El lugar que tengo con el público nadie me lo puede quitar: Lady Shani

Vuelve a AAA sin miedo: “Se me durmieron las piernas, pero regreso por la gloria” * En entrevista para IMPACTO, la luchadora revela cómo fue su embarazo, del respaldo del público, de la nueva etapa de la empresa y de su objetivo de conquistar nuevamente el Campeonato Reina de Reinas

POLLO ROCK

La “Princesa Tibetana” confiesa que su regreso a AAA fue el momento más difícil de su carrera.

En entrevista para IMPACTO, habla del respaldo del público, de la nueva etapa de la empresa y de su objetivo de conquistar nuevamente el Campeonato Reina de Reinas.

Tras varios meses alejada de los cuadriláteros por su embarazo, Lady Shani volvió a pisar un ring de Lucha Libre AAA con una mezcla de ilusión, incertidumbre y nervios que jamás había sentido en más de dos décadas de trayectoria.

La experimentada gladiadora reconoce que regresar significó comenzar una nueva etapa en una empresa completamente transformada, pero también reafirmar el vínculo que la ha convertido en una de las luchadoras más queridas de la afición mexicana.

Sin embargo, antes de pensar en el título, la luchadora abrió su corazón para hablar del momento más vulnerable de su carrera y de cómo el respaldo del público terminó por devolverle la confianza.

EL REGRESO QUE MÁS LA HIZO TEMBLAR

Lady Shani asegura que ninguna lucha de apuestas, campeonato o rivalidad histórica se compara con la ansiedad que sintió antes de volver a salir por la cortina de AAA.

La luchadora confesó que el tiempo fuera del ring y la incertidumbre por reencontrarse con la afición provocaron una reacción física que nunca antes había experimentado.

“Nunca me había pasado que se me durmieran las piernas. Había temblado o estado casi vomitando antes de una lucha importante, pero esta vez fue diferente. Estaba totalmente nerviosa”.

Ni siquiera el recordado duelo de máscara contra cabellera frente a Faby Apache le generó una presión semejante.

Para Shani, regresar después de convertirse en madre, representó un reto emocional completamente distinto.

VITAL EL APOYO DEL PÚBLICO

Más allá del resultado del combate, el mayor temor de Lady Shani era descubrir si la afición seguiría identificándose con ella después de varios meses de ausencia.

La gladiadora admite que mientras esperaba su turno detrás del escenario no dejaba de preguntarse cómo reaccionaría el público cuando escuchara su música de entrada.

“Lo que más me consumía era pensar cómo iba a reaccionar la gente. Si se iban a emocionar o si simplemente iban a quedarse indiferentes. Yo quería salir y ni siquiera podía moverme porque tenía las piernas dormidas”.

El recibimiento de los aficionados le confirma que el cariño construido durante años permanece intacto.

“Ese lugar que tengo con el público nadie me lo puede quitar”, afirma convencida, al considerar que el verdadero reconocimiento no depende únicamente de portar un campeonato.

Aunque recientemente formó equipo con La Catalina, dejó claro que dentro del cuadrilátero no existen amistades cuando hay un campeonato de por medio.

“Hemos hecho muy buena química, pero una cosa es abajo del ring y otra muy diferente cuando tienes un objetivo. No voy a regalar absolutamente nada”.

Para Lady Shani, volver a competir por el máximo cinturón femenil representa una oportunidad para demostrar que sigue siendo una de las principales figuras de AAA.

Incluso reconoce que este nuevo comienzo no le incomoda.

“Si tengo que empezar desde cero, lo hago. No es la primera vez que me toca reconstruirme y los retos siempre me han gustado”, añade.

UNA NUEVA AAA ABRE NUEVOS HORIZONTES

El regreso de Lady Shani coincidió con una de las etapas de mayor transformación en la historia reciente de AAA tras su alianza con WWE.

La luchadora reconoce que encontró una empresa distinta a la que dejó meses atrás, con nuevas estructuras y figuras de talla internacional involucradas en el desarrollo del talento.

Entre ellas destaca la presencia de Undertaker dentro del equipo creativo.

“Impone muchísimo. Tiene una capacidad increíble para analizar cada detalle y crear posibilidades que uno ni siquiera imagina. Aprender de alguien con esa experiencia es una oportunidad enorme”, agrega.

También celebra la llegada de Rey Misterio como gerente general, convencida de que su trayectoria beneficiará a las nuevas generaciones.

“Es impresionante pensar que ahora Rey Misterio sea quien te coordine y apoye. Estoy segura de que buscará sacar lo mejor de todo el talento”, expresa muy convencida la “princesa” de los cuadriláteros.

WWE, LA SIGUIENTE GRAN META

Aunque su prioridad inmediata es recuperar el Campeonato Reina de Reinas, Lady Shani no oculta que la alianza entre AAA y WWE ha despertado nuevas aspiraciones en su carrera.

Su sueño es claro: Competir en una cartelera de WWE y compartir el escenario con algunas de las máximas exponentes de la lucha libre femenina.

“Me veo en una función de WWE, disputando una lucha estelar contra Charlotte, Rhea Ripley o Iyo Sky”.

Después de superar el desafío más difícil de su carrera -volver al ring tras convertirse en madre-, Lady Shani asegura que está lista para escribir un nuevo capítulo… y estamos seguros que lo logrará.

Así que cuidado con Lady Shani, pues la “Princesa Tibetana” está de regreso a los encordados para alegría de todos sus seguidores.

@pollorockmusica