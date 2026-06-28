¡García Harfuch, el apagafuegos!

Expande su influencia a Gobernación con el acuerdo de los transportistas * El titular de la SSPC fue requerido por los camioneros, hartos de la violencia en el país y de trabas burocráticas, y Omar sella una tregua de tres meses con el gremio

ILDEFONSO PEREYRA

Definitivamente Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es un hombre vital para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pacificar al país.

Pero no sólo eso, ahora el hombre fuerte del Gabinete de Seguridad es un apagafuegos al negociar las diversas problemáticas que surgen en todo el país.

Es increíble como el mundo se pone cuesta abajo para Omar García Harfuch, un funcionario de resultados y que ahora mismo parece ser tocado por un ángel.

Pocas cosas le salen mal al titular de la SSPC, requerido aquí, allá y acullá para resolver problemas, bloqueos y nudos marineros.

Y es que el miércoles 24 de junio pasado, el coordinador del Gabinete de Seguridad presidió una reunión con la asociación federal de transportistas, la Amotac, que amenazaba con condenar a la Ciudad de México a una nueva jornada de caos vial, con bloqueos en diferentes carreteras.

Tras una reunión de cuatro horas, la pasión y molestia de los camioneros se extinguió: Aceptaron un calendario de trabajo y bajaron el movimiento de la protesta.

DEMANDA AÑEJA DE AMOTAC

El enfado de Amotac venía de lejos y apunta a la misma fuente de otros males del país, la violencia.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encarga de la estadística delictiva de parte del gobierno federal, transportistas y camioneros sufren de media unos 21 robos al día, la mayoría robos violentos.

La misma Amotac denunció a finales del sexenio pasado el asesinato de 20 de sus agremiados en apenas un año.

La situación puso a los profesionales del transporte de carga en guerra con el Poder Ejecutivo, al que le exigen seguridad.

Por si lo anterior fuera poco, el gremio protesta igualmente por la cantidad de trabas para conseguir permisos, placas, etcétera.

Las reuniones se mantuvieron en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, que dirige Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Rodríguez cambió a Gobernación con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a Palacio Nacional, en octubre de 2024. Tras el cambio, sindicatos y colectivos, que habían mantenido un perfil bajo en años anteriores, elevaron la voz, caso del sindicato de la CNTE, que mantuvo un plantón de semanas en la capital y puso en jaque el máximo evento deportivo del mundo… y ahora los transportistas amenazaban con nuevos bloqueos.

Durante la reunión con la Amotac, sorprendió la ausencia de Rosa Icela Rodríguez y la presencia y protagonismo de Omar García Harfuch, un funcionario acostumbrado a informar de detenciones, operaciones policiales y decomisos de drogas.

En lugar de Rodríguez llegó César Yáñez, subsecretario de Gobernación, un escalón por debajo. Las fotos dicen más que mil palabras y se aprecia la jerarquía.

ACUERDO DE PAZ CON OMAR GARCÍA

En la reunión, las imágenes muestran a García Harfuch frente a frente con Rafael Ortiz Pacheco, “el Búfalo”, líder de los transportistas.

Ya con el acuerdo cerrado, estaban juntos Omar García Harfuch, “El Búfalo”, César Yáñez y el hijo del “Búfalo” a los costados.

Luego de dos reuniones con la Segob, en la tercera, la primera para Omar García, se logró llegar a un pacto, cuya caducidad es de tres meses.

“Si en tres meses no hay resultados, nos invitó a que volvamos nuevamente”, dijo el líder sindical, una referencia evidente a una posible vuelta a las barricadas.

“Les pido que, por favor, liberen la vía, no bloqueos, cuiden sus negocios, su vida y a la gente que los rodea”, añade.

Posteriormente habló el hombre fuerte del Gabinete de Seguridad, García Harfuch, que expresó que conocía a “Don Rafa” desde hace tiempo y que se compromete a echar a andar unas mesas de trabajo, “no de protocolo, de trabajo”, aclaró, “de acción inmediata”.

Las palabras de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana contrastaron con la confusión de las horas previas, las últimas del martes y las primeras del miércoles. Antes de que Omar García se involucrara, los paros iniciaron en carreteras de varios estados. Sólo un personaje y un hombre cercano a la Mandataria Sheinbaum Pardo apagó el fuego pasado el mediodía, del miércoles.

El trimestre que ahora empieza probará la validez de Omar García Harfuch, un funcionario que demuestra, por enésima vez, que tiene como prioridad pacificar al país… y lo demuestra con creces.