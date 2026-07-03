Escupir al cielo

Juzgar los errores ajenos o jactarse de la propia fortuna suele volverse en contra de quien lo hace * Hermanos, primas, vástagos, “hermanos” y una red de amistades de los descendientes de AMLO integran la lista que ejemplifica las contradicciones

EMMA ESPÍNDOLA

Inevitablemente, con esa aparición en la Mañanera del Pueblo, vinieron los recuerdos y las asociaciones.

El Pato “Merlín” y el ganso “Balín”.

Ambos ligados a presagios y sentencias que habrán de perdurar en la memoria de los mexicanos.

Una, la mascota popular del evento futbolero que invade a México, Estados Unidos y Canadá, pero que acapara la atención del orbe.

La otra, la imagen del vaticinador que con engaños y una sarta de ilusorias promesas, envileció a millones de incautos.

Presencia del humanismo fue la descripción presidencial del adivino “Merlín”.

Profeta del desastre, amo de la hipocresía, rey de la simulación y la falsedad, indican los hechos protagonizados por el ganso.

Ambos coincidentes en una descripción hecha en Palacio Nacional: Para que se conozca quién es la familia.

Así, de manera irremediable, viene la recapitulación de pasajes con la cínica actitud de quien no tuvo conjeturas, sino acciones que fortalecieron la crisis de credibilidad.

Los principales conflictos y controversias que han rodeado a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador se centran en acusaciones periodísticas y legales por presunto tráfico de influencias, enriquecimiento inexplicable y el estilo de vida de su círculo íntimo.

Corrupción, lujos y derroches que los alejan de la austeridad y fracasos políticos conforman la polémica que rodea a la familia de quien en el bolsillo sólo portaba 200 pesos.

En su oportunidad el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que las personas de clases medias son “aspiracionistas sin escrúpulos morales”.

Sin embargo, los hechos se encargaron de poner en el escaparate una dolorosa realidad.

Hermanos, primas, vástagos, “hermanos” y una red de amistades de sus descendientes, integran la lista que ejemplifica las contradicciones.

Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) enfrentó fuertes críticas por sus gastos en el extranjero y viajes de lujo cuando desempeñaba la Secretaría de Organización en Morena.

Además, investigaciones periodísticas han señalado a su círculo de amigos cercanos como Amílcar Olán, quien presuntamente obtuvo contratos gubernamentales millonarios y también estar vinculados a redes de “huachicol fiscal”.

José Ramón López Beltrán estuvo en el ojo del huracán con el escándalo conocido como la “Casa Gris”, una lujosa residencia en Houston, Texas, que pertenecía a un alto directivo de la empresa Baker Hughes, la cual tenía contratos millonarios con Pemex.

Gonzalo Alfonso López Beltrán, mejor conocido como “Bobby”, fue señalado en denuncias penales y administrativas que lo acusan de utilizar su posición como asesor para tráfico de influencias, corrupción y negligencia en el Tren Interoceánico.

Obra en la que hubo un accidente con 14 muertos, decenas de heridos y ahora se tiene que reconstruir.

El gobierno federal contempla una inversión de 62,000 millones de pesos para la reconstrucción de vías y un nuevo trazado para eliminar curvas peligrosas.

Jesús Ernesto López Gutiérrez, el menor de la dinastía, en constantes apariciones en antros y restaurantes de superlujo, donde un solo platillo cuesta lo que un obrero gana en tres o cuatro meses.

Los hermanos de López Obrador, quien pregonó tesis que fueron atropelladas por la realidad, no están fuera del torbellino.

Pío Lorenzo López Obrador fue exhibido en videos recibiendo sobres con dinero en efectivo en el año 2015, recursos que según los testimonios estaba destinado a financiar la operación y campañas de Morena en Chiapas.

José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno en Tabasco, adquirió 13 ranchos durante el sexenio de su hermano, sumando casi 2.7 millones de metros cuadrados.

Pagada con recursos alejados de los ingresos nominales que manifiesta, está la fortuna inmobiliaria y ganadera que presume.

Martín Jesús López Obrador también fue videograbado recibiendo dinero en efectivo de David León (exfuncionario de Chiapas), en un escándalo paralelo al de su hermano Pío, bajo el argumento de ser “aportaciones” políticas.

Tampoco pueden ignorarse a los “hermanos”, así admitidos públicamente, Adán Augusto López y Rubén Rocha Moya.

Ambos en serios aprietos por sus presuntas ligas con el crimen organizado y ser partícipes de eventos en los que, de acuerdo a las autoridades judiciales de Estados Unidos, llenan todos los requisitos para ser extraditados.

Mas las ilustraciones de nepotismo y tráfico de influencias alcanzaron dimensiones insospechadas.

En diciembre de 2020 se reveló que Felipa Obrador Olán, prima del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, era propietaria de una empresa contratista de Pemex, Litoral Laboratorios. La empresa había recibido contratos por más de 365 millones de pesos.

Pero López Obrador expresó: “No somos iguales, aunque se trate de familiares no va a haber corrupción”.

Como resultado, Pemex rescindió los contratos que tenía con Felipa Obrador, dado que AMLO había expresado que no podrían asignarse contratos a sus familiares.

Sin embargo, en noviembre de 2022 se reveló que la empresa Litoral Laboratorios, la cual es propiedad de Felipa Obrador, obtuvo un contrato con el ISSSTE.

Úrsula Salazar, sobrina de AMLO, no se quiso quedar fuera de los desenfrenos familiares y mediante audios se reveló que pedía moches en el Congreso de Tamaulipas.

Además, circuló profusamente un video en el que se le aprecia robando un celular a un diputado del PAN.

En fechas más recientes Manuela Obrador, la exdiputada y prima hermana de López Obrador, sin medir las consecuencias de la tensa relación que hay entre los gobiernos de México y Estados Unidos, calificó a Donald Trump como “asqueroso”.

Por cierto, AMLO no se cansó de negar que en el país hubiera producción de fentanilo.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado confiscar toneladas de fentanilo y precursores químicos en diversas entidades de la República Mexicana.

Obvio que esas operaciones forman parte de una estrategia gubernamental que es reconocida, aunque durante el sexenio pasado fueran negadas sospechosamente.

No hay duda de que la filosofía popular es una corriente y un enfoque de pensamiento que busca acercar el conocimiento filosófico a la vida cotidiana, apartándose de la especulación abstracta y el lenguaje hermético de la academia.

Es evidente que un refrán sintetiza las consecuencias de la soberbia, el orgullo y las críticas. Porque nos recuerdan que juzgar los errores ajenos o jactarse de la propia fortuna suele volverse en contra de quien lo hace.

“El que al cielo escupe, en la cara le cae”. Es el refrán principal y significa que criticar o burlarse de la desgracia ajena es un error, ya que tarde o temprano uno puede terminar pasando por la misma situación.

Ahora que el pato “Merlín” hizo su aparición en la máxima sede del poder, donde se dijo: Para que se conozca quién es la familia, el ganso no podía pasar inadvertido.

Y recordó el adagio: “Nunca escupas para arriba… que te puede caer”, porque advierte sobre la imprudencia de hablar con arrogancia, recordando que las circunstancias de la vida cambian y aquello que criticas hoy podría alcanzarte mañana.