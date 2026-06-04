Gobierno del Edomex debe intervenir en el caso Conalep de Huixquilucan

La Secretaría de Educación, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, debe atender las demandas estudiantiles para solucionar el conflicto

TOM ROMA

En los sangrientos hechos ocurridos en el Conalep de Huixquilucan, es innegable que el Gobierno del Estado de México debe intervenir para darle solución a las demandas estudiantiles.

Así como intervino el gobierno mexiquense en el desbordamiento del Río La Coyotera, sería bueno que también participara y escuchara los reclamos de alumnos, a través de la Secretaría de Educación, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel.

De entrada, el Gobierno de Huixquilucan afirma que coadyuvará en las investigaciones que sean necesarias para determinar o deslindar las responsabilidades de ley y reitera su compromiso de mantener un territorio tranquilo y en paz.

También la administración encabezada por Romina Contreras iniciará una investigación ante la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.

Cabe resaltar que la intervención de la policía municipal fue a petición de las autoridades escolares del Conalep, por lo que inmediatamente los oficiales municipales se trasladaron al sitio para asistir a las autoridades educativas; sin embargo, en el exterior, las unidades y los elementos fueron agredidos con piedras y golpes.

Se detuvo a tres jóvenes identificados como “Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N”, quienes fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes en Tlalnepantla, por el delito de lesiones y daños a los bienes.

El gobierno municipal señala que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la que determine las responsabilidades, conforme a la ley.

Es de resaltar que los propios alumnos señalan que la escuela opera como centro penitenciario, además de cobrar 15 pesos por usar los baños… y a ciertas horas. Lo que denuncian los estudiantes es muy grave.

El gobierno de Romina Contreras estableció comunicación con las autoridades de la Secretaría de Educación del Edomex, a efecto de que atiendan, de manera inmediata, las denuncias y quejas realizadas por varios meses, por estudiantes y padres de familia respecto a la conducción de este plantel educativo, toda vez que pertenece al sistema estatal, lo que había derivado en la solicitud de la remoción de la dirección del mismo.

Por si no lo saben, hace apenas 7 meses, en noviembre del año pasado, la presidenta municipal Romina Contreras entregó cincuenta pupitres y dirigió la rehabilitación integral de la infraestructura en el Conalep 198 “Huixquilucan” de San Juan Bautista, esto en el marco del programa “Acción por la Educación”.

Si el origen de la molestia estudiantil es la directora, Yazmín Lizbeth Vargas González, ¿por qué no removerla y asunto concluido? Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, tiene la palabra.