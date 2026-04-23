Expo Compositores, a la caza de un joven talento

La Nueva Voz será el impulso de la próxima estrella de la música * La gran final se realizará el viernes 1 de mayo en el Cetanni Polanco

ERIC GARCÍA

El próximo evento de la Expo Compositores será engalanado con el show del maestro Miguel Luna, uno de los cantautores más respetados de la industria musical y cuyos exitosos temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Rivera, Cristian Castro, Thalía, Pepe Aguilar, Intocable, Mijares y Bronco, entre otros.

El jurado estará conformado por directivos de la Secretaría de Cultura de la CDMX, así como por destacadas personalidades de la industria de la música.

Tras una gran convocatoria donde se recibieron cientos de videos de jóvenes artistas de todo el continente, los 7 finalistas de “Buscando la nueva voz de Expo Compositores” son: Sama (Ecuador), Brandon Salazar (El Salvador), Faty (México), Carlos Eduardo (México), Grecia Campos (México), Braulio García (México) y Tomás (Colombia).

Todos poseen voces estupendas, con personalidad y fuerza interpretativa, y esa noche dejarán el alma en el escenario.

El año pasado Expo Compositores Foundation celebró sus primeros 10 años de vida, consolidándose como la plataforma más influyente para autores y compositores de habla hispana.

A lo largo de una década, la influencia de Expo Compositores Foundation se ha extendido prácticamente a todo el continente y más aún, ha logrado desarrollar nuevos espacios para aquellas personas que merecen un lugar en el mundo de la música no sólo como creadores de canciones sino también como intérpretes, por eso es que a inicios de este 2026 lanzó la convocatoria para el concurso “Buscando la Nueva Voz de Expo Compositores”.

La gran final de siete estupendas “promesas” será el 1 de mayo en el centro de espectáculos “Cetanni Polanco”.

Sin duda será una velada para celebrar su destreza vocal, sus dones, su impacto frente al público y su sentimiento, pues los siete dejarán el alma en el escenario. La emoción está por vivirse y la decisión no será fácil, ya que cada uno brilla con luz propia y su entusiasmo es enorme, están frente a la oportunidad que puede transformar su vida.

El ganador recibirá como premios un contrato de representación exclusiva con Expo Compositores (vigencia inicial de un año, renovable); grabación, producción y lanzamiento de un sencillo y de su video musical oficial.

Expo Music será el sello encargado de seleccionar y producir el tema del artista triunfador y Expo Compositores Foundation cubrirá la inversión correspondiente a su imagen (look & feel), así como la producción y promoción de una canción.

El jurado estará integrado por: Miguel Luna (cantautor de prestigio y uno de los compositores mexicanos más reconocidos de la actualidad), Rafa Loar (fundador y líder del grupo Elefante), Roy Villaseñor (representante de CH Records y productor), Panchín Carrillo (productor de Reyli y otros artistas) y Pedro Kominik y Bastian Acosta (directivos y representantes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México).

Así que a celebrar el talento, arropar a nuevas voces, ser testigos del momento que puede cambiar una vida y a disfrutar de una noche inolvidable.

Es así como Expo Compositores Foundation arranca esta segunda década como organización, impulsando el talento genuino, abriendo puertas y ayudando a hacer realidad los sueños.