Diputadas de Morena, en el centro de la polémica

A raíz de comentarios sobre adultos mayores * Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas

ERIC GARCÍA

Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, legisladoras de Morena, protagonizan una nueva polémica luego de viralizarse un fragmento del podcast DesCasadas, donde realizaron comentarios sobre personas de la tercera edad que desataron una ola de reacciones en redes sociales.

Durante una conversación en el podcast, las legisladoras abordaban experiencias relacionadas con las relaciones de pareja y los hombres mayores.

En ese contexto, realizaron expresiones sobre las personas adultas mayores que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron críticas por considerarse discriminatorias.

Las imágenes muestran a ambas diputadas conversando en un ambiente informal mientras intercambian comentarios que fueron ampliamente difundidos en plataformas digitales.

LEGISLADORAS SE DEFIENDEN

Nayeli Salvatori asegura que el video fue sacado de contexto.

Tras la polémica, Salvatori publicó un video en redes sociales donde explicó que el episodio fue grabado hace aproximadamente un año durante una charla entre amigas dentro de un programa de entretenimiento.

Afirma que el contenido difundido corresponde únicamente a fragmentos editados para redes sociales y sostuvo que el tema central era hablar sobre las diferencias de edad en las relaciones sentimentales y no descalificar a las personas adultas mayores.

Asimismo, ofrece disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos y asegura que nunca fue su intención menospreciar a ese sector de la población.

Graciela Palomares también ofrece una disculpa pública y difundió un comunicado hacia las personas que se sintieron agraviadas por sus declaraciones.

La diputada señala que sus palabras fueron interpretadas de manera distinta al contexto en el que fueron emitidas y afirmó que mantiene un compromiso con la defensa de los derechos de las personas adultas mayores.

Además, considera que la oposición aprovecha la controversia para politizar el tema y afectar su imagen pública.

Pese a las disculpas, el caso continúa generando debate en plataformas digitales, donde usuarios mantienen opiniones divididas entre quienes consideran suficientes las aclaraciones y quienes cuestionan el lenguaje utilizado por representantes populares al referirse a grupos en situación de vulnerabilidad.

Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas.