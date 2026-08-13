ESPECTÁCULOS
¿Críticas al cuerpo de Georgina Rodríguez?
La pareja de Cristiano Ronaldo hace frente a los comentarios y defiende sus curvas de manera categórica * “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió en su cuenta de Instagram
ARMANDO GARCÍA
Increíble, pero cierto. A Georgina Rodríguez le llueven críticas luego de que circularan imágenes de sus vacaciones en Mallorca junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.
Sin piedad la llamaron gorda, pero ella supo responder con un mensaje poderoso de autoestima.
“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió en su cuenta de Instagram.
Señala que, como madre de seis hijos, tres de ellos niñas, su preocupación es enseñarles que el valor de una persona no depende de una talla ni de la opinión de desconocidos.
La bella empresaria también compartió una conversación que sostuvo con Cristiano Ronaldo después de leer los comentarios sobre su cuerpo.
“Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda’. Y él me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta, madre, buena persona y exitosa. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”, le respondió el famoso futbolista.
Recalca que hacer ejercicio no es obsesión. “Entreno porque me hace feliz… Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar”.
Y cerró su reflexión con un mensaje de aceptación: “¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo”.
ESPECTÁCULOS
Shimdra, entre la fuerza del rock y memoria ancestral
El trío costarricense construye su propuesta desde la independencia, el compromiso artístico y la búsqueda de una identidad propia * La agrupación musical consolida su identidad con “Yis Kichá”, un álbum que une fuerza sonora y espiritualidad en una nueva etapa creativa
POLLO ROCK
Entre la fuerza del rock y la memoria ancestral, Shimdra encuentra su verdadera identidad.
En tiempos donde la industria musical parece premiar la inmediatez y las tendencias pasajeras, Shimdra apuesta por un camino distinto.
El trío costarricense conformado por Bob, Ale y Stephanía ha construido su propuesta desde la independencia, el compromiso artístico y la búsqueda de una identidad propia. Esa evolución encuentra su punto más sólido en Yis Kichá, su segundo álbum de estudio, una producción que convierte el rock en un puente entre la espiritualidad, la naturaleza y la memoria ancestral.
En entrevista exclusiva, la agrupación explica que este nuevo trabajo representa una etapa mucho más madura y poderosa, tanto en lo musical como en lo conceptual.
Tras el lanzamiento de los sencillos “Influencia”, “Ausencia” y “Los peones del juego”, el grupo confirma que el disco funciona como una obra integral donde cada canción forma parte de un mismo viaje emocional.
Fundada en 2010, Shimdra comenzó a consolidar su nombre en la escena independiente centroamericana con Hijos del Sol (2021), un álbum introspectivo que privilegiaba las atmósferas melódicas y la reflexión personal.
Ahora el panorama cambia por completo.
“Era un disco muy orientado al sol, más introspectivo, con muchas baladas, un disco para escuchar en la noche, en calma. Este otro es más pesadito, más orientado hacia la Luna”, explica Ale Calderón.
Ese cambio se refleja en un sonido más robusto, donde el formato de power trío adquiere mayor protagonismo. Las guitarras muestran una personalidad más agresiva, la base rítmica transmite una energía más orgánica y las composiciones encuentran un equilibrio entre la introspección y la crítica hacia distintas realidades sociales.
El resultado es una producción que fortalece la identidad de Shimdra sin perder la sensibilidad que ha caracterizado a la banda desde sus inicios.
El título del álbum resume la esencia del proyecto. Yis Kichá proviene del idioma cabécar, uno de los pueblos indígenas que mejor ha conservado sus tradiciones en Costa Rica.
“Yis Kichá hace referencia a la herencia materna, al linaje femenino que todos compartimos, incluyendo la Madre Tierra”, comparte la agrupación.
Cada canción busca reconectar con las raíces, la naturaleza y la dimensión espiritual del ser humano, entendiendo lo femenino como una fuerza creadora que trasciende cualquier definición de género.
La grabación también marcó una diferencia importante respecto a su primer material. Después de producir Hijos del Sol a distancia durante la pandemia, la banda viajó a Córdoba, Argentina, para registrar este nuevo trabajo bajo la producción de Mario Breuer y Jorge Galicia.
“El primer disco lo hicimos en pandemia; ahora pudimos convivir durante todo el proceso y esa experiencia quedó impregnada en cada canción”, recuerdan.
Más allá del resultado artístico, Shimdra reconoce que sostener una banda independiente en Latinoamérica exige disciplina, sacrificio y una enorme convicción.
“Con mucho trabajo y mucho sacrificio. Hoy todos tuvimos que pedir permiso en nuestros trabajos para estar aquí. No es fácil, pero creemos profundamente en este proyecto y en la música que hacemos”, afirma Ale.
Con Yis Kichá, Shimdra no sólo reafirma su identidad dentro del rock latinoamericano contemporáneo; también demuestra que la autenticidad sigue siendo el camino más sólido para construir una propuesta con personalidad propia, capaz de dialogar con el pasado mientras proyecta una visión fresca hacia el futuro.
@pollorockmusica
ESPECTÁCULOS
Espectacular regreso de Yanet García
Deja por un momento su página azul para participar en un “reality show” * “La Chica del Clímax” y “La Reina del OnlyFans” acapara suspiros por su escultural figura y causa revuelos por ser integrante de LCDLFM 2026
ARMANDO GARCÍA
La figura de Yanet García vuelve a estar en el centro de la conversación digital, ahora por el interés que despierta su faceta como creadora de contenido en OnlyFans y su confirmación como habitante de La Casa de los Famosos México 2026.
Desde su incursión en la plataforma, la también modelo fitness y ex conductora de televisión ha generado especulación y curiosidad sobre los ingresos que percibe en este espacio digital, donde suma miles de seguidores y ha construido una de las comunidades más sólidas entre celebridades mexicanas.
Imágenes alusivas a su carrera, referencias a su actividad en OnlyFans y comentarios de insiders del reality han hecho que su nombre figure entre los más mencionados para sumarse a la cuarta temporada del programa.
La expectativa fue confirmada el pasado 21 de julio, cuando en la conferencia de prensa fue revelada como la decimoquinta participante.
DESLUMBRA EN LA PÁGINA AZUL
Yanet García dio un giro importante a su carrera al anunciar su ingreso a OnlyFans en 2021.
García comenzó a publicar fotografías y videos exclusivos para suscriptores, manteniendo su línea fitness y de estilo de vida saludable, pero apostando por una relación más directa y personal con su audiencia.
La también influencer relata que su transición fue planeada y que, lejos de ser un movimiento improvisado, analizó el impacto que tendría en su carrera y reputación.
“Para mí me pareció indicado, he creado contenido gratis durante siete años, con todo mi corazón, para todos mis seguidores”, añade.
“Entonces me pareció excelente esta plataforma para subir mi contenido sexy, ya que por siete años había subido gratis. Aventarlo ahí a OnlyFans y empezar a darle ese giro a mi Instagram de salud y bienestar, porque es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida”, agrega.
El interés por saber cuánto gana Yanet García en OnlyFans ha sido una constante desde su debut en la plataforma.
El costo de suscripción mensual para acceder a su perfil de OnlyFans ronda los 20 dólares.
Si bien la plataforma no hace públicos los ingresos exactos de sus creadores, diversas fuentes como TvNotas han señalado que “La Chica del Clímax” en 2022 ya tenía alrededor de 5 mil seguidores, por lo que hasta ese momento se pensaba que ganaba alrededor de 2 millones de pesos mensuales.
El fenómeno de Yanet García en la plataforma ha sido motivo de análisis en medios internacionales y la ha colocado entre las figuras latinas más rentables del contenido digital exclusivo.
Con esta presencia e ingresos, Yanet García ha demostrado que puede reinventarse y capitalizar su imagen en distintos espacios mediáticos, consolidando su posición tanto en el mundo fitness como en la industria del entretenimiento digital.
ESPECTÁCULOS
Maná prende a casi 100 mil personas en las Fiestas del Pitic 2026
ILDEFONSO LÓPEZ
En una noche donde el rock latino y la nostalgia se apoderaron de Hermosillo, la agrupación Maná ofreció un espectacular concierto inaugural en el Foro Rosales, congregando a 95 mil asistentes que abarrotaron una de las vías más importantes de la capital sonorense.
Después de 18 años de ausencia en la Ciudad del Sol, Fher Olvera, Álex González, Sergio Vallín y Juan Calleros protagonizaron un reencuentro memorable con múltiples generaciones.
Los fanáticos no dejaron de corear himnos inmortales como “Rayando el Sol”, “Oye mi amor”, “Clavado en un bar” y “Vivir sin aire”, creando un coro monumental de principio a fin.”¡Buenas noches, Sonora! Qué emoción regresar tras tantos años; no se imaginan los recuerdos que guardamos de esta genial ciudad.
Nos invitaron al festival y de inmediato dijimos: ¡vámonos todos a Hermosillo! Esta noche vamos a echar toda la carne al asador”, exclamó el vocalista Fher durante la velada.
Con una imponente producción visual y el sonido arrollador que los distingue, los músicos hicieron vibrar el Foro Rosales.
La energía desbordó con los potentes solos de batería de Álex González y las vibrantes melodías en la guitarra de Sergio Vallín, demostrando por qué se mantienen como grandes leyendas de la música en español.
Desde distintos puntos de la avenida Rosales —situada entre la Universidad de Sonora y el Teatro Emiliana de Zubeldía—, miles de familias, parejas y grupos de amigos celebraron juntos la identidad cultural de la ciudad en este tradicional punto de encuentro hermosillense.Con más de tres décadas de trayectoria, Maná inauguró de forma espectacular el Foro Rosales.
La vigesimocuarta edición de las Fiestas del Pitic continuará ofreciendo actividades hasta el 24 de mayo, con un elenco estelar que incluye a El Tri, Molotov, Carlos Rivera y Grupo Frontera. Puedes consultar la cartelera completa del festival en el portal Fiestas del Pitic.
El Festival seguirá y para más información en www.fiestasdelpitic.hermosillo.gob.mx
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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