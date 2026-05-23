ESPECTÁCULOS
Maná prende a casi 100 mil personas en las Fiestas del Pitic 2026
ILDEFONSO LÓPEZ
En una noche donde el rock latino y la nostalgia se apoderaron de Hermosillo, la agrupación Maná ofreció un espectacular concierto inaugural en el Foro Rosales, congregando a 95 mil asistentes que abarrotaron una de las vías más importantes de la capital sonorense.
Después de 18 años de ausencia en la Ciudad del Sol, Fher Olvera, Álex González, Sergio Vallín y Juan Calleros protagonizaron un reencuentro memorable con múltiples generaciones.
Los fanáticos no dejaron de corear himnos inmortales como “Rayando el Sol”, “Oye mi amor”, “Clavado en un bar” y “Vivir sin aire”, creando un coro monumental de principio a fin.”¡Buenas noches, Sonora! Qué emoción regresar tras tantos años; no se imaginan los recuerdos que guardamos de esta genial ciudad.
Nos invitaron al festival y de inmediato dijimos: ¡vámonos todos a Hermosillo! Esta noche vamos a echar toda la carne al asador”, exclamó el vocalista Fher durante la velada.
Con una imponente producción visual y el sonido arrollador que los distingue, los músicos hicieron vibrar el Foro Rosales.
La energía desbordó con los potentes solos de batería de Álex González y las vibrantes melodías en la guitarra de Sergio Vallín, demostrando por qué se mantienen como grandes leyendas de la música en español.
Desde distintos puntos de la avenida Rosales —situada entre la Universidad de Sonora y el Teatro Emiliana de Zubeldía—, miles de familias, parejas y grupos de amigos celebraron juntos la identidad cultural de la ciudad en este tradicional punto de encuentro hermosillense.Con más de tres décadas de trayectoria, Maná inauguró de forma espectacular el Foro Rosales.
La vigesimocuarta edición de las Fiestas del Pitic continuará ofreciendo actividades hasta el 24 de mayo, con un elenco estelar que incluye a El Tri, Molotov, Carlos Rivera y Grupo Frontera. Puedes consultar la cartelera completa del festival en el portal Fiestas del Pitic.
El Festival seguirá y para más información en www.fiestasdelpitic.hermosillo.gob.mx
ESPECTÁCULOS
Exilis Ultra, el novedoso tratamiento del doctor Gamaliel Román
Durante la presentación estuvo la actriz Gaby Spanic, quien se realizó el procedimiento y quedó muy feliz con el resultado debido a que busca procedimientos no invasivos que la ayuden a mantener su figura
ERIC GARCÍA
El doctor Gamaliel Román presenta un novedoso tratamiento, Exilis Ultra, en Polanco, junto a la icónica Gaby Spanic.
El también cirujano y empresario, fundador de ‘Dr. Gama’, presenta un nuevo tratamiento corporal no invasivo llamado “Exilis Ultra”, un tratamiento de aparatología que ayuda a combatir diversas afectaciones corporales.
“Exilis es un aparato de última generación que permite reducir la flacidez y la grasa en áreas localizadas, estimular el colágeno de la piel e ir moldeando el cuerpo, esto a través de estimulación térmica en combinación con la radiofrecuencia”, añade Gamaliel Román.
Durante la presentación no podía faltar la actriz Gaby Spanic, quien se realizó el procedimiento y quedó muy feliz con el resultado, y es que ella siempre busca procedimientos no invasivos que la ayuden a mantener su figura.
Gamaliel Román también menciona que “Exilis Ultra” ayuda a tonificar diversas áreas del cuerpo y que es una nueva tecnología en México, por lo que “Dr. Gama” es una de las primeras clínicas estéticas que cuentan con este novedoso tratamiento en el país.
“Esta nueva aparatología es una maravilla para las personas que buscan algo no invasivo y desde la primera sesión notarás cambios, siempre traemos los mejores procedimientos para que todos puedan venir a realizárselos”, agrega.
Gamaliel Román hace un llamado para que conozcan sus tratamientos y pidió a sus clientes estar pendientes de sus redes sociales, ya que hará la invitación formal el mes entrante a su ya legendaria “botox party 2026”.
Así que ya lo saben estimadas lectoras, hay que estar pendientes de este novedoso tratamiento.
ESPECTÁCULOS
Tónic Fest 2026, la conexión emocional y musical con Acapulco
La segunda edición del festival regresa el glamour a las playas del puerto guerrerense con una constelación de estrellas: Kenia Os, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Santa Fe Klan y Mario Bautista, entre otras
ERIC GARCÍA
Del 28 al 30 de mayo se llevará a cabo el Tonic Fest Segunda Edición 2026.
Es un gran festival familiar con los artistas top del momento que contribuye al fortalecimiento de este mágico destino turístico, además de construir un vínculo emocional muy poderoso con uno de los puertos más famosos del mundo: Acapulco, Guerrero.
Este magno evento contará con la presencia de talentos internacionales como Kenia Os, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Santa Fe Klan y Mario Bautista.
Este festival de música -que se celebra en Acapulco- reúne a más de 30 artistas de talla nacional e internacional abarcando pop, regional mexicano, urbano y electrónica, y tiene como propósito principal reactivar el turismo y la vida nocturna del puerto guerrerense.
En la última semana de mayo se llevará a cabo la segunda edición del Tonic Fest, un evento musical que busca reactivar económicamente a Acapulco tras sufrir el paso de huracanes y otras situaciones.
El año pasado asistieron en total más de 50 mil personas, 20 mil por día, generando una derrama económica de 400 millones de pesos. Ahora la nueva edición va con la misión de superar la derrama económica del año pasado.
En los primeros tres días, el festival más grande de Acapulco comenzará a las 5 de la tarde y la duración de los artistas en el escenario variará de 45 minutos a hora y media.
Además, Marco Alfaro, coordinador de Tonic Fest 2026, revela que el escenario en Playa Bonfil será junto a la excasa de Luis Miguel, un espacio capaz de albergar a 50 mil asistentes.
Mario Romero, influencer acapulqueño y vocero del Festival, espera que el evento musical se siga planeando cada año en Acapulco, pues asegura que “es un lugar seguro para realizar el festival, contarán con el apoyo de la policía y Guardia Nacional, por lo que la zona costera estará resguardada”.
A diferencia de la edición previa, que fue gratuita, en esta ocasión sí tendrá un costo la entrada a los tres primeros días del festival que se llevarán a cabo en la Playa Bonfil el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo.
Para el domingo 31 de mayo, en Playa Icacos será gratuita la presentación de Polymarchs, que pretende obtener el récord de “La discoteca más grande en la playa”, incluso se adelantó que habrá yates en la costa para sumarse a la fiesta.
Para mayor información, consulta las redes sociales.
ESPECTÁCULOS
De plácemes Haragán y Cía. con su conciertazo en la Arena Ciudad de México
La velada musical “Resiliencia, vida y rock & roll” hará un recorrido de su trayectoria en el marco de sus 36 años de carrera * Tienes una cita el próximo domingo 17 de mayo a las 19:00 horas
ERIC GARCÍA
Haragán y CIA celebra 36 años de carrera con el concierto Resiliencia, vida y rock & roll en la Arena Ciudad de México el 17 de mayo a las 19:00 horas, en donde harán un recorrido musical durante tres horas con la participación de grandes invitados como K’Comxtles liderado por Rubén Albarrán, Amandititita y Carlos Segarra.
Está de manteles largos por “este gran acontecimiento de esta presentación, cada año nos fijamos nuevas metas, este año nos tocó hacer Ciudad de México, que es un reto, es un escalón en el camino del Haragán, pero sobre todo es una fiesta que queremos celebrar con todo el público rockanrolero que nos ha acompañado de toda la vida. “Vamos a darles un abanico musical de la trayectoria y emociones que maneja Haragán y compañía”, añade Luis Álvarez en reunión con los medios de comunicación.
Señalan que las ganas de tocar de nuevo para el público es algo muy especial para ellos.
“Queremos vibrar con el público, estamos invitando a los jóvenes, a los niños y adultos para que nos acompañen”, agrega Levith Vega.
Se dice fácil, pero ya cumplen 36 años de carrera y no imaginaron que iban a durar tanto tiempo. Han grabado más de 20 discos, se han presentado por diferentes países, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador y España, voltear a ver lo que han logrado los llena de satisfacción, pero también de nuevos sueños y lugares por conquistar.
“Es una emoción llegar a estas alturas de la vida, pensé que no podía durar tanto el grupo que incluso yo no iba a durar tanto, pero aquí estoy y es un triunfo de la vida poder llegar a estas edades, poder llegar a estos años de carrera y poder brindar a la banda nuestra música y saber que eres útil de alguna manera, que desatamos emociones, que compartimos algo y que la banda nos acompañe en este camino y en este proceso”, asegura Álvarez.
Para Vega las canciones son las que se convierten en leyenda: “Estamos felices de disfrutar las canciones, de poderlas tocar en vivo y de tener el contacto directo con la banda. Tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, volvemos a nuestros inicios, hemos tocado en diferentes universidades, que es donde hicimos y empezamos a cultivar con nuestro público, así como a todos los barrios de Ciudad de México, es muy chido tener ese contacto con la banda”.
“El rock and roll nos hace más fuertes cada día y nos ayuda a poder seguir adelante y compartir toda nuestra energía, nuestra emoción y nuestra música a todo el público, ser parte de su vida y lo que queremos es seguir en este en este camino y seguir rocanroleando junto con todo nuestro público”, comenta Francisco Yescas.
Más que un concierto, los integrantes coincidieron en que será una gran fiesta, los invitados son amigos de siempre, quienes los van a acompañar fue porque con ellos pudieron coordinar sus agendas. “Esta es una fiesta para toda la banda rockanrolera”, asegura Álvarez.
“Tengan la certeza de que el 17 de mayo vamos a estar en la Arena Ciudad de México. Va a valer la pena esa espera de casi medio año”, sostuvo Álvarez.
Sobre el rock & roll ante otros géneros, creen que seguirá firme. “Creo que el rock es un movimiento que no solamente es regional o de un solo país, es un nivel, es un movimiento a nivel planetario, te podría decir próximamente hasta galáctico.
“El rock and roll es un grito de libertad, que la gente lo reconoce por ese primitivo llamado de los tambores. Somos fieles al rock & roll porque es lo que más nos gusta”, asevera Álvarez.
Así que ya lo sabes, si eres amante del rock & roll, tienes una cita el próximo domingo 17 de mayo en la Arena Ciudad de México, en punto de las 19:00 horas, para disfrutar al Haragán y Compañía.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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