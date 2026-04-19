NACIONAL
Con trabajo de Ale Rojo se Limpia Cuauhtémoc
La alcaldesa atiende directamente reportes de vecinas y vecinos en lo que respecta a alumbrado público, desazolve, drenaje, poda, bacheo y balizamiento, entre otras acciones * Sigue la “guerra sucia” contra Rojo de la Vega, pero ella sigue trabajando con vocación de servicio en pro de los colonos y vecinos
EL TOPO
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sigue trabajando en pro de los colonos y vecinos, como las jornadas de Limpia Cuauhtémoc.
Atiende directamente reportes de vecinas y vecinos en lo que respecta a alumbrado público, desazolve, drenaje, poda, bacheo y balizamiento, entre otras acciones.
Así es la manera de gobernar de Rojo de la Vega Piccolo, trabajando en pro de sus gobernados, pues es la única manera de conquistar a propios y extraños.
Es una funcionara de resultados, tan es así que ya goza de una alta preferencia ciudadana, en donde está bien posicionada en las encuestas, ya sea como candidata de jefa de Gobierno e incluso ya muchos la consideran como abanderada presidencial en el 2030.
Su cercanía con la ciudadanía se constata en sus recorridos por las calles de las colonias, en donde va acompañada por todo el equipo de la alcaldía, pero no sólo eso, la mandataria se suma a las diferentes cuadrillas en las labores y atiende a vecinas y vecinos que aprovechan su visita para hacerle peticiones o simplemente tomarse la foto del recuerdo.
Es destacable que cerca de 300 servidoras y servidores públicos de todas las direcciones generales de la demarcación trabajan de manera coordinada en servicios urbanos, alumbrado, drenaje y vía pública.
Como parte de una política permanente de atención al espacio público, Alessandra Rojo de la Vega informa que estas jornadas seguirán desarrollándose en las distintas colonias de la demarcación, por lo que hace un llamado a vecinas y vecinos a sumarse y formar parte del cambio de verdad que ya puede verse en la alcaldía Cuauhtémoc.
Todo esto cala al gobierno oficialista, que ya no sabe cómo bajarla como puntera de las encuestas y se va a lo más fácil: la “guerra sucia”, una táctica que inició desde que Rojo de la Vega tomó protesta como alcaldesa de la Cuauhtémoc.
Ahora Emilio Villar, concejal de la demarcación, señala que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) verificó la existencia de propaganda en calles de la Cuauhtémoc en las que aparece el nombre de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, lo que podría constituir una promoción personalizada y uso de recursos públicos.
Villar detalla que presentó una denuncia ante el mismo organismo para que se investigue la posible responsabilidad administrativa, puesto que la alcaldesa “ha efectuado actos anticipados con recursos públicos”.
Hasta ahora, el organismo únicamente ha corroborado los hechos, y corresponderá a las autoridades determinar si esa difusión vulnera la normativa.
Pero mientras son peras o manzanas, Ale Rojo sigue trabajando y dando resultados, y por increíble que parezca, mientras más la atacan, más la catapultan, por algo es la alcaldesa más conocida de la Ciudad de México.
La “guerra sucia”, en vez de afectarle, más la beneficia, bajita la mano le están haciendo difusión, una promoción personalizada, como bien dice el concejal Villar, pero se lo están haciendo de forma gratuita.
En concreto: Ale Rojo, más que política, es una activista y feminista, es su ADN, y pase lo que pase, estará en la boleta del 2027 y 2030, debido a que es un activo de la oposición, una carta fuerte para las próximas elecciones. Tiene muchas cartas sobre la mesa en su futuro político. Así de sencillo y breve.
NACIONAL
Gobernar es resolver los problemas, no administrarlos: Ale Rojo
Se gobierna con seriedad, sumando, coordinando y resolviendo, señala la alcaldesa * La mandataria de la Cuauhtémoc entrega nuevos camiones de basura y reconoce la labor de los trabajadores de limpia * Más de 44 mil familias beneficiadas con un servicio de recolección más eficiente
EL TOPO
Ante cientos de vecinas y vecinos, así como personal de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encabeza la entrega de cuatro nuevos camiones recolectores de basura, una acción que fortalecerá el servicio de limpia en toda la demarcación.
Durante la entrega, Rojo de la Vega Piccolo destaca que gobernar bien también implica invertir en lo que permite que la ciudad funcione todos los días.
Subraya que estos vehículos no son sólo unidades operativas, sino una garantía de que la recolección será más eficiente, constante y cercana a la gente.
“Esto no es sólo un evento, es un cambio de rumbo. Vamos a seguir en la calle todos los días; vamos a seguir resolviendo, dando la cara, trabajando hombro a hombro con ustedes todos los días, porque gobernar no es administrar problemas, gobernar es resolverlos”, añade.
Acompañada por su equipo de directores generales, la edil detalló que dos de los camiones fueron adquiridos con recursos propios de la alcaldía y dos más se sumaron gracias a la coordinación con el Gobierno de la Ciudad, lo que demuestra que cuando se trabaja en conjunto, los resultados llegan más rápido.
“Así es como se gobierna: con seriedad, sumando, coordinando, resolviendo”, puntualiza.
Con esta entrega, se fortalece la capacidad de recolección en las 33 colonias de la Cuauhtémoc y se mejora de manera directa el servicio para más de 44 mil familias en colonias como Obrera, Roma, Buenavista y Santa María la Ribera.
Lo anterior se traduce en calles más limpias, mayor orden y una mejor calidad de vida para quienes viven y transitan en la demarcación.
En presencia del secretario general de la Sección I del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), Hugo Alonso Ortiz, la mandataria resalta que esta inversión también impacta en mejores condiciones de trabajo para el personal de limpia, al contar ahora con herramientas a la altura de su esfuerzo: tecnología más limpia, más eficiente y con mayor capacidad.
Durante su mensaje, la alcaldesa también reconoce el trabajo del personal de limpia, a quienes agradeció su esfuerzo diario.
“Muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación y por hacer que esta alcaldía renazca todos los días”, añade.
Porque la calle limpia no es casualidad, sino resultado de decisiones claras, asevera Alessandra Rojo, alcaldesa que refrenda el compromiso de su administración de seguir invirtiendo en servicios que impactan directamente en la calidad de vida de las y los vecinos.
NACIONAL
Mañanera pone bajo la lupa a Enrique Herrera Martínez
La respuesta presidencial fue breve: Se asegura que existe coordinación con la UIF y con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que -según se explicó- mantiene revisiones constantes. En el caso específico mencionado, se dijo, se analizaría si existe alguna irregularidad
ILDEFONSO LÓPEZ
El nombre de Enrique Herrera Martínez llegó hasta la Mañanera del Pueblo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no como protagonista, sino como ejemplo en una pregunta que tocó uno de los temas más sensibles del gobierno: la contratación pública.
Durante la conferencia matutina, un periodista cuestionó si el padrón de proveedores se revisa para detectar empresas vinculadas con personas bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La referencia fue directa: Mencionó a Enrique Herrera Martínez, empresario con contratos activos con distintas dependencias y planteó una inquietud que quedó flotando en la sala: ¿los filtros realmente están funcionando?
La respuesta institucional fue breve. Se aseguró que existe coordinación con la UIF y con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que -según se explicó- mantiene revisiones constantes. En el caso específico mencionado, se dijo, se analizaría si existe alguna irregularidad.
La mención no pasó inadvertida. Enrique Herrera Martínez no es un nombre ajeno al sector de seguridad y blindaje en México. Es identificado como fundador y director de TPS Armoring, empresa que ha crecido durante más de tres décadas y que ha participado en contratos con gobiernos, agencias y clientes de alto perfil en México y el extranjero.
Su trayectoria incluye episodios que lo colocaron en el radar público, como la adquisición de vehículos oficiales en subastas del gobierno federal, incluida la camioneta conocida como “La Bestia”, utilizada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Ese tipo de movimientos consolidaron su perfil como un empresario con acceso a operaciones de alto nivel.
En redes sociales, su entorno familiar ha presumido cercanía con figuras como Armando Guadiana Tijerina, quien ha sido vinculado a controversias como los Pandora Papers y cuestionamientos sobre contratos energéticos. Esa proximidad, lejos de ser anecdótica, refuerza la percepción de un entramado que cruza negocios y política.
En paralelo, también se han documentado apariciones del actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en espacios compartidos con la familia Herrera.
Enrique Herrera Martínez construyó su discurso empresarial sobre una idea clara: la confianza.
“No vamos a vender camiones, vamos a construir confianza”, ha sido una de sus frases más repetidas. Hoy, esa misma palabra aparece en el centro de la discusión.
NACIONAL
Raciel Pérez, comprometido en transformar las calles en espacios dignos y llenos de progreso
El alcalde de Tlalnepantla entrega la rehabilitación del multideportivo Exploradores en Lázaro Cárdenas * “Para nosotros el Oriente de Tlalnepantla es una prioridad, al igual que para el gobierno federal, y para eso trabajamos diario”, expresa el presidente municipal
EL TOPO
El presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, Raciel Pérez Cruz, hizo entrega de los trabajos de rehabilitación integral del espacio público multideportivo Exploradores de México, ubicado en la comunidad de Lázaro Cárdenas.
Durante el evento, el alcalde destaca que esta obra representa un paso fundamental en la recuperación de áreas recreativas para fortalecer la convivencia comunitaria, con una inversión total de 1 millón 597 mil 216 pesos.
La intervención abarcó la rehabilitación de 151.88 metros cuadrados de superficie, donde se realizaron labores de trazo, nivelación y demolición de elementos de concreto en mal estado, así como el desmontaje de juegos y ejercitadores que ya no eran funcionales.
El proyecto contempló la excavación de material, el mejoramiento del terreno y la construcción de muros de concreto para garantizar la durabilidad de la obra.
Para el beneficio de niñas, niños y jóvenes, el presidente Raciel Pérez Cruz supervisó la colocación de nuevo equipamiento que incluye juegos infantiles, un circuito de ejercitadores y bancas para el descanso de los visitantes.
Asimismo, se prioriza el uso de ecotecnias mediante la aplicación de pavimento de concreto permeable con impregnante ecológico y la instalación de tres luminarias tipo vela para garantizar la seguridad de los usuarios durante la noche.
Finalmente, el munícipe señaló que, con la aplicación de pintura en muros, escalones y guarniciones, se cumple con el compromiso de transformar las calles en espacios dignos y llenos de progreso para los habitantes de Tlalnepantla.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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