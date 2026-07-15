SILENCIO ROTO
“De la patada” la política
El alto perfil de los enlistados está revestido de alta popularidad por ser políticos de “mucho renombre” * Como si ya quisieran coronarse, encabezan la lista Víctor Rodríguez Padilla, Gerardo Fernández Noroña, Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio
EMMA ESPÍNDOLA
Pasada la euforia futbolera en el país, aparece la indignación en contra de políticos que se comportan de la “patada”.
Los primeros lugares están altamente disputados.
Como si quisieran coronarse con alto grado de impopularidad, liderando figuran Víctor Rodríguez Padilla, Gerardo Fernández Noroña, Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio.
Ellos son las principales figuras en la alineación, pero hay destacados suplentes en la banca que ya tuvieron sus momentos de “gloria”.
VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA
Líder del momento en la alineación es quien fuera director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien la doctora Claudia Sheinbaum Pardo lo nombró para sustituir a Octavio Romero Oropeza, quien pasó al Infonavit.
La designación fue anunciada el lunes 26 de agosto de 2024.
Pero no vaya usted a creer, lector-lectora, que se trata de un “pelagatos” como coloquialmente se dice. Es físico y maestro en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cuenta, además, con un doctorado en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia. Es posdoctorado en el Instituto de Economía y Política de la Energía, Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, Quebec, Canadá.
También se ha desempeñado como profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de las Américas en California, y universidades en Bolivia y Colombia.
Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, la Cátedra especial Mariano Hernández Barrenechea y Odón de Buen y tiene la Medalla Gabino Barreda en la UNAM.
Pero ahora este ilustre científico está en prisión preventiva y se le negó la prisión domiciliaria por riesgo de que quiera fugarse, aunque finalmente fue liberado y seguirá su proceso en libertad.
Está denunciado por los delitos de violencia familiar y vicaria en agravio de su esposa y su hija menor de edad.
La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual, institucional, simbólica y estructural ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género.
Impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico.
GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA
A su vez Gerardo Fernández Noroña fue declarado culpable y sancionado por violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) determina que sus declaraciones desacreditaron y demeritaron la gestión y la imagen pública de la servidora pública.
Las sanciones dictadas en su contra incluyen: Inscripción en el padrón del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Y para el especialista en estridencia y tácticas mediáticas, el senador está sujeto a medidas de reparación como la orden para borrar publicaciones ofensivas en redes sociales y la emisión de una disculpa pública.
Que el expresidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores lo haga, no parece fácil y menos si la ordenanza es archivada por la autoridad y no se le obliga a cumplirla.
CUAUHTÉMOC BLANCO
Popular en sus épocas de gloria, que también estuvieron ligadas al escándalo y la controversia, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco pudo certificar que ahora su fama tiene un origen diferente al fútbol.
Al arribar al Estadio Azteca pudo comprobar que el aplauso fue sustituido por el repudio. Prueba de ello es que la costosa camioneta (con valor superior a los 4 millones de pesos por el blindaje), en que se traslada, fue pintarrajeada.
Gritos, insultos de ratero, corrupto, delincuente y otras linduras más, le hicieron ver que su reputación ya no es la de un ídolo.
Sobre él pesan acusaciones populares de violador, de haber aparecido en fotografías con miembros de bandas delictivas y de manejo inadecuado del presupuesto en su cargo de gobernador del estado de Morelos.
En febrero de 2025, la Fiscalía del estado de Morelos presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra del exgobernador y actual diputado federal, derivado de una denuncia por presunta violencia sexual interpuesta por un familiar.
Mientras en la cancha Gilberto Mora (el joven maravilla popularmente llamado Morita) es aclamado, el Cuau es repudiado por la afición.
FÉLIX SALGADO MACEDONIO
Senador de la República, Félix Salgado Macedonio enfrenta múltiples acusaciones penales y señalamientos públicos por presunto abuso sexual y violación.
El legislador y político de Morena ha sido centro de fuertes críticas por parte de colectivos feministas y partidos políticos opositores.
Las principales acusaciones en su contra incluyen: Denuncias por violación. Se han documentado al menos tres casos formales de mujeres que lo han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.
Una de las acusaciones data de 1998, cuyo caso fue desestimado por prescripción legal; otra corresponde a una extrabajadora de un medio de comunicación que él dirigía y que fue documentada en una investigación.
Ahora empeñado en buscar ser candidato a la gubernatura para ocupar el cargo que actualmente ocupa su hija Evelyn, enfrenta reacciones por las denuncias y se le retire de cargos públicos.
Aunque el político guerrerense ha negado rotundamente los cargos, argumentando que se trata de motivaciones políticas para afectar su trayectoria y la de su partido, los expedientes permanecen en la Fiscalía General del Estado de Guerrero
En México, los políticos acusados de violencia de género son sancionados a través del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al 10 de marzo de 2026, el registro contabiliza 476 expedientes sancionadores (correspondientes a 432 personas distintas, en su mayoría hombres) por obstaculizar o violentar los derechos políticos de las mujeres.
Y AÚN HAY MÁS…
Entre otros políticos cuya aureola ha sido despojada del brillo que les ufanaba, se incluyen David Monreal, gobernador de Zacatecas, quien fue señalado durante el proceso electoral de 2021 por un presunto tocamiento indebido hacia una candidata, un caso que marcó el debate público.
Saúl Huerta, exdiputado federal quien fue desaforado en 2021 y sentenciado a 22 años de prisión por abuso sexual de un menor, falleciendo en reclusión.
A Benjamín Saúl Huerta Corona, quien buscaba la reelección como diputado de Puebla, le saltaron las delaciones que lo colocaron en la polémica por señalamientos de esa índole.
También está en la lista Noé Castañón Ramírez, quien luego de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2019 e incorporarse a Movimiento Ciudadano (MC) fue nombrado vicepresidente del Senado.
Llegó con un vasto legado de acusaciones desde el 2016 por presunta violencia intrafamiliar interpuesta por su exesposa Mayte López García, quien hizo público el caso contra el legislador por “usar su poder para no permitirle acercamiento con sus tres hijos y violentarla institucionalmente”.
Castañón Ramírez fue protegido por funcionarios públicos de Chiapas, al ser acusado de golpear a su mujer y ejercer falsedad al declarar que ella maltrataba a los niños, por lo que se los quitó de manera violenta y luego los trasladó ilegalmente de ciudad.
Zeferino García Jerónimo, el diputado migrante por Oaxaca, fue denunciado directamente ante la Presidenta Sheinbaum Pardo, a mediados de 2026.
Claramente quedaron establecidas las acusaciones por graves conductas de acoso, abuso de poder y violencia contra mujeres migrantes y trabajadoras.
Como podrá verse, el alto perfil de los enlistados está revestido de alta popularidad por ser políticos de la “patada”.
SILENCIO ROTO
Fidel Velázquez, en el olvido
Euforia transitoria, ingratitud vigente * Sumisos y serviles con el régimen en turno, permanecieron mudos el día 21 de junio en que se cumplieron 29 años del fallecimiento del que ha sido catalogado como un inmenso dirigente obrero
EMMA ESPÍNDOLA
Al margen de las populares manifestaciones de júbilo, provocadas por el ambiente futbolero que invade a México, aparece la otra cara de la moneda: el olvido.
Convertidos casi en héroes nacionales, los jugadores que disputan la posesión de una pelota en las canchas deportivas provocan la felicidad de millones de aficionados que por momentos se olvidan de sus angustias.
Es el tiempo ideal para glorificar a quienes conquistan el sueño de haber llegado a un quinto partido.
Son ellos quienes acaparan la atención y el júbilo del instante preciso para subirse a un pedestal.
La oncena tricolor, finalmente no hizo algo sobresaliente y quedó su actuación como lo ha sido en anteriores certámenes deportivos. Fin al sueño de llegar a cuartos de final, rasguñó la gloria y volvió a su TRIste realidad.
Al final llegó la frustración de no alcanzar la meta de verse como integrantes de la privilegiada lista de ser monarcas, una ilusión que se aumentó con el paso de los juegos y de los días.
Prácticamente esos deportistas de alto rendimiento se convirtieron en la medicina que alivia, momentáneamente, todos los padecimientos populares.
Ganadores y perdedores habrán de ser recordados por las anotaciones realizadas… y también por los que fallaron.
Mas su trascendencia no irá más allá de modificar su estándar social, económico y cultural que marcará el rumbo personal y el de sus familias, porque el colectivo no está en su interés.
FIDEL VELÁZQUEZ, UNA GRAN FIGURA
En cambio, si hay personajes que sin ese reconocimiento popular fueron factor de cambio en las estructuras de la sociedad.
En estos tiempos de convulsión política, económica y social, la figura de Fidel Velázquez ha sido archivada en el olvido.
Quienes en el pasado se desgañitaban aclamando la figura de Don Fidel y gozaron de posiciones de privilegio en las dirigencias obreras sin merecerlo, han enmudecido.
Incluso aquellos que lograron cargos de elección popular gracias al respaldo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ahora despotrican y critican al líder que los encumbró.
La conducta de quienes se inclinaban para reverenciarlo, lacayos en plenitud, ahora buscan métodos serviles para congraciarse con quienes ideológica y políticamente están ubicados en un plano diferente al pregonado durante décadas.
Sumisos y serviles con el régimen en turno, permanecieron mudos el día 21 de junio en que se cumplieron 29 años del fallecimiento del que ha sido catalogado como un inmenso dirigente obrero.
Quienes utilizan el nombre y la historia del máximo líder obrero para aferrarse a dirigencias sindicales, se arrodillan y exhiben humillantes conductas.
Apegados al proverbio popular: “El mal agradecido siempre olvida la mano que lo ayudó, pero la miseria le aclara la memoria”, transitan preocupados por garantizar su vigencia.
Velázquez Sánchez fue un hombre que dedicó su vida a la defensa de los trabajadores, a la construcción de instituciones sólidas y a la consolidación de la organización sindical más importante de México.
Entre las conquistas históricas alcanzadas en los derechos laborales, impulsó el sindicalismo organizado y fue un promotor de la jornada laboral de 40 horas con pago de 48, un estandarte que la CTM mantiene vigente en la agenda pública actual.
Durante su dirigencia en la central obrera, fomentó por décadas la estabilidad sin huelgas masivas, negociando directamente con el gobierno y el sector empresarial.
Impulsó la creación de viviendas para trabajadores, apoyando las bases de lo que hoy es el Infonavit.
Don Fidel Velázquez fue uno de los fundadores (en 1936) de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la central obrera más importante del país, que agrupó y organizó a millones de trabajadores.
Aportó una estabilidad política y social que atrajo inversión durante décadas.
Institucionalizó las revisiones anuales de los salarios mínimos y contractuales, buscando mejorar las condiciones de los trabajadores afiliados sin romper el equilibrio macroeconómico pactado con el gobierno.
Dio sustento y fortaleció a la legislación laboral, y mediante la representación de los trabajadores como representantes en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, influyó directamente en las políticas laborales y la defensa institucional de los derechos de los trabajadores organizados.
Entre los principales postulados que sostuvo y difundió a sus agremiados, dejó en claro que la fuerza de la CTM nace de sus trabajadores, de sus sindicatos y de la capacidad de construir unidad en torno a causas comunes.
Principalmente sentó la tesis de trabajar todos los días por una mayor justicia social, por el bienestar de las familias trabajadoras y por la grandeza de México.
Fidel Velázquez Sánchez (1900-1997) es un referente histórico en el sindicalismo mexicano.
Líder indiscutible de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) durante más de cinco décadas, fue una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX en el país.
La Confederación de Trabajadores de México fue concebida durante el régimen cardenista como la organización que centralizaría a todos los sindicatos del país y como pilar del Estado en su función de regular la política económica.
En 1979 recibió la medalla Belisario Domínguez otorgada por el Senado de República.
Pero a pesar de la legendaria lucha en la defensa de la clase trabajadora y de sus familias, al cumplirse casi tres décadas de su fallecimiento, su recuerdo fue escondido.
La ingratitud y el olvido quedaron registrados como pago al máximo dirigente que ha tenido el movimiento obrero organizado.
Y no es cuestión de quemar incienso o glorificar a un líder desaparecido, sino de ver y testificar que el egoísmo y el desdén han sido la retribución inmerecida para el formador de cuadros dirigentes de la clase trabajadora.
En tanto la afición desborda el ánimo durante una justa deportiva, la militancia sindicalista que alcanzó mejores estándares de vida optó por el mutismo.
Fidel Velázquez fue un punto de equilibrio para la estabilidad, un factor de unidad nacional y la paz social, pero pareciera que eso ya no es importante.
Y que quienes, como trepadores en su ambición personal, no sólo se apegan a la deslealtad y el desconocimiento de cómo y por quién fueron forjados, sino a la defensa de su interés personal.
Mas no es extraño que se ignore la relevancia de un personaje que entregó su vida a buscar el bienestar social, porque la miseria humana es tan grande que incluye la ingratitud.
Habrá quienes se desgarren las vestiduras para justificar que ahora son otros tiempos, pero que se ponga el saco el que crea que estas referencias están hechas a su medida.
SILENCIO ROTO
Escupir al cielo
Juzgar los errores ajenos o jactarse de la propia fortuna suele volverse en contra de quien lo hace * Hermanos, primas, vástagos, “hermanos” y una red de amistades de los descendientes de AMLO integran la lista que ejemplifica las contradicciones
EMMA ESPÍNDOLA
Inevitablemente, con esa aparición en la Mañanera del Pueblo, vinieron los recuerdos y las asociaciones.
El Pato “Merlín” y el ganso “Balín”.
Ambos ligados a presagios y sentencias que habrán de perdurar en la memoria de los mexicanos.
Una, la mascota popular del evento futbolero que invade a México, Estados Unidos y Canadá, pero que acapara la atención del orbe.
La otra, la imagen del vaticinador que con engaños y una sarta de ilusorias promesas, envileció a millones de incautos.
Presencia del humanismo fue la descripción presidencial del adivino “Merlín”.
Profeta del desastre, amo de la hipocresía, rey de la simulación y la falsedad, indican los hechos protagonizados por el ganso.
Ambos coincidentes en una descripción hecha en Palacio Nacional: Para que se conozca quién es la familia.
Así, de manera irremediable, viene la recapitulación de pasajes con la cínica actitud de quien no tuvo conjeturas, sino acciones que fortalecieron la crisis de credibilidad.
Los principales conflictos y controversias que han rodeado a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador se centran en acusaciones periodísticas y legales por presunto tráfico de influencias, enriquecimiento inexplicable y el estilo de vida de su círculo íntimo.
Corrupción, lujos y derroches que los alejan de la austeridad y fracasos políticos conforman la polémica que rodea a la familia de quien en el bolsillo sólo portaba 200 pesos.
En su oportunidad el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que las personas de clases medias son “aspiracionistas sin escrúpulos morales”.
Sin embargo, los hechos se encargaron de poner en el escaparate una dolorosa realidad.
Hermanos, primas, vástagos, “hermanos” y una red de amistades de sus descendientes, integran la lista que ejemplifica las contradicciones.
Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) enfrentó fuertes críticas por sus gastos en el extranjero y viajes de lujo cuando desempeñaba la Secretaría de Organización en Morena.
Además, investigaciones periodísticas han señalado a su círculo de amigos cercanos como Amílcar Olán, quien presuntamente obtuvo contratos gubernamentales millonarios y también estar vinculados a redes de “huachicol fiscal”.
José Ramón López Beltrán estuvo en el ojo del huracán con el escándalo conocido como la “Casa Gris”, una lujosa residencia en Houston, Texas, que pertenecía a un alto directivo de la empresa Baker Hughes, la cual tenía contratos millonarios con Pemex.
Gonzalo Alfonso López Beltrán, mejor conocido como “Bobby”, fue señalado en denuncias penales y administrativas que lo acusan de utilizar su posición como asesor para tráfico de influencias, corrupción y negligencia en el Tren Interoceánico.
Obra en la que hubo un accidente con 14 muertos, decenas de heridos y ahora se tiene que reconstruir.
El gobierno federal contempla una inversión de 62,000 millones de pesos para la reconstrucción de vías y un nuevo trazado para eliminar curvas peligrosas.
Jesús Ernesto López Gutiérrez, el menor de la dinastía, en constantes apariciones en antros y restaurantes de superlujo, donde un solo platillo cuesta lo que un obrero gana en tres o cuatro meses.
Los hermanos de López Obrador, quien pregonó tesis que fueron atropelladas por la realidad, no están fuera del torbellino.
Pío Lorenzo López Obrador fue exhibido en videos recibiendo sobres con dinero en efectivo en el año 2015, recursos que según los testimonios estaba destinado a financiar la operación y campañas de Morena en Chiapas.
José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno en Tabasco, adquirió 13 ranchos durante el sexenio de su hermano, sumando casi 2.7 millones de metros cuadrados.
Pagada con recursos alejados de los ingresos nominales que manifiesta, está la fortuna inmobiliaria y ganadera que presume.
Martín Jesús López Obrador también fue videograbado recibiendo dinero en efectivo de David León (exfuncionario de Chiapas), en un escándalo paralelo al de su hermano Pío, bajo el argumento de ser “aportaciones” políticas.
Tampoco pueden ignorarse a los “hermanos”, así admitidos públicamente, Adán Augusto López y Rubén Rocha Moya.
Ambos en serios aprietos por sus presuntas ligas con el crimen organizado y ser partícipes de eventos en los que, de acuerdo a las autoridades judiciales de Estados Unidos, llenan todos los requisitos para ser extraditados.
Mas las ilustraciones de nepotismo y tráfico de influencias alcanzaron dimensiones insospechadas.
En diciembre de 2020 se reveló que Felipa Obrador Olán, prima del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, era propietaria de una empresa contratista de Pemex, Litoral Laboratorios. La empresa había recibido contratos por más de 365 millones de pesos.
Pero López Obrador expresó: “No somos iguales, aunque se trate de familiares no va a haber corrupción”.
Como resultado, Pemex rescindió los contratos que tenía con Felipa Obrador, dado que AMLO había expresado que no podrían asignarse contratos a sus familiares.
Sin embargo, en noviembre de 2022 se reveló que la empresa Litoral Laboratorios, la cual es propiedad de Felipa Obrador, obtuvo un contrato con el ISSSTE.
Úrsula Salazar, sobrina de AMLO, no se quiso quedar fuera de los desenfrenos familiares y mediante audios se reveló que pedía moches en el Congreso de Tamaulipas.
Además, circuló profusamente un video en el que se le aprecia robando un celular a un diputado del PAN.
En fechas más recientes Manuela Obrador, la exdiputada y prima hermana de López Obrador, sin medir las consecuencias de la tensa relación que hay entre los gobiernos de México y Estados Unidos, calificó a Donald Trump como “asqueroso”.
Por cierto, AMLO no se cansó de negar que en el país hubiera producción de fentanilo.
El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado confiscar toneladas de fentanilo y precursores químicos en diversas entidades de la República Mexicana.
Obvio que esas operaciones forman parte de una estrategia gubernamental que es reconocida, aunque durante el sexenio pasado fueran negadas sospechosamente.
No hay duda de que la filosofía popular es una corriente y un enfoque de pensamiento que busca acercar el conocimiento filosófico a la vida cotidiana, apartándose de la especulación abstracta y el lenguaje hermético de la academia.
Es evidente que un refrán sintetiza las consecuencias de la soberbia, el orgullo y las críticas. Porque nos recuerdan que juzgar los errores ajenos o jactarse de la propia fortuna suele volverse en contra de quien lo hace.
“El que al cielo escupe, en la cara le cae”. Es el refrán principal y significa que criticar o burlarse de la desgracia ajena es un error, ya que tarde o temprano uno puede terminar pasando por la misma situación.
Ahora que el pato “Merlín” hizo su aparición en la máxima sede del poder, donde se dijo: Para que se conozca quién es la familia, el ganso no podía pasar inadvertido.
Y recordó el adagio: “Nunca escupas para arriba… que te puede caer”, porque advierte sobre la imprudencia de hablar con arrogancia, recordando que las circunstancias de la vida cambian y aquello que criticas hoy podría alcanzarte mañana.
SILENCIO ROTO
‘Fuego amigo’ por el ‘hueso’
Tras el banderazo de salida, comenzó el golpeteo y las descalificaciones en Morena * Los villanos de la política y cosas peores: Jorge Emilio González Martínez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Clara Brugada Molina, Salomón Jara, Rocío Nahle, Adrián Rubalcava Suárez, Laura Itzel Castillo Juárez…
EMMA ESPÍNDOLA
Apenas abrieron las puertas para quienes buscan una candidatura y los morenistas ya han puesto en práctica la rudeza que les caracteriza.
Tras el banderazo de salida, comenzó el golpeteo y las descalificaciones.
Quienes buscan un “hueso”, aplican lo más estilizado del amplio repertorio de mañas en las que son especialistas.
Los interesados fortalecen sus campañas, pero no para ganar el voto o las encuestas que podrían encumbrarlos, sino de ataques y desprestigio en contra de sus correligionarios que son sus adversarios y hasta sus enemigos.
De manera abierta, oculta o subterránea, movilizan grupos de presión y/o campañas en redes sociales para alimentarlas con mensajes para desprestigiar a sus competidores.
Aunque la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional busca conciliar intereses y convencer a los interesados, es más fuerte el deseo de lograr las candidaturas que se convierte en obsesión.
Ariadna Montiel y Citlalli Hernández se esfuerzan por enviar mensajes y señales de unidad, pero los hechos las rebasan.
Están en juego las candidaturas para gobernar 17 estados, 300 distritos electorales para diputado federal y casi 2 mil presidencias municipales, además las diputaciones locales que “engordan” la lista de aspirantes.
Con la simulación de nombrar coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación, prácticamente se está nominando a quienes virtualmente deben considerarse candidatos oficiales para buscar las gubernaturas.
La disputa es por Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
En la mayoría de esas entidades los gobernadores -que están por irse- buscan imponer a los sucesores. Empoderar a sus protegidos, aunque no sean los considerados por la dirigencia nacional.
En Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, coordinador único de Programas Federales, acusa a Ismael Burgueño (alcalde de Tijuana) de ser investigado por la FGR. El alcalde la emprende contra el senador Armando Ayala Robles.
Ansiosa la ex diputada local y federal Evangelina Moreno Guerra se lanza contra el munícipe Burgeño y Ayala Robles.
Baja California Sur vive una pelotera con la senadora Lucía Trasviña que se pelea con Christian Agúndez Gómez, Milena Quiroga Romero, Rubén Muñoz Álvarez y Manuel Cota Cárdenas.
Ahí es todos contra todos. Una lucha mortal en la que nadie cede espacios ni da concesiones.
En Campeche, contra que lo diga la dirigencia nacional de Morena, el candidato impulsado por la gobernadora Layda Sansores es Pablo Gutiérrez Lazarus.
El alcalde de Ciudad del Carmen fue impuesto como coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, perfilándose como el aspirante oficial.
Guerrero es una las entidades donde la batalla se torna cruenta, porque el senador Félix Salgado Macedonio lucha arduamente para suceder a su hija Evelyn, sin importarle la opinión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ni los estatutos de Morena que prohíbe el nepotismo.
Pero la senadora morenista Beatriz Mojica se lanza contra Esthela Damián, quien en apariencia tendrá la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, va con todo para enlodar a quien se pueda.
Las tierras michoacanas para nada viven en calma. El senador Raúl Morón, a quien se involucra como presunto involucrado en la muerte del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, nuevamente quiere ser el candidato.
Pero resulta que el fiscal Carlos Torres Piña ya pidió licencia para lanzarse y dejar entrever que es el candidato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El estado de Nuevo León hierve porque los senadores Judith Díaz y Waldo Fernández, la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, y Andrés Mijes Lovera, actual alcalde de General Escobedo, andan enloquecidos por ser postulados.
Pero también está Clara Luz Flores Carrales, quien dejó su cargo en la Secretaría de Gobernación como directora de Asuntos Religiosos para buscar la nominación.
Mas no puede dejarse fuera a Mariana Rodríguez, quien -aunque no es militante de Morena- busca ser impuesta por su esposo, el gobernador Samuel García.
Caso similar al que se vive en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo está obligando al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para dejar en palacio estatal a su esposa, la senadora Ruth González.
Senadores, alcaldes, funcionarios federales y hasta fiscales ya comenzaron a dejar sus cargos para buscar una candidatura en las elecciones del próximo año.
En síntesis, las vísperas de la selección de candidatos es, como se dice coloquialmente, una cena de negros.
HISTORIAS
El Partido Verde Ecologista, propiedad del “Niño” Verde Jorge Emilio González Martínez, anda crecido. Aunque ya hizo el anuncio de ir en alianza con Morena y el PT en 16 estados, busca afanosamente imponer a la senadora Jasmín Bugarín como candidata a gobernar Nayarit. Y no está lejos de conseguirlo… Ha circulado profusamente la versión de que Estados Unidos quitó la visa al “iraní” José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, legislador a quien la senadora Lilly Téllez llama despectivamente “Changoleón”… Bonita, pero muy bonita, se dejó ver Clara Brugada barriendo céntrica y adoquinada calle del Centro Histórico.
Aunque ni por error o asomo haya hecho acto de presencia en las inundaciones que revelan la ineficiencia de los programas gubernamentales en los que teóricamente se invirtieron más de 3 mil millones de pesos. Bueno, dirían los mal pensados, eso si es que realmente se aplicaron y no se fueron a las cuentas y las bolsas de servidores públicos. Ah, eso sin tomar en cuenta que las fallas en el Tren Ligero se convirtieron en un espectáculo deplorable para los turistas internacionales y nacionales que padecieron la ineptitud de la jefa de Gobierno… Negro panorama el que hay en los estados de Oaxaca y Veracruz, donde siguen asesinado alcaldes y expresidentes municipales, ante la indiferencia del gobernador Salomón Jara. En tanto que Rocío Nahle enfrenta el asesinato, los secuestros y saqueos en casas particulares de periodistas. Pero no pasa nada, ella sigue tan campante como cuando se demuestra el enorme fracaso que tuvo como secretaria de Energía. Total, lo más importante es que los business sigan redituando… Adrián Rubalcava Suárez, director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), sigue acumulando un sinfín de problemas, como inundaciones, accidentes, encharcamientos, filtraciones de agua, interrupción de corridas de los vagones y otras linduras.
Mucho tiempo permaneció sin dar la cara, y cuando decidió abrir la boca fue para soltar una sarta de sandeces que es mejor no comentar… Laura Itzel Castillo Juárez, presidente del Senado, será la nueva secretaria de las Mujeres. Hija del ingeniero Heberto Castillo tiene no un reto, sino una oportunidad de justificar y defender su trayectoria feminista, además de luchar por causas que ha pregonado a lo largo de su trayectoria en las filas de organizaciones de izquierda, aunque ahora debe velar por personas de su género que con enormes aspiraciones y derechos les han sido vulnerados.
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