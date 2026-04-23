ESPECTÁCULOS
Expo Compositores, a la caza de un joven talento
La Nueva Voz será el impulso de la próxima estrella de la música * La gran final se realizará el viernes 1 de mayo en el Cetanni Polanco
ERIC GARCÍA
El próximo evento de la Expo Compositores será engalanado con el show del maestro Miguel Luna, uno de los cantautores más respetados de la industria musical y cuyos exitosos temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Rivera, Cristian Castro, Thalía, Pepe Aguilar, Intocable, Mijares y Bronco, entre otros.
El jurado estará conformado por directivos de la Secretaría de Cultura de la CDMX, así como por destacadas personalidades de la industria de la música.
Tras una gran convocatoria donde se recibieron cientos de videos de jóvenes artistas de todo el continente, los 7 finalistas de “Buscando la nueva voz de Expo Compositores” son: Sama (Ecuador), Brandon Salazar (El Salvador), Faty (México), Carlos Eduardo (México), Grecia Campos (México), Braulio García (México) y Tomás (Colombia).
Todos poseen voces estupendas, con personalidad y fuerza interpretativa, y esa noche dejarán el alma en el escenario.
El año pasado Expo Compositores Foundation celebró sus primeros 10 años de vida, consolidándose como la plataforma más influyente para autores y compositores de habla hispana.
A lo largo de una década, la influencia de Expo Compositores Foundation se ha extendido prácticamente a todo el continente y más aún, ha logrado desarrollar nuevos espacios para aquellas personas que merecen un lugar en el mundo de la música no sólo como creadores de canciones sino también como intérpretes, por eso es que a inicios de este 2026 lanzó la convocatoria para el concurso “Buscando la Nueva Voz de Expo Compositores”.
La gran final de siete estupendas “promesas” será el 1 de mayo en el centro de espectáculos “Cetanni Polanco”.
Sin duda será una velada para celebrar su destreza vocal, sus dones, su impacto frente al público y su sentimiento, pues los siete dejarán el alma en el escenario. La emoción está por vivirse y la decisión no será fácil, ya que cada uno brilla con luz propia y su entusiasmo es enorme, están frente a la oportunidad que puede transformar su vida.
El ganador recibirá como premios un contrato de representación exclusiva con Expo Compositores (vigencia inicial de un año, renovable); grabación, producción y lanzamiento de un sencillo y de su video musical oficial.
Expo Music será el sello encargado de seleccionar y producir el tema del artista triunfador y Expo Compositores Foundation cubrirá la inversión correspondiente a su imagen (look & feel), así como la producción y promoción de una canción.
El jurado estará integrado por: Miguel Luna (cantautor de prestigio y uno de los compositores mexicanos más reconocidos de la actualidad), Rafa Loar (fundador y líder del grupo Elefante), Roy Villaseñor (representante de CH Records y productor), Panchín Carrillo (productor de Reyli y otros artistas) y Pedro Kominik y Bastian Acosta (directivos y representantes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México).
Así que a celebrar el talento, arropar a nuevas voces, ser testigos del momento que puede cambiar una vida y a disfrutar de una noche inolvidable.
Es así como Expo Compositores Foundation arranca esta segunda década como organización, impulsando el talento genuino, abriendo puertas y ayudando a hacer realidad los sueños.
ESPECTÁCULOS
Katy Perry, ¿agresora sexual?
Investigada por la policía australiana tras acusaciones de Ruby Rose * La actriz afirma que presentó una denuncia formal contra la bella cantante por los hechos ocurridos en una discoteca de Melbourne, Australia, en 2010
ERIC GARCÍA
La Policía del estado de Victoria abrió una investigación por una presunta agresión sexual denunciada por la actriz Ruby Rose contra la cantante Katy Perry, hechos que habrían ocurrido en 2010 en una discoteca de Melbourne, Australia.
Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años, ahora tiene 40 años, la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.
La cantante presuntamente “se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, explica la actriz, conocida por sus trabajos en series como Orange is the New Black o Batwoman.
Estos hechos han sido negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidense, que aseguró que son “mentiras peligrosas e imprudentes”.
Las autoridades australianas confirmaron el miércoles que iniciaron indagatorias sobre un incidente registrado en un local del centro de Melbourne en 2010, sin ofrecer mayores detalles debido a que el caso se encontraba en curso.
Rose también explica que en el pasado había compartido la experiencia, pero la presentó como una “graciosa anécdota de borracha” porque no sabía cómo manejar la situación.
“Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente”, señala, al tiempo que destaca el impacto emocional del episodio.
Posteriormente, la actriz confirma que presentó denuncias formales ante las autoridades, por lo que indicó que no podría continuar comentando el caso conforme a las indicaciones policiales.
Por su parte, el representante de Perry rechazó las acusaciones en un comunicado enviado a Variety y aseguró que Rose “tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.
ESPECTÁCULOS
El Dr. Gama embellece la imagen de Sergio Mayer Mori
En el cuidado de su imagen, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se realizó un procedimiento estético de la mano del “Cirujano de las Estrellas” * El Chisme TV, el único medio de comunicación que tuvo la exclusiva, un programa conducido por Rodrigo Fragoso, “El Manager de las Estrellas”
ERIC GARCÍA
Sergio Mayer Mori está de plácemes, y razón no le falta, pues está más que listo para el lanzamiento a nivel mundial de su nuevo sencillo que lleva por título “Maldita depresión”, programado para el próximo 24 de abril su difusión en todas las plataformas digitales.
El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, ahora bajo la representación de Rodrigo Fragoso, “El Manager de las Estrellas”, cuida su imagen personal y se realizó un procedimiento estético de la mano del doctor Gama, “El Cirujano de las Estrellas”.
El actor y cantante, quien heredó la belleza y talento de sus padres, se sometió a un ultrasonido focalizado de alta intensidad que utiliza energía térmica para eliminar grasa localizada y eliminar la flacidez en el abdomen y marcación abdominal.
Mayer Mori reconoce la importancia del amor propio y decidió verse más galán mediante el cuidado de su cuerpo.
Cabe señalar que el doctor Gama es un reconocido especialista en medicina estética, reconocido internacionalmente por sus innovadores tratamientos, tan es así que diversas figuras del deporte, la política y los espectáculos lo buscan para hacerse “sus arreglitos”.
Entre la larga lista de clientes se encuentran figuras como Gabriela Spanic, Cynthia Klitbo, Felicia Mercado y Lisardo, entre muchos otros.
CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO TALENTO
Sergio Mayer Mori asegura estar más que listo para lanzar su nuevo sencillo “Maldita depresión”, que será estrenado a nivel mundial este próximo 24 de abril en todas las plataformas digitales.
Gracias a su trabajo y talento, se consolida como uno de los nuevos talentos emergentes favoritos entre el público hispano.
El programa El Chisme TV, conducido por Rodrigo Fragoso, tuvo la exclusiva y fue el único medio en capturar estos momentos íntimos mediante un video que se viralizó inmediatamente en las redes con positivos mensajes.
Mayer Mori inicia una nueva etapa y tiene el reto de brillar en el universo artístico… y talento lo lleva en la sangre. Al tiempo.
@anaochoa114
🥺🫂❤️🩹Sergio Mayer Morí Rompe en llanto al cantar su última composición “Maldita Depresión” #LaGranjaVIP #sergiomayermorí #Depresion #parati #fyp @smayermori
ESPECTÁCULOS
Emma Coronel, la nueva “Barbie Latina”
Revela con fotos su cambio de imagen * Así luce ahora la esposa de Joaquín Guzmán Loera
ARMANDO GARCÍA
El nuevo look de Emma Coronel para la sesión de fotos estuvo en manos de Sergio Fernando Arévalo, quien se presenta en redes sociales como estilista de celebridades. En su cuenta en Instagram compartió un poco del detrás de cámaras y aprovechó para decir que la modelo es la “Barbie Latina”.
A través de sus redes sociales oficiales Emma Coronel Aispuro publicó el lunes 6 de abril una galería de fotos que título “yo” y agregó dos emojis de corazón, un negro y otro rojo.
Es así como la exreina de belleza estadounidense luce su nueva imagen que le vale elogios y es llamada la “Barbie Latina”.
La modelo de origen mexicano, de 36 años de edad, posó para una sesión de fotos; de momento, no ha dado a conocer si es parte de un nuevo proyecto.
Para la ocasión, la esposa de Joaquín Guzmán Loera usó un total look negro, ya que eligió un vestido negro con escote en V, espalda descubierta y ceñido en la cintura. Al parecer, igual usó un segundo atuendo que fue similar al primero, pero que incluyó pantalón de vestir.
NUEVO LOOK
Emma Coronel completó su look con joyería plateada: usó maxi aretes, un anillo con lo que sería un diamante y una pulsera que se colocó en la parte alta del brazo derecho. La empresaria fitness no sólo lució su esbelta silueta, sino que el protagonista fue su cambio de look.
TONOS BRUNETTE
La exreina de belleza ahora luce cabello largo y oscuro, confirmando que está en su era brunette.
De acuerdo con expertos en belleza, desde 2025 están en tendencia los tonos brunette, es decir, aquellos que son castaños y oscuros.
Esta opción de belleza se mantiene vigente en 2026, lo que la esposa de Guzmán Loera confirmó con su nueva imagen.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
México nunca será campeón mundial
Azucena Cisneros y Citlalli Hernández transforman la vida de las mujeres
¿Ignorancia o complicidad?
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 5 días
Autoriza FinCEN transferencias para liquidar a CIBanco
-
ESPECTÁCULOSHace 6 días
El Dr. Gama embellece la imagen de Sergio Mayer Mori
-
NACIONALHace 5 días
Salir a las calles, el ADN del PRD-CDMX
-
NACIONALHace 5 días
Un total fracaso la Cuarta Transformación: Enrique Vargas
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
Los records de la 4T
-
ESPECTÁCULOSHace 6 días
Katy Perry, ¿agresora sexual?
-
EL ÁGORAHace 6 días
La amenaza de pasar de un régimen híbrido a uno autoritario
-
LA FERIAHace 6 días
Alto-crítico, el nivel de amenaza a México