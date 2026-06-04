NACIONAL
Gobierno del Edomex debe intervenir en el caso Conalep de Huixquilucan
La Secretaría de Educación, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, debe atender las demandas estudiantiles para solucionar el conflicto
TOM ROMA
En los sangrientos hechos ocurridos en el Conalep de Huixquilucan, es innegable que el Gobierno del Estado de México debe intervenir para darle solución a las demandas estudiantiles.
Así como intervino el gobierno mexiquense en el desbordamiento del Río La Coyotera, sería bueno que también participara y escuchara los reclamos de alumnos, a través de la Secretaría de Educación, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel.
De entrada, el Gobierno de Huixquilucan afirma que coadyuvará en las investigaciones que sean necesarias para determinar o deslindar las responsabilidades de ley y reitera su compromiso de mantener un territorio tranquilo y en paz.
También la administración encabezada por Romina Contreras iniciará una investigación ante la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.
Cabe resaltar que la intervención de la policía municipal fue a petición de las autoridades escolares del Conalep, por lo que inmediatamente los oficiales municipales se trasladaron al sitio para asistir a las autoridades educativas; sin embargo, en el exterior, las unidades y los elementos fueron agredidos con piedras y golpes.
Se detuvo a tres jóvenes identificados como “Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N”, quienes fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes en Tlalnepantla, por el delito de lesiones y daños a los bienes.
El gobierno municipal señala que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la que determine las responsabilidades, conforme a la ley.
Es de resaltar que los propios alumnos señalan que la escuela opera como centro penitenciario, además de cobrar 15 pesos por usar los baños… y a ciertas horas. Lo que denuncian los estudiantes es muy grave.
El gobierno de Romina Contreras estableció comunicación con las autoridades de la Secretaría de Educación del Edomex, a efecto de que atiendan, de manera inmediata, las denuncias y quejas realizadas por varios meses, por estudiantes y padres de familia respecto a la conducción de este plantel educativo, toda vez que pertenece al sistema estatal, lo que había derivado en la solicitud de la remoción de la dirección del mismo.
Por si no lo saben, hace apenas 7 meses, en noviembre del año pasado, la presidenta municipal Romina Contreras entregó cincuenta pupitres y dirigió la rehabilitación integral de la infraestructura en el Conalep 198 “Huixquilucan” de San Juan Bautista, esto en el marco del programa “Acción por la Educación”.
Si el origen de la molestia estudiantil es la directora, Yazmín Lizbeth Vargas González, ¿por qué no removerla y asunto concluido? Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, tiene la palabra.
NACIONAL
Cae familiar de exfuncionarios del gobierno de Fernando Vilchis
¡Qué bonita familia la de Fragoso!
ALFREDO IBÁÑEZ
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y la Policía Metropolitana detienen a Misael “N”, alias “Borregas”, quien es investigado por delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo, entre otros.
La captura se realizó en el marco de la “Operación Restitución”.
¡QUÉ BONITA FAMILIA!
El detenido es hijo de Guillermo Fragoso Estévez, quien fuera director de Seguridad Pública y Tránsito en la administración del exalcalde de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras.
Asimismo, es hermano de Guillermo Fragoso, en contra de quien un juez federal, con sede en Nezahualcóyotl, giró una orden de aprehensión por su presunta relación con el grupo criminal La Chokiza. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Guillermo Fragoso, alias “El Memo”, compadre de Vilchis Contreras, fue su brazo derecho durante su administración, luego de financiar su campaña y desempeñarse como regidor durante la administración 2019-2021.
También asumió el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores 25 de Marzo y secretario general de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), este último grupo es señalado por actividades delictivas en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informa que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Misael “N”, alias “Borregas”, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec.
Misael “N” es identificado como integrante principal de las agrupaciones criminales con fachada de sindicatos autodenominadas “USON”, “25 de Marzo” y “Piperos de Ecatepec y Estado de México”.
Fue ingresado al penal de Chiconautla, a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.
NACIONAL
Hay que sacar adelante al barrio: Ale Rojo
La alcaldesa de la Cuauhtémoc entrega mejoras en el mercado de Tepito * Después de más de 30 años, fue rehabilitada una techumbre en el Mercado 36 Unidad Varios * Los trabajos consistieron en la instalación de nuevas láminas, luminarias y mejoras al entorno para locatarios y familias de la zona
EL TOPO
“Hay que sacar adelante al barrio”, expresa la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante la entrega de trabajos de rehabilitación en el Mercado 36 Unidad Varios, en Tepito, donde locatarias y locatarios le señalaron que una techumbre en el lugar llevaba más de 30 años deteriorada, con goteras y condiciones que afectaban diariamente a quienes trabajan y realizan compras en la zona.
Acompañada por comerciantes, vecinas y vecinos del llamado barrio bravo -y portando una playera con la leyenda “Tepito es chido”-, la alcaldesa recorre el mercado, convive con familias de la zona y escucha testimonios de personas que durante años solicitaron la rehabilitación de este espacio sin obtener respuesta.
Estos trabajos incluyeron la instalación de más de 80 láminas de plastiteja en una superficie superior a 200 metros cuadrados, además de 30 nuevas luminarias para mejorar las condiciones del mercado y brindar mayor seguridad a quienes diariamente acuden a este punto de encuentro comercial.
Durante su mensaje, Ale Rojo de la Vega señala que una de las prioridades de su gobierno ha sido recuperar espacios públicos abandonados y dignificar lugares donde miles de personas trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias.
“Es impensable no poder dignificar el espacio donde uno pasa la mayor parte de sus días”, añade.
La alcaldesa destaca que muchas de las acciones impulsadas por la demarcación han sido posibles gracias al trabajo coordinado con vecinas, vecinos y alianzas con sociedad civil e iniciativa privada, ante las limitaciones presupuestales que enfrentan las alcaldías.
Desde el arranque de la administración, la alcaldía Cuauhtémoc ha intervenido 68 espacios públicos a través del programa Renace Cuauhtémoc, entre parques, plazas, deportivos, calles, banquetas y mercados públicos en las 33 colonias de la demarcación.
Locatarias y locatarios agradecieron la rehabilitación del mercado y reconocieron que durante décadas el espacio permaneció en malas condiciones, especialmente en temporada de lluvias y calor.
Rojo de la Vega reitera que continuará realizando intervenciones para mejorar mercados, espacios públicos y entornos comunitarios en distintas zonas de la demarcación.
NACIONAL
Raciel Pérez, con mano firme para combatir la escasez de agua
El alcalde da continuidad a la entrega de tinacos y cisternas en Los Reyes Iztacala en beneficio de mil 500 personas * En Tlalnepantla se lleva a cabo la quinta entrega de apoyos para el almacenamiento de agua potable, en el marco de una estrategia integral que combina medidas preventivas inmediatas con inversión hidráulica a largo plazo
EL TOPO
Con el objetivo firme de combatir la escasez de agua, el presidente Raciel Pérez Cruz encabeza la quinta entrega de tinacos y cisternas en el fraccionamiento Los Reyes Iztacala.
Este programa de apoyo social busca dotar a las familias de la infraestructura necesaria para asegurar el almacenamiento del vital líquido en los hogares y así garantizar el bienestar y la tranquilidad de las y los ciudadanos de esta comunidad.
Durante el evento, el alcalde destaca que la entrega de estos contenedores forma parte de una política integral enfocada en la cultura de la prevención del agua.
Esta acción representa una medida inmediata y emergente para que la población no carezca del recurso en su día a día, permitiendo mitigar el impacto de las temporadas de estiaje y los recortes en el suministro general que padece la región.
Asimismo, enfatiza que este esfuerzo preventivo no es una acción aislada, sino que se complementa de manera estratégica con una importante inversión en infraestructura hidráulica en todo Tlalnepantla.
El gobierno local mantiene un plan de trabajo permanente que incluye la perforación y equipamiento de nuevos pozos, así como la rehabilitación de la red de distribución y garantiza soluciones de fondo para el abasto del municipio.
Las autoridades municipales reiteran su compromiso con la ciudadanía de seguir implementando programas que atiendan de manera prioritaria las necesidades más urgentes de la población, haciendo un llamado conjunto a la comunidad para hacer un uso responsable y eficiente del agua almacenada.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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