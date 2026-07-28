NACIONAL
T-MEC, motor clave de estabilidad y crecimiento para Norteamérica: Vargas del Villar
El legislador llama a privilegiar el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos * El espíritu de integración regional debe mantenerse vigente, ya que durante más de tres décadas el libre comercio ha contribuido al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos en México, Estados Unidos y Canadá, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
En un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hace un llamado a privilegiar el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos que permitan preservar uno de los instrumentos comerciales más importantes para la economía de la región.
En su columna titulada “T-MEC a revisión”, de El Universal, el legislador panista subraya que el proceso actualmente en marcha no representa el fin del tratado, sino un mecanismo previsto dentro del propio acuerdo para actualizar sus reglas y adaptarlas a las nuevas condiciones económicas internacionales.
La revisión del T-MEC forma parte del diseño institucional del tratado y puede extenderse mediante negociaciones periódicas, manteniendo vigente el acuerdo mientras continúan las conversaciones.
Vargas del Villar destaca que, más allá de las diferencias políticas que puedan surgir entre los gobiernos de los tres países, los equipos técnicos continúan avanzando en temas estratégicos como las cadenas de suministro, el acero, el aluminio y la sustitución de importaciones provenientes de Asia, asuntos que serán determinantes para mantener la competitividad de Norteamérica frente a otras regiones del mundo.
Enrique Vargas sostiene que el espíritu de integración regional que dio origen al TLCAN y posteriormente al T-MEC debe mantenerse vigente, ya que durante más de tres décadas el libre comercio ha contribuido al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos en México, Estados Unidos y Canadá.
También enfatiza que la actualización permanente de un tratado comercial no debe interpretarse como una señal de debilidad, sino como una herramienta para responder a un entorno económico global cada vez más dinámico, donde la innovación tecnológica, las nuevas cadenas de valor y la competencia internacional obligan a revisar constantemente las reglas del comercio.
Vargas considera fundamental que el sector productivo participe activamente en este proceso, aportando propuestas y acompañando las negociaciones para que las decisiones finales beneficien a las economías de los tres países y otorguen mayor certidumbre a los inversionistas.
El legislador recuerda que la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá durante el evento de futbol más importante del mundo es una muestra de que la cooperación entre las tres naciones puede traducirse en beneficios económicos y sociales de gran alcance.
El vicecoordinador de los senadores panistas expresa confianza en que las mesas de negociación continúen avanzando durante los próximos meses y concluyan con acuerdos que fortalezcan la integración económica de Norteamérica, preservando al T-MEC como un instrumento clave para la competitividad y el desarrollo compartido de la región.
NACIONAL
Ale Rojo, enemiga de los casos de abuso infantil
La alcaldesa promete castigo ejemplar * La también activista y feminista afirma que acompañará a la víctima y buscará que el responsable enfrente la ley
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, manifiesta que las víctimas deben ser la prioridad en los casos de violencia contra menores y afirma de manera categórica que el presunto responsable de un caso de abuso contra una niña deberá enfrentar la justicia.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria expresa que “quien abuse de una niña va a enfrentar la ley” y sostiene que su administración dará seguimiento al caso para que se apliquen las sanciones que correspondan conforme al marco jurídico.
Rojo de la Vega Piccolo también dirigió un mensaje de respaldo a la víctima al señalar: “No estás sola. Justicia”, reiterando su postura de acompañamiento en este tipo de casos.
MENSAJE EN REDES SOCIALES
El pronunciamiento fue acompañado por un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, X, Facebook y TikTok, en el que la alcaldesa fija su posición sobre el caso y refrenda su compromiso de respaldar a las víctimas de delitos contra menores.
Hasta el momento, la funcionaria no revela la identidad de la víctima ni del presunto agresor, ni ofrece detalles adicionales sobre la carpeta de investigación, en atención a la protección de datos y a la naturaleza del caso.
INVESTIGACIÓN CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
La integración de la carpeta de investigación y la determinación de responsabilidades corresponden a las autoridades ministeriales y judiciales competentes, quienes deberán establecer los hechos y, en su caso, ejercer las acciones penales previstas por la legislación vigente.
Los delitos sexuales cometidos contra menores son investigados por las fiscalías especializadas y pueden derivar en sanciones penales cuando existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los imputados.
Es así como la alcaldesa Ale Rojo reitera su compromiso y con hechos combatir los casos de abuso infantil, pues tiene como convicción luchar por las víctimas y buscar todo el peso de la ley contra los agresores.
NACIONAL
Ismael Burgueño, con paso firme rumbo al 2027
El alcalde morenista de Tijuana lidera encuesta de Enkoll para obtener la candidatura de la gubernatura para Baja California
ERIC G. VILCHIS
La más reciente encuesta de Enkoll sobre el escenario rumbo a la elección para la gubernatura de Baja California en 2027 coloca a Ismael Burgueño Ruiz como el aspirante mejor posicionado entre los perfiles evaluados para obtener la candidatura de Morena.
El estudio, levantado del 8 al 13 de julio de 2026, muestra que registra 21% de preferencia bruta y 33% de preferencia efectiva entre quienes expresaron una elección por alguno de los aspirantes, ubicándose por encima de Julieta Ramírez Padilla (26%), Montserrat Caballero Ramírez (17%), Jorge Ramos Hernández (10%), Armando Ayala Robles (7%) y Evangelina Moreno Guerra (7%).
Además del liderazgo en la preferencia para la candidatura, el estudio otorga a Ismael Burgueño Ruiz la puntuación máxima de 10 puntos en el indicador integral diseñado por Enkoll para evaluar el potencial de los aspirantes.
Este índice considera variables como conocimiento, opinión positiva, atributos, disposición a votar y preferencia interna, situándolo por encima del resto de los perfiles analizados.
Los resultados también reflejan que Ismael Burgueño Ruiz es el personaje con mayor nivel de conocimiento entre la población consultada.
El 56% de las personas entrevistadas afirmó conocerlo o haber escuchado hablar de él, porcentaje superior al registrado por los demás aspirantes considerados en la medición.
En materia de atributos, el alcalde de Tijuana obtiene los saldos más altos en honestidad (17.0), cercanía con la gente (19.5), conocimiento del estado (24.6) y cumplimiento de compromisos (17.4), de acuerdo con la metodología utilizada por la casa encuestadora para valorar estos indicadores entre quienes manifestaron conocer a los personajes evaluados.
En Tijuana, donde actualmente se desempeña como presidente municipal, la encuesta reporta una aprobación de 64% a su gestión, resultado obtenido exclusivamente entre habitantes de ese municipio.
La encuesta fue realizada mediante 1,209 entrevistas efectivas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más con credencial para votar vigente en Baja California.
El ejercicio tiene representatividad estatal, un margen de error aproximado de ±2.8% y un nivel de confianza del 95%, según la metodología difundida por Enkoll.
NACIONAL
Isaac Montoya, con paso firme al gozar de la preferencia ciudadana
Naucalpenses, por la continuidad del proyecto de la actual administración municipal * Encuesta de Rubrum lo coloca con 81% de respaldo; Morena también lidera intención de voto en Naucalpan, Estado de México * Isaac Montoya Márquez, al ser un presidente municipal de resultados, va en “caballo de hacienda” rumbo al 2027
EL TOPO
No cabe duda que obras son amores… y eso ha catapultado a Isaac Montoya Márquez en el ánimo popular.
Las Huellas de la Transformación son su legado y eso ya se nota al tener un amplio respaldo ciudadano.
El liderazgo del alcalde de Naucalpan comienza a reflejarse en las encuestas rumbo a la elección municipal de 2027, de acuerdo con los datos más recientes de la consultora Rubrum, que lo ubican con una preferencia de 81 por ciento frente a 19 por ciento de otras opciones.
Según el estudio, esta tendencia muestra respaldo a la continuidad de proyectos que han demostrado resultados en el municipio, destacando la gestión del actual gobierno que ha transitado de las promesas de campaña a acciones concretas en materia de infraestructura, seguridad y servicios públicos.
En el mismo ejercicio, ante la pregunta de por qué partido votarían si hoy fueran las elecciones para la presidencia municipal de Naucalpan, Morena encabeza las preferencias con 41.7 por ciento, mientras que el PAN aparece en segundo lugar con 26.8 por ciento.
La consultora destaca que Morena creció más de cuatro puntos respecto a febrero, mientras que el PAN registró una disminución.
Y el PRI en la lona, con apenas 8.2 en las preferencias electorales.
A poco más de un año de iniciada la administración de Isaac Montoya, entre los resultados más destacados se encuentra una inversión de mil millones de pesos en obra pública, cifra que supera de manera agregada lo realizado durante las dos administraciones anteriores, además de proyectos orientados a mejorar la conectividad y la infraestructura en zonas con rezago social.
En el sector de la seguridad, el gobierno municipal reporta una reducción en la incidencia delictiva, al pasar de 5 mil 363 delitos registrados entre enero y diciembre de 2024 a 3 mil 443 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 35.8 por ciento, mientras que en la comparación de febrero de 2025 a febrero de 2026 se reporta una baja del 77.1 por ciento en delitos
Definitivamente Isaac Montoya Márquez, al ser un presidente municipal de resultados, va en “caballo de hacienda” rumbo al 2027.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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