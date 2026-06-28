NACIONAL
Seguiremos caminando con los principios que nos dieron origen: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo: Marybel Villegas
Se declara lista para los nuevos tiempos de Quintana Roo, estado que ha caminado por más de 25 años * Llama a la unidad y refrenda su respaldo a la Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador y liderada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
CARMEN RACAR
Marybel Villegas Canché formalizó el viernes pasado su registro en el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para definir a la persona que encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.
Tras su registro, afirma que esta decisión representa uno de los pasos más importantes de su vida pública y refrenda su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias quintanarroenses.
“Hoy doy un paso muy importante en mi vida pública y en mi compromiso con Quintana Roo. Me registro en el proceso interno de Morena convencida de que los mejores años de nuestro estado todavía están por venir”, añade.
Villegas Canché destaca que llega a este proceso con la experiencia que le ha permitido conocer de cerca las necesidades de cada región del estado.
“Conozco Quintana Roo como la palma de mi mano. Vengo con la experiencia que me da haberlo caminado durante más de dos décadas de trabajo al lado del pueblo y con la convicción de seguir construyendo un Quintana Roo más justo, más seguro, con más oportunidades y con mejores condiciones de vida para todas y todos”, agrega.
La diputada federal con licencia agradece el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria política y asegura que la confianza de la ciudadanía representa la mayor responsabilidad que ha asumido.
“Agradezco profundamente a miles de mujeres y hombres que durante tantos años han caminado conmigo. Su confianza es mi mayor compromiso y la mayor responsabilidad que he asumido. Nunca les he fallado y nunca les voy a fallar”, afirmó.
Señala que durante años ha recorrido los municipios del estado escuchando directamente a la población, lo que le ha permitido conocer sus necesidades, sus aspiraciones y el potencial que tiene Quintana Roo para seguir creciendo con justicia, bienestar y prosperidad.
“Por eso estoy aquí: porque creo en la Transformación, porque creo en nuestro movimiento y porque creo firmemente que el pueblo siempre debe estar por encima de cualquier interés personal”, puntualiza.
Marybel Villegas reitera que continuará conduciéndose bajo los principios que dieron origen a Morena con la lucha iniciada por Andrés Manuel López Obrador y millones de mujeres y hombres.
“Seguiremos caminando con los principios que nos dieron origen: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, manifestó.
Reconoce el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reafirma su compromiso de contribuir al fortalecimiento del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.
Indica que este proceso interno debe desarrollarse con responsabilidad, respeto y unidad.
“La unidad no significa pensar igual, sino caminar hacia un mismo objetivo: que la Transformación siga llegando a cada familia, a cada colonia y a cada comunidad de nuestro estado”, expresa.
Villegas deja claro que su participación no responde a una aspiración personal, sino al compromiso de continuar sirviendo a la ciudadanía.
“Hoy no inicia un proyecto personal. Hoy reafirmo mi compromiso con el pueblo de Quintana Roo, con las mujeres y los hombres que todos los días trabajan por un mejor futuro para sus familias. Seguiré caminando a su lado con humildad para escuchar, con carácter para tomar decisiones, con la experiencia que da el trabajo y los resultados, y con el corazón puesto siempre del lado de nuestra gente. Estoy lista para seguir caminando junto al pueblo, lista para escuchar y lista para construir acuerdos”, concluye.
NACIONAL
¡García Harfuch, el apagafuegos!
Expande su influencia a Gobernación con el acuerdo de los transportistas * El titular de la SSPC fue requerido por los camioneros, hartos de la violencia en el país y de trabas burocráticas, y Omar sella una tregua de tres meses con el gremio
ILDEFONSO PEREYRA
Definitivamente Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es un hombre vital para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pacificar al país.
Pero no sólo eso, ahora el hombre fuerte del Gabinete de Seguridad es un apagafuegos al negociar las diversas problemáticas que surgen en todo el país.
Es increíble como el mundo se pone cuesta abajo para Omar García Harfuch, un funcionario de resultados y que ahora mismo parece ser tocado por un ángel.
Pocas cosas le salen mal al titular de la SSPC, requerido aquí, allá y acullá para resolver problemas, bloqueos y nudos marineros.
Y es que el miércoles 24 de junio pasado, el coordinador del Gabinete de Seguridad presidió una reunión con la asociación federal de transportistas, la Amotac, que amenazaba con condenar a la Ciudad de México a una nueva jornada de caos vial, con bloqueos en diferentes carreteras.
Tras una reunión de cuatro horas, la pasión y molestia de los camioneros se extinguió: Aceptaron un calendario de trabajo y bajaron el movimiento de la protesta.
DEMANDA AÑEJA DE AMOTAC
El enfado de Amotac venía de lejos y apunta a la misma fuente de otros males del país, la violencia.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encarga de la estadística delictiva de parte del gobierno federal, transportistas y camioneros sufren de media unos 21 robos al día, la mayoría robos violentos.
La misma Amotac denunció a finales del sexenio pasado el asesinato de 20 de sus agremiados en apenas un año.
La situación puso a los profesionales del transporte de carga en guerra con el Poder Ejecutivo, al que le exigen seguridad.
Por si lo anterior fuera poco, el gremio protesta igualmente por la cantidad de trabas para conseguir permisos, placas, etcétera.
Las reuniones se mantuvieron en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, que dirige Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Rodríguez cambió a Gobernación con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a Palacio Nacional, en octubre de 2024. Tras el cambio, sindicatos y colectivos, que habían mantenido un perfil bajo en años anteriores, elevaron la voz, caso del sindicato de la CNTE, que mantuvo un plantón de semanas en la capital y puso en jaque el máximo evento deportivo del mundo… y ahora los transportistas amenazaban con nuevos bloqueos.
Durante la reunión con la Amotac, sorprendió la ausencia de Rosa Icela Rodríguez y la presencia y protagonismo de Omar García Harfuch, un funcionario acostumbrado a informar de detenciones, operaciones policiales y decomisos de drogas.
En lugar de Rodríguez llegó César Yáñez, subsecretario de Gobernación, un escalón por debajo. Las fotos dicen más que mil palabras y se aprecia la jerarquía.
ACUERDO DE PAZ CON OMAR GARCÍA
En la reunión, las imágenes muestran a García Harfuch frente a frente con Rafael Ortiz Pacheco, “el Búfalo”, líder de los transportistas.
Ya con el acuerdo cerrado, estaban juntos Omar García Harfuch, “El Búfalo”, César Yáñez y el hijo del “Búfalo” a los costados.
Luego de dos reuniones con la Segob, en la tercera, la primera para Omar García, se logró llegar a un pacto, cuya caducidad es de tres meses.
“Si en tres meses no hay resultados, nos invitó a que volvamos nuevamente”, dijo el líder sindical, una referencia evidente a una posible vuelta a las barricadas.
“Les pido que, por favor, liberen la vía, no bloqueos, cuiden sus negocios, su vida y a la gente que los rodea”, añade.
Posteriormente habló el hombre fuerte del Gabinete de Seguridad, García Harfuch, que expresó que conocía a “Don Rafa” desde hace tiempo y que se compromete a echar a andar unas mesas de trabajo, “no de protocolo, de trabajo”, aclaró, “de acción inmediata”.
Las palabras de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana contrastaron con la confusión de las horas previas, las últimas del martes y las primeras del miércoles. Antes de que Omar García se involucrara, los paros iniciaron en carreteras de varios estados. Sólo un personaje y un hombre cercano a la Mandataria Sheinbaum Pardo apagó el fuego pasado el mediodía, del miércoles.
El trimestre que ahora empieza probará la validez de Omar García Harfuch, un funcionario que demuestra, por enésima vez, que tiene como prioridad pacificar al país… y lo demuestra con creces.
NACIONAL
¿Es Carmen Lilia Canturosas la nueva Maru Campos de Morena?
Especialistas en comunicación política observan similitudes entre esta estrategia y la que desarrolló durante varios años la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien consolidó una parte importante de su liderazgo proyectándose como una interlocutora constante con autoridades estadounidenses en temas económicos, fronterizos e institucionales
ILDEFONSO LÓPEZ
Las recientes reuniones de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, con funcionarios del Gobierno de Texas han comenzado a generar comparaciones en el ámbito político debido a la estrategia de comunicación que ha acompañado estos encuentros.
Durante las últimas semanas, la presidenta municipal ha difundido en sus redes sociales fotografías y mensajes sobre reuniones con autoridades del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), el comisionado de Agricultura y otros representantes del gobierno texano.
En las publicaciones se destacan temas relacionados con infraestructura fronteriza, comercio internacional, movilidad y cooperación binacional.
La agenda forma parte de la dinámica institucional que históricamente mantienen los gobiernos fronterizos con autoridades estadounidenses, particularmente en una ciudad como Nuevo Laredo, considerada el principal puerto terrestre para el comercio entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, la frecuencia con la que estos encuentros han sido comunicados ha despertado análisis sobre su impacto político.
Especialistas en comunicación política observan similitudes entre esta estrategia y la que desarrolló durante varios años la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien consolidó una parte importante de su liderazgo proyectándose como una interlocutora constante con autoridades estadounidenses en temas económicos, fronterizos e institucionales.
En el caso de Maru Campos, la relación con Estados Unidos se convirtió en uno de los elementos más visibles de su posicionamiento político en el norte del país. Analistas consideran que la agenda pública impulsada por Carmen Lilia presenta rasgos similares al colocar de manera recurrente la cooperación con Texas como uno de los principales componentes de su comunicación institucional.
Las publicaciones de la alcaldesa muestran reuniones con funcionarios estadounidenses en las que se abordan proyectos de infraestructura, logística, desarrollo económico y fortalecimiento de la relación binacional.
Estos contenidos han ocupado un espacio relevante dentro de la comunicación oficial del gobierno municipal durante las últimas semanas.
El contexto también ha llamado la atención. En meses recientes, la relación entre Tamaulipas y Estados Unidos ha adquirido mayor relevancia en la agenda pública; mientras tanto, el gobierno federal reitera que la conducción de la política exterior y de la relación institucional con gobiernos extranjeros corresponde a la Federación, conforme al marco constitucional.
En este escenario, la estrategia de comunicación de Carmen Lilia ha sido interpretada por algunos observadores como un esfuerzo por consolidar un perfil de liderazgo fronterizo a partir de la interlocución permanente con autoridades texanas.
La comparación con Maru Campos surge no por la similitud de cargos o circunstancias políticas, sino por el uso de una agenda binacional como herramienta de posicionamiento público.
En ambos casos, la relación institucional con autoridades estadounidenses ocupa un lugar relevante dentro de la narrativa comunicacional de sus respectivos gobiernos.
Hasta el momento, las reuniones difundidas por la alcaldesa han sido presentadas como parte de la cooperación permanente entre Nuevo Laredo y Texas en temas de interés común.
No obstante, la continuidad de esta estrategia ha colocado el tema en el debate político, donde diversos actores analizan el alcance que podría tener esta narrativa en la proyección pública de Carmen Lilia Canturosas dentro de Morena y en el contexto político de la frontera norte.
NACIONAL
Isaac Montoya, alcalde amigo de los estudiantes de nivel básico
En Naucalpan, Edomex, se consolida el apoyo a la educación con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina * Se rebasarán los 36 mil beneficiarios de más de 300 escuelas públicas, lo que es un acto de justicia social, expresa el presidente municipal
EL TOPO
Tras más de 20 días en que se inició la entrega de tarjetas de las Becas Rita Cetina en apoyo de uniformes y útiles escolares de educación primaria, en diversas sedes del municipio, encabezadas por el alcalde Isaac Montoya Márquez junto con la encargada de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Elizabeth Rocha Martínez, en Naucalpan se rebasarán los 36 mil beneficiarios de más de 300 escuelas públicas en el municipio.
En el Foro Felipe Villanueva del Parque Naucalli, el presidente municipal enfatiza -ante beneficiarios- que se trata de un programa federal impulsado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de apoyar la economía familiar de todas y todos los estudiantes de nivel básico.
El pasado 02 de junio se inició la entrega de más de 1,400 tarjetas de las Becas Rita Cetina a beneficiarios de los 40 barrios de Chimalpa.
Y en esta última entrega, en el Parque Naucalli, se dieron mil 835 tarjetas correspondientes a este programa federal impulsado por el Gobierno de México, en beneficio de más de 300 escuelas públicas de Naucalpan.
El alcalde destaca que gracias a este programa del bienestar se fortalece la economía familiar y generar mejores condiciones para que niñas y niños continúen su formación académica.
A través de 14 jornadas consecutivas de entrega de apoyos a estudiantes de educación básica en Naucalpan se fortalece el acceso y la permanencia de los alumnos en las aulas.
Subraya que este tipo de entregas y apoyos hoy son un derecho constitucional y que se llevan a cabo en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal para ayudar en momentos difíciles, desahogar gastos y contar con recursos o para adquirir útiles o uniformes escolares.
Luego de asegurar que este beneficio es universal, refiere que la entrega destinada para Naucalpan es de 36,439 tarjetas, las cuales van a beneficiar a 312 escuelas del municipio, lo que es reflejo del trabajo continuo entre los tres niveles de gobierno.
Los apoyos de este día fueron destinados a estudiantes de 12 planteles educativos ubicados en colonias como Los Laureles, Poetas Mexiquenses, La Cañada, Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, Ampliación San Esteban, La Olímpica, Olimpiada 68, Ampliación Olímpica, Minas Coyote, Minas Palacio e Izcalli Chamapa, entre otras.
Durante el evento, al que asistió el coordinador regional de la Secretaría de Bienestar en Naucalpan, Adrián Bernal Ubías, el presidente municipal reconoce y respalda las políticas públicas, tanto del Gobierno de México, como del Estado de México, que colocan a la educación como eje fundamental de la transformación social.
Además de la entrega de las tarjetas, las familias asistentes tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud como el programa Vive Saludable, mediante el cual niñas y niños que fueron detectados con problemas visuales podrán acudir a los centros de Salud Digna y Coppel para obtener lentes de manera gratuita.
Asimismo, se incorporó el programa Impulsando tu Salud, que lleva a cabo el Sistema Municipal DIF a través de una unidad móvil que acercó para ofrecer de manera gratuita consultas médicas, odontológicas, psicológicas, nutricionales, servicios de optometría y aplicación de vacunas.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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