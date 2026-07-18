“Zully” Aguirre ahonda pugna entre PT y Morena

La segunda regidora de Tlalnepantla, Edomex, le pega al partido guinda y sale regañada * El alcalde Raciel Pérez se muestra sorprendido y toma el hecho como traición

ILDEFONSO LÓPEZ

El ímpetu de la segunda regidora del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, María del Rosario Aguirre, mejor conocida como “Zully”, volvió a abrir la pugna entre el Partido del Trabajo y Morena.

Y es que a “Zully” Aguirre, del PT, se le ocurrió dar un mensaje ante cientos de simpatizantes en un evento de dicho partido, donde aseguró que Morena les quiere “dar en la madre”.

“Yo sí les digo a todos mis compañeros, no nos dejemos, Morena quiere darnos en la madre, y el que quiera trabajo va a defender a su municipio, no tengamos miedo, no pasará nada”, apunta María del Rosario Aguirre ante la mirada incrédula de los líderes que estaban en el evento.

“No me da miedo irme sola, no me da miedo, y si soy una piedra en el zapato, pues vamos a defender los derechos del ciudadano, los derechos son a nivel municipal”, añade.

Tras el discurso de la segunda regidora de Tlalnepantla por el PT, dirigentes del mismo le pidieron no volver a decir nada en contra de Morena, pues la relación de ambos partidos en el Estado de México es buena.

Incluso ese discurso llegó a oídos del actual alcalde Raciel Pérez Cruz, quien se mostró sorprendido, pues tomó esas palabras como traición, pues la misma “Zully” le debe mucho en su caminar por esa entidad mexiquense.

De igual manera se sabe que Reginaldo Sandoval Flores, quien llevas las riendas del Partido del Trabajo en el Estado de México, le pidió a “Zully” no volver a meter a Morena en sus discursos en negativo, pues en esa entidad llevan una buena relación.

Ahora, miembros de Morena en la entidad mexiquense pidieron se haga una investigación a fondo del trabajo de Rosario Aguirre, conocida como “Zully”, pues señalan que lleva muchos años en la zona con el PT y acusan “cacicazgo familiar”, pues según en redes han señalado que tienen en la nómina desde sus hijos hasta su nieta, quienes han bloqueado el crecimiento del PT en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.