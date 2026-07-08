Fidel Velázquez, en el olvido

Euforia transitoria, ingratitud vigente * Sumisos y serviles con el régimen en turno, permanecieron mudos el día 21 de junio en que se cumplieron 29 años del fallecimiento del que ha sido catalogado como un inmenso dirigente obrero

EMMA ESPÍNDOLA

Al margen de las populares manifestaciones de júbilo, provocadas por el ambiente futbolero que invade a México, aparece la otra cara de la moneda: el olvido.

Convertidos casi en héroes nacionales, los jugadores que disputan la posesión de una pelota en las canchas deportivas provocan la felicidad de millones de aficionados que por momentos se olvidan de sus angustias.

Es el tiempo ideal para glorificar a quienes conquistan el sueño de haber llegado a un quinto partido.

Son ellos quienes acaparan la atención y el júbilo del instante preciso para subirse a un pedestal.

La oncena tricolor, finalmente no hizo algo sobresaliente y quedó su actuación como lo ha sido en anteriores certámenes deportivos. Fin al sueño de llegar a cuartos de final, rasguñó la gloria y volvió a su TRIste realidad.

Al final llegó la frustración de no alcanzar la meta de verse como integrantes de la privilegiada lista de ser monarcas, una ilusión que se aumentó con el paso de los juegos y de los días.

Prácticamente esos deportistas de alto rendimiento se convirtieron en la medicina que alivia, momentáneamente, todos los padecimientos populares.

Ganadores y perdedores habrán de ser recordados por las anotaciones realizadas… y también por los que fallaron.

Mas su trascendencia no irá más allá de modificar su estándar social, económico y cultural que marcará el rumbo personal y el de sus familias, porque el colectivo no está en su interés.

FIDEL VELÁZQUEZ, UNA GRAN FIGURA

En cambio, si hay personajes que sin ese reconocimiento popular fueron factor de cambio en las estructuras de la sociedad.

En estos tiempos de convulsión política, económica y social, la figura de Fidel Velázquez ha sido archivada en el olvido.

Quienes en el pasado se desgañitaban aclamando la figura de Don Fidel y gozaron de posiciones de privilegio en las dirigencias obreras sin merecerlo, han enmudecido.

Incluso aquellos que lograron cargos de elección popular gracias al respaldo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ahora despotrican y critican al líder que los encumbró.

La conducta de quienes se inclinaban para reverenciarlo, lacayos en plenitud, ahora buscan métodos serviles para congraciarse con quienes ideológica y políticamente están ubicados en un plano diferente al pregonado durante décadas.

Sumisos y serviles con el régimen en turno, permanecieron mudos el día 21 de junio en que se cumplieron 29 años del fallecimiento del que ha sido catalogado como un inmenso dirigente obrero.

Quienes utilizan el nombre y la historia del máximo líder obrero para aferrarse a dirigencias sindicales, se arrodillan y exhiben humillantes conductas.

Apegados al proverbio popular: “El mal agradecido siempre olvida la mano que lo ayudó, pero la miseria le aclara la memoria”, transitan preocupados por garantizar su vigencia.

Velázquez Sánchez fue un hombre que dedicó su vida a la defensa de los trabajadores, a la construcción de instituciones sólidas y a la consolidación de la organización sindical más importante de México.

Entre las conquistas históricas alcanzadas en los derechos laborales, impulsó el sindicalismo organizado y fue un promotor de la jornada laboral de 40 horas con pago de 48, un estandarte que la CTM mantiene vigente en la agenda pública actual.

Durante su dirigencia en la central obrera, fomentó por décadas la estabilidad sin huelgas masivas, negociando directamente con el gobierno y el sector empresarial.

Impulsó la creación de viviendas para trabajadores, apoyando las bases de lo que hoy es el Infonavit.

Don Fidel Velázquez fue uno de los fundadores (en 1936) de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la central obrera más importante del país, que agrupó y organizó a millones de trabajadores.

Aportó una estabilidad política y social que atrajo inversión durante décadas.

Institucionalizó las revisiones anuales de los salarios mínimos y contractuales, buscando mejorar las condiciones de los trabajadores afiliados sin romper el equilibrio macroeconómico pactado con el gobierno.

Dio sustento y fortaleció a la legislación laboral, y mediante la representación de los trabajadores como representantes en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, influyó directamente en las políticas laborales y la defensa institucional de los derechos de los trabajadores organizados.

Entre los principales postulados que sostuvo y difundió a sus agremiados, dejó en claro que la fuerza de la CTM nace de sus trabajadores, de sus sindicatos y de la capacidad de construir unidad en torno a causas comunes.

Principalmente sentó la tesis de trabajar todos los días por una mayor justicia social, por el bienestar de las familias trabajadoras y por la grandeza de México.

Fidel Velázquez Sánchez (1900-1997) es un referente histórico en el sindicalismo mexicano.

Líder indiscutible de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) durante más de cinco décadas, fue una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX en el país.

La Confederación de Trabajadores de México fue concebida durante el régimen cardenista como la organización que centralizaría a todos los sindicatos del país y como pilar del Estado en su función de regular la política económica.

En 1979 recibió la medalla Belisario Domínguez otorgada por el Senado de República.

Pero a pesar de la legendaria lucha en la defensa de la clase trabajadora y de sus familias, al cumplirse casi tres décadas de su fallecimiento, su recuerdo fue escondido.

La ingratitud y el olvido quedaron registrados como pago al máximo dirigente que ha tenido el movimiento obrero organizado.

Y no es cuestión de quemar incienso o glorificar a un líder desaparecido, sino de ver y testificar que el egoísmo y el desdén han sido la retribución inmerecida para el formador de cuadros dirigentes de la clase trabajadora.

En tanto la afición desborda el ánimo durante una justa deportiva, la militancia sindicalista que alcanzó mejores estándares de vida optó por el mutismo.

Fidel Velázquez fue un punto de equilibrio para la estabilidad, un factor de unidad nacional y la paz social, pero pareciera que eso ya no es importante.

Y que quienes, como trepadores en su ambición personal, no sólo se apegan a la deslealtad y el desconocimiento de cómo y por quién fueron forjados, sino a la defensa de su interés personal.

Mas no es extraño que se ignore la relevancia de un personaje que entregó su vida a buscar el bienestar social, porque la miseria humana es tan grande que incluye la ingratitud.

Habrá quienes se desgarren las vestiduras para justificar que ahora son otros tiempos, pero que se ponga el saco el que crea que estas referencias están hechas a su medida.