Romina Contreras y Enrique Vargas, solidarios con el joven fallecido de Huixquilucan durante los festejos en el Ángel

La alcaldesa está atenta a cualquier solicitud que realicen sus familiares * El vicecoordinador de los senadores panistas ofrece cubrir los gastos funerarios del joven que murió durante los festejos en Paseo de la Reforma

EL TOPO

Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan, Estado de México, lamenta el fallecimiento del joven, residente del municipio, que perdió la vida durante las celebraciones del triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador, en el Ángel de la Independencia.

Luego de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmara que el joven, quien se convirtió en la cuarta víctima de los festejos, fue identificado como un vecino del municipio de Huixquilucan, la presidenta municipal manifestó sus condolencias a los familiares y amigos.

A través de sus redes sociales, Romina Contreras, también externó su disposición en apoyar a la familia del aficionado, en lo que necesite.

“Ante el lamentable deceso de un aficionado de futbol de nuestro municipio y quien habría fallecido en el marco de las celebraciones que se llevaron a cabo este martes en la Ciudad de México, expreso mi solidaridad y más sentido pésame a su familia y amigos, y manifiesto mi disposición y la de mi gobierno para apoyarlos en lo que requieran”, añade.

“Estoy atenta a cualquier solicitud que realicen sus familiares. ¡Cuentan con nosotros!”, agrega.

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, ofreció cubrir los gastos funerarios del joven que murió en el Ángel de la Independencia.

Luego de que autoridades de la Ciudad de México confirmaran que el joven falleció era residente del municipio de Huixquilucan, el senador Vargas del Villar ofreció cubrir los gastos funerarios.

En un corto mensaje a través de su cuenta de Facebook, el también expresidente municipal de Huixquilucan externó su disposición para apoyar a la familia del joven aficionado de futbol con los gastos funerarios.

“Estoy atento para brindar todo el apoyo y gastos funerarios a la familia del joven huixquiluquense fallecido el pasado martes en la noche en el marco de los festejos en el Ángel de la Independencia”.