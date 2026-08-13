Azucena Cisneros realiza una hazaña hídrica en Ecatepec

Más agua para los colonos: El municipio mexiquense repara con tecnología alemana línea de agua del Sistema Cutzamala * La alcaldesa supervisa obras en avenida Cegor

ALFREDO IBÁÑEZ

Azucena Cisneros Coss, con sus acciones en pro de sus gobernados, sigue siendo la alcaldesa que realiza un combate frontal al huahicol de agua, además de reparar las instalaciones de tuberías que estén en mal estado.

“¿Qué estamos haciendo?, pues una hazaña”, afirma la edil de Ecatepec, Estado de México, al supervisar la obra de rehabilitación y reforzamiento con el método “liner” de curado en sitio (sin zanja) de la línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala, que realiza el organismo SAPASE para evitar fugas y mejorar el abastecimiento del líquido en la Quinta Zona.

Al realizar un recorrido por avenida Cegor, donde se llevan a cabo los trabajos para revestir/encamisar con una “manga” de fabricación alemana el tubo, la presidenta municipal recordó que esta red es “la más importante porque viene del Cutzamala. Toda la región de la Quinta Zona consume agua de esta línea, que tiene una serie de fugas”, debido a que se realizaron perforaciones para tomas clandestinas y se generaron averías en las conexiones, por lo que se están llevando a cabo los trabajos para su reparación.

Cisneros Coss destaca que “son acciones que jamás en la historia de Ecatepec, desde que se construyó esta línea, se habían emprendido”.

La munícipe denuncia que el sistema de drenaje y de agua del municipio se encuentran colapsado “producto de años y de años de abandono”, por lo que el gobierno municipal y SAPASE trabajan en su rehabilitación.

En avenida Cegor, en la comunidad del mismo nombre, el gobierno municipal lleva a cabo la instalación de “liner” de fibra de vidrio en tuberías de 48 a 54 pulgadas, en cerca de un kilómetro de longitud.

Con estas acciones, Cisneros Coss se consolida como la alcaldesa que combate el robo de agua.