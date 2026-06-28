NACIONAL
¡García Harfuch, el apagafuegos!
Expande su influencia a Gobernación con el acuerdo de los transportistas * El titular de la SSPC fue requerido por los camioneros, hartos de la violencia en el país y de trabas burocráticas, y Omar sella una tregua de tres meses con el gremio
ILDEFONSO PEREYRA
Definitivamente Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es un hombre vital para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pacificar al país.
Pero no sólo eso, ahora el hombre fuerte del Gabinete de Seguridad es un apagafuegos al negociar las diversas problemáticas que surgen en todo el país.
Es increíble como el mundo se pone cuesta abajo para Omar García Harfuch, un funcionario de resultados y que ahora mismo parece ser tocado por un ángel.
Pocas cosas le salen mal al titular de la SSPC, requerido aquí, allá y acullá para resolver problemas, bloqueos y nudos marineros.
Y es que el miércoles 24 de junio pasado, el coordinador del Gabinete de Seguridad presidió una reunión con la asociación federal de transportistas, la Amotac, que amenazaba con condenar a la Ciudad de México a una nueva jornada de caos vial, con bloqueos en diferentes carreteras.
Tras una reunión de cuatro horas, la pasión y molestia de los camioneros se extinguió: Aceptaron un calendario de trabajo y bajaron el movimiento de la protesta.
DEMANDA AÑEJA DE AMOTAC
El enfado de Amotac venía de lejos y apunta a la misma fuente de otros males del país, la violencia.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encarga de la estadística delictiva de parte del gobierno federal, transportistas y camioneros sufren de media unos 21 robos al día, la mayoría robos violentos.
La misma Amotac denunció a finales del sexenio pasado el asesinato de 20 de sus agremiados en apenas un año.
La situación puso a los profesionales del transporte de carga en guerra con el Poder Ejecutivo, al que le exigen seguridad.
Por si lo anterior fuera poco, el gremio protesta igualmente por la cantidad de trabas para conseguir permisos, placas, etcétera.
Las reuniones se mantuvieron en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, que dirige Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Rodríguez cambió a Gobernación con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a Palacio Nacional, en octubre de 2024. Tras el cambio, sindicatos y colectivos, que habían mantenido un perfil bajo en años anteriores, elevaron la voz, caso del sindicato de la CNTE, que mantuvo un plantón de semanas en la capital y puso en jaque el máximo evento deportivo del mundo… y ahora los transportistas amenazaban con nuevos bloqueos.
Durante la reunión con la Amotac, sorprendió la ausencia de Rosa Icela Rodríguez y la presencia y protagonismo de Omar García Harfuch, un funcionario acostumbrado a informar de detenciones, operaciones policiales y decomisos de drogas.
En lugar de Rodríguez llegó César Yáñez, subsecretario de Gobernación, un escalón por debajo. Las fotos dicen más que mil palabras y se aprecia la jerarquía.
ACUERDO DE PAZ CON OMAR GARCÍA
En la reunión, las imágenes muestran a García Harfuch frente a frente con Rafael Ortiz Pacheco, “el Búfalo”, líder de los transportistas.
Ya con el acuerdo cerrado, estaban juntos Omar García Harfuch, “El Búfalo”, César Yáñez y el hijo del “Búfalo” a los costados.
Luego de dos reuniones con la Segob, en la tercera, la primera para Omar García, se logró llegar a un pacto, cuya caducidad es de tres meses.
“Si en tres meses no hay resultados, nos invitó a que volvamos nuevamente”, dijo el líder sindical, una referencia evidente a una posible vuelta a las barricadas.
“Les pido que, por favor, liberen la vía, no bloqueos, cuiden sus negocios, su vida y a la gente que los rodea”, añade.
Posteriormente habló el hombre fuerte del Gabinete de Seguridad, García Harfuch, que expresó que conocía a “Don Rafa” desde hace tiempo y que se compromete a echar a andar unas mesas de trabajo, “no de protocolo, de trabajo”, aclaró, “de acción inmediata”.
Las palabras de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana contrastaron con la confusión de las horas previas, las últimas del martes y las primeras del miércoles. Antes de que Omar García se involucrara, los paros iniciaron en carreteras de varios estados. Sólo un personaje y un hombre cercano a la Mandataria Sheinbaum Pardo apagó el fuego pasado el mediodía, del miércoles.
El trimestre que ahora empieza probará la validez de Omar García Harfuch, un funcionario que demuestra, por enésima vez, que tiene como prioridad pacificar al país… y lo demuestra con creces.
NACIONAL
¿Es Carmen Lilia Canturosas la nueva Maru Campos de Morena?
Especialistas en comunicación política observan similitudes entre esta estrategia y la que desarrolló durante varios años la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien consolidó una parte importante de su liderazgo proyectándose como una interlocutora constante con autoridades estadounidenses en temas económicos, fronterizos e institucionales
ILDEFONSO LÓPEZ
Las recientes reuniones de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, con funcionarios del Gobierno de Texas han comenzado a generar comparaciones en el ámbito político debido a la estrategia de comunicación que ha acompañado estos encuentros.
Durante las últimas semanas, la presidenta municipal ha difundido en sus redes sociales fotografías y mensajes sobre reuniones con autoridades del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), el comisionado de Agricultura y otros representantes del gobierno texano.
En las publicaciones se destacan temas relacionados con infraestructura fronteriza, comercio internacional, movilidad y cooperación binacional.
La agenda forma parte de la dinámica institucional que históricamente mantienen los gobiernos fronterizos con autoridades estadounidenses, particularmente en una ciudad como Nuevo Laredo, considerada el principal puerto terrestre para el comercio entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, la frecuencia con la que estos encuentros han sido comunicados ha despertado análisis sobre su impacto político.
Especialistas en comunicación política observan similitudes entre esta estrategia y la que desarrolló durante varios años la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien consolidó una parte importante de su liderazgo proyectándose como una interlocutora constante con autoridades estadounidenses en temas económicos, fronterizos e institucionales.
En el caso de Maru Campos, la relación con Estados Unidos se convirtió en uno de los elementos más visibles de su posicionamiento político en el norte del país. Analistas consideran que la agenda pública impulsada por Carmen Lilia presenta rasgos similares al colocar de manera recurrente la cooperación con Texas como uno de los principales componentes de su comunicación institucional.
Las publicaciones de la alcaldesa muestran reuniones con funcionarios estadounidenses en las que se abordan proyectos de infraestructura, logística, desarrollo económico y fortalecimiento de la relación binacional.
Estos contenidos han ocupado un espacio relevante dentro de la comunicación oficial del gobierno municipal durante las últimas semanas.
El contexto también ha llamado la atención. En meses recientes, la relación entre Tamaulipas y Estados Unidos ha adquirido mayor relevancia en la agenda pública; mientras tanto, el gobierno federal reitera que la conducción de la política exterior y de la relación institucional con gobiernos extranjeros corresponde a la Federación, conforme al marco constitucional.
En este escenario, la estrategia de comunicación de Carmen Lilia ha sido interpretada por algunos observadores como un esfuerzo por consolidar un perfil de liderazgo fronterizo a partir de la interlocución permanente con autoridades texanas.
La comparación con Maru Campos surge no por la similitud de cargos o circunstancias políticas, sino por el uso de una agenda binacional como herramienta de posicionamiento público.
En ambos casos, la relación institucional con autoridades estadounidenses ocupa un lugar relevante dentro de la narrativa comunicacional de sus respectivos gobiernos.
Hasta el momento, las reuniones difundidas por la alcaldesa han sido presentadas como parte de la cooperación permanente entre Nuevo Laredo y Texas en temas de interés común.
No obstante, la continuidad de esta estrategia ha colocado el tema en el debate político, donde diversos actores analizan el alcance que podría tener esta narrativa en la proyección pública de Carmen Lilia Canturosas dentro de Morena y en el contexto político de la frontera norte.
NACIONAL
Isaac Montoya, alcalde amigo de los estudiantes de nivel básico
En Naucalpan, Edomex, se consolida el apoyo a la educación con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina * Se rebasarán los 36 mil beneficiarios de más de 300 escuelas públicas, lo que es un acto de justicia social, expresa el presidente municipal
EL TOPO
Tras más de 20 días en que se inició la entrega de tarjetas de las Becas Rita Cetina en apoyo de uniformes y útiles escolares de educación primaria, en diversas sedes del municipio, encabezadas por el alcalde Isaac Montoya Márquez junto con la encargada de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Elizabeth Rocha Martínez, en Naucalpan se rebasarán los 36 mil beneficiarios de más de 300 escuelas públicas en el municipio.
En el Foro Felipe Villanueva del Parque Naucalli, el presidente municipal enfatiza -ante beneficiarios- que se trata de un programa federal impulsado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de apoyar la economía familiar de todas y todos los estudiantes de nivel básico.
El pasado 02 de junio se inició la entrega de más de 1,400 tarjetas de las Becas Rita Cetina a beneficiarios de los 40 barrios de Chimalpa.
Y en esta última entrega, en el Parque Naucalli, se dieron mil 835 tarjetas correspondientes a este programa federal impulsado por el Gobierno de México, en beneficio de más de 300 escuelas públicas de Naucalpan.
El alcalde destaca que gracias a este programa del bienestar se fortalece la economía familiar y generar mejores condiciones para que niñas y niños continúen su formación académica.
A través de 14 jornadas consecutivas de entrega de apoyos a estudiantes de educación básica en Naucalpan se fortalece el acceso y la permanencia de los alumnos en las aulas.
Subraya que este tipo de entregas y apoyos hoy son un derecho constitucional y que se llevan a cabo en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal para ayudar en momentos difíciles, desahogar gastos y contar con recursos o para adquirir útiles o uniformes escolares.
Luego de asegurar que este beneficio es universal, refiere que la entrega destinada para Naucalpan es de 36,439 tarjetas, las cuales van a beneficiar a 312 escuelas del municipio, lo que es reflejo del trabajo continuo entre los tres niveles de gobierno.
Los apoyos de este día fueron destinados a estudiantes de 12 planteles educativos ubicados en colonias como Los Laureles, Poetas Mexiquenses, La Cañada, Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, Ampliación San Esteban, La Olímpica, Olimpiada 68, Ampliación Olímpica, Minas Coyote, Minas Palacio e Izcalli Chamapa, entre otras.
Durante el evento, al que asistió el coordinador regional de la Secretaría de Bienestar en Naucalpan, Adrián Bernal Ubías, el presidente municipal reconoce y respalda las políticas públicas, tanto del Gobierno de México, como del Estado de México, que colocan a la educación como eje fundamental de la transformación social.
Además de la entrega de las tarjetas, las familias asistentes tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud como el programa Vive Saludable, mediante el cual niñas y niños que fueron detectados con problemas visuales podrán acudir a los centros de Salud Digna y Coppel para obtener lentes de manera gratuita.
Asimismo, se incorporó el programa Impulsando tu Salud, que lleva a cabo el Sistema Municipal DIF a través de una unidad móvil que acercó para ofrecer de manera gratuita consultas médicas, odontológicas, psicológicas, nutricionales, servicios de optometría y aplicación de vacunas.
NACIONAL
Gobiernos anteriores ordeñaban el Cutzamala para hacer “jugoso” negocio con el agua: Azucena Cisneros
La alcaldesa de Ecatepec muestra mano firme en el combate al robo del vital líquido y ya desmanteló más de 100 tomas clandestinas * Administraciones pasadas se hicieron los “occisos” ante grupos delictivos que “ordeñaban” al Sistema Cutzamala para vender el agua en pipas a la población
ALFREDO IBÁÑEZ
El gobierno de Ecatepec, Estado de México, combate el huachicoleo de agua y este año ha desmantelado más de 100 tomas clandestinas -algunas conectadas al propio Sistema Cutzamala-, de las que extraían ilegalmente el vital líquido para venderlo a través de pipas en esta localidad, municipios aledaños e incluso la Ciudad de México.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss reconoce que el Sistema Cutzamala era “ordeñado” por desconocidos para extraer de manera ilegal agua y ponerla a la venta, mientras que la población carecía de este recurso líquido.
Al ser cuestionada por periodistas sobre las tomas clandestinas en el Sistema Cutzamala, informó que “es un huachicoleo evidente, flagrante. Es decir, está el tubo principal y lo que hacen es que lo perforan. Entonces, al perforar, inyectan ahí mangueras que sacan de esa caja y lo que generan son líneas completamente ilegales (…), son tomas clandestinas que afectan y que además perjudican lo que es la línea general que viene del Cutzamala. Es muy grave lo que ha sucedido en Ecatepec”.
Cisneros Coss recuerda que la administración que preside emprendió diferentes acciones para combatir el robo de agua potable de la infraestructura hidráulica, entre ellas el operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, razón por la que 10 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.
Reitera que gobiernos anteriores fueron omisos ante este delito; sin embargo, la actual administración de Ecatepec trabaja para detener estas prácticas delictivas.
Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, destaca que mucha gente fue afectada por el robo del líquido y un sitio donde se ha combatido el huachicoleo es en el Sistema Maestro del Cutzamala, principalmente en las colonias Sagitario II, Polígonos y Media Luna.
Asimismo, señala que en una ocasión retiraron más de 10 kilómetros de manguera conectada a la línea principal.
“Es molesto porque a los ciudadanos de Ecatepec les vendían el agua en 80 pesos”, añade.
El titular de SAPASE expresa que realizan operativos de forma permanente, ya que es una instrucción de los gobiernos federal, estatal y municipal combatir y acabar con el huachicoleo del agua potable.
Es así como trabaja Azucena Cisneros en pro de los ecatepenses, por algo es calificada como “la alcaldesa combatiente del huachicoleo de agua”.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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