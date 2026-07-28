T-MEC, motor clave de estabilidad y crecimiento para Norteamérica: Vargas del Villar

El legislador llama a privilegiar el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos * El espíritu de integración regional debe mantenerse vigente, ya que durante más de tres décadas el libre comercio ha contribuido al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos en México, Estados Unidos y Canadá, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

En un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hace un llamado a privilegiar el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos que permitan preservar uno de los instrumentos comerciales más importantes para la economía de la región.

En su columna titulada “T-MEC a revisión”, de El Universal, el legislador panista subraya que el proceso actualmente en marcha no representa el fin del tratado, sino un mecanismo previsto dentro del propio acuerdo para actualizar sus reglas y adaptarlas a las nuevas condiciones económicas internacionales.

La revisión del T-MEC forma parte del diseño institucional del tratado y puede extenderse mediante negociaciones periódicas, manteniendo vigente el acuerdo mientras continúan las conversaciones.

Vargas del Villar destaca que, más allá de las diferencias políticas que puedan surgir entre los gobiernos de los tres países, los equipos técnicos continúan avanzando en temas estratégicos como las cadenas de suministro, el acero, el aluminio y la sustitución de importaciones provenientes de Asia, asuntos que serán determinantes para mantener la competitividad de Norteamérica frente a otras regiones del mundo.

Enrique Vargas sostiene que el espíritu de integración regional que dio origen al TLCAN y posteriormente al T-MEC debe mantenerse vigente, ya que durante más de tres décadas el libre comercio ha contribuido al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos en México, Estados Unidos y Canadá.

También enfatiza que la actualización permanente de un tratado comercial no debe interpretarse como una señal de debilidad, sino como una herramienta para responder a un entorno económico global cada vez más dinámico, donde la innovación tecnológica, las nuevas cadenas de valor y la competencia internacional obligan a revisar constantemente las reglas del comercio.

Vargas considera fundamental que el sector productivo participe activamente en este proceso, aportando propuestas y acompañando las negociaciones para que las decisiones finales beneficien a las economías de los tres países y otorguen mayor certidumbre a los inversionistas.

El legislador recuerda que la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá durante el evento de futbol más importante del mundo es una muestra de que la cooperación entre las tres naciones puede traducirse en beneficios económicos y sociales de gran alcance.

El vicecoordinador de los senadores panistas expresa confianza en que las mesas de negociación continúen avanzando durante los próximos meses y concluyan con acuerdos que fortalezcan la integración económica de Norteamérica, preservando al T-MEC como un instrumento clave para la competitividad y el desarrollo compartido de la región.