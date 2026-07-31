NACIONAL
¡Aguas en Atizapán de Zaragoza! Colapsa bomba de Vallescondido
La responsabilidad recae en el Consejo Directivo, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez * La Asociación de Colonos de dicho fraccionamiento podría quedarse hasta por 30 días sin agua mientras SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación
JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ
Nadie lo hubiera imaginado, de por sí estamos en tiempos de austeridad hídrica… y para acabarla de amolar colapsa la bomba de Vallescondido en Atizapán de Zaragoza.
Los colonos de dicho fraccionamiento recibieron la amarga noticia de que el equipo del pozo principal dejó de funcionar totalmente y la advertencia de que el restablecimiento del servicio podría tardar hasta 30 días, en lo que SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación.
Lamentable que la bomba del pozo que abastece de agua al fraccionamiento Club de Golf Vallescondido colapsó totalmente, lo que provocará afectaciones en el suministro del vital líquido.
La asociación precisa que la operación, mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua potable corresponde al organismo operador municipal, en este caso SAPASA, por lo que aclara que no tiene facultades para intervenir en las decisiones técnicas relacionadas con el pozo.
Por lo pronto el director general de SAPASA, Marco Antonio Pérez Reyes, ya se comprometió a dar seguimiento a la contingencia y agilizar la solución.
En el mejor de los casos, la normalización del servicio podría lograrse en un plazo mínimo de 10 días, aunque el tiempo definitivo dependerá del diagnóstico técnico.
Explican que la bomba averiada es un equipo sumergible instalado a aproximadamente 140 metros de profundidad, por lo que primero deberá ser extraída para determinar el alcance de los daños y definir si es posible repararla o si será necesario sustituirla por completo.
COLAPSO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO
Para muchos especialistas, el colapso de la bomba se debió a la falta de mantenimiento preventivo.
Para este tipo de labores se cuenta con el Programa de Obras Anual, mejor conocido como el POA.
El POA (Plan Operativo Anual) y el presupuesto son herramientas de gestión que se vinculan para planificar las metas de una organización y asignar los recursos financieros necesarios para cumplirlas en un periodo de 12 meses.
Asimismo, el POA define las acciones y objetivos, mientras que el presupuesto establece los fondos autorizados para ejecutarlos.
Todo indica que no hubo mantenimiento de manera correcta, ya sea por omisión, no hubo un programa específico o simplemente no ejercieron el presupuesto requerido, y lo que pagan los platos rotos, como siempre, son los vecinos y colonos.
No le busquen tres pies al gato, pero el responsable del colapso de la bomba es el Consejo Directivo de SAPASA, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas.
El director general, Marco Antonio Pérez Reyes, es el secretario técnico del Consejo Directivo, pero no tiene injerencia alguna ni poder de decisión.
Rodríguez Villegas tiene la responsabilidad de la administración y operación del Consejo Directivo de SAPASA, así de fácil y sencillo.
El personal de SAPASA hace milagros para mantener en buen estado y operando lo mejor posible para resolver la problemática del desabasto de agua.
Sólo un comentario adicional: Durante la gestión de Alfredo Vázquez González, en la dirección general de SAPASA, nunca se presentó un problema de esta gran magnitud, mucho menos la gran megafuga de agua que ocurrió hace años que costó la vida de dos trabajadores. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos durante su administración como director general.
Hasta la fecha todavía es un misterio el motivo de la renuncia de Alfredo Vázquez… pero es de sabios cambiar de opinión y la decisión está en el escritorio de Pedro Rodríguez.
NACIONAL
Ale Rojo, comprometida en Blindar Cuauhtémoc
Operativo nocturno para inhibir el robo de autopartes en la colonia Roma Sur * La alcaldesa destaca que la Cuauhtémoc mejora la percepción de seguridad gracias a los patrullajes implementados y al trabajo coordinado con policías
TEXTO Y FOTOS: TOM ROMA
Alessandra Rojo de la Vega Picolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, muestra mano firme y combate de una manera frontal el robo de autoparte.
La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno en la colonia Roma Sur. Es una acción semanal, informa la también activista y feminista.
“Este operativo lo tenemos constantemente, semanalmente; el objetivo principal es el robo de autopartes, que es un tema que denuncian mucho los vecinos”, añade.
En el operativo participaron 20 elementos de la Policía Auxiliar con 10 patrullas y motopatrullas, y se implementó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado.
Rojo de la Vega Piccolo señala que este tipo de operativos han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.
“No lo decimos nosotros, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos.
“Fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad; es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año, recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, agrega.
Es de resaltar que los operativos nocturnos forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la que ya se han retirado aproximadamente 4 cuatro mil vehículos de la vía pública, 52 luminarias renovadas y la remisión de franeleros.
Por si lo anterior fuera poco, se han procesado a unos 30 agresores de mujeres y brindado 6 mil atenciones psicológicas y jurídicas.
En la Cuauhtémoc existen puntos donde se comercializan autopartes de dudosa procedencia, como las colonias Doctores, Buenos Aires o Peralvillo.
Alessandra Rojo de la Vega hace un exhorto para realizar un trabajo conjunto.
“Aprovechar para hacer una invitación al gobierno de la Ciudad de México, a la fiscalía, a que nos coordinemos en este sentido, no sólo aumentar las penas de quienes roban las autopartes, sino que se lleven a cabo estos operativos a estos sitios en donde se tienen que verificar y se tienen que hacer una investigación, debería de haber una mesa de trabajo para tocar específicamente el robo de autopartes, que es una dolencia de las vecinas y vecinos.
“Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, muchas veces los compañeros y compañeras de la Dirección General de Seguridad atrapan en flagrancia a quienes están robando las autopartes, pero no aparece la parte afectada, no aparecen las víctimas, los dueños de los vehículos. Entonces, no denuncian y se tienen que dejar en libertad al sujeto que cometió el delito”, enfatiza la alcaldesa Rojo de la Vega, una funcionaria de resultados que ha conquistado la preferencia ciudadana. Honor a quien honor merece.
NACIONAL
Romina Contreras puntea el 61 Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes
Lo acompaña en la primera posición Héctor Santana, edil de Bahía de Banderas, Nayarit * En la tercera posición se ubica Manuel Meza Muñiz, alcalde sustituto de Escobedo, Nuevo León
EL TOPO
La alcaldesa de Huixquilucan, Estado de México, Romina Contreras Carrasco; el edil de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Santana, y el presidente sustituto de Escobedo, Nuevo León, Manuel Meza Muñiz, son los ediles municipales mejor evaluados del país, de acuerdo con la edición de junio del Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes de CE Research, el cual evalúa el desempeño de las autoridades gubernamentales en ciudades con menos de 600 mil habitantes.
Santana y Contreras registraron 63% de aprobación, la más alta, en la evaluación de satisfacción ciudadana en rubros como seguridad, servicios de alumbrado y limpia, pavimentación, agua potable, infraestructura y percepción de corrupción.
Meza, al igual que los ediles de Los Cabos, Baja California Sur, Christian Agúndez; de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Farah; de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga; de Metepec, Estado de México, Fernando Flores; y de Campeche, Campeche, Biby Rabelo, registraron 62%.
Para cerrar el Top 10 aparecen la alcaldesa de Othón P. Blanco (Chetumal), Quintana Roo, Yensunni Martínez, y la alcaldesa de Solidaridad (Playa del Carmen), Quintana Roo, Angy Estefanía Mercado, ambas con 61% de aprobación, aunque este porcentaje se extiende hasta la decimocuarta posición del ranking.
En contraste, Lorena Alfaro, de Irapuato, Guanajuato; Javier Torres, de Fresnillo, Zacatecas; Riult Rivera, de Colima, Colima; Juan Miguel Ramírez, de Celaya, Guanajuato; y Luis Daniel Serrano, de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, son los ediles peor evaluados en este mes.
NACIONAL
Empleado del Metro es detenido… ¡y seguía cobrando con vacaciones incluidas!
Piden una clara investigación de parte de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, y de Adrián Rubalcava, diirector del STC Metro
ILDEFONSO LÓPEZ
Una familia de la Ciudad de México denunció públicamente irregularidades al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de señalar que un trabajador identificado como Luis Gonzalo “N” habría continuado recibiendo su salario durante varios meses, mientras permanecía detenido en el marco de una investigación relacionada con un delito.
La denuncia se sustenta, además, en documentación oficial del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Entre los documentos se encuentra una solicitud de vacaciones a nombre de Luis Gonzalo “N”, fechada el 20 de noviembre de 2025, en la que se establece un periodo de 17 días hábiles de vacaciones, con inicio el 24 de noviembre y reanudación de labores el 31 de diciembre. El documento cuenta con la firma del trabajador y con la rúbrica del Ing. José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso, identificado como Gerente de Instalaciones Electrónicas del STC Metro.
De acuerdo con los familiares, esta documentación constituiría uno de los elementos que permiten advertir que el trabajador mantenía una situación administrativa activa dentro del organismo durante el periodo en el que, según su denuncia, se encontraba detenido.
La familia sostiene que el trabajador habría permanecido privado de su libertad entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026, periodo durante el cual, aseguran, habría continuado recibiendo percepciones correspondientes a su cargo dentro del Metro.
Ante ello, los familiares solicitan que se revisen de manera puntual los registros laborales, de asistencia, vacaciones y pagos, a fin de determinar si efectivamente se realizaron depósitos o pagos de salario durante el periodo de detención y, en su caso, establecer bajo qué condiciones administrativas se autorizaron.
La familia cuestiona particularmente la actuación de José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso, titular de la Gerencia de Instalaciones Electrónicas, y pide que se esclarezca si el funcionario tenía conocimiento de la situación jurídica del trabajador y si existió alguna omisión administrativa que permitiera que continuara percibiendo recursos públicos durante el periodo referido.
Los familiares consideran que el caso debe ser investigado a fondo, tanto por la naturaleza de los señalamientos como por tratarse de recursos provenientes de una institución pública. Por ello, solicitan que se determine si los pagos realizados durante ese periodo se apegaron a la normatividad aplicable o si existieron posibles irregularidades y responsabilidades administrativas.
Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y al director general del Metro, Adrián Rubalcava, para que se revise el caso y se ordene una investigación interna que permita esclarecer los hechos y, de ser procedente, determinar las responsabilidades correspondientes.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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