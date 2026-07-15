“De la patada” la política

El alto perfil de los enlistados está revestido de alta popularidad por ser políticos de “mucho renombre” * Como si ya quisieran coronarse, encabezan la lista Víctor Rodríguez Padilla, Gerardo Fernández Noroña, Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio

EMMA ESPÍNDOLA

Pasada la euforia futbolera en el país, aparece la indignación en contra de políticos que se comportan de la “patada”.

Los primeros lugares están altamente disputados.

Como si quisieran coronarse con alto grado de impopularidad, liderando figuran Víctor Rodríguez Padilla, Gerardo Fernández Noroña, Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio.

Ellos son las principales figuras en la alineación, pero hay destacados suplentes en la banca que ya tuvieron sus momentos de “gloria”.

VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA

Líder del momento en la alineación es quien fuera director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien la doctora Claudia Sheinbaum Pardo lo nombró para sustituir a Octavio Romero Oropeza, quien pasó al Infonavit.

La designación fue anunciada el lunes 26 de agosto de 2024.

Pero no vaya usted a creer, lector-lectora, que se trata de un “pelagatos” como coloquialmente se dice. Es físico y maestro en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta, además, con un doctorado en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia. Es posdoctorado en el Instituto de Economía y Política de la Energía, Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, Quebec, Canadá.

También se ha desempeñado como profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de las Américas en California, y universidades en Bolivia y Colombia.

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, la Cátedra especial Mariano Hernández Barrenechea y Odón de Buen y tiene la Medalla Gabino Barreda en la UNAM.

Pero ahora este ilustre científico está en prisión preventiva y se le negó la prisión domiciliaria por riesgo de que quiera fugarse, aunque finalmente fue liberado y seguirá su proceso en libertad.

Está denunciado por los delitos de violencia familiar y vicaria en agravio de su esposa y su hija menor de edad.

La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual, institucional, simbólica y estructural ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género.

Impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

A su vez Gerardo Fernández Noroña fue declarado culpable y sancionado por violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) determina que sus declaraciones desacreditaron y demeritaron la gestión y la imagen pública de la servidora pública.

Las sanciones dictadas en su contra incluyen: Inscripción en el padrón del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Y para el especialista en estridencia y tácticas mediáticas, el senador está sujeto a medidas de reparación como la orden para borrar publicaciones ofensivas en redes sociales y la emisión de una disculpa pública.

Que el expresidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores lo haga, no parece fácil y menos si la ordenanza es archivada por la autoridad y no se le obliga a cumplirla.

CUAUHTÉMOC BLANCO

Popular en sus épocas de gloria, que también estuvieron ligadas al escándalo y la controversia, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco pudo certificar que ahora su fama tiene un origen diferente al fútbol.

Al arribar al Estadio Azteca pudo comprobar que el aplauso fue sustituido por el repudio. Prueba de ello es que la costosa camioneta (con valor superior a los 4 millones de pesos por el blindaje), en que se traslada, fue pintarrajeada.

Gritos, insultos de ratero, corrupto, delincuente y otras linduras más, le hicieron ver que su reputación ya no es la de un ídolo.

Sobre él pesan acusaciones populares de violador, de haber aparecido en fotografías con miembros de bandas delictivas y de manejo inadecuado del presupuesto en su cargo de gobernador del estado de Morelos.

En febrero de 2025, la Fiscalía del estado de Morelos presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra del exgobernador y actual diputado federal, derivado de una denuncia por presunta violencia sexual interpuesta por un familiar.

Mientras en la cancha Gilberto Mora (el joven maravilla popularmente llamado Morita) es aclamado, el Cuau es repudiado por la afición.

FÉLIX SALGADO MACEDONIO

Senador de la República, Félix Salgado Macedonio enfrenta múltiples acusaciones penales y señalamientos públicos por presunto abuso sexual y violación.

El legislador y político de Morena ha sido centro de fuertes críticas por parte de colectivos feministas y partidos políticos opositores.

Las principales acusaciones en su contra incluyen: Denuncias por violación. Se han documentado al menos tres casos formales de mujeres que lo han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

Una de las acusaciones data de 1998, cuyo caso fue desestimado por prescripción legal; otra corresponde a una extrabajadora de un medio de comunicación que él dirigía y que fue documentada en una investigación.

Ahora empeñado en buscar ser candidato a la gubernatura para ocupar el cargo que actualmente ocupa su hija Evelyn, enfrenta reacciones por las denuncias y se le retire de cargos públicos.

Aunque el político guerrerense ha negado rotundamente los cargos, argumentando que se trata de motivaciones políticas para afectar su trayectoria y la de su partido, los expedientes permanecen en la Fiscalía General del Estado de Guerrero

En México, los políticos acusados de violencia de género son sancionados a través del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al 10 de marzo de 2026, el registro contabiliza 476 expedientes sancionadores (correspondientes a 432 personas distintas, en su mayoría hombres) por obstaculizar o violentar los derechos políticos de las mujeres.

Y AÚN HAY MÁS…

Entre otros políticos cuya aureola ha sido despojada del brillo que les ufanaba, se incluyen David Monreal, gobernador de Zacatecas, quien fue señalado durante el proceso electoral de 2021 por un presunto tocamiento indebido hacia una candidata, un caso que marcó el debate público.

Saúl Huerta, exdiputado federal quien fue desaforado en 2021 y sentenciado a 22 años de prisión por abuso sexual de un menor, falleciendo en reclusión.

A Benjamín Saúl Huerta Corona, quien buscaba la reelección como diputado de Puebla, le saltaron las delaciones que lo colocaron en la polémica por señalamientos de esa índole.

También está en la lista Noé Castañón Ramírez, quien luego de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2019 e incorporarse a Movimiento Ciudadano (MC) fue nombrado vicepresidente del Senado.

Llegó con un vasto legado de acusaciones desde el 2016 por presunta violencia intrafamiliar interpuesta por su exesposa Mayte López García, quien hizo público el caso contra el legislador por “usar su poder para no permitirle acercamiento con sus tres hijos y violentarla institucionalmente”.

Castañón Ramírez fue protegido por funcionarios públicos de Chiapas, al ser acusado de golpear a su mujer y ejercer falsedad al declarar que ella maltrataba a los niños, por lo que se los quitó de manera violenta y luego los trasladó ilegalmente de ciudad.

Zeferino García Jerónimo, el diputado migrante por Oaxaca, fue denunciado directamente ante la Presidenta Sheinbaum Pardo, a mediados de 2026.

Claramente quedaron establecidas las acusaciones por graves conductas de acoso, abuso de poder y violencia contra mujeres migrantes y trabajadoras.

Como podrá verse, el alto perfil de los enlistados está revestido de alta popularidad por ser políticos de la “patada”.