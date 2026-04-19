Con trabajo de Ale Rojo se Limpia Cuauhtémoc

La alcaldesa atiende directamente reportes de vecinas y vecinos en lo que respecta a alumbrado público, desazolve, drenaje, poda, bacheo y balizamiento, entre otras acciones * Sigue la “guerra sucia” contra Rojo de la Vega, pero ella sigue trabajando con vocación de servicio en pro de los colonos y vecinos

EL TOPO

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sigue trabajando en pro de los colonos y vecinos, como las jornadas de Limpia Cuauhtémoc.

Atiende directamente reportes de vecinas y vecinos en lo que respecta a alumbrado público, desazolve, drenaje, poda, bacheo y balizamiento, entre otras acciones.

Así es la manera de gobernar de Rojo de la Vega Piccolo, trabajando en pro de sus gobernados, pues es la única manera de conquistar a propios y extraños.

Es una funcionara de resultados, tan es así que ya goza de una alta preferencia ciudadana, en donde está bien posicionada en las encuestas, ya sea como candidata de jefa de Gobierno e incluso ya muchos la consideran como abanderada presidencial en el 2030.

Su cercanía con la ciudadanía se constata en sus recorridos por las calles de las colonias, en donde va acompañada por todo el equipo de la alcaldía, pero no sólo eso, la mandataria se suma a las diferentes cuadrillas en las labores y atiende a vecinas y vecinos que aprovechan su visita para hacerle peticiones o simplemente tomarse la foto del recuerdo.

Es destacable que cerca de 300 servidoras y servidores públicos de todas las direcciones generales de la demarcación trabajan de manera coordinada en servicios urbanos, alumbrado, drenaje y vía pública.

Como parte de una política permanente de atención al espacio público, Alessandra Rojo de la Vega informa que estas jornadas seguirán desarrollándose en las distintas colonias de la demarcación, por lo que hace un llamado a vecinas y vecinos a sumarse y formar parte del cambio de verdad que ya puede verse en la alcaldía Cuauhtémoc.

Todo esto cala al gobierno oficialista, que ya no sabe cómo bajarla como puntera de las encuestas y se va a lo más fácil: la “guerra sucia”, una táctica que inició desde que Rojo de la Vega tomó protesta como alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Ahora Emilio Villar, concejal de la demarcación, señala que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) verificó la existencia de propaganda en calles de la Cuauhtémoc en las que aparece el nombre de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, lo que podría constituir una promoción personalizada y uso de recursos públicos.

Villar detalla que presentó una denuncia ante el mismo organismo para que se investigue la posible responsabilidad administrativa, puesto que la alcaldesa “ha efectuado actos anticipados con recursos públicos”.

Hasta ahora, el organismo únicamente ha corroborado los hechos, y corresponderá a las autoridades determinar si esa difusión vulnera la normativa.

Pero mientras son peras o manzanas, Ale Rojo sigue trabajando y dando resultados, y por increíble que parezca, mientras más la atacan, más la catapultan, por algo es la alcaldesa más conocida de la Ciudad de México.

La “guerra sucia”, en vez de afectarle, más la beneficia, bajita la mano le están haciendo difusión, una promoción personalizada, como bien dice el concejal Villar, pero se lo están haciendo de forma gratuita.

En concreto: Ale Rojo, más que política, es una activista y feminista, es su ADN, y pase lo que pase, estará en la boleta del 2027 y 2030, debido a que es un activo de la oposición, una carta fuerte para las próximas elecciones. Tiene muchas cartas sobre la mesa en su futuro político. Así de sencillo y breve.