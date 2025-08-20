Canibalismo y tribus someten a Morena

El partido guinda heredó los vicios y prácticas del extinto PRD * De política y cosas peores: Esteban Ramírez Zepeda, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Nataly Chávez García, Simón Levy, marinos (¿o submarinos?) en el AICM…

EMMA ESPÍNDOLA

La polarización política que se vive en el país es uno de los principales factores que impide avanzar en la democratización.

Faltan constructores de un sistema de gobierno donde el poder resida realmente en el pueblo.

La democracia en México enfrenta varios retos importantes, entre ellos la corrupción, la desigualdad social, la falta de participación ciudadana y la polarización política.

Además, persisten problemas como la discriminación, la violencia política, la impunidad y la desconfianza en las instituciones.

Imperan la demagogia y el falso discurso, a lo que debe sumarse la confrontación y la disputa por el poder que se traduce en el debilitamiento de la gobernabilidad.

Quienes debieran ejercer la tarea conferida por el voto popular, sufren la manipulación de un caudillismo que deriva en sometimiento.

Ese cacicazgo al que se niegan a extirpar, se convierte en una sumisión que vulnera valores, principios y prácticas que buscan garantizar la participación ciudadana, la igualdad, la libertad y el respeto a los derechos humanos.

A esos ingredientes debe añadirse que el llamado Movimiento Regeneración Nacional (Morena) heredó los vicios y las prácticas del Partido de la Revolución Democrática, en donde las tribus y el canibalismo terminaron por extinguirlo.

La lucha interna en Morena, que proviene de grupos fácilmente identificables, parte de la ambición y el autoritarismo de quien se proclama como capataz y exige subordinación.

Pero, además, existen grupos como los encabezados por Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Félix Salgado Macedonio, Salomón Jara, Marcelo Ebrard Casaubón, Sergio Gutiérrez Luna, Rocío Nahle, Alfonso Ramírez Cuéllar, Clara Brugada Molina, Pedro Haces, Pablo Gómez, Martí Batres Guadarrama y muchos más, que actúan en funciones de mantener privilegios personales.

Desde luego sin olvidar al afamado Andy López Beltrán, quien se asume como heredero de un legado del que está más distante que un meteoro de la Tierra.

Aunque sí hay muchas cosas, actitudes en las que es copia fiel del motivo de su inspiración.

Y ni qué decir de Luisa María Alcalde Luján, la administradora de Morena que -sin poder ni toma de decisiones propias- encabeza a una familia que se encuentra incrustada en las élites del poder.

A esos insignes personajes dominados por la ambición, el dispendio, la ausencia de valores éticos, se les olvidan elementos básicos para instalarse en el servilismo.

Aferrados al ejercicio del poder y a las concesiones que se derivan del privilegio que les da sentirse como un contrapeso de la autoridad, generan luchas internas y viven en el desacato.

Lejos de los conflictos que origina su conducta personal, como la ambición y el derroche, quieren convertirse en factor decisivo para imponer condiciones en el proceso electoral que tendrá lugar en el año 2027.

Distantes han quedado la ideología, la honestidad, la austeridad, la democracia, las tesis, el discurso, los tribunos, los intelectuales, la historia, los políticos de carrera, la estructura y el conocimiento.

A cambio imperan la corrupción, el autoritarismo, el dispendio, los merolicos, los farsantes, los charlatanes, las tómbolas, las ridiculeces, el cinismo y un larguísimo catálogo de acciones negativas que actualmente se presumen sin recato alguno.

Ideólogos contra grillos, académicos versus iletrados, cultura frente a incultos, políticos de carrera ante reyes de la intriga.

Y el panorama futuro en ese terreno, donde la rebeldía en contra de los principios éticos que están escritos y se presumen verbalmente, pero que no se asumen, no es nada halagador.

Presumiblemente los ciudadanos tienen derecho a participar en la toma de decisiones políticas, ya sea directamente o a través de representantes, sin embargo, los hechos muestran otra pauta.

Como se demuestra en la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral con la presencia de siete empleados del gobierno federal: Pablo Gómez, coordinador de la nueva Comisión Presidencial; Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica del Ejecutivo federal; Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, y Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República. Así o más claro.

HISTORIAS

Digno de ser incorporado a la programación de la Triple A (AAA), empresa promotora de lucha libre, el enfrentamiento que traen en Veracruz Esteban Ramírez Zepeda (presidente estatal de Morena) y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Ambos utilizan términos como traición, mentir y robar. Sin duda algo se sabrán… Nataly Chávez García, senadora suplente de Morena, es un digno ejemplo de los que no se deben seguir.

En completo estado de ebriedad y detenida por un retén del alcoholímetro en Oaxaca, hizo gala de tener fuero y de presumir de venir “peda” (término usado por la nada respetable señora) y exigió que a ella, como a sus acompañantes, a quienes sin duda debe extenderse el influyentismo del que hizo gala, se le tiene que rendir pleitesía. Repito, es militante de Morena y que, sin duda, hay otros peores… Simón Levy, quien fuera subsecretario de Turismo en la administración de AMLO, sigue desatado. En sus mensajes de Twitter sigue lanzando acusaciones en contra de la familia López Obrador-López Gutiérrez-, López Beltrán-Gutiérrez Müller de López.

Y no son temas para presumirse, pero que dan paso a especulaciones y preguntas de cuánto de verdad tendrá su contenido… No es por intrigar, pero ahora que las lluvias han sido inclementes, puede justificarse que hayan mandado marinos al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, porque con eso de las inundaciones sólo falta que pongan en operación submarinos y embarcaciones dentro de las instalaciones.

Pero también es una buena oportunidad para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigara a dónde fueron a parar los presupuestos que se autorizaron para remodelar las terminales 1 y 2, que por cierto fueron de muchos millones de pesos que se autorizaron. Las goteras en los pasillos, las inundaciones en las pistas, el brote de agua del drenaje, la inoperancia en despegues y aterrizajes, no son cuestión de echarse al olvido. Hay mucho dinero y grandes negocios de por medio, pero lo importante sería saber quiénes fueron los beneficiados. Los perjudicados ya sabe: los usuarios, los turismos nacional y extranjero. A lo mejor todo ese cuadro está fríamente calculado para presumirse en el Mundial de Fútbol y mostrar que no tenemos nada que envidiarle a Venecia. Ah, pero no vaya usted a creer que estamos sugiriendo que hubo transas y fraudes, de ninguna manera. Solamente son referencia de que ya no son como los de antes, sino peor.