapan como una red ciudadana de apoyo en torno a Carlos Manzo Rodríguez, quien había sido diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La tendencia y el pensamiento de este grupo ha sacudido y conmocionado las estructuras de la administración estatal.

Pero también ha cimbrado al gobierno federal y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que no ocultan el nerviosismo que les provoca esta creciente tendencia política.

A los morenistas estatales y federales le aterra y horroriza la fuerza cobrada por quienes están dispuestos a luchar y ser protagonistas del proceso electoral del año 2027.

Habrán de renovarse la gubernatura, las diputaciones federales, el Congreso Local y las 113 alcaldías.

Desde ahora, se percibe el repudio a la clase gobernante en la entidad.

Incluso es del dominio público que Ramírez Bedolla está temeroso de encontrarse en la lista de políticos que las autoridades judiciales de Estados Unidos reclaman para ser juzgados por estar relacionados con bandas criminales.

Debe además considerarse que el senador Raúl Morón y el exgobernador y diputado federal Leonel Godoy fueron citados por la Fiscalía de Justicia michoacana para declarar por el homicidio de Manzo.

Ambos políticos han sido señalados, públicamente por la viuda, como presuntos autores intelectuales del homicidio.

El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, catapultó a la corriente política que fundó el alcalde asesinado en noviembre del año pasado.

La imagen y el pensamiento del sacrificado munícipe se convirtieron en el estandarte que ahora amaga con captar a los desencantados con el oficialismo en Michoacán.

Durante el proceso electoral de 2024, la organización postuló planillas independientes a nivel municipal y legislativo. En la jornada electoral del 2 de junio de 2024, Carlos Manzo obtuvo una votación histórica de más de 95,000 votos, logrando la alcaldía de Uruapan.

De manera simultánea, el movimiento consiguió llevar a Guadalupe Mendoza Arias a la Cámara de Diputados como legisladora federal independiente y obtuvo dos escaños en el Congreso local.

Cuenta también con un diputado en el Congreso de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla.

Carlos Manzo, fundador del movimiento y presidente municipal de Uruapan (2024-2025), acrecentó su popularidad por las gestiones y acciones de seguridad comunitaria.

Tras asumir el gobierno de Uruapan el 1 de septiembre de 2024, el movimiento implementó una agenda basada en la fiscalización del gasto público y la acción directa.

Ante las problemáticas de delincuencia y extorsión en la región, la administración auspició mecanismos de vigilancia comunitaria y retenes ciudadanos civiles destinados a supervisar las funciones de las corporaciones policiales.

El argumento más sólido fue poner en práctica estrategia de legítima defensa frente a la corrupción institucional.

La actual lideresa de la organización es Grecia Quiroz, presidenta municipal sustituta de Uruapan desde el 5 de noviembre de 2025, después del asesinato de su marido, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Antes de romper con Morena para buscar la vía independiente, el uso del sombrero tradicional de paja de Sahuayo se convirtió en el principal distintivo visual de la agrupación, simbolizando una identidad ligada a las clases populares y rurales de la región.

El estremecimiento que originan las expresiones colectivas y que representan la inconformidad social, donde destaca el repudio, es lo preocupante para las cúpulas de poder estatal y federal.

En mayo de 2026, el Congreso de Michoacán discutió y aprobó una reforma al Código Electoral del estado.

Desde el principio el Movimiento del Sombrero acusó que las modificaciones legales, que restringen la posibilidad de candidaturas independientes, es una acción manipulada para evitar su participación.

Y sostienen que al evitar que compartan plataformas, símbolos, propaganda o estrategias de comunicación conjuntas con otras expresiones partidistas, es para frenar sus candidaturas.

El 27 de mayo de 2026, integrantes del movimiento encabezados por Grecia Quiroz realizaron movilizaciones y protestas pacíficas frente a la sede del Poder Legislativo local en Morelia.

Tras la aprobación de la reforma, la dirigencia del Congreso anunció medidas legales por presuntos desórdenes, mientras que plataformas de oposición nacional externaron su intención de promover acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley.

Prácticamente el Congreso de Michoacán consumó el golpe contra el Movimiento del Sombrero. Todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano y el diputado independiente, votaron en favor.

Pero nadie que milite en Morena, podría atreverse a negar que están espantados con el símbolo del sombrero.

HISTORIAS

En medio de la euforia futbolera hay quienes pretenden ignorar un nuevo mensaje de Donald Trump, en el que México es el destinatario: El combate al fentanilo incluye operaciones terrestres.

Como quien dice, no se sorprendan si vamos por los que no quieren entregar… Bien dicen que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”. Jesús Urióstegui fue echado de la Junta de Coordinación Política del Congreso local del estado de Guerrero. Fueron sus propios compañeros de bancada quienes lo obligaron a renunciar… Y en eso de las noticias que producen escalofrío, el gobernador bajacaliforniano, Víctor Manuel Castro Cosío, su esposa y miembros de su gabinete se enteraron que ya no podrán ir de compras a Estados Unidos. Al grupo le fueron canceladas sus visas. Lo mismo que se dijo en días recientes del senador Adán Augusto López, quien anda que no lo calienta ni el fuego de los muchos incendios en instalaciones de Pemex… Ejemplo para administrar los ingresos familiares, es la gobernadora colimense (o colimota, aunque suene feo así dicen) Índira Vizcaíno Silva. En un solo día compró dos terrenos con valor superior a 2 millones de pesos. Ella es la misma funcionaria que reportó una casa de 6 millones 600 mil pesos, lo cual me recordó a la exdiputada María Candelaria Ochoa Ávalos, quien en su declaración patrimonial dijo que su casa le había costado cero (0) pesos… Jesús Alí de la Torre no es cualquier hijo de vecino. Fue presidente municipal del Centro, en Tabasco, y ha llamado la atención porque hizo pública una carta donde señala que Andrés Manuel López Obrador tuvo conocimiento de la conformación del grupo criminal La Barredora y de las redes de huachicol.

Sin duda debe tener datos (de los que luego se piden en las Mañaneras del Pueblo) porque no hace mucho se desempeñó como delegado de Infonavit y delegado de la Secretaría de Gobernación. De que sabe, sabe. Eso no debe dudarse.