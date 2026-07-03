SILENCIO ROTO
Escupir al cielo
Juzgar los errores ajenos o jactarse de la propia fortuna suele volverse en contra de quien lo hace * Hermanos, primas, vástagos, “hermanos” y una red de amistades de los descendientes de AMLO integran la lista que ejemplifica las contradicciones
EMMA ESPÍNDOLA
Inevitablemente, con esa aparición en la Mañanera del Pueblo, vinieron los recuerdos y las asociaciones.
El Pato “Merlín” y el ganso “Balín”.
Ambos ligados a presagios y sentencias que habrán de perdurar en la memoria de los mexicanos.
Una, la mascota popular del evento futbolero que invade a México, Estados Unidos y Canadá, pero que acapara la atención del orbe.
La otra, la imagen del vaticinador que con engaños y una sarta de ilusorias promesas, envileció a millones de incautos.
Presencia del humanismo fue la descripción presidencial del adivino “Merlín”.
Profeta del desastre, amo de la hipocresía, rey de la simulación y la falsedad, indican los hechos protagonizados por el ganso.
Ambos coincidentes en una descripción hecha en Palacio Nacional: Para que se conozca quién es la familia.
Así, de manera irremediable, viene la recapitulación de pasajes con la cínica actitud de quien no tuvo conjeturas, sino acciones que fortalecieron la crisis de credibilidad.
Los principales conflictos y controversias que han rodeado a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador se centran en acusaciones periodísticas y legales por presunto tráfico de influencias, enriquecimiento inexplicable y el estilo de vida de su círculo íntimo.
Corrupción, lujos y derroches que los alejan de la austeridad y fracasos políticos conforman la polémica que rodea a la familia de quien en el bolsillo sólo portaba 200 pesos.
En su oportunidad el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que las personas de clases medias son “aspiracionistas sin escrúpulos morales”.
Sin embargo, los hechos se encargaron de poner en el escaparate una dolorosa realidad.
Hermanos, primas, vástagos, “hermanos” y una red de amistades de sus descendientes, integran la lista que ejemplifica las contradicciones.
Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) enfrentó fuertes críticas por sus gastos en el extranjero y viajes de lujo cuando desempeñaba la Secretaría de Organización en Morena.
Además, investigaciones periodísticas han señalado a su círculo de amigos cercanos como Amílcar Olán, quien presuntamente obtuvo contratos gubernamentales millonarios y también estar vinculados a redes de “huachicol fiscal”.
José Ramón López Beltrán estuvo en el ojo del huracán con el escándalo conocido como la “Casa Gris”, una lujosa residencia en Houston, Texas, que pertenecía a un alto directivo de la empresa Baker Hughes, la cual tenía contratos millonarios con Pemex.
Gonzalo Alfonso López Beltrán, mejor conocido como “Bobby”, fue señalado en denuncias penales y administrativas que lo acusan de utilizar su posición como asesor para tráfico de influencias, corrupción y negligencia en el Tren Interoceánico.
Obra en la que hubo un accidente con 14 muertos, decenas de heridos y ahora se tiene que reconstruir.
El gobierno federal contempla una inversión de 62,000 millones de pesos para la reconstrucción de vías y un nuevo trazado para eliminar curvas peligrosas.
Jesús Ernesto López Gutiérrez, el menor de la dinastía, en constantes apariciones en antros y restaurantes de superlujo, donde un solo platillo cuesta lo que un obrero gana en tres o cuatro meses.
Los hermanos de López Obrador, quien pregonó tesis que fueron atropelladas por la realidad, no están fuera del torbellino.
Pío Lorenzo López Obrador fue exhibido en videos recibiendo sobres con dinero en efectivo en el año 2015, recursos que según los testimonios estaba destinado a financiar la operación y campañas de Morena en Chiapas.
José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno en Tabasco, adquirió 13 ranchos durante el sexenio de su hermano, sumando casi 2.7 millones de metros cuadrados.
Pagada con recursos alejados de los ingresos nominales que manifiesta, está la fortuna inmobiliaria y ganadera que presume.
Martín Jesús López Obrador también fue videograbado recibiendo dinero en efectivo de David León (exfuncionario de Chiapas), en un escándalo paralelo al de su hermano Pío, bajo el argumento de ser “aportaciones” políticas.
Tampoco pueden ignorarse a los “hermanos”, así admitidos públicamente, Adán Augusto López y Rubén Rocha Moya.
Ambos en serios aprietos por sus presuntas ligas con el crimen organizado y ser partícipes de eventos en los que, de acuerdo a las autoridades judiciales de Estados Unidos, llenan todos los requisitos para ser extraditados.
Mas las ilustraciones de nepotismo y tráfico de influencias alcanzaron dimensiones insospechadas.
En diciembre de 2020 se reveló que Felipa Obrador Olán, prima del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, era propietaria de una empresa contratista de Pemex, Litoral Laboratorios. La empresa había recibido contratos por más de 365 millones de pesos.
Pero López Obrador expresó: “No somos iguales, aunque se trate de familiares no va a haber corrupción”.
Como resultado, Pemex rescindió los contratos que tenía con Felipa Obrador, dado que AMLO había expresado que no podrían asignarse contratos a sus familiares.
Sin embargo, en noviembre de 2022 se reveló que la empresa Litoral Laboratorios, la cual es propiedad de Felipa Obrador, obtuvo un contrato con el ISSSTE.
Úrsula Salazar, sobrina de AMLO, no se quiso quedar fuera de los desenfrenos familiares y mediante audios se reveló que pedía moches en el Congreso de Tamaulipas.
Además, circuló profusamente un video en el que se le aprecia robando un celular a un diputado del PAN.
En fechas más recientes Manuela Obrador, la exdiputada y prima hermana de López Obrador, sin medir las consecuencias de la tensa relación que hay entre los gobiernos de México y Estados Unidos, calificó a Donald Trump como “asqueroso”.
Por cierto, AMLO no se cansó de negar que en el país hubiera producción de fentanilo.
El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado confiscar toneladas de fentanilo y precursores químicos en diversas entidades de la República Mexicana.
Obvio que esas operaciones forman parte de una estrategia gubernamental que es reconocida, aunque durante el sexenio pasado fueran negadas sospechosamente.
No hay duda de que la filosofía popular es una corriente y un enfoque de pensamiento que busca acercar el conocimiento filosófico a la vida cotidiana, apartándose de la especulación abstracta y el lenguaje hermético de la academia.
Es evidente que un refrán sintetiza las consecuencias de la soberbia, el orgullo y las críticas. Porque nos recuerdan que juzgar los errores ajenos o jactarse de la propia fortuna suele volverse en contra de quien lo hace.
“El que al cielo escupe, en la cara le cae”. Es el refrán principal y significa que criticar o burlarse de la desgracia ajena es un error, ya que tarde o temprano uno puede terminar pasando por la misma situación.
Ahora que el pato “Merlín” hizo su aparición en la máxima sede del poder, donde se dijo: Para que se conozca quién es la familia, el ganso no podía pasar inadvertido.
Y recordó el adagio: “Nunca escupas para arriba… que te puede caer”, porque advierte sobre la imprudencia de hablar con arrogancia, recordando que las circunstancias de la vida cambian y aquello que criticas hoy podría alcanzarte mañana.
SILENCIO ROTO
‘Fuego amigo’ por el ‘hueso’
Tras el banderazo de salida, comenzó el golpeteo y las descalificaciones en Morena * Los villanos de la política y cosas peores: Jorge Emilio González Martínez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Clara Brugada Molina, Salomón Jara, Rocío Nahle, Adrián Rubalcava Suárez, Laura Itzel Castillo Juárez…
EMMA ESPÍNDOLA
Apenas abrieron las puertas para quienes buscan una candidatura y los morenistas ya han puesto en práctica la rudeza que les caracteriza.
Tras el banderazo de salida, comenzó el golpeteo y las descalificaciones.
Quienes buscan un “hueso”, aplican lo más estilizado del amplio repertorio de mañas en las que son especialistas.
Los interesados fortalecen sus campañas, pero no para ganar el voto o las encuestas que podrían encumbrarlos, sino de ataques y desprestigio en contra de sus correligionarios que son sus adversarios y hasta sus enemigos.
De manera abierta, oculta o subterránea, movilizan grupos de presión y/o campañas en redes sociales para alimentarlas con mensajes para desprestigiar a sus competidores.
Aunque la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional busca conciliar intereses y convencer a los interesados, es más fuerte el deseo de lograr las candidaturas que se convierte en obsesión.
Ariadna Montiel y Citlalli Hernández se esfuerzan por enviar mensajes y señales de unidad, pero los hechos las rebasan.
Están en juego las candidaturas para gobernar 17 estados, 300 distritos electorales para diputado federal y casi 2 mil presidencias municipales, además las diputaciones locales que “engordan” la lista de aspirantes.
Con la simulación de nombrar coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación, prácticamente se está nominando a quienes virtualmente deben considerarse candidatos oficiales para buscar las gubernaturas.
La disputa es por Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
En la mayoría de esas entidades los gobernadores -que están por irse- buscan imponer a los sucesores. Empoderar a sus protegidos, aunque no sean los considerados por la dirigencia nacional.
En Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, coordinador único de Programas Federales, acusa a Ismael Burgueño (alcalde de Tijuana) de ser investigado por la FGR. El alcalde la emprende contra el senador Armando Ayala Robles.
Ansiosa la ex diputada local y federal Evangelina Moreno Guerra se lanza contra el munícipe Burgeño y Ayala Robles.
Baja California Sur vive una pelotera con la senadora Lucía Trasviña que se pelea con Christian Agúndez Gómez, Milena Quiroga Romero, Rubén Muñoz Álvarez y Manuel Cota Cárdenas.
Ahí es todos contra todos. Una lucha mortal en la que nadie cede espacios ni da concesiones.
En Campeche, contra que lo diga la dirigencia nacional de Morena, el candidato impulsado por la gobernadora Layda Sansores es Pablo Gutiérrez Lazarus.
El alcalde de Ciudad del Carmen fue impuesto como coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, perfilándose como el aspirante oficial.
Guerrero es una las entidades donde la batalla se torna cruenta, porque el senador Félix Salgado Macedonio lucha arduamente para suceder a su hija Evelyn, sin importarle la opinión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ni los estatutos de Morena que prohíbe el nepotismo.
Pero la senadora morenista Beatriz Mojica se lanza contra Esthela Damián, quien en apariencia tendrá la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, va con todo para enlodar a quien se pueda.
Las tierras michoacanas para nada viven en calma. El senador Raúl Morón, a quien se involucra como presunto involucrado en la muerte del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, nuevamente quiere ser el candidato.
Pero resulta que el fiscal Carlos Torres Piña ya pidió licencia para lanzarse y dejar entrever que es el candidato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El estado de Nuevo León hierve porque los senadores Judith Díaz y Waldo Fernández, la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, y Andrés Mijes Lovera, actual alcalde de General Escobedo, andan enloquecidos por ser postulados.
Pero también está Clara Luz Flores Carrales, quien dejó su cargo en la Secretaría de Gobernación como directora de Asuntos Religiosos para buscar la nominación.
Mas no puede dejarse fuera a Mariana Rodríguez, quien -aunque no es militante de Morena- busca ser impuesta por su esposo, el gobernador Samuel García.
Caso similar al que se vive en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo está obligando al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para dejar en palacio estatal a su esposa, la senadora Ruth González.
Senadores, alcaldes, funcionarios federales y hasta fiscales ya comenzaron a dejar sus cargos para buscar una candidatura en las elecciones del próximo año.
En síntesis, las vísperas de la selección de candidatos es, como se dice coloquialmente, una cena de negros.
HISTORIAS
El Partido Verde Ecologista, propiedad del “Niño” Verde Jorge Emilio González Martínez, anda crecido. Aunque ya hizo el anuncio de ir en alianza con Morena y el PT en 16 estados, busca afanosamente imponer a la senadora Jasmín Bugarín como candidata a gobernar Nayarit. Y no está lejos de conseguirlo… Ha circulado profusamente la versión de que Estados Unidos quitó la visa al “iraní” José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, legislador a quien la senadora Lilly Téllez llama despectivamente “Changoleón”… Bonita, pero muy bonita, se dejó ver Clara Brugada barriendo céntrica y adoquinada calle del Centro Histórico.
Aunque ni por error o asomo haya hecho acto de presencia en las inundaciones que revelan la ineficiencia de los programas gubernamentales en los que teóricamente se invirtieron más de 3 mil millones de pesos. Bueno, dirían los mal pensados, eso si es que realmente se aplicaron y no se fueron a las cuentas y las bolsas de servidores públicos. Ah, eso sin tomar en cuenta que las fallas en el Tren Ligero se convirtieron en un espectáculo deplorable para los turistas internacionales y nacionales que padecieron la ineptitud de la jefa de Gobierno… Negro panorama el que hay en los estados de Oaxaca y Veracruz, donde siguen asesinado alcaldes y expresidentes municipales, ante la indiferencia del gobernador Salomón Jara. En tanto que Rocío Nahle enfrenta el asesinato, los secuestros y saqueos en casas particulares de periodistas. Pero no pasa nada, ella sigue tan campante como cuando se demuestra el enorme fracaso que tuvo como secretaria de Energía. Total, lo más importante es que los business sigan redituando… Adrián Rubalcava Suárez, director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), sigue acumulando un sinfín de problemas, como inundaciones, accidentes, encharcamientos, filtraciones de agua, interrupción de corridas de los vagones y otras linduras.
Mucho tiempo permaneció sin dar la cara, y cuando decidió abrir la boca fue para soltar una sarta de sandeces que es mejor no comentar… Laura Itzel Castillo Juárez, presidente del Senado, será la nueva secretaria de las Mujeres. Hija del ingeniero Heberto Castillo tiene no un reto, sino una oportunidad de justificar y defender su trayectoria feminista, además de luchar por causas que ha pregonado a lo largo de su trayectoria en las filas de organizaciones de izquierda, aunque ahora debe velar por personas de su género que con enormes aspiraciones y derechos les han sido vulnerados.
SILENCIO ROTO
Un Sombrero que aterra
Un movimiento social que manifiesta su hartazgo por la corrupción, la violencia, los crímenes, el cobro de piso y el saqueo * Los villanos de la política y cosas peores: Donald Trump, Jesús Urióstegui, Víctor Manuel Castro Cosío, Adán Augusto López Hernández, Índira Vizcaíno Silva, María Candelaria Ochoa Ávalos, Jesús Alí de la Torre…
EMMA ESPÍNDOLA
Los hechos hablan sin necesidad de intérpretes.
Un movimiento social que manifiesta su hartazgo por la corrupción, la violencia, los crímenes, el cobro de piso y el saqueo, ha sacudido la conciencia del pueblo michoacano.
Simbólicamente la corriente que tiene de cabeza al gobierno que representa Alfredo Ramírez Bedolla es un sombrero.
El Movimiento Independiente del Sombrero es una organización política hasta ahora sin filiación partidista.
Dicen que “para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”.
Y, en efecto, esta corriente fue fundada por el exdiputado de Morena, Carlos Manzo, en 2024, para competir en las elecciones estatales de Michoacán de ese año por la presidencia municipal de Uruapan, la cual ganó.
El movimiento se estructuró originalmente en el municipio de Uruapan como una red ciudadana de apoyo en torno a Carlos Manzo Rodríguez, quien había sido diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La tendencia y el pensamiento de este grupo ha sacudido y conmocionado las estructuras de la administración estatal.
Pero también ha cimbrado al gobierno federal y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que no ocultan el nerviosismo que les provoca esta creciente tendencia política.
A los morenistas estatales y federales le aterra y horroriza la fuerza cobrada por quienes están dispuestos a luchar y ser protagonistas del proceso electoral del año 2027.
Habrán de renovarse la gubernatura, las diputaciones federales, el Congreso Local y las 113 alcaldías.
Desde ahora, se percibe el repudio a la clase gobernante en la entidad.
Incluso es del dominio público que Ramírez Bedolla está temeroso de encontrarse en la lista de políticos que las autoridades judiciales de Estados Unidos reclaman para ser juzgados por estar relacionados con bandas criminales.
Debe además considerarse que el senador Raúl Morón y el exgobernador y diputado federal Leonel Godoy fueron citados por la Fiscalía de Justicia michoacana para declarar por el homicidio de Manzo.
Ambos políticos han sido señalados, públicamente por la viuda, como presuntos autores intelectuales del homicidio.
El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, catapultó a la corriente política que fundó el alcalde asesinado en noviembre del año pasado.
La imagen y el pensamiento del sacrificado munícipe se convirtieron en el estandarte que ahora amaga con captar a los desencantados con el oficialismo en Michoacán.
Durante el proceso electoral de 2024, la organización postuló planillas independientes a nivel municipal y legislativo. En la jornada electoral del 2 de junio de 2024, Carlos Manzo obtuvo una votación histórica de más de 95,000 votos, logrando la alcaldía de Uruapan.
De manera simultánea, el movimiento consiguió llevar a Guadalupe Mendoza Arias a la Cámara de Diputados como legisladora federal independiente y obtuvo dos escaños en el Congreso local.
Cuenta también con un diputado en el Congreso de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla.
Carlos Manzo, fundador del movimiento y presidente municipal de Uruapan (2024-2025), acrecentó su popularidad por las gestiones y acciones de seguridad comunitaria.
Tras asumir el gobierno de Uruapan el 1 de septiembre de 2024, el movimiento implementó una agenda basada en la fiscalización del gasto público y la acción directa.
Ante las problemáticas de delincuencia y extorsión en la región, la administración auspició mecanismos de vigilancia comunitaria y retenes ciudadanos civiles destinados a supervisar las funciones de las corporaciones policiales.
El argumento más sólido fue poner en práctica estrategia de legítima defensa frente a la corrupción institucional.
La actual lideresa de la organización es Grecia Quiroz, presidenta municipal sustituta de Uruapan desde el 5 de noviembre de 2025, después del asesinato de su marido, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
Antes de romper con Morena para buscar la vía independiente, el uso del sombrero tradicional de paja de Sahuayo se convirtió en el principal distintivo visual de la agrupación, simbolizando una identidad ligada a las clases populares y rurales de la región.
El estremecimiento que originan las expresiones colectivas y que representan la inconformidad social, donde destaca el repudio, es lo preocupante para las cúpulas de poder estatal y federal.
En mayo de 2026, el Congreso de Michoacán discutió y aprobó una reforma al Código Electoral del estado.
Desde el principio el Movimiento del Sombrero acusó que las modificaciones legales, que restringen la posibilidad de candidaturas independientes, es una acción manipulada para evitar su participación.
Y sostienen que al evitar que compartan plataformas, símbolos, propaganda o estrategias de comunicación conjuntas con otras expresiones partidistas, es para frenar sus candidaturas.
El 27 de mayo de 2026, integrantes del movimiento encabezados por Grecia Quiroz realizaron movilizaciones y protestas pacíficas frente a la sede del Poder Legislativo local en Morelia.
Tras la aprobación de la reforma, la dirigencia del Congreso anunció medidas legales por presuntos desórdenes, mientras que plataformas de oposición nacional externaron su intención de promover acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley.
Prácticamente el Congreso de Michoacán consumó el golpe contra el Movimiento del Sombrero. Todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano y el diputado independiente, votaron en favor.
Pero nadie que milite en Morena, podría atreverse a negar que están espantados con el símbolo del sombrero.
HISTORIAS
En medio de la euforia futbolera hay quienes pretenden ignorar un nuevo mensaje de Donald Trump, en el que México es el destinatario: El combate al fentanilo incluye operaciones terrestres.
Como quien dice, no se sorprendan si vamos por los que no quieren entregar… Bien dicen que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”. Jesús Urióstegui fue echado de la Junta de Coordinación Política del Congreso local del estado de Guerrero. Fueron sus propios compañeros de bancada quienes lo obligaron a renunciar… Y en eso de las noticias que producen escalofrío, el gobernador bajacaliforniano, Víctor Manuel Castro Cosío, su esposa y miembros de su gabinete se enteraron que ya no podrán ir de compras a Estados Unidos. Al grupo le fueron canceladas sus visas. Lo mismo que se dijo en días recientes del senador Adán Augusto López, quien anda que no lo calienta ni el fuego de los muchos incendios en instalaciones de Pemex… Ejemplo para administrar los ingresos familiares, es la gobernadora colimense (o colimota, aunque suene feo así dicen) Índira Vizcaíno Silva. En un solo día compró dos terrenos con valor superior a 2 millones de pesos. Ella es la misma funcionaria que reportó una casa de 6 millones 600 mil pesos, lo cual me recordó a la exdiputada María Candelaria Ochoa Ávalos, quien en su declaración patrimonial dijo que su casa le había costado cero (0) pesos… Jesús Alí de la Torre no es cualquier hijo de vecino. Fue presidente municipal del Centro, en Tabasco, y ha llamado la atención porque hizo pública una carta donde señala que Andrés Manuel López Obrador tuvo conocimiento de la conformación del grupo criminal La Barredora y de las redes de huachicol.
Sin duda debe tener datos (de los que luego se piden en las Mañaneras del Pueblo) porque no hace mucho se desempeñó como delegado de Infonavit y delegado de la Secretaría de Gobernación. De que sabe, sabe. Eso no debe dudarse.
SILENCIO ROTO
La mentira andando
Enrique Inzunza tiene méritos de sobra * Los villanos de la política y cosas peores: Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Adán Augusto López Hernández, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Eliazar Más Kinil, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Lenia Batres Guadarrama…
EMMA ESPÍNDOLA
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo anunció, con espectacularidad y desde la tribuna presidencial, que todo estaba preparado para designar al Mitómano de la Semana, notificación que hizo durante una de las llamadas “Mañaneras del Pueblo”.
Fue de cara a la Nación, en trasmisión televisiva a nivel nacional.
Testigos que pueden dar fe del acontecimiento son los medios informativos nacionales y los “paleros” que por montones acuden a ese evento tan relevante.
Medios escritos, portales, televisión, estaciones de radio, agencias noticiosas, corresponsales nacionales y extranjeros, además de los “genios de la comunicación”, atestiguaron el anuncio.
Aunque no se dijo cuál sería el método científico para llegar a una conclusión satisfactoria, desde el principio se generó expectación.
Incluso se nombró a Luisa María Alcalde (exsecretaria del Trabajo, exsecretaria de Gobernación, exdirigente nacional de Morena) para que llegado el momento se hiciera el pomposo premio.
Es decir, la vocera para hacer pública la relevante noticia, con su investidura de consejera jurídica de la Presidencia de la República, haría las funciones de Notaria Pública para validar el certamen.
Luisa María Alcalde Luján (nacida en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1987) es una política y abogada mexicana, miembro del partido Morena. Consejera jurídica del Ejecutivo federal desde el 4 de mayo de 2026.
A ella la avalan méritos como ser licenciada en derecho con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en derecho por la Universidad de California en Berkeley.
Por virtudes profesionales no se le puede objetar, aunque ahora su función esté reducida y minimizada a una tarea que es ridícula.
En esas labores, que la ponen al nivel de la “licenciada” Ana Elizabeth García Vilchis, está pendiente de honrar al ganador.
Que suenen las fanfarrias porque el embustero profesional, sin nadie que pueda regatearle méritos, ya tiene nombre.
Por merecimientos justos Enrique Inzunza no es el Mentiroso de la Semana, para ser imparciales hay que darle su propio valor: es el embustero de este sexenio.
Aunque hay de sobra insignes simuladores.
Y vaya que la competencia está peleada.
Ese Rey de la Mentira, sin regateo alguno, es el legislador sinaloense que, con una licencia por unas cuantas horas, forjó una trama novelesca digna de ser reconocida y exaltada.
Inzunza afirmó y publicó en redes sociales que estaba en la Cámara de Senadores y deslizó que ahí había pasado la noche.
Pero con una enorme capacidad de ubicarse en diferentes sitios a la vez, fue captado asistiendo a la graduación de uno de sus hijos en la Prepa del Tecnológico de Monterrey en Culiacán, Sinaloa.
Obviamente su presencia causó revuelo y críticas, ya que el evento ocurrió el mismo día que acudió a la FGR y a la par de que su suplente votaba en el Senado.
Días antes había afirmado que estaba en Badiguarato, la mismísima tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”), Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”, Juan José Esparragoza Moreno (“El Azul”) y, por supuesto, de Ismael “El Mayo” Zambada.
Mas resulta que el mitómano y embustero fue captado en alegre conversación en el lujoso Country Club de Culiacán, acompañado del también senador Javier Corral.
En las fotografías difundidas ambos conversaban plácidamente, podría suponerse que elaborando una estrategia para sortear las acusaciones que le hizo una Corte Federal de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Hay elementos de sobra para que la consejera jurídica de la Presidencia metida a resplandeciente jurado del Mitómano, haga la coronación.
Esperamos que sea una ceremonia con la suntuosidad y grandeza que el personaje se merece.
HISTORIAS
Según el diario Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el primero, y por huachicol, el segundo.
Además de que a los dos mandatarios estatales les ha sido cancelada la visa para ingresar a las tierras gobernadas por Donald Trump. Las acusaciones tienen un alto grado de responsabilidad. A lo mejor esos son unos de los “otros” por los que vendrían después, como se afirmó en el mensaje presidencial. También se especula que uno más sería Adán Augusto López y que, asimismo, el hilo podría romperse por lo nada Delgado en las oficinas de la SEP… Risible y muy preocupantes las imágenes de usuarios que caminan por las vías del Tren Ligero porque se descompuso. Es uno de los medios de transporte que teóricamente usarán extranjeros y mexicanos para llegar al Estadio Azteca, Banorte, Ciudad de México, Ajolote o como se le quiera llamar. En este espacio del número anterior de IMPACTO, se advirtió que es uno de los medios de locomoción que representan un problema. Otra imagen de colección fue el derrumbe de un techado en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de una fastuosa inauguración donde se anunció una importante fase de remodelación de sus Terminales 1 y 2. Los trabajos aún continúan en algunas fachadas, pasillos y áreas operativas, por lo que se siguen reportando cierres parciales. Antes del colapso de algunas techumbres, se dijo que el proyecto, a cargo de la Secretaría de Marina, incluye una inversión cercana a los 6,500 millones de pesos. Menos mal que por recursos no se para, ahora sería bueno investigar cómo y dónde se emplearon… Maravillosa fotografía la de Eliazar Más Kinil, un modesto regidor en Tulum, Quintana Roo, presumiendo viajar en un jet privado.
Desde luego que ajustándose a la medianía y “austeridad republicana” que tanto se difunde desde Palacio Nacional y la Cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional… Alarmante la noticia de que en el estado de Chiapas se hayan encontrado restos humanos de 100 cuerpos humanos, información que inexplicablemente se ha diluido. Quizá el hecho sea un motivo para que el apreciable y talentoso Cónsul General de México en Miami, Florida, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, tenga de que preocuparse.
Porque en tiempos no muy lejanos fue gobernador en esa entidad. Aunque tampoco puede descartarse que, como a muchos participantes de la transformación, le importe un bledo… Merecida y fuerte ovación debe recibir la “Ministra del Pueblo” Lenia Batres por afirmar “mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras”. Bueno, también se le debiera recordar que cuando menos hayan aprobado en la primaria o secundaria la materia de lectura. La materia escolar de lectura, denominada Español, Taller de Lectura y Redacción o Comprensión Lectora, se enfoca en desarrollar la capacidad de decodificar textos, comprender su significado, analizar ideas críticamente y fomentar el hábito lector. No debe descartarse que la haya librado muy apenas. O que, sin duda, ha de haber tenido muy buenas palancas para evitar cursar ese renglón que continuamente la pone en evidencia.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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